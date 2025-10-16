Irlanda va deschide o ambasadă în Republica Moldova până la finele acestui an
Moldpres, 16 octombrie 2025 12:00
Irlanda va inaugura o ambasadă la Chișinău până la sfârșitul acestui an. Deschiderea acestei reprezentanțe diplomatice va consolida prezența diplomatică și va facilita dialogul politic, economic și cultural între cele două țări, a declarat vice...
• • •
Acum 30 minute
12:00
12:00
Republica Moldova devine parte a rețelei europene de „fabrici de inteligență artificială” # Moldpres
Republica Moldova se alătură oficial inițiativei europene „IA Factories”, un program strategic al Uniunii Europene dedicat dezvoltării și utilizării infrastructurilor avansate de inteligență artificială (IA), transmite MOLDPRES.Potrivit Minsiterului Educa...
Acum o oră
11:20
Țările UE au la dispoziție cinci ani pentru a se pregăti pentru război, potrivit unui plan militar care va fi prezentat joi de Comisia Europeană și care a fost consultat de Politico, transmite Hotnews.ro.„Până în 2030, Europa are nevoie de o poz...
Acum 2 ore
11:00
Moldovenii care muncesc legal în Slovacia vor beneficia de pensii și alte prestații sociale. Perioada de activitate în cele două țări va putea fi cumulată # Moldpres
Cetățenii Republicii Moldova care au activat oficial în Republica Slovacă vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale din partea statului. În acest sens, la Bratislava a fost ratificat Aranjamentul administrativ pentru aplicarea Acordului î...
11:00
Două persoane din Fălești au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu fumul de la o sobă defectă # Moldpres
Două persoane, un bărbat de 65 de ani și o femeie de 52 de ani, din satul Glinjeni, raionul Fălești, au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o sobă necurățată și defectă, comunică MOLDPRES.Potrivit IGSU, victimele au fost găsi...
10:50
VIDEO // O rețea de cazinouri operaționale pe internet, destructurată de organele de forță. Veniturile ilegale ajung la 25 de milioane de lei # Moldpres
O rețea de cazinouri operaționale pe internet, cu un venit ilegal de 25 de milioane de lei, a fost destructurată de organele de forță. Pe acest caz, trei bărbați sunt cercetați penal pentru organizarea jocurilor de noroc ilegale și spălare de bani, informează MOLDPRES....
10:50
O nouă condamnare în dosarul escrocheriilor prin schema „rude implicate în accident”. Un tânăr din Cimișlia va sta șapte ani după gratii # Moldpres
Un tânăr de 21 de ani din Cimișlia a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru escrocherii comise prin schema „rude implicate în accident”. El va plăti și o amendă în valoare de 450.000 de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit Procu...
10:40
Volodimir Zelenski a condamnat un nou val de atacuri rusești: „Putin este surd la tot ce spune lumea, așa că singurul limbaj pe care îl poate înțelege încă este limbajul presiunii” # Moldpres
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a condamnat un nou val masiv de atacuri lansate de Rusia în noaptea precedentă, asupra poporului ucrainean, asupra sectorului energetic și asupra infrastructurii civile. Potrivit liderului ucrainean, forțele ruse au folosit pes...
10:20
Un bărbat din Basarabeasca a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru că și-a atacat prietenul cu un topor # Moldpres
Un bărbat în vârstă de 36 de ani din raionul Basarabeasca a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru tentativă de omor, după ce și-a atacat prietenul cu un topor, în urma unui conflict la beție, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii, inci...
Acum 4 ore
10:10
Premierul Dorin Recean a declarat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că Alexandru Munteanu, desemnat candidat la funcția de prim-ministru, este „o persoană integră”. Recean a criticat modul în care au fost lansate ieri informații și într...
09:50
Fostul Președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti, decorat cu „Ordinul Republicii” # Moldpres
Fostul Președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a fost decorat cu „Ordinul Republicii”. Cu aceeași distincție s-au ales și deputatul Oazu Nantoi și ministra Sănătății, Ala Nemerenco. Decretul, semnat de Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, ...
09:30
Peste 63,9% dintre adulți din Republica Moldova sunt supraponderali, iar 22,7% sunt obezi. Datele au fost făcute publice de Ministerul Sănătății, în contextul marcării Zilei Mondiale a Alimentației, comunică MOLDPRES.Potrivit sursei citate, în anul curent...
09:30
Aproape toată Ucraina s-a confruntat miercuri seara cu întreruperi de curent electric din cauza pagubelor provocate infrastructurilor electrice de loviturile ruse, a anunțat operatorul de rețea Ukrenergo, transmite AFP.„Din cauza situației complexe în si...
09:00
Leul moldovenesc se apreciază astăzi față de euro și dolar, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, euro se ieftinește cu trei bani și costă 19 lei și 66 de bani. Cotația dolarului scade cu opt bani și ajung...
09:00
Eforturile Republicii Moldova de a consolida stabilitatea macroeconomică, discutate cu cu reprezentanții Departamentului Trezoreriei SUA # Moldpres
Eforturile Republicii Moldova de a consolida stabilitatea macroeconomică, guvernanța și transparența sectorului financiar, în contextul reformelor structurale aflate în derulare și al parcursului european al țării, au fost analizate de delegația Băncii Națio...
08:40
Deputați ai Parlamentului de legislatura a XII-a, semnatari ai Declarației de Independență a Republicii Moldova, Vasile Șoimaru și Ion Tăbîică au fost distinși cu „Ordinul Republicii”. Decretul, semnat de președinta Maia Sandu, a fost publicat în...
08:30
DOC // SFS a blocat fonduri care s-ar afla sub controlul indirect al unei persoane suspuse măsurilor restrictive # Moldpres
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a dispus blocarea fondurilor și a resurselor economice aflate sub controlul indirect al lui Vladimir Andronachi, supus măsurilor restrictive, conform deciziei Consiliului Interinstituțional de Supervizare. Decizia în acest sens a fost publi...
08:20
Magistrații Curții Constituționale se întrunesc astăzi, la ora 10:00, pentru a examina sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși, comuni...
Acum 24 ore
21:30
Exporturile de mărfuri, în creștere în luna august. Uniunea Europeană rămâne principala destinație pentru produsele moldovenești # Moldpres
Exporturile de mărfuri realizate în luna august 2025 au avut o valoare de 332,6 milioane dolari SUA, cu 4,2% mai puțin în raport cu luna iulie 2025 și cu 22% mai mult comparativ cu luna august 2024. Uniunea Europeană rămâne principala destinație ...
21:00
Planificarea achizițiilor publice, aliniată la standardele europene. Decizia aprobată de Guvern # Moldpres
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi un nou cadru legal pentru planificarea achizițiilor publice, care va înlocui prevederile existente și va alinia procesul la legislația europeană și la realitățile actuale, informează MOLDPRES.Ministra Finanțelor, Victori...
20:50
Vreme fără precipitații și înghețuri în unele regiuni, anunțate de meteorologi pentru joi # Moldpres
Meteorologii prognozează pentru joi, 16 octombrie, vreme fără precipitații și înghețuri în orele nocturne și ale dimineții, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), mâine cerul va fi variabil, fără precipitații. V...
20:00
Cristina Gherasimov, la Bruxelles: „Le-am mulțumit eurodeputaților pentru sprijinul acordat Moldovei în fața amenințărilor hibride” # Moldpres
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut la Bruxelles o serie de întrevederi cu oficiali europeni de rang înalt, în contextul discuțiilor privind rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova și prioritățile urmă...
19:40
Președintele Serbiei a confirmat prezența cetățenilor ruși în tabăra militară organizată pentru moldoveni # Moldpres
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a confirmat că în tabăra de instruire tactico-militară pentru cetățeni moldoveni organizată în vestul Serbiei au activat trei cetățeni ai Federației Ruse. Oficialul a făcut declarații în acest sens în t...
19:40
Guvernatoarea BNM, la Washington: „Consolidăm parteneriatele care aduc beneficii reale pentru economie, întreprinderi și cetățeni” # Moldpres
Republica Moldova consolidează parteneriatele care aduc beneficii reale pentru economie, pentru întreprinderi și pentru cetățeni. Declarația a fost făcută de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, care a avut la Washington o întrevedere ...
19:20
Dezvoltarea economică, o prioritate pentru noul Guvern. Dan Perciun: „Mizăm pe experiența bogată a lui Alexandru Munteanu” # Moldpres
Dezvoltarea economică și atragerea investițiilor sunt printre prioritățile viitorului Guvern în perioada următoare, iar candidatura lui Alexandru Munteanu la șefia Executivului este o alegere foarte bună, ținând cont de experiența acestuia în domeniul ...
18:50
Vicepreședintele interimar al Judecătoriei Căușeni, Andrei Mocanu, și Ana Panov, judecătoare la Curtea de Apel Centru, au fost audiați astăzi de Comisia de Evaluare a Judecătorilor, informează MOLDPRES.După audieri, Comisia a anunțat că nu a identificat dubii de ...
18:10
Vicepremierul Mihai Popșoi: „Contez pe continuitate. Diplomația să pună în valoare realizările societății noastre” # Moldpres
Realizările obținute de Republica Moldova în domeniul afacerilor externe trebuie menținute și valorificate de următorul Guvern, a afirmat viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe. Oficialul a salutat candidatura lui Alexandru Munteanu pentru fun...
17:50
Călătoriile raionale și internaționale cu autocarul s-ar putea scumpi. Prețurile biletelor vor fi calculate în baza unor noi reguli # Moldpres
Prețul biletelor pentru transportul rutier de pasageri s-ar putea modifica după ce calculul acestora va fi făcut în baza unor noi reguli, ce vor ține cont de costurile reale ale operatorilor și de interesul călătorilor. Noile prevederi au fost incluse într-o Me...
17:40
„Cumpărături care prind rădăcini”: o reţea de magazine se alătură campaniei de împădurire a Republicii Moldova # Moldpres
Ministerul Mediului anunță un nou parteneriat dedicat extinderii pădurilor în Republica Moldova, alături de rețeaua de magazine Linella, prin campania „Cumpărături care prind rădăcini”. În cadrul inițiativei, o suprafață de cinci hectare va fi ...
17:40
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi: „Ne-am concentrat pe consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova și pe creșterea credibilității instituției” # Moldpres
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a prezentat la ultima ședință a Guvernului Recean, un bilanț al mandatului său la conducerea instituției, subliniind progresele realizate în consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova și dezvolt...
17:40
17:30
Țările nordice și baltice oferă 3,1 milioane de dolari SUA pentru a consolida reziliența instituțională a MAE # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) își va consolida reziliența instituțională. Un proiect de asistență tehnică privind „Îmbunătățirea gestionării crizelor și a rezilienței cibernetice a MAE” a fost semnat miercuri, 15 octombrie, la Chișinău...
17:30
Ministrul Alexei Buzu anunță modul de acordare a compensațiilor pentru căldură și energie electrică: „Vom fi alături de cetățeni și familii în perioada rece a anului” # Moldpres
Compensațiile pentru căldură vor fi oferite în formă monetară, iar cele universale pentru consumul de energie electrică vor fi reflectate direct în facturi. Precizările au fost făcute miercuri, 15 octombrie, de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei ...
17:10
Oficiul Național al Turismului lansează trei cursuri gratuite pentru antreprenorii și profesioniștii din domeniul turismului # Moldpres
Oficiul Național al Turismului (ONT) anunță lansarea unei serii de cursuri de formare profesională dedicate antreprenorilor și actorilor din industria turismului, precum și furnizorilor de servicii conexe. Scopul acestor instruiri este de a sprijini dezvoltarea competențel...
17:10
Rezultatele Republicii Moldova în implementarea reformelor economice și financiare, apreciate în cadrul dialogului dintre BNM și Grupul Băncii Mondiale # Moldpres
Directorul executiv al Grupului Băncii Mondiale (GBM) pentru Republica Moldova, Eugene Rhuggenaath, a apreciat rezultatele Moldovei în implementarea reformelor economice și financiare. Oficialul a remarcat, în special, finalizarea cu succes a exercițiului Programul...
17:00
Ministra Justiției, la final de mandat: „Reforma justiției a fost una dintre cele mai ambițioase și complexe procese” # Moldpres
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat, la final de mandat, că reforma justiției a fost unul dintre cele mai ambițioase și complexe procese din ultimii ani, subliniind progresele realizate în verificarea integrității magistraților, modernizarea sis...
16:40
Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a declarat că își propune să finalizeze proiectele personale și profesionale demarate în ultimii ani. Oficialul a menționat că, în perioada următoare, va reveni la domeniul cinematografic, unde are un film început ...
16:10
Sincronizarea pașilor de aderare la Uniunea Europeană și pe cooperarea bilaterală în procesul de reforme au fost discutate în cadrul întrevederii viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană al Republicii Moldova, Cristina Gherasimov, cu viceprim-ministru ...
16:00
Peste 100 de farmacii deschise în localitățile rurale în cadrul proiectului „Farmacie în satul tău”. Alte 67 urmează să fie lansate curând # Moldpres
Peste 100 de farmacii au fost deja deschise în localitățile rurale din Republica Moldova, în cadrul proiectului „Farmacie în satul tău”, inițiat de Ministerul Sănătății. Alte 67 de unități farmaceutice se află în proces de lansare, a...
16:00
Membrii familiilor diplomaților moldoveni ce activează în Ucraina se vor putea angaja în câmpul muncii # Moldpres
Membrii familiilor personalului Ambasadei Republicii Moldova în Ucraina și ai Consulatului General al Republicii Moldova la Odesa vor putea să se angajeze în câmpul muncii și să activeze în Ucraina. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi semnarea unu...
16:00
Cele mai apreciate filme noi, un focus dedicat regizorului Radu Jude, o retrospectivă Alexandru Tatos, un film pentru copii, o lansare de carte şi întâlniri cu invitaţi speciali, printre care cunoscuţii cineaşti Igor Cobileanski şi Tudor Giurgiu, fac parte din p...
16:00
Elena Druță a demisionat din funcția de consilieră a șefei statului pentru relațiile cu diaspora # Moldpres
Elena Druță a demisionat din funcția de consilieră a șefei statului pentru relațiile cu diaspora. Anunțul a fost făcut miercuri, 15 octombrie, pe o rețea de socializare, informează MOLDPRES.Aceasta a subliniat că pentru ea a fost o mare responsabilitate și onoare ...
15:40
Ala Nemerenco: „Avem lipsă de cadre medicale, dar situația nu este critică. Peste o mie de medici lipsesc în sistemul național” # Moldpres
Sistemul medical din Republica Moldova se confruntă cu un deficit de peste o mie de medici, însă situația nu este una critică, afirmă ministra Sănătății, Ala Nemerenco. Declarațiile au fost făcute la ultima ședință a actualului Cabinet de Miniștri înain...
15:30
Daniel Vodă își încheie activitatea în funcția de purtător de cuvânt al Guvernului. „A fost o onoare deosebită pentru mine să vă informez de la această înaltă tribună publică” # Moldpres
Daniel Vodă a anunțat că-și încheie activitatea în funcția de purtător de cuvânt al Guvernului, după 118 briefinguri și conferințe de presă susținute în cadrul mandatului actualului Executiv, care se încheie odată cu aprobarea de către C...
15:30
Credite mai avantajoase pentru micii antreprenori: IFAD reduce rata dobânzii și oferă noi facilități fiscale # Moldpres
Beneficiarii proiectelor susținute de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD), începând cu 15 octombrie 2025 vor achita o rată a dobânzii la creditele în euro destinate finanțării întreprinderilor micro și mici redusă sem...
15:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o prognoză hidrologică valabilă pentru perioada 15–19 octombrie 2025, în legătură cu mărirea debitului mediu zilnic deversat al apei din lacul de acumulare Dnestrovsk (Ucraina), transmite MOLDPRES.Conform hidr...
14:40
Femeile din R. Moldova, tot mai prezente în agricultură și dezvoltarea comunităților locale # Moldpres
Tot mai multe femei din Republica Moldova devin lideri în agricultură, administrând ferme, planificând investiții și gestionând proiecte complexe care contribuie la dezvoltarea economiei rurale. Potrivit Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agri...
14:40
Guvernul Cehiei oferă 1 milion de euro pentru îmbunătățirea serviciilor sociale oferite în cadrul reformei RESTART. Ministrul Alexei Buzu: „Vom ajuta familiile să iasă din zona de risc” # Moldpres
Republica Moldova va beneficia de 1 milion de euro din partea Guvernului Cehiei pentru a îmbunătăți serviciile sociale acordare cetățenilor în cadrul reformei RESTART. La Chișinău a fost semnat astăzi un Memorandum de Înțelegere între Ministerul M...
14:20
Regiunea transnistreană, asigurată cu gaze până pe 15 octombrie. Vicepremierul pentru Reintegrare: „Urmărim cu calm și cu responsabilitate situația din domeniul energetic din stânga Nistrului” # Moldpres
Vicepremierul pentru Reintegrare, Roman Roșca, a anunțat că autoritățile urmăresc „cu calm, dar și cu responsabilitate situația din domeniul energetic creată pe malul stâng al Nistrului”. Oficialul a precizat că „Moldovagaz”, care este resp...
14:20
Caz de pestă porcină africană confirmat la Orhei. ANSA anunță măsuri stricte de carantină și avertizează populația # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a confirmat apariția unui focar de pestă porcină africană (PPA) în raionul Orhei, după ce testele de laborator efectuate la data de 7 octombrie 2025 au indicat prezența virusului în probe recoltate de la ...
