(live/update) Curtea Constituțională decide soarta alegerilor parlamentare din 28 septembrie: Da sau Ba? Caraman: Influențele străine nu au influențat rezultatul
UNIMEDIA, 16 octombrie 2025 12:00
Curtea Constituțională se întrunește în ședință pentru a examina dosarul privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 și a decide dacă vor fi rezultatele scrutinului validate sau nu. UNIMEDIA transmite live ședința.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 5 minute
12:10
De ce a făcut implozie submersibilul Titan în Oceanul Atlantic: Ce arată raportul final, publicat la peste doi ani de la tragedie # UNIMEDIA
Submersibilul Titan al companiei OceanGate a făcut implozie în timpul unei expediții către epava Titanicului, în iunie 2023, din cauza unor deficiențe de inginerie și a faptului că nu a fost testat corespunzător, potrivit unui raport oficial, relatează BBC, potrivit digi24.ro.
Acum 15 minute
12:00
(live/update) Curtea Constituțională decide soarta alegerilor parlamentare din 28 septembrie: Da sau Ba? Caraman: Influențele străine nu au influențat rezultatul # UNIMEDIA
Curtea Constituțională se întrunește în ședință pentru a examina dosarul privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 și a decide dacă vor fi rezultatele scrutinului validate sau nu. UNIMEDIA transmite live ședința.
Acum 30 minute
11:50
(live/update) CMC continuă ședința, cu replici. Consilier MAN: „Sunt declarații populiste!” # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău continuă astăzi, 16 octombrie, ședința începută ieri. Pe ordiena de zi au figurat 39 de subiecte, două dintre care au fost examinate.
11:50
(video) Protest fără precedent la Pentagon. Zeci de ziarişti şi-au predat legitimaţiile şi au părăsit clădirea, refuzând restricţiile impuse de Pete Hegseth # UNIMEDIA
Zeci de jurnaliști acreditați la Pentagon şi-au predat miercuri legitimațiile și au părăsit clădirea, refuzând să accepte noile restricţii privind presa impuse de secretarul apărării, Pete Hegseth, printr-un memorandum, scrie adevarul.ro.
11:50
BERD acordă un împrumut de 5 milioane de euro băncii comerciale Eximbank, cu sprijinul UE; Proiectul este susținut de granturi de stimulare din partea UE, în cadrul inițiativei EU4Business; Împrumuturile acordate companiilor reflectă interesul crescut pentru investiții.
11:50
Bărbatul care a împușcat în alte persoane, cu care era în conflict, la piața din Calea Basarabiei, reținut pentru 72 de ore: Ce spune poliția # UNIMEDIA
Situația ieșită din comun de la o piață din Calea Basarabiei este investigată de oamenii legii. Potrivit acestora, un conflict între mai mulți bărbați a degenerat în răfuieli cu împușcături. Bărbatul, suspectat că a tras din armă, a fost reținut pentru 72 de ore, a comunicat pentru UNIMEDIA, ofițera de presă a poliției naționale, Cristina Talpă.
Acum o oră
11:40
Protest fără precedent la Pentagon. Zeci de ziarişti şi-au predat legitimaţiile şi au părăsit clădirea, refuzând restricţiile impuse de Pete Hegseth # UNIMEDIA
Zeci de jurnaliști acreditați la Pentagon şi-au predat miercuri legitimațiile și au părăsit clădirea, refuzând să accepte noile restricţii privind presa impuse de secretarul apărării, Pete Hegseth, printr-un memorandum, scrie adevarul.ro.
11:30
(live) CMC continuă ședința, cu replici. Ala Antoci, către Olga Ursu: Veniți și ne prezentanți în 5 minute niște cifre și plecați. Nu e un abuz și sabotaj? # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău continuă astăzi, 16 octombrie, ședința începută ieri. Pe ordiena de zi au figurat 39 de subiecte, două dintre care au fost examinate.
11:30
(foto) Vechea gardă de „îngeri” Victoria’s Secret, senzație la show-ul anual de lenjerie intimă: Adriana Lima, Irina Shayk și Candice Swanepoel au dominat podiumul # UNIMEDIA
Sclipici, dantelă, corpuri sculptate și o notă serioasă de nostalgie — cam așa poate fi descris show-ul Victoria’s Secret 2025, care a avut loc luni seară la Brooklyn Navy Yard din New York. După o pauză lungă și o reinventare mult discutată, brandul a revenit în forță, iar momentul cel mai așteptat nu a fost apariția noilor staruri, ci reîntâlnirea cu „vechea gardă” de îngerași, scrie protv.ro.
11:30
Vitalie Perciun: „Am reușit să ne dublăm cifra de afaceri și să consolidăm încrederea gamerilor din Moldova în produsele originale PlayStation” # UNIMEDIA
Interviu cu Directorul Energy One SRL, Distribuitorul Oficial Sony PlayStation în Republica Moldova
11:20
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opţiune Istorică”, consideră că, viitorul prim-ministru, care, cel mai probabil, va fi omul de afaceri Alexandru Munteanu, imediat după învestirea noului Guvern, ar trebui să întreprindă trei acțiuni foarte importante.
Acum 2 ore
11:10
(live/update) Curtea Constituțională decide soarta alegerilor parlamentare din 28 septembrie: Da sau Ba? Manole: Toate sesizările au fost soluționate # UNIMEDIA
Curtea Constituțională se întrunește în ședință pentru a examina dosarul privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 și a decide dacă vor fi rezultatele scrutinului validate sau nu. UNIMEDIA transmite live ședința.
11:10
(live) CMC, în ședință și astăzi, după ce ieri a examinat doar 2 subiecte. Eugenia Ceban, la tribună: „Mincinoșilor!” # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău continuă astăzi, 16 octombrie, ședința începută ieri. Pe ordiena de zi au figurat 39 de subiecte, două dintre care au fost examinate.
11:10
(video) Jocuri de noroc online sub paravanul IT: Mascații au descins pe 8 adrese și au reținut 3 bărbați. „Ruleta” a învârtit circa 25 mil. lei # UNIMEDIA
Ofițerii Secției investigații infracțiuni economice din cadrul Direcției de Poliție Chișinău, în comun cu procurorii PCCOCS, au destructurat o rețea de cazinouri operaționale pe internet, cu un venit ilegal de 25.000.000 de lei.
11:10
Dimineață de groază la Fălești: Două persoane, găsite inconștiente într-o casă din satul Glinjeni # UNIMEDIA
Două persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unei sobe de încălzit necurățate. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 15 octombrie 2025, într-o gospodărie din satul Glinjeni, raionul Fălești, anunță IGSU.
11:00
Un microbuz plin cu pasageri a fost lovit în plin de un camion, la Ialoveni: Trei persoane, rănite # UNIMEDIA
Un accident grav cu implicarea unui microbuz de rută a avut loc ieri în orașul Ialoveni. Potrivit informațiilor, trei pasageri au fost transportați la spital, după ce un camion în timpul manevrei de mers cu spatele a tamponat un microbuz care a fost proiectat într-un Hyundai.
10:50
(live/update) Curtea Constituțională decide soarta alegerilor parlamentare din 28 septembrie: Da sau Ba? Șefa CEC prezintă raportul pe scrutin # UNIMEDIA
Curtea Constituțională se întrunește în ședință pentru a examina dosarul privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 și a decide dacă vor fi rezultatele scrutinului validate sau nu. UNIMEDIA transmite live ședința.
10:50
Ultima oră! Încă o condamnare în cazul lui Serghei Oală, tânărul din Bălți ucis într-o pădure: Al doilea inculpat va sta 22 de ani la pușcărie # UNIMEDIA
Nicu Gherman, al doilea învinuit pentru omorul lui Sergiu Oală, tânărul de 21 de ani din Bălți, a fost condamnat. Instanța i-a dictat 22 de ani de închisoare, potrivit tvn.nord.
10:40
Consiliul Municipal Chișinău continuă astăzi, 16 octombrie, ședința începută ieri. Pe ordiena de zi au figurat 39 de subiecte, două dintre care au fost examinate.
10:30
Petr Vlah: Autonomia găgăuză trebuie să devină un furnizor de stabilitate internă şi un exemplu pe arena internaţională # UNIMEDIA
Petr Vlah, ex-deputat, consideră că Autonomia găgăuză trebuie să devină un furnizor de stabilitate internă şi un exemplu pe arena internaţională. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, politicianul spune că, chiar dacă trăim într-o lumea modernă, statele se confruntă deseori cu conflicte interne de ordin etnic, confesional, cultural, iar uneori chiar şi teritorial. El aduce drept exemplu, Spania care are probleme de acest fel cu regiunile Catalonia şi Ţara Bascilor, Franţa – periodic care are tensiuni de acest fel cu insula Corsica, Regatul Unit al Marii Britanii – cu Scoţia, Belgia – cu Flandra, Italia – cu Padania etc.
10:20
(live/update) Curtea Constituțională decide soarta alegerilor parlamentare din 28 septembrie: Da sau Ba? Domnica Manole le citește regulile de comportament participanților la ședință # UNIMEDIA
Curtea Constituțională se întrunește în ședință pentru a examina dosarul privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 și a decide dacă vor fi rezultatele scrutinului validate sau nu. UNIMEDIA transmite live ședința.
10:20
(foto) Cu barca peste Nistru: Un bărbat din Ucraina, prins de polițiștii din Moldova, în timp ce traversa ilegal râul # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului „Tudora-1” au dejucat o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat. Un cetățean ucrainean, în vârstă de 35 de ani, a fost surprins în timp ce traversa râul Nistru cu o barcă gonflabilă, îndreptându-se spre malul moldovenesc.
10:20
Maestrul Leonid Gorceac îți sărbătorește astăzi cea de-a 80-a aniversare. Cu această ocazie, Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural, a venit cu un mesaj de felicitare pentru artist. „Cu recunoștință pentru tot ceea ce ați oferit culturii naționale, vă dorim ani mulți, cu sănătate, bucurii și noi realizări frumoase. La mulți ani”, se arată în mesaj.
Acum 4 ore
10:10
(video) Cu barca peste Nistru: Un bărbat din Ucraina, prins de polițiștii din Moldova, în timp ce traversa ilegal râul # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului „Tudora-1” au dejucat o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat. Un cetățean ucrainean, în vârstă de 35 de ani, a fost surprins în timp ce traversa râul Nistru cu o barcă gonflabilă, îndreptându-se spre malul moldovenesc.
10:00
Achiziția unui apartament nu este doar o tranzacție, ci un pas important în viața fiecărei persoane. Atunci când alegi o locuință, compartimentarea joacă un rol esențial, influențând confortul, estetica și funcționalitatea casei tale.
09:50
Dacă ai planificat o excursie cu mașina, motocicleta sau chiar cu o rulotă spre vestul Europei, șansele sunt mari să treci prin Ungaria. Drumurile lor sunt bine întreținute și rapide, dar accesul pe autostrăzi și drumurile expres este permis doar cu o vigneta valabilă. Iar dacă nu o ai… portofelul tău s-ar putea să simtă serios consecințele. Hai să vedem cât costă, ce se întâmplă dacă uiți de ea și cum poți evita amenzi costisitoare fără stres.
09:50
(live) Curtea Constituțională decide soarta alegerilor parlamentare din 28 septembrie: Da sau Ba? # UNIMEDIA
Curtea Constituțională se întrunește în ședință pentru a examina dosarul privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 și a decide dacă vor fi rezultatele scrutinului validate sau nu. UNIMEDIA transmite live ședința.
09:40
Trump: „Israelul va relua luptele în Gaza de îndată ce le dau voie, dacă Hamas nu respectă acordul”. Reacția grupării palestiniene # UNIMEDIA
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri, pentru CNN, că ia în calcul să permită Israelului să reia acțiunile militare în Gaza dacă gruparea Hamas nu respectă acordul de încetare a focului, scrie presa română.
09:40
Puls: Focuri de armă, ziua în amiaza mare, la o piață din Chișinău. Două persoane - împușcate, pistolarul încătușat # UNIMEDIA
Două persoane au fost împușcate, în urma unor reglări de conturi la o piață din Chișinău. Cazul a avut loc în amiaza zilei de 13 octombrie, în jurul orei 12:00, pe strada Calea Basarabiei din Chișinău, susțin sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei.
