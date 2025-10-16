Autoturism furat din Franța, descoperit la frontieră: Șoferul, cetățean moldovean, cercetat pentru furt
Un cetățean moldovean în vârstă de 50 de ani a fost prins de poliția de frontieră română la Punctul de Trecere Albița, în timp ce conducea o mașină care figura ca furată din Franța. Autoturismul, de ultimă generație, a generat suspiciuni datorită faptului că era înregistrat în bazele de date ca fiind bun urmărit pentru
Doi bărbați din Drochia reținuți pentru trafic de droguri și deținere ilegală de arme
Autoritățile din raionul Drochia au efectuat recent percheziții la domiciliile mai multor suspecți, ocazie cu care au fost confiscate arme de foc, muniții și substanțe narcotice. Acțiunile forțelor de ordine fac parte dintr-o investigație penală pentru deținere și trafic ilicit. Printre bunurile ridicate s-au numărat arme cu țeavă ghintuită, muniții neidentificate, droguri de tip vegetal și accesorii pentru
Percheziții anti-drog: Trei suspecți arestați pentru cultivare și vânzare de marijuana
Trei bărbați au fost arestați pentru cultivarea și vânzarea de marijuana, după ce autoritățile au efectuat mai multe percheziții care au dus la capturarea substanțelor interzise și a mijloacelor folosite la activitățile ilegale. Investigațiile au arătat că cei reținuți cultivau plante de cannabis în laboratoare clandestine, folosind echipamente specializate pentru îngrijire, uscare și porționare. Pe
Prima condamnare în dosarul Sergiu Oală: Mihail Cebotari primește 17 ani de închisoare
Un inculpat din dosarul omorului lui Sergiu Oală a primit o condamnare — Mihail Cebotari, în vârstă de 24 de ani, a fost condamnat la 17 ani de închisoare. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Bălți, sediul Fălești. Sergiu Oală, un tânăr de circa 20–21 de ani, originar din Bălți, a fost dat dispărut la
Curtea Constituțională analizează validarea alegerilor parlamentare și mandatelor de deputat
Curtea Constituțională a Republicii Moldova examinează sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind validarea rezultatelor alegerilor parlamentare desfășurate pe 28 septembrie și confirmarea mandatelor de deputat pentru noile legislaturi. Decizia instanței este esențială pentru validitatea Parlamentului și pentru formarea oficială a majorității parlamentare care va guverna țara. Potrivit rezultatelor preliminare ale scrutinului, Partidul Acțiune și Solidaritate
Marina Tauber a reacționat după ce Procuratura Anticorupție a solicitat o pedeapsă mai severă în cazul ei, contestând sentința inițială. Fosta deputată afirmă că solicitarea este dovadă a unei persecuții politice, și că este pregătită să lupte pentru anularea deciziei prin toate căile legale. Tauber susține că pedepsele cerute — aproximativ 13 ani de închisoare
Militarul Michael Randrianirina preia puterea în Madagascar după demisia forțată a lui Rajoelina
Situație tensionată în Madagascar, unde armata a preluat controlul total al țării, după ce președintele Andry Rajoelina a fugit în străinătate pe fondul unor proteste masive și al unei crize politice fără precedent. Potrivit autorităților militare, președintele a părăsit țara în grabă după ce mii de oameni au ieșit în stradă cerând demisia sa, acuzând
Prețurile biletelor în transportul public vor crește cu 20% din martie 2026. Noua metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane în traficul raional și internațional a fost aprobată astăzi de Guvern și va intra în vigoare din 1 martie 2026. Estimările din proiect arată că diferența dintre tarifele actuale și cele calculate
Ofițerii echipelor mobile ale Serviciului Vamal au contracarat două tentative de introducere ilicită a unor loturi de marfă de origine străină, fără deținerea actelor de proveniență legală/vamală. Primul caz a fost înregistrat în localitatea Țânțăreni, raionul Anenii Noi, unde ofițerii vamali au stopat pentru verificări un microbuz de marca Mercedes Viano, condus de un conațional
Dosar în revizuire: Procurorii cer majorarea pedepsei Marinei Tauber la 13 ani de închisoare
Procuratura Anticorupție a depus un apel la Curtea de Apel Centru, solicitând rejudecarea cauzei fostei deputate Marina Tauber și majorarea pedepsei aplicate acesteia. Procurorii consideră că pedeapsa de 7 ani și 6 luni de închisoare, pronunțată prin cumul parțial pentru patru capete de acuzare, este prea blândă și nu reflectă gravitatea faptelor comise. Astfel, aceștia
Lucrările de reparație a străzii Nicolae H. Costin din sectorul Buiucani al Capitalei se apropie de finalizare. În aceste zile este aplicat ultimul strat de asfalt pe tronsonul cuprins între străzile Ion Pelivan și Liviu Deleanu, marcând o etapă importantă în modernizarea infrastructurii rutiere din zonă. Până la această fază, echipele de muncitori au efectuat frezarea asfaltului uzat, reparația și aducerea la
