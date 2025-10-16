Italienii blochează extrădarea unui ucrainean acuzat de sabotarea gazoductului Nord Stream și retrimit dosarul spre rejudecare
Ziarul National, 16 octombrie 2025 13:30
Curtea de Casație italiană a blocat extrădarea către Germania a unui ucrainean arestat în legătură cu sabotarea gazoductului Nord Stream, care leag...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 30 minute
13:30
Irlanda deschide ambasada la Chișinău până la sfârșitul anului: relațiile bilaterale intră într-o nouă etapă # Ziarul National
Ambasada Irlandei în Republica Moldova va fi inaugurată până la sfârșitul acestui an, conform anunțului făcut de ministrul afacerilor externe, Miha...
13:30
Acum 2 ore
12:30
12:30
Maia Sandu va convoca prima ședință a noului Parlament: ce urmează după validarea alegerilor parlamentare # Ziarul National
După ce Curtea Constituțională a validat alegerile parlamentare și mandatele de deputat, președinta Maia Sandu va convoca prima ședință a noului Pa...
Acum 4 ore
11:30
INTERVIU // Andreea Nicolae: „Programul Golden Visa va urca prețurile locuințelor și va schimba profilul cumpărătorului străin în București” # Ziarul National
Guvernul României pregătește lansarea unui nou program destinat atragerii de investiții străine — „Rezidență prin Investiție”, cunoscut interna...
11:15
„Alexandru Munteanu, propus de PAS pentru funcția de premier: un profil remarcabil și sprijin total” # Ziarul National
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a avut o primă întâlnire cu deputații formațiuni...
11:15
UE pregătește o lege pentru reconstrucția Ucrainei prin utilizarea veniturilor din activele rusești blocate # Ziarul National
Veniturile generate de activele rusesti blocate în urma sancțiunilor impuse Moscovei ar trebui folosite pentru a finanța reconstrucția Ucrainei, a ...
11:15
Curtea Constituțională examinează validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie: PAS preia conducerea cu 55 de mandate # Ziarul National
Curtea Constituțională va analiza subiectul validării rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie. În urma scrutinului, se preconizează ...
11:15
Dorin Recean apără integritatea lui Alexandru Munteanu în fața acuzațiilor privind afaceri internaționale # Ziarul National
Premierul Dorin Recean a sărit în apărarea viitorului său succesor propus, Alexandru Munteanu, după ce au apărut informații despre afacerile acestu...
11:15
Răsunător: rețea de cazinouri online ilegale, cu venituri de 25 milioane lei, destructurată de poliție în Chișinău # Ziarul National
Procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii de Poliție, au anunțat destructurarea unei rețele de cazinouri online. Aceasta ar fi generat ilegal venitur...
10:15
Tentativă de omor cu toporul în Basarabeasca: Condamnat la 10 ani de închisoare după ce victima s-a ferit în ultima clipă # Ziarul National
Un bărbat de 36 de ani din raionul Basarabeasca a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Incidentul a avut loc după ce...
10:15
Lecție pentru cei care încă se mai gândesc să se pricopsească de pe urma SCHEMEI „ruda implicată în accident”. Un tânăr de 21 de ani a fost CONDAMNAT la 7 ani de închisoare și o amendă de 450 000 de lei # Ziarul National
Un tânăr de 21 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare și amendat cu 450 000 de lei, după ce a pus în aplicare schema „ruda implicată în...
10:00
Washingtonul solicită Japoniei să oprească importurile de produse energetice din Rusia, a declarat miercuri secretarul Trezoreriei SUA, Scott Besse...
10:00
Tânăr condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherii prin metoda „rudei implicate în accident” cu pagube de peste jumătate de milion de lei în Cimișlia # Ziarul National
În urma acțiunilor procesuale realizate de procurorii Procuraturii Cimișlia, un tânăr de 21 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru e...
Acum 6 ore
09:00
♈️ BerbecNoul început aduce oportunități neașteptate. Cu încredere și curaj, vei depăși obstacolele și vei găsi soluții inovatoare. Energia ta deb...
Acum 12 ore
02:45
Panica la bordul avionului lui Pete Hegseth: aterizare neplanificată din cauza unei fisuri în parbriz! # Ziarul National
Avionul C-32, care îl transporta pe secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a fost obligat miercuri să efectueze o aterizare neplanificată î...
Acum 24 ore
23:45
România, bastion al independenței și securității Republicii Moldova, afirmă Gheorghe Bălan # Ziarul National
Statul român a fost un pilon esențial în susținerea Independenței Republicii Moldova. Această opinie a fost exprimată de Gheorghe Bălan, ex-vicepre...
22:45
SUA avertizează Rusia: sancțiuni iminente dacă războiul din Ucraina nu se oprește! # Ziarul National
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a adresat un avertisment clar către Moscova miercuri, subliniind că Statele Unite și aliații săi sun...
21:45
Ucraina sub asediu: penele de curent afectează întreaga țară din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii electrice # Ziarul National
În întreaga Ucraină, miercuri, au avut loc întreruperi de curent cauzate de avariile produse asupra infrastructurii electrice prin atacurile ruseșt...
21:45
Moldova și Azerbaidjan își consolidează relațiile printr-un acord crucial de schimb de informații clasificate # Ziarul National
Guvernul a aprobat acordul privind primirea și schimbul reciproc de date și informații clasificate între Moldova și Azerbaidjan, transmite IPN. Aco...
20:45
În întreaga Republică Moldova vremea se va menține însorită și fără precipitații în ziua de 16 octombrie 2025, cu schimbări considerabile în temper...
20:45
Cehia investește un milion de euro pentru reformarea asistenței sociale în Republica Moldova # Ziarul National
Cehia oferă un milion de euro pentru modernizarea asistenței sociale din Republica Moldova. Aceasta include sprijinirea implementării reformei REST...
19:45
Liderii statelor Uniunii Europene se vor reuni pe 23 și 24 octombrie la summitul oficial al blocului comunitar din această toamnă. Conform unei cio...
19:45
Zelenski își consolidează controlul la Odesa cu numirea unui general SBU în fruntea administrației militare # Ziarul National
Președintele Volodimir Zelenski l-a desemnat pe generalul Serhii Lîsak, actualul șef al administrației militare regionale din Dnipropetrovsk, în fu...
19:45
Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto critică politica energetică a UE din Moscova în timp ce NATO dezbate sprijinul pentru Ucraina la Bruxelles # Ziarul National
Ungaria riscă să fie afectată semnificativ dacă și-ar pierde accesul la energia rusească, a afirmat miercuri ministrul de externe al Budapestei, în...
18:45
Cristina Gherasimov discută integrarea Republicii Moldova în UE cu oficiali europeni la Bruxelles # Ziarul National
Vicepremierul pentru Integrarea Europeana, Cristina Gherasimov, a avut o întâlnire cu comisarul european pentru Democrație, Justiție și Stat de dre...
18:45
Hegseth solicită aliaților NATO să intensifice achizițiile de arme americane pentru a sprijini Ucraina în fața amenințărilor rusești # Ziarul National
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a cerut, miercuri, aliaților din NATO să mărească cheltuielile pentru a achiziționa arme americane d...
18:45
Candidatul PAS la funcția de premier, Alexandru Munteanu, clarifică acuzațiile și își afirmă integritatea în afaceri și decizii publice # Ziarul National
Candidatul PAS pentru funcția de premier, Alexandru Munteanu, a venit cu dezmințiri în urma acuzațiilor din partea mai multor instituții de presă r...
18:45
Colaborare tehnică între Moldova și experții britanici pentru întărirea capacităților de apărare, fără a afecta neutralitatea țării # Ziarul National
Recent, în spațiul public s-a creat o agitație în legătură cu posibila încălcare a neutralității Republicii Moldova. Se vehicula că forțele britani...
17:45
R. Moldova și Ucraina pregătesc negocieri pentru drepturile sociale ale cetățenilor # Ziarul National
Chișinăul și Kievul sunt pe punctul de a negocia proiectul pentru Aranjamentul administrativ care vizează aplicarea Acordului interstatal în domeni...
17:45
Moldova la Bruxelles: un pas important spre standarde europene în învățământul superior # Ziarul National
Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării, inclusiv secretarul de stat responsabil pentru învățământul superior și cercetare, Adriana ...
17:45
În data de 16 octombrie 2025, la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” S.A., se va deschide ediția de toamnă a expozițiilor internaționa...
17:00
Elena Druță renunță la funcția de consilier pentru relațiile cu diaspora: un pas important pentru viitorul Moldovei în UE # Ziarul National
Consilierul pentru relațiile cu diaspora al președintelui Republicii Moldova, Elena Druță, și-a anunțat demisia din această funcție. Ea a făcut ace...
17:00
Moldova intră puternic în rețeaua europeană de inteligentă artificială cu lansarea FAIMA # Ziarul National
Republica Moldova aderă oficial la inițiativa europeană „IA Factories”, o strategie a Uniunii Europene dedicată dezvoltării și utilizării infrastru...
17:00
ULTIMA ORĂ // Premierul propus de PAS, primele clarificări despre ACUZAȚIILE care i se aduc: „Sunt gata să răspund pentru fiecare investiție, companie și decizie luată. Întotdeauna m-am ghidat de principii, și nu de „profituri ușoare” sau ilicite” # Ziarul National
Candidatul la funcția de prim-ministru propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Alexandru Munteanu, dezminte unele informații apărute î...
16:30
Bugetul Chișinăului pentru 2025, blocat de consilierii PAS și PSRM din cauza suspiciunilor și întârzierilor # Ziarul National
Proiectul de buget pentru anul 2025 a fost scos de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului municipal Chișinău, printr-un vot comun al Partidului Ac...
16:30
Creșterea locurilor de muncă în agricultură: Peste 3 200 de oportunități create în perioada 2022-2024 # Ziarul National
15 octombrie 2025, Chișinău - Sectorul agricol continuă să fie unul dintre cei mai importanți angajatori ai țării. Oferă locuri de muncă pentru o m...
16:30
Consultări de piață și finanțare BERD pentru modernizarea sistemului de termoficare din Chișinău: Cum va beneficia capitala țării # Ziarul National
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare oferă finanțare Republicii Moldova pentru modernizarea sistemului de termoficare administrat de ...
15:30
Republica Moldova: Apreciată la Washington pentru progresele în reforme și integrarea europeană # Ziarul National
Delegația Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatorul Anca Dragu, a avut o întâlnire cu Antonella Bassani, vicepreședinte al Băncii ...
15:30
VIDEO, FOTO // START pentru a 11-a ediţie a Zilelor Filmului Românesc la Chişinău. PROGRAMUL complet festivalului # Ziarul National
Cele mai apreciate filme noi, un focus dedicat regizorului Radu Jude, o retrospectivă Alexandru Tatos, un film pentru copii, o lansare de carte ...
14:30
Guvernul dublează fondurile pentru investiții: ajutorul de stat primește un nou impuls în Moldova # Ziarul National
15 octombrie 2025 - Guvernul a aprobat modificarea Schemei de ajutor de stat regional pentru investiții realizate în Republica Moldova.Pe fondu...
14:30
Delegație ucraineană în discuții cu Raytheon în SUA pentru posibila livrare de rachete Tomahawk către Kiev # Ziarul National
O delegație de oficiali ucraineni de rang înalt aflată în prezent în Statele Unite a anunțat miercuri că a avut o întâlnire cu reprezentanți ai uno...
14:30
Guvernul a stabilit reguli noi pentru calcularea tarifelor în transportul rutier de pasageri # Ziarul National
Transportul rutier de pasageri va fi reglementat prin reguli clare, care vor lua în considerare costurile reale ale operatorilor și interesele călă...
Ieri
13:45
PAS cere socoteală primarului Ion Ceban pentru gestionarea netransparentă a fondurilor municipale ale Chișinăului # Ziarul National
Consilierii din cadrul Consiliului Municipal Chișinău (CMC), afiliați PAS, îl acuză pe primarul Ion Ceban de utilizarea fondurilor municipale fără ...
13:45
ULTIMA ORĂ // Procurorii insistă pe o pedeapsă mai DURĂ în cazul Marinei Tauber – 13 ani de închisoare cu executare. Sentința Judecătoriei Chișinău, CONTESTATĂ de Procuratura Anticorupție # Ziarul National
Procurorii anticorupție insistă ca Marina Tauber să fie condamnată la 13 ani de închisoare cu suspendare, dublu față de pedeapsa aplicată la 30 ...
13:15
Dosar soluționat după două decenii: criminal periculos, adus în fața justiției pentru dublul omor de la Grătiești # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat că a finalizat urmărirea penală și a trimis în judecată un dosar complex, implicând un bărbat în vârstă...
12:15
Ministrul Finanțelor, la Washington: România, deschisă pentru noi investiții care să stimuleze creșterea economică # Ziarul National
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, se află din nou în Statele Unite și a anunțat miercuri că programul său oficial la Washington a debutat cu ...
12:15
Dorin Recean îi mulțumește lui Alexandru Munteanu pentru preluarea funcției de prim-ministru: „Va aduce o schimbare pozitivă în Guvern și societate” # Ziarul National
Dorin Recean a transmis un mesaj de mulțumire către Alexandru Munteanu, care a acceptat să preia funcția de prim-ministru în viitorul guvern. La în...
12:15
Miniștrii Apărării NATO se Reunesc pentru Întărirea Apărării împotriva Amenințărilor Aeriene Rusești # Ziarul National
Miniștrii Apărării din statele membre NATO se vor reuni miercuri la Bruxelles pentru a discuta despre modalități de consolidare a Alianței. Aceasta...
12:15
Dorin Recean mulțumește Guvernului pentru eforturile depuse în parcursul european al Moldovei # Ziarul National
Premierul Dorin Recean a adresat mulțumiri în cadrul ultimei ședințe a Guvernului, marcând astfel încheierea actualului mandat al Cabinetului de mi...