09:30
De la scop la rezultat: Philip Morris International atinge pragul de un milion de dispozitive recondiționate # UNIMEDIA
Philip Morris International (PMI) marchează un nou succes în eforturile sale de sustenabilitate: un milion de dispozitive încălzire a tutunului au primit deja o a doua viață prin programele de recondiționare derulate la nivel global. Deși compania și-a propus să atingă acest obiectiv până la sfârșitul anului 2025, realizarea a fost obținută mai devreme, confirmând angajamentul de a reduce impactul deșeurilor electronice asupra mediului și de a promova un model sustenabil de economie circulară.
09:20
(video) „Maia Sandu sau Dorin Recean au discutat cu el”: Deputații PAS nu prea cunosc cum a ajuns Munteanu propus la funcția de premier # UNIMEDIA
Ministrul Educației, Dan Perciun, explică că înaintarea lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru a fost o decizie asumată de întreaga echipă PAS, însă a menționat în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” că discuțiile inițiale cu Munteanu ar fi avut loc cu Maia Sandu sau Dorin Recean.
09:20
În lumea investițiilor, imobiliarele rămân una dintre cele mai fiabile și stabile forme de plasare a capitalului. Și dacă te gândești să investești în locuințe, mai ales în zonele de la periferia Chișinăului, atunci Milanin Residence, Durlești merită cu siguranță atenția ta.
09:10
Volvo Cars a atins o etapă importantă în drumul său către electrificare în septembrie, livrând al milionulea hibrid plug-in (PHEV).
09:00
Pe 16 octombrie, istoria a fost marcată de evenimente semnificative.
08:40
Jador, sub papucul soţiei. Din cuceritorul care făcea valuri printre femei s-a transformat în tăticul care schimbă scutece: „Nu am voie nimic” # UNIMEDIA
Ce a fost și ce a devenit. Artistul care făcea valuri printre femei s-a pus la casa lui, iar acum…schimbă scutece. Jador s-a schimbat radical de când a devenit părinte, iar regulile impuse de partenera lui l-au cam pus la punct. Cântărețul are un set clar de interdicții pe care chiar le respectă. Cancan.ro scrie cum a reușit Oana să îl cumințească, dar și cât de implicat este în rolul de tată.
08:30
Racii vor petrece timpul cu cei dragi, iar Fecioarele ar trebui să ia o pauză: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
O aliniere planetară majoră aduce astăzi schimbări și provocări. Fiecare semn zodiacal va resimți impactul într-un mod unic, reflectând arhetipurile astrologice. Ce secrete vă va dezvălui horoscopul zilnic și cum vă vor influența deciziile?
Acum 6 ore
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o întărire în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
Deconectări de lumină, astăzi, în capitală și în mai multe localități din țară: Care sunt adresele vizate # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunţă că astăzi, 16 octombrie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
07:30
„Casa Albă a lui Trump”: Aur, marmură și opulență. Cum își transformă președintele SUA reședința oficială într-un simbol al luxului # UNIMEDIA
Donald Trump își lasă amprenta asupra Casei Albe printr-o remodelare spectaculoasă: aur, marmură, artă și o sală de bal de 250 de milioane de dolari. Proiectele, coordonate personal de președinte, transformă una dintre cele mai emblematice reședințe prezidențiale din lume într-un simbol al luxului, scrie digi24.ro.
07:20
Vremea în Moldova va fi caracterizată astăzi de condiții meteorologice variate, cu alternanțe între nori și perioade de cer senin, fără șanse semnificative de precipitații.
07:10
Răsturnare de situație în cazul sabotajului Nord Stream: Italia refuză să-l extrădeze în Germania pe cel considerat „creierul” atacului # UNIMEDIA
Italia a suspendat extrădarea către Germania a presupusului „creier” al atacurilor din 2022 asupra conductelor de gaz Nord Stream din Marea Baltică. Curtea supremă italiană din Roma a anulat în mod neașteptat hotărârea unei instanțe inferioare, potrivit Suddeutsche Zeitung, citat de digi24.ro.
Acum 24 ore
22:20
RISE Moldova: Afacerile din Caraibe ale premierului „desemnat”. Munteanu, în 5 companii înregistrate în Insulele Virgine Britanice # UNIMEDIA
Candidatul la funcția de prim-ministru propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Alexandru Munteanu, și-a administrat o parte din afaceri printr-un avocat cipriot sancționat internațional după invazia Rusiei în Ucraina, scrie rise.md. Documentele secrete ale furnizorilor de companii offshore, consultate de reporterii RISE Moldova, arată că Munteanu figurează în cinci companii din paradisul fiscal al Insulelor Virgine Britanice. Toate aceste firme au fost gestionate de același avocat cipriot care a oferit servicii financiare și oligarhului rus Alisher Usmanov, apropiat al Kremlinului, pentru a-și proteja averea de sancțiunile occidentale. La rândul său, Munteanu a venit cu un mesaj pe rețele, în care „dezminte suspiciunile” din spațiul public.
22:00
(video) Ultima ședință la Guvern, cu schimb de replici. Harea către Recean: „Nu putem schimba regulile în timpul jocului” # UNIMEDIA
Președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea, a atras atenția Guvernului asupra modificărilor propuse la mecanismul de acordare a ajutorului de stat pentru platformele industriale. În cadrul ultimei ședințe de Guvern, din 15 octombrie, Harea a criticat faptul că schimbările nu au fost discutate anterior cu mediul de afaceri, deși acestea vor afecta direct companiile implicate. „Nu putem schimba regulile în timpul jocului”, a declarat acesta.
21:30
(video) „Timpul să-ți fie prieten”. Liudmila Balan, mesaj emoționant pentru mama sa, la 93 de ani: „A stins nu cele două lumânări, ci anii grei” # UNIMEDIA
Interpreta Liudmila Balan a marcat ziua de naștere a mamei sale cu un mesaj plin de dragoste și recunoștință, însoțit de un filmuleț emoționant. Artista și-a felicitat mama care a împlinit venerabila vârstă de 93 de ani. „Astăzi, suflând cele două cifre de pe tort, ea pare să stingă nu lumânările, ci anii grei — lăsând aprins doar focul blândeții din privirea ei”, a semnat interpreta.
21:10
Vinicius Jr, în vârstă de 25 de ani, starul lui Real Madrid, va fi judecat de autoritățile din Brazilia pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, scrie presa română.
20:40
Moldova urcă în clasamentul Henley Passport Index 2025: Tot mai multe destinații, fără viză, disponibile pentru moldoveni # UNIMEDIA
Pașaportul Republicii Moldova se clasează pe locul 48 în ediția din luna octombrie a Henley Passport Index.
20:20
Utilizatorii ChatGPT ar putea accesa conţinut pentru adulţi pe platformă. Anunțul făcut de Sam Altman # UNIMEDIA
OpenAI anunță că va introduce, din decembrie, posibilitatea de a accesa conţinut pentru adulţi pe platforma ChatGPT. Sam Altman, CEO-ul companiei, declară că decizia face parte din eforturile OpenAI de a „trata utilizatorii adulți ca adulți”, scrie adevarul.ro.
20:10
Moldovenii vor plăti mai mult pentru călătoriile naționale și internaționale, din 2026. Decizia, aprobată de Guvern # UNIMEDIA
Începând cu 1 martie 2026, călătoriile cu microbuzele și autobuzele pe rutele naționale și internaționale se vor scumpi cu până la 20%, ca urmare a aprobării de către Guvern a unei noi formule de calcul a tarifelor.
20:00
Moldovenii vor plăti mai mult pentru călătoriile naționale și internaționale, din 2026. Ce factori au determinat scumpirea # UNIMEDIA
Începând cu 1 martie 2026, călătoriile cu microbuzele și autobuzele pe rutele naționale și internaționale se vor scumpi cu până la 20%, ca urmare a aprobării de către Guvern a unei noi formule de calcul a tarifelor.
19:40
Putin, lăsat singur pe scena internațională. Summitul ruso-arab, anulat din lipsă de participanți # UNIMEDIA
Summitul ruso-arab pe care Vladimir Putin îl pregătea de luni de zile la Moscova a fost anulat din lipsă de participanți. Doar câțiva lideri și-au confirmat prezența, în timp ce atenția lumii s-a mutat spre Egipt, unde Donald Trump a reunit zeci de șefi de stat pentru semnarea unui acord de pace privind Gaza. Absența Rusiei de la acest eveniment a subliniat izolarea tot mai accentuată a Moscovei și pierderea influenței sale în Orientul Mijlociu, scrie adevarul.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.