REFLECȚII | Părintele Savatie Baștovoi: Afacerea cu Depresia și marea dramă a vremurilor noastre

Candidatul la funcția de premier, desemnat de PAS, Alexandru Munteanu, susține că toate companiile pe care le deține sau le-a administrat vreodată „au fost constituite în conformitate cu legislația internațională, operațiunile au fost transparente și au respectat normele fiscale aplicabile". Reacția vine ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, care arată că numele său […]