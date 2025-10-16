REFLECȚII | Părintele Savatie Baștovoi: Afacerea cu Depresia și marea dramă a vremurilor noastre
Ziua, 16 octombrie 2025 12:00
Depresia nu este doar marea dramă a vremurilor noastre, ci și o mare afacere. Banii din vânzările antidepresantelor pe anul trecut au constituit 18 miliarde de dolari. Cei care se ocupă cu prognozarea afacerilor cred că această cifră se va dubla către anii 2034. Cine vor fi pacienții care vor îngroșa rândurile către acea vreme?
• • •
Prețul petrolului crește după ce Trump a anunțat că India va opri achizițiile de țiței rusesc
Cotațiile petrolului au crescut joi dimineața, după declarațiile președintelui american Donald Trump, care a afirmat că India s-a angajat să nu mai cumpere petrol din Rusia. Potrivit Reuters, contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 57 de cenți (0,9%), ajungând la 62,48 dolari pe baril la ora 00:46 GMT, în timp ce țițeiul american
Polonia amână aderarea la inițiativa PURL, în timp ce marile puteri europene ezită să finanțeze arme americane pentru Ucraina
Polonia nu s-a alăturat deocamdată inițiativei PURL (Priority Ukraine Requirements List), care prevede ca țările NATO să achiziționeze arme americane destinate Ucrainei, a declarat ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, într-un interviu acordat Business Insider. Oficialul a precizat că Varșovia participă deja la alte formate de sprijin pentru Kiev, subliniind că inițiativa PURL este „una
VIDEO | Munteanu, prezent la recepția cu Macron, Merz și Tusk. Perciun: „Nimeni nu se aștepta că urma să fie candidat la funcția de prim-ministru"
Liderii PAS l-au cunoscut pe candidatul propus pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, în luna august, când la Chișinău au venit președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polon, Donald Tusk. Dezvăluirea a fost făcută de ministrul în exercițiu al Educației, Dan Perciun, care este și vicepreședinte al partidului de guvernământ. Potrivit
VIDEO | Aproximativ 100 de mii țigări fără acte de proveniență, depistate de echipele mobile ale Vămii într-un sat din Găgăuzia
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, în baza informațiilor deținute, au găsit în două mașini care circulau prin localitatea Bugeac din Găgăuzia în jur de 5 mii de pachete de țigări de contrabandă. „În urma controlului fizic detaliat, în habitaclu și în portbagaj a fost depistată o cantitate totală de 4990 pachete de țigări, de
Rusia a lansat peste 300 de drone și 37 de rachete asupra Ucrainei. Deconectări de urgență ale energiei electrice au fost introduse în mai multe regiuni
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi dimineață că Rusia a atacat masiv teritoriul ucrainean în cursul nopții, lansând peste 300 de drone kamikaze și 37 de rachete, dintre care o parte semnificativă au fost de tip balistic. „Această noapte a fost un atac asupra oamenilor noștri, asupra infrastructurii energetice și civile. Rusia a folosit
Un cetățean ucrainean, în vârstă de 35 de ani, a fost reținut de polițiștii de frontieră la scurt timp după ce trecuse Nistrul cu o barcă gonflabilă. Cazul a avut loc în zona de frontieră a satului Tudora din Ștefan Vodă. Ucraineanul, care este cercetat acum pentru traversarea ilegală a frontierei, a solicitat azil pe
Avionul care îl transporta pe șeful Pentagonului a aterizat de urgență din cauza unei fisuri în parbriz
Avionul în care se afla secretarul apărării al SUA, Pete Hegseth, a fost nevoit să aterizeze de urgență miercuri în Regatul Unit, din cauza unei fisuri apărute la parbrizul aeronavei în timpul zborului de întoarcere din Bruxelles către Statele Unite, a anunțat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell. „În timpul zborului de la reuniunea
(P) De la scop la rezultat: Philip Morris International atinge pragul de un milion de dispozitive recondiționate
Philip Morris International (PMI) marchează un nou succes în eforturile sale de sustenabilitate: un milion de dispozitive încălzire a tutunului au primit deja o a doua viață prin programele de recondiționare derulate la nivel global. Decizia a fost obținută mai devreme, confirmând
Deficitul comercial al Republicii Moldova continuă să crească. În august, a ajuns la aproape 560 de milioane de dolari
În luna august, Republica Moldova a avut un deficit comercial de 556,6 milioane de dolari, cu 93,3 milioane de dolari mai mare decât a fost înregistrat în aceeași lună a anului trecut, transmite IPN, cu referire la datele prezentate de Biroul Național de Statistică. Exporturile au crescut cu 22%, până la 332,6 milioane de dolari,
Trump va discuta la Casa Albă cu Zelenski despre posibilitatea ca Ucraina „să ducă războiul înapoi pe teritoriul Rusiei"
Președintele american Donald Trump a confirmat miercuri că, în cadrul viitoarei sale întâlniri cu Volodimir Zelenski, programată pentru 17 octombrie la Casa Albă, va discuta planurile Ucrainei de a trece la ofensivă împotriva Rusiei, relatează Kyiv Independent. „Vor să treacă la ofensivă. Voi lua o decizie în această privință, dar da, vor să meargă pe
Curtea Constituțională se va expune azi asupra raportului Comisiei Electorale Centrale privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare și asupra validării mandatelor celor 101 deputați. Amplul raport al CEC de aproape 200 de pagini și 16 capitole a fost prezentat Curții Constituționale în 6 octombrie. Conforma legislației electorale, CC trebuie să vină cu o decizie finală în termen de
EDITORIAL | Povestea lui Harap Alb, în versiune „proeuropeană". De ce trag clopotele, Mitică?
Nominalizarea lui Alexandru Munteanu, enigmaticul „cavaler al legiunii franceze" americano-ucrainean de origine moldoveană, pentru funcția de premier este o treabă curioasă nu pentru că ne-ar da vreo speranță în mai bine. După cum spunea Einstein, este nebunie să faci același lucru în mod repetat și să te aștepți la rezultate diferite, altfel spus, nu poți
Sphera Franchise Group se extinde în Republica Moldova și va deschide un restaurant Hard Rock Café la Chișinău
Sphera Franchise Group, cel mai mare grup din industria de food service din România, va deschide cinci restaurante Hard Rock Cafe în Brașov, Timișoara, Iași, Cluj și Chișinău, în următorii cinci ani. Sphera Group a achiziționat drepturile de franciză pentru deschiderea restaurantelor în România și Republica Moldova de la Hard Rock International, și va îndeplini
Locuitorii din Căușeni vor plăti cu cel puțin patru lei mai mult pentru apă, canalizare și epurarea apelor uzate. ANRE anunță că noul tarif pentru apa potabilă în Căușeni va fi de 27,24 lei/metru cub, cu 7,31 lei mai mare față de tariful actual pentru consumatorii casnici și cu 0,69 lei pentru cei noncasnici, scrie
Fondul Monetar Internațional (FMI) a anunțat că se așteaptă ca economia Republicii Moldova să crească cu 1,7% în acest an, după o creștere marginală de 0,1% anul trecut. Această revizuire înseamnă o majorare cu 1,1 puncte procentuale față de proiecția sa din luna aprilie. Instituția financiară anticipează că produsul intern brut al Moldovei va crește
Londra impune sancțiuni împotriva „Rosneft", „Lukoil" și companiilor petroliere din China, India și Emiratele Arabe Unite legate de Rusia
Ministerul britanic al Finanțelor a anunțat extinderea pachetului de sancțiuni împotriva Federației Ruse, incluzând în noua listă 35 de companii și cinci persoane fizice. Printre entitățile vizate se află giganții energetici ruși „Rosneft" și „Lukoil", precum și companii asociate din China, India și Emiratele Arabe Unite. Toți cei sancționați se confruntă cu înghețarea activelor și
Republica Moldova a câștigat 52 de medalii la turneul internațional de înot din Bulgaria. Lotul național a fost format din elevii școlilor de sport nr. 6, 8 și 11 din Chișinău. Aceștia au obținut 20 de medalii de aur, 18 medalii de argint și 14 medalii de bronz. Câțiva sportivi din echipă sunt performeri: Alexandra
„Reziliența" șubredă a vocabularului funcționăresc. Cum au fost „scrutinizați" demnitarii moldoveni
Un dialect tehnic al limbii române, cu o grămadă de influențe din limba engleză, continuă să-i molipsească pe funcționarii și demnitarii noștri și nu tocmai în cea mai bună direcție. Azi, la ultima ședință a Guvernului, premierul Dorin Recean ne-a zgâriat urechile cu un nou exemplu de „împrumut toxic" în discursurile sale, care sunt tot
Președintele Serbiei confirmă prezența unor cetățeni ruși în tabăra tactico-militară, organizată pentru moldoveni
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a confirmat că în tabăra tactico-militară organizată vara aceasta în vestul Serbiei pentru cetățeni moldoveni au activat trei cetățeni ai Federației Ruse. Declarația a fost făcută la Belgrad, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relatează Europa Liberă. „Nu pot afirma că a
Polonia se pregătește pentru posibile atacuri rusești în Europa și un război de încă trei ani, avertizează ministrul de externe
Ministrul de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, a avertizat că Europa trebuie să fie pregătită pentru posibile atacuri ale Rusiei pe teritoriul său și a criticat lipsa unor sisteme
VIDEO | Ion Ceban, despre votul comun PAS-PSRM privind excluderea bugetului municipal de pe ordinea de zi: „Nu le pasă de interesele locuitorilor” # Ziua
PAS și PSRM au scos bugetul pentru anul 2025 de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului municipal Chișinău, pentru că „nu le pasă de interesele locuitorilor”. Comentariul aparține primarului Chișinăului, Ion Ceban, care a adăugat că „Primăria va continua să muncească la fel și fără ei”. „Ceea ce trebuia de demonstrat Partidul Socialiștilor împreună […] Articolul VIDEO | Ion Ceban, despre votul comun PAS-PSRM privind excluderea bugetului municipal de pe ordinea de zi: „Nu le pasă de interesele locuitorilor” apare prima dată în ZIUA.md.
Președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, va vizita Moscova pentru a solicita extrădarea lui Bashar al-Assad # Ziua
Președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, urmează să efectueze miercuri o vizită oficială la Moscova, unde va discuta cu autoritățile ruse două chestiuni majore, extrădarea fostului lider sirian Bashar al-Assad, pe care noile autorități doresc să-l tragă la răspundere pentru crime, și menținerea prezenței trupelor ruse la bazele din Tartus și Hmeimim, potrivit canalului guvernamental Syria TV […] Articolul Președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, va vizita Moscova pentru a solicita extrădarea lui Bashar al-Assad apare prima dată în ZIUA.md.
Procurorii vor pedeapsă mai aspră pentru Marina Tauber. Aceștia au contestat sentința judecătorilor, care i-au dat 7,5 ani de închisoare # Ziua
Procurorii anticorupție au contestat la Curtea de Apel Centru sentința prin care Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat-o pe fosta deputată Marina Tauber la șapte ani și șase luni de închisoare, transmite IPN. Potrivit lor, sentința este neîntemeiată în partea ce ține de încetarea procesului penal pentru amestec în înfăptuirea justiției și apreciază că pedeapsa […] Articolul Procurorii vor pedeapsă mai aspră pentru Marina Tauber. Aceștia au contestat sentința judecătorilor, care i-au dat 7,5 ani de închisoare apare prima dată în ZIUA.md.
