Trump îl amenință pe Putin cu rachetele Tomahawk: „Ucrainenii vor să treacă la ofensivă”

18:40

Un șofer a fost surprins cum face drift, în plin trafic, pe bd. Dacia din Capitală. Video сu momentul incidentului a fost surprins de martori. Totul s-a întâmplat pe podul de la Botanic. Din secvență se observă că vehiculul utilizat pentru manevră era cât pe ce să lovească o altă mașină.