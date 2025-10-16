Circa 100 000 țigarete, găsite în două autoturisme, la Găgăuzia. Precizările Serviciului vamal - VIDEO
ProTV.md, 16 octombrie 2025 12:00
Circa 100 000 țigarete, găsite în două autoturisme, la Găgăuzia. Precizările Serviciului vamal - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 30 minute
12:00
Circa 100 000 țigarete, găsite în două autoturisme, la Găgăuzia. Precizările Serviciului vamal - VIDEO # ProTV.md
Circa 100 000 țigarete, găsite în două autoturisme, la Găgăuzia. Precizările Serviciului vamal - VIDEO
Acum o oră
11:40
Dumitru Romaniuc a deschis o nouă filială a clinicii sale: „Toate sunt exclusive pentru copii” - VIDEO # ProTV.md
Dumitru Romaniuc a deschis o nouă filială a clinicii sale: „Toate sunt exclusive pentru copii” - VIDEO
11:30
Doi bărbați, prinși de polițiști în timp ce aruncă pliculețe cu droguri, în curtea unui bloc din capitală # ProTV.md
Doi bărbați, prinși de polițiști în timp ce aruncă pliculețe cu droguri, în curtea unui bloc din capitală
11:20
Două persoane, împușcate la piața Calea Basarabiei din capitală. Bărbatul , reținut pentru 72 de ore # ProTV.md
Două persoane, împușcate la piața Calea Basarabiei din capitală. Bărbatul , reținut pentru 72 de ore
Acum 2 ore
10:40
Serviciul Fiscal de Stat blochează fondurile economice controlate indirect de Vladimir Andronachi /DOC # ProTV.md
Serviciul Fiscal de Stat blochează fondurile economice controlate indirect de Vladimir Andronachi /DOC
10:40
Au scăpat cu viață. Două persoane din Fălești s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Soba n-a fost curățată # ProTV.md
Au scăpat cu viață. Două persoane din Fălești s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Soba n-a fost curățată
Acum 4 ore
10:00
LIVE. Zi decisivă! Curtea Constituțională examinează sesizarea CEC privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare # ProTV.md
LIVE. Zi decisivă! Curtea Constituțională examinează sesizarea CEC privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare
10:00
Anunț neașteptat în Ungaria: Guvernul Viktor Orbán vrea să introducă a 14-a pensie lunară. Care este motivul # ProTV.md
Anunț neașteptat în Ungaria: Guvernul Viktor Orbán vrea să introducă a 14-a pensie lunară. Care este motivul
10:00
Un ucrainean a încercat să ajungă cu barca în Moldova. Ce spun polițiștii de frontieră
10:00
UE va fi „pregătită” pentru război cu Rusia până în 2030 – document al Comisiei Europene
10:00
Oficial NATO: Schimb de informații fără precedent în cadrul Alianței. SUA promite sprijin pentru securitatea Ucrainei # ProTV.md
Oficial NATO: Schimb de informații fără precedent în cadrul Alianței. SUA promite sprijin pentru securitatea Ucrainei
09:50
Trei bărbați - reținuți pentru organizarea ilegală a jocurilor de noroc online și spălare de bani. Poliția și procurorii au descins cu opt percheziții în capitală - VIDEO # ProTV.md
Trei bărbați - reținuți pentru organizarea ilegală a jocurilor de noroc online și spălare de bani. Poliția și procurorii au descins cu opt percheziții în capitală - VIDEO
09:30
Un tânăr - condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherii prin schema ,,rudei implicate în accident”. PG vine cu detalii # ProTV.md
Un tânăr - condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherii prin schema ,,rudei implicate în accident”. PG vine cu detalii
09:20
A încercat să-și lovească amicul cu un topor în cap, dar victima s-a ferit, fiind lovită în spate. Individul - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii # ProTV.md
A încercat să-și lovească amicul cu un topor în cap, dar victima s-a ferit, fiind lovită în spate. Individul - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii
09:00
Sudic Ialoveni: Cel mai bun complex din Moldova. Darea în exploatare — martie 2026
08:50
Zi decisivă! Curtea Constituțională va examina sesizarea CEC privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare # ProTV.md
Zi decisivă! Curtea Constituțională va examina sesizarea CEC privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare
08:40
Alexander Zverev, eliminat de „coșmarul" său la „Six Kings Slam"! Germanul nu a produs niciun break # ProTV.md
Alexander Zverev, eliminat de „coșmarul" său la „Six Kings Slam"! Germanul nu a produs niciun break
08:30
Reparațiile la centrala Zaporojie ar putea începe în curând. Directorul general al AIEA discută cu Rusia și Ucraina # ProTV.md
Reparațiile la centrala Zaporojie ar putea începe în curând. Directorul general al AIEA discută cu Rusia și Ucraina
08:30
Jannik Sinner l-a învins pe Tsitsipas și e în semifinale la Six Kings Slam! Italianul, în fața unui duel de foc cu Novak Djokovic # ProTV.md
Jannik Sinner l-a învins pe Tsitsipas și e în semifinale la Six Kings Slam! Italianul, în fața unui duel de foc cu Novak Djokovic
08:20
Trump a aprobat operațiuni secrete ale CIA împotriva Venezuelei și amenință cu atacuri terestre. Reacția lui Nicolas Maduro # ProTV.md
Trump a aprobat operațiuni secrete ale CIA împotriva Venezuelei și amenință cu atacuri terestre. Reacția lui Nicolas Maduro
08:20
Hamas returnează încă două cadavre: 10 din cele 28 de victime au fost repatriate, tensiuni cresc între Israel și Hamas # ProTV.md
Hamas returnează încă două cadavre: 10 din cele 28 de victime au fost repatriate, tensiuni cresc între Israel și Hamas
Acum 6 ore
08:10
Cer variabil, fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în toată țara. Prognoza meteo # ProTV.md
Cer variabil, fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în toată țara. Prognoza meteo
Acum 24 ore
23:10
Incident șocant în Brăila. Un elev de 12 ani ar fi fost bătut în plină stradă de tatăl unui coleg de clasă # ProTV.md
Incident șocant în Brăila. Un elev de 12 ani ar fi fost bătut în plină stradă de tatăl unui coleg de clasă
23:00
„Pedeapsa aplicată este prea blândă.” Procuratura Anticorupție a contestat sentința în cazul Marinei Tauber. Precizările procurorilor - VIDEO # ProTV.md
„Pedeapsa aplicată este prea blândă.” Procuratura Anticorupție a contestat sentința în cazul Marinei Tauber. Precizările procurorilor - VIDEO
22:50
Avionul militar care îl transporta pe secretarul Apărării al Statelor Unite, Pete Hegseth, a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență. Care este motivul # ProTV.md
Avionul militar care îl transporta pe secretarul Apărării al Statelor Unite, Pete Hegseth, a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență. Care este motivul
22:50
Pene de curent în aproape toată Ucraina după noi atacuri ruseşti
22:30
Gol senzațional marcat de atacantul Andorrei, Guillaume Lopez, care a deschis scorul în fața Serbiei cu un șut de la jumătatea terenului - VIDEO # ProTV.md
Gol senzațional marcat de atacantul Andorrei, Guillaume Lopez, care a deschis scorul în fața Serbiei cu un șut de la jumătatea terenului - VIDEO
22:30
Înfrângere categorică pentru reprezentativa Under 17 a Moldovei - VIDEO
22:30
Radu Albot s-a calificat în optimi la un turneu challenger din Grecia - VIDEO
22:20
Senegal, Africa de Sud și Coasta de Fildeș sunt ultimele trei țări africane calificate direct la Campionatul Mondial - VIDEO # ProTV.md
Senegal, Africa de Sud și Coasta de Fildeș sunt ultimele trei țări africane calificate direct la Campionatul Mondial - VIDEO
22:00
Explozie de nemulțumire în Belgia: aeroporturi blocate, transport suspendat și ciocniri dure între manifestanți și poliție în inima Bruxelles-ului - VIDEO # ProTV.md
Explozie de nemulțumire în Belgia: aeroporturi blocate, transport suspendat și ciocniri dure între manifestanți și poliție în inima Bruxelles-ului - VIDEO
22:00
Anglia este prima națională europeană calificată la Cupa Mondială de anul viitor - VIDEO
22:00
Naționala Under 21 a Moldovei în cădere liberă: al patrulea eșec consecutiv în preliminariile Euro, după înfrângerea dureroasă cu Slovacia - VIDEO # ProTV.md
Naționala Under 21 a Moldovei în cădere liberă: al patrulea eșec consecutiv în preliminariile Euro, după înfrângerea dureroasă cu Slovacia - VIDEO
21:50
Jaqueline Cristian a obținut în această dimineață calificarea în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Osaka - VIDEO # ProTV.md
Jaqueline Cristian a obținut în această dimineață calificarea în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Osaka - VIDEO
21:50
Naționala Moldovei a încheiat la egalitate cel de-al șaselea meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026 - VIDEO # ProTV.md
Naționala Moldovei a încheiat la egalitate cel de-al șaselea meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026 - VIDEO
21:50
Leo Messi a intrat în istorie! Un nou record stabilit - VIDEO
21:50
Doi moldoveni - reținuți în Italia, fiind acuzați de migrație ilegală și exploatare prin muncă. Ce mai exact au făcut - VIDEO # ProTV.md
Doi moldoveni - reținuți în Italia, fiind acuzați de migrație ilegală și exploatare prin muncă. Ce mai exact au făcut - VIDEO
21:50
Vești bune pentru călători. Control vamal comun va fi instituit și la vama Sculeni. Decizie - aprobată de Guvern - VIDEO # ProTV.md
Vești bune pentru călători. Control vamal comun va fi instituit și la vama Sculeni. Decizie - aprobată de Guvern - VIDEO
21:50
Reprezentativa masculină a Moldovei de tenis de masă scrie istorie: Băieții noștrii s-au calificat în faza eliminatorie a Campionatului European - VIDEO # ProTV.md
Reprezentativa masculină a Moldovei de tenis de masă scrie istorie: Băieții noștrii s-au calificat în faza eliminatorie a Campionatului European - VIDEO
21:40
„Pentru examen vă trebuie 5 iepuri...”. Dosarul privind permisele de conducere, la Călărași. CNA a publicat convorbirile dintre persoanele implicate - VIDEO # ProTV.md
„Pentru examen vă trebuie 5 iepuri...”. Dosarul privind permisele de conducere, la Călărași. CNA a publicat convorbirile dintre persoanele implicate - VIDEO
21:40
„Am fost înfometați, ținuți în lanțuri și amenințați zilnic”: Ostaticii întorși în Israel povestesc calvarul trăit în captivitate - VIDEO # ProTV.md
„Am fost înfometați, ținuți în lanțuri și amenințați zilnic”: Ostaticii întorși în Israel povestesc calvarul trăit în captivitate - VIDEO
21:40
Regiunea transnistreană riscă să rămână fără gaze: Moldovagaz anunță rezerve doar până pe 15 octombrie, iar autoritățile așteaptă „plăți iminente” - VIDEO # ProTV.md
Regiunea transnistreană riscă să rămână fără gaze: Moldovagaz anunță rezerve doar până pe 15 octombrie, iar autoritățile așteaptă „plăți iminente” - VIDEO
21:30
Armistițiul din Gaza, sub semnul întrebării: Trump amenință, iar Hamas execută public pretinși colaboratori - VIDEO # ProTV.md
Armistițiul din Gaza, sub semnul întrebării: Trump amenință, iar Hamas execută public pretinși colaboratori - VIDEO
21:20
Moldova devine parte a rețelei europene de „fabrici de inteligență artificială” prin lansarea antenei FAIMA # ProTV.md
Moldova devine parte a rețelei europene de „fabrici de inteligență artificială” prin lansarea antenei FAIMA
21:10
Corpul unui bărbat, găsit fără suflare la Autogara Centrală din Chișinău. Poliția a deschis o anchetă # ProTV.md
Corpul unui bărbat, găsit fără suflare la Autogara Centrală din Chișinău. Poliția a deschis o anchetă
20:40
Primarul Odesei a rămas fără cetățenia Ucrainei. Zelenski vrea să plaseze orașul sub administrație militară - VIDEO # ProTV.md
Primarul Odesei a rămas fără cetățenia Ucrainei. Zelenski vrea să plaseze orașul sub administrație militară - VIDEO
20:30
Artiști consacrați, dansuri în aer liber și bucurie până la miezul nopții: Hramul Chișinăului a adus mii de oameni în PMAN - VIDEO # ProTV.md
Artiști consacrați, dansuri în aer liber și bucurie până la miezul nopții: Hramul Chișinăului a adus mii de oameni în PMAN - VIDEO
20:30
„Ca și cum ai veni din iad în rai”: Palestinienii eliberați din închisorile israeliene povestesc despre tortură, foamete și suferință - VIDEO # ProTV.md
„Ca și cum ai veni din iad în rai”: Palestinienii eliberați din închisorile israeliene povestesc despre tortură, foamete și suferință - VIDEO
20:20
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 15.10.2025
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 15.10.2025
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.