Refuzul autorităților transnistrene de a accepta ajutorul UE pune în pericol aprovizionarea cu gaze
Într-o conferință de presă susținută pe 15 octombrie 2025, vicepremierul pentru Reintegrare, Roman Roșca, a avertizat că regiunea transnistreană riscă să rămână fără gaze naturale, întrucât livrările asigurate de Moldovagaz s-au încheiat la 15 octombrie, iar nu există încă claritate privind volumele viitoare. Roșca a menționat că autoritățile de pe malul drept al Nistrului au
Explozie provocată de scurgere de gaz într-o casă din Grigoriopol: victimă transportată la spital
Un bărbat de 60 de ani a ajuns la spital după ce a aprins un chibrit în propria locuință din satul Tașlîc, raionul Grigoriopol, provocând o explozie din cauza unei scurgeri de gaz. Incidentul a avut loc pe 15 octombrie 2025, iar deflagrația a fost cauzată de un furtun de gaz defect care conecta plita
Un cetățean ucrainean în vârstă de 29 de ani a fost reținut la punctul de trecere a frontierei Leușeni, în timp ce încerca să părăsească Republica Moldova cu un autocar pe ruta Chișinău – București. În urma unui control suplimentar, polițiștii de frontieră au descoperit în borseta acestuia trei țigări confecționate manual, conținând o substanță
Într-un caz deosebit de grav, doi soți au fost uciși în localitatea Grăiești în anul 2002, iar autorul crimei a fost judecat abia acum, după mai mult de două decenii de la comiterea faptei. Procesul a avut loc recent, iar instanța a pronunțat sentința în urma unei anchete complexe și îndelungate. Potrivit informațiilor disponibile, autorul crimei a
Un accident rutier s-a produs cu puțin timp în urmă la sensul giratoriu de pe strada Calea Orheiului, la intersecția cu strada Tudor Vladimirescu din Chișinău. Potrivit imaginilor transmise redacției, în coliziune au fost implicate un ATV și un automobil. Circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite de Poliție, transmite breakingnews.md
Primăria municipiului Chișinău a reacționat după ce bugetul pentru anul 2025 a fost scos de pe ordinea de zi de către consilierii PAS și PSRM, criticând abordarea politică a acestora. Executivul local subliniază că capitala nu va rămâne fără buget și proiecte, iar lucrările pentru dezvoltarea orașului vor continua conform planului stabilit. Reprezentanții primăriei atrag atenția
Corupție în procesul obținerii permiselor de conducere: Trei reținuți în urma perchezițiilor din Călărași
În urma unei ample operațiuni desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău, au fost efectuate peste 50 de percheziții în raionul Călărași, vizând o schemă de corupție sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere. Trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore, fiind cercetate pentru corupere activă, corupere pasivă
Tragedie la Telenești: Peste 60 de persoane afectate de toxiinfecție alimentară după un parastas
Patru persoane au decedat, iar peste 60 au ajuns la spital cu toxiinfecție alimentară după ce au participat la un parastas organizat într-un local din raionul Telenești. Se presupune că victimele s-au intoxicat cu salmonella, iar numărul celor afectați depășește 60 de persoane. Bărbatul care a comandat parastasul susține că este blamat de consăteni, unii
Chișinău și Germania consolidează colaborarea prin proiecte comune și parteneriate europene
Primarul municipiului Chișinău a avut onoarea de a se întâlni cu Excelența sa Hubert Knirsch, ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, pentru a discuta direcțiile de dezvoltare ale capitalei și oportunitățile de colaborare cu sprijinul Ambasadei și al statului german. În cadrul întrevederii, au fost abordate mai multe domenii de interes comun: proiecte finanțate din fonduri europene, eficiență
De Hramul Chișinăului, numărul persoanelor care s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a crescut semnificativ. La Institutul de Medicină Urgentă au fost înregistrate 225 de cazuri, dintre care 28 au fost extrem de grave, necesitând intervenții complexe din partea echipelor medicale. Dintre acestea, 19 au fost victime ale accidentelor vasculare cerebrale severe, iar
Procuratura Bălți a trimis în instanță un dosar penal privind coruperea alegătorilor, în care este implicat un membru al grupării „Șor". Acesta este acuzat că, în perioada mai–septembrie 2025, ar fi promis sume de bani mai multor persoane din municipiul Bălți, în schimbul votului lor favorabil unei formațiuni politice. Pentru a-și urmări scopul, bărbatul ar
În ultim
Pensionarii din raionul Căușeni spun că veniturile pe care le primesc lunar nu le mai ajung nici pentru strictul necesar. Mulți dintre ei trăiesc la limita sărăciei, iar în prag de iarnă sunt nevoiți să caute soluții disperate pentru a-și acoperi cheltuielile. Pe străzile orașului Căușeni, tot mai des pot fi văzuți oameni în vârstă … Articolul Pensionarii din Căușeni, în pragul disperării: „Pensiile nu ajung nici de iarnă” apare prima dată în BreakingNews.