PSRM și PAS s-au aliat împotriva lui Ceban. Bugetul municipal 2025, exclus de pe ordinea de zi a ședinței CMC # Ziua
Proiectul bugetului pentru anul 2025 a fost exclus de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului municipal Chișinău, printr-un vot comun al fracțiunilor Partidului Acțiune și Solidaritate și Partidului Socialiștilor. Documentul urma să fie examinat și votat în ambele lecturi, însă consilierii socialiști au propus excluderea de pe ordinea de zi, inițiativa fiind susținută de […] Articolul PSRM și PAS s-au aliat împotriva lui Ceban. Bugetul municipal 2025, exclus de pe ordinea de zi a ședinței CMC apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Trump și Macron, confruntare tensionată la summitul din Egipt. Un cititor pe buze „descifrează” amenințarea rostită în timpul strângerii de mână # Ziua
O strângere de mână de aproape 30 de secunde între președintele american Donald Trump și omologul său francez Emmanuel Macron a atras atenția presei internaționale, după ce un cititor pe buze a dezvăluit ce și-ar fi spus cei doi lideri în timpul momentului tensionat. Incidentul a avut loc luni, 13 octombrie, la Sharm El Sheikh, […] Articolul VIDEO | Trump și Macron, confruntare tensionată la summitul din Egipt. Un cititor pe buze „descifrează” amenințarea rostită în timpul strângerii de mână apare prima dată în ZIUA.md.
România are două jucătoare în sferturile WTA de la Osaka, după ce Sorana Cîrstea a obținut o nouă victorie categorică # Ziua
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, miercuri, 15 octombrie, în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după ce a învins-o fără drept de apel pe Katie Boulter, cu 6-3, 6-1. Cîrstea (35 ani, 51 WTA) a obţinut victoria în 69 […] Articolul România are două jucătoare în sferturile WTA de la Osaka, după ce Sorana Cîrstea a obținut o nouă victorie categorică apare prima dată în ZIUA.md.
Permise auto obținute cu mite la Călărași. Șeful unei școli auto, trei examinatori și zeci de candidați, cercetați penal într-o cauză penală # Ziua
Percheziții într-un dosar amplu de obținere prin mită a permiselor auto au fost organizate miercuri la Călărași. Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din Chișinău au organizat 50 de percheziții ce s-au încheiat cu reținerea a trei persoane. CAN nu a precizat cine sunt suspecții plasați în izolator, însă anunță că, în total, sunt cercetați penal […] Articolul Permise auto obținute cu mite la Călărași. Șeful unei școli auto, trei examinatori și zeci de candidați, cercetați penal într-o cauză penală apare prima dată în ZIUA.md.
Premierul francez Sebastien Lecornu amână creșterea vârstei de pensionare pentru a salva guvernul # Ziua
Premierul Franței, Sebastien Lecornu, a anunțat suspendarea temporară a reformei pensiilor inițiate în 2023, printr-o declarație oficială a guvernului. Decizia vine ca o concesie față de socialiști, a căror susținere este esențială pentru supraviețuirea guvernului minoritar de centru-dreapta. Lecornu încearcă astfel să evite o nouă criză politică și posibilul eșec al executivului. „Vârsta de pensionare […] Articolul Premierul francez Sebastien Lecornu amână creșterea vârstei de pensionare pentru a salva guvernul apare prima dată în ZIUA.md.
Va fi creată Bursa Internațională a Moldovei, cu capital public-privat. Statul va deține 20 la sută din acțiuni # Ziua
Republica Moldova va avea un nou operator de piață bursieră. Guvernul a aprobat fondarea Bursei Internaționale a Moldovei, o societate pe acțiuni cu capital public-privat, în care statul va participa cu 20% din capitalul social, transmite IPN. Noua bursă, care va funcționa ca societate pe acțiuni, va avea un capital inițial de aproximativ 30 de […] Articolul Va fi creată Bursa Internațională a Moldovei, cu capital public-privat. Statul va deține 20 la sută din acțiuni apare prima dată în ZIUA.md.
Trump i-a acordat postum Medalia Prezidenţială a Libertăţii activistului conservator Charlie Kirk # Ziua
Preşedintele Donald Trump i-a acordat marţi, postum, Medalia Prezidenţială a Libertăţii, cea mai înaltă distincţie civilă din Statele Unite ale Americii, activistului conservator Charlie Kirk, fondatorul organizaţiei Turning Point USA, ucis în luna septembrie, în ziua în care Kirk ar fi împlinit 32 ani. Distincţia vine la puţin peste o lună după ce Kirk a […] Articolul Trump i-a acordat postum Medalia Prezidenţială a Libertăţii activistului conservator Charlie Kirk apare prima dată în ZIUA.md.
Republica Moldova a inițiat negocierile cu Guvernul României cu privire la crearea controlului coordonat de trecere a frontierei de stat la vama Sculeni-Sculeni. Controlul comun se va efectua atât pe sensul de intrare în România, cât și pe sensul de intrare în Republica Moldova. Prin urmare, punctul de trecere Sculeni va deveni al patrulea punct […] Articolul Control vamal comun la Sculeni. Negocierile cu România, inițiate de Guvernul de la Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
Rusia propune un armistițiu local pentru restabilirea alimentării cu energie a centralei nucleare de la Zaporojie # Ziua
Rusia a propus declararea unui armistițiu local în zona centralei nucleare de la Zaporojie, pentru a permite reluarea lucrărilor de reparație la liniile de înaltă tensiune care alimentează obiectivul, a anunțat reprezentantul permanent al Moscovei pe lângă organizațiile internaționale de la Viena, Mihail Ulianov, relatează The Moscow Times. Potrivit acestuia, până la sfârșitul săptămânii ar […] Articolul Rusia propune un armistițiu local pentru restabilirea alimentării cu energie a centralei nucleare de la Zaporojie apare prima dată în ZIUA.md.
Partidul „Inima Moldovei” a sesizat Curtea Constituțională cu privire la excluderea formațiunii din alegeri # Ziua
Partidul „Inima Moldovei” a sesizat miercuri, 15 octombrie, Curtea Constituțională pe cazul „excluderii arbitrare din alegeri, în lipsa unei decizii definitive”. Potrivit sesizării, formațiunii conduse de Irina Vlah i-a fost interzisă participarea la procesul electoral printr-o măsură provizorie, fără o hotărâre definitivă, fără probe clare și fără respectarea dreptului la apărare. „Această limitare s-a aplicat în […] Articolul Partidul „Inima Moldovei” a sesizat Curtea Constituțională cu privire la excluderea formațiunii din alegeri apare prima dată în ZIUA.md.
Cristiano Ronaldo a atins un nou record. A devenit cel mai bun marcator din istoria preliminariilor Cupei Mondial la Fotbal # Ziua
Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, în vârstă de 40 de ani, a devenit jucătorul cu cele mai multe goluri marcate în meciurile de calificare pentru Cupa Mondială, după ce a înscris de două ori în partida Portugaliei cu Ungaria, disputată marţi, 14 octombrie, la Lisabona. Ronaldo a egalat scorul în minutul 22, marcând din apropiere şi […] Articolul Cristiano Ronaldo a atins un nou record. A devenit cel mai bun marcator din istoria preliminariilor Cupei Mondial la Fotbal apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Profesorul vine în locul studentului. Dorin Recean, mândru că lasă fotoliul de premier fostului său lector # Ziua
Premierul Dorin Recean este convins că omul de afaceri Alexandru Munteanu, propus de PAS la șefia Guvernului, va aduce „un nou suflu” în executiv și că experiența candidatului va impulsiona reforma justiției și dezvoltarea securității. Dorin Recean spune că Alexandru Munteanu i-a fost profesor la facultate și că are un potențial mare în „a crește […] Articolul VIDEO | Profesorul vine în locul studentului. Dorin Recean, mândru că lasă fotoliul de premier fostului său lector apare prima dată în ZIUA.md.
Doi oameni și-au pierdut viața electrocutați, în urma unor lucrări neautorizate în apropierea rețelelor electrice # Ziua
Doi oameni au murit electrocutați, săptămâna trecută, ca urmare a efectuării unor lucrări neautorizate și a încălcării normelor de securitate, anunță Premier Energy. Primul caz a avut loc joi, 9 octombrie, în localitatea Colonița, municipiul Chișinău, iar a doua tragedie s-a produs vineri, 10 octombrie, în municipiul Cahul. Potrivit sursei citate, în cazul de la […] Articolul Doi oameni și-au pierdut viața electrocutați, în urma unor lucrări neautorizate în apropierea rețelelor electrice apare prima dată în ZIUA.md.
Marea Britanie trimite experți militari în R. Moldova pentru instruirea forțelor armate în tactici de contracarare a dronelor # Ziua
Guvernul Regatului Unit urmează să confirme astăzi, 15 octombrie, în cadrul reuniunii miniștrilor Apărării din statele membre NATO, organizată la Bruxelles, desfășurarea unui grup de experți militari britanici specializați în combaterea dronelor în Republica Moldova. Potrivit comunicatului Ministerului britanic al Apărării, misiunea din Republica Moldova va face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri de […] Articolul Marea Britanie trimite experți militari în R. Moldova pentru instruirea forțelor armate în tactici de contracarare a dronelor apare prima dată în ZIUA.md.
Primul punct în șase meciuri! Selecționata R. Moldova la fotbal a încheiat la egalitate meciul cu naționala Estoniei # Ziua
Selecționata Republicii Moldova la fotbal a încheiat la egalitate cel de-al șaselea meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026, disputat marți, 14 octombrie, 2025 împotriva Estoniei, scor 1-1. Estonienii au deschis scorul în minutul 12 prin Mattias Kait, iar Ștefan Bodișteanu a egalat în minutul 64. Naționala Republicii Moldova va mai juca 2 meciuri în preliminariile […] Articolul Primul punct în șase meciuri! Selecționata R. Moldova la fotbal a încheiat la egalitate meciul cu naționala Estoniei apare prima dată în ZIUA.md.
Patru echipaje de pompieri au intervenit marți la un depozit de producere a brichetelor de foc cuprins de flăcări. Incendiul a izbucnit în satul Zaim din raionul Căușeni. Salvatorii au constatat că au ars cantități de rumeguș de lemn, dar și tehnică de fabricare a brichetelor pentru foc. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, […] Articolul Un depozit de producere a brichetelor de foc din Căușeni, distrus parțial de un incendiu apare prima dată în ZIUA.md.
Pavel Durov acuză Franța că a încercat să transforme telefoanele europenilor în „instrumente de spionaj” # Ziua
Fondatorul aplicației Telegram, Pavel Durov, a criticat dur guvernul francez, acuzându-l că a încercat să impună o lege care ar fi transformat telefoanele cetățenilor europeni „în instrumente de spionaj”, sub pretextul luptei împotriva criminalității online. „Astăzi, Uniunea Europeană era pe punctul de a interzice dreptul vostru la viață privată. Se pregătea un vot pentru o […] Articolul Pavel Durov acuză Franța că a încercat să transforme telefoanele europenilor în „instrumente de spionaj” apare prima dată în ZIUA.md.
Ultima ședință a Guvernului Recean. După validarea alegerilor parlamentare, executivul va avea atribuții limitate # Ziua
Guvernul condus de Dorin Recean se întrunește în ultima ședință din actualul mandat. După ce Curtea Constituțională se va expune joi, 16 octombrie, asupra validării alegerilor pentru noul Parlament, executivul va avea atribuții limitate. Printre proiectele care urmează a fi analizate astăzi de către Guvern se numără înființarea societății pe acțiuni „Bursa Internaţională a Moldovei”, […] Articolul Ultima ședință a Guvernului Recean. După validarea alegerilor parlamentare, executivul va avea atribuții limitate apare prima dată în ZIUA.md.
OPINII | George Damian: Sunt multe poveștile cu frații de la Chișinău care, de scârba fraților din București, se aruncă în brațele fraților de la Kiev # Ziua
Își amintește cineva câte țepe în afaceri au fost date la Chișinău cu sprijin/ acoperire în mediul de business din Ucraina? Nu în ultimii 35 de ani, dar să zicem măcar în ultimii 15 ani. Eu îmi amintesc o istorie de acum 20 și ceva de ani, pe când Poroșenko voia să încalece complexul Gemeni […] Articolul OPINII | George Damian: Sunt multe poveștile cu frații de la Chișinău care, de scârba fraților din București, se aruncă în brațele fraților de la Kiev apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Donald Trump: „Economia Rusiei se prăbușește, Putin nu vrea să oprească războiul din Ucraina” # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat marți că economia Rusiei se află „în pragul colapsului”, iar pierderile militare ale Moscovei în Ucraina ar depăși un milion și jumătate de soldați. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui briefing de presă susținut după întrevederea cu președintele Argentinei, Javier Milei. „În Rusia sunt cozi uriașe la […] Articolul VIDEO | Donald Trump: „Economia Rusiei se prăbușește, Putin nu vrea să oprească războiul din Ucraina” apare prima dată în ZIUA.md.
103 ani de la încoronarea suveranilor întregitori. Regele Ferdinand I și Regina Maria deveneau primii monarhi ai României Mari # Ziua
Ziua de 15 octombrie are o semnificație aparte pentru români. În această zi, în îndepărtatul an 1922, la Alba Iulia, Capitala Unirii, avea loc Încoronarea Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria, un ultim act simbolic al unirii tuturor românilor, după cum o numesc istoricii. Evenimentul se producea la patru ani după două evenimente istorice, finalizarea […] Articolul 103 ani de la încoronarea suveranilor întregitori. Regele Ferdinand I și Regina Maria deveneau primii monarhi ai României Mari apare prima dată în ZIUA.md.
Prima reacție a candidatului la funcția de premier, Alexandru Munteanu: Înțeleg necesitatea să ofer societății cât mai multă transparență și informații # Ziua
Candidatul la funcția de premier, desemnat de PAS, Alexandru Munteanu, susține că toate companiile pe care le deține sau le-a administrat vreodată „au fost constituite în conformitate cu legislația internațională, operațiunile au fost transparente și au respectat normele fiscale aplicabile”. Reacția vine ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, care arată că numele său […] Articolul Prima reacție a candidatului la funcția de premier, Alexandru Munteanu: Înțeleg necesitatea să ofer societății cât mai multă transparență și informații apare prima dată în ZIUA.md.
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy va fi încarcerat pe 21 octombrie în dosarul finanțării campaniei sale electorale # Ziua
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani de închisoare pentru conspirație criminală legată de presupusa finanțare a campaniei sale prezidențiale din 2007 cu fonduri provenite din Libia, urmează să fie încarcerat pe 21 octombrie într-o închisoare din Paris. Decizia vine după ce, la 25 septembrie, un tribunal parizian l-a găsit vinovat de […] Articolul Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy va fi încarcerat pe 21 octombrie în dosarul finanțării campaniei sale electorale apare prima dată în ZIUA.md.
DOC | Numele candidatului la funcția de premier, Alexandru Munteanu, apare în scurgerea de date „Pandora Papers” # Ziua
Numele lui Alexandru Munteanu, candidatul la funcția de premier anunțat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), apare în scurgerile de datele „Pandora Papers” din 2021, o investigație jurnalistică globală, lansată de International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), care a dezvăluit practicile secrete și opace de folosire a paradisurilor fiscale de către persoane foarte bogate, politicieni, […] Articolul DOC | Numele candidatului la funcția de premier, Alexandru Munteanu, apare în scurgerea de date „Pandora Papers” apare prima dată în ZIUA.md.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat un decret prin care l-a lipsit de cetățenia ucraineană pe primarul Odesei, Ghenadii Truhanov, precum și pe fostul deputat Oleg Țariov și balerinul Serghei Polunin, relatează postul public Suspilne, citând o sursă din Administrația Prezidențială. Potrivit sursei, decizia a fost luată după ce s-a confirmat că aceștia dețin cetățenie […] Articolul Volodimir Zelenski l-a lipsit de cetățenie ucraineană pe primarul Odesei, Ghenadii Truhanov apare prima dată în ZIUA.md.