De Hramul Chișinăului s-a născut Eva Romanciuc – primul cetățean al zilei de sărbătoare # BreakingNews
De Hramul Orașului Chișinău, la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” a venit pe lume primul bebeluș al zilei – Eva Romanciuc. A devenit deja o frumoasă tradiție ca Primăria Municipiului Chișinău, împreună cu partenerii săi, să felicite primul cetățean născut în ziua Hramului capitalei, o zi încărcată de simbolism și bucurie. Cu această ocazie, Primăria Chișinău a oferit o … Articolul De Hramul Chișinăului s-a născut Eva Romanciuc – primul cetățean al zilei de sărbătoare apare prima dată în BreakingNews.
Trafic rutier suspendat temporar pe str. Nicolae Costin – detalii despre tronsoanele afectate # BreakingNews
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 15 – 18 octombrie 2025, va fi suspendat total traficul rutier pe str. Nicolae Costin, pe tronsoane, pe perioada diurnă, orele 09:00-19:00. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea lucrărilor de reparație îndeplinite pe str. Nicolae Costin. ▶️Astfel, pe 15.10.2025, în intervalul orelor 09:00-19:00, va fi suspendat … Articolul Trafic rutier suspendat temporar pe str. Nicolae Costin – detalii despre tronsoanele afectate apare prima dată în BreakingNews.
Serviciul britanic de securitate internă MI5 a emis un avertisment public rar, informând membrii Parlamentului și angajații acestuia că Rusia, China și Iran desfășoară activități de spionaj și interferează în mod direct cu democrația britanică. Potrivit MI5, metodele utilizate includ phishing, colectarea informațiilor prin relații personale lungi și profunde, donații politice suspecte și încercări de … Articolul MI5 avertizează: Spioni din China și Rusia s-au infiltrat în Parlamentul britanic apare prima dată în BreakingNews.
În Grecia va avea loc o grevă națională de 24 de ore, ca răspuns la un proiect legislativ controversat care prevede posibilitatea ca ziua de muncă să fie extinsă la 13 ore. Sindicatele din sectorul public și privat avertizează că astfel de modificări ar submina dreptul la echilibrul între viața profesională și cea personală și ar … Articolul Grevă generală în Grecia | Protest major împotriva zilei de lucru de 13 ore apare prima dată în BreakingNews.
Italia: Un șofer român de TIR și-ar fi înjunghiat mortal un conațional, într-o parcare # BreakingNews
Un șofer român de camion a murit înjunghiat cu un cuțit într-o parcare din nordul Italiei, anunță presa italiană. Agresorul este tot un român. Alarma a fost dată cu câteva minute înainte de ora unu, duminică noapte, atunci când cadavrul lui Ionuț Marius Cal a fost găsit într-o parcare publică din Bolzano, un oraș situat … Articolul Italia: Un șofer român de TIR și-ar fi înjunghiat mortal un conațional, într-o parcare apare prima dată în BreakingNews.
Avocații lui Guțul și Popan au vorbit despre o presiune fără precedent la Curtea de Apel # BreakingNews
La Curtea de Apel din Chișinău continuă examinarea cazurilor Bașcanului Găgăuziei, Evghenia Guțul, și a reprezentantei blocului „Victorie”, Svetlana Popan, condamnate anterior la șapte și, respectiv, șase ani de închisoare. Le-a fost din nou refuzată prezența fizică, astfel că cele două inculpate au participat la ședință prin videoconferință din închisoare. „Astăzi politica este mai … Articolul Avocații lui Guțul și Popan au vorbit despre o presiune fără precedent la Curtea de Apel apare prima dată în BreakingNews.
Experiență tulburătoare la Mănăstirea Saharna: O femeie povestește despre o stare inexplicabilă # BreakingNews
Mihaela, o femeie din Republica Moldova, a trăit o experiență spirituală intensă la Mănăstirea Saharna, care i-a marcat profund viața. Inițial, a mers acolo împreună cu verișoara sa, considerând slujba de exorcizare drept un simplu spectacol religios. Cu toate acestea, în timpul slujbei, a început să simtă o stare de neliniște, iar când a bătut … Articolul Experiență tulburătoare la Mănăstirea Saharna: O femeie povestește despre o stare inexplicabilă apare prima dată în BreakingNews.
Capitalei marchează una dintre cele mai importante sărbători spirituale și comunitare ale anului. Cu această ocazie, chișinăuienilor le sunt transmise gânduri de sănătate, liniște și bucurie alături de cei dragi. Această frumoasă zi este, în primul rând, despre oamenii care trăiesc, muncesc, studiază și își întemeiază familii în Chișinău — un oraș în continuă … Articolul De Acoperământul Maicii Domnului, Chișinăul celebrează tradiția și comunitatea apare prima dată în BreakingNews.
În urma semnării unui acord de încetare a focului în Fâșia Gaza, Israel și Hamas se acuză reciproc de încălcarea termenilor conveniți. Potrivit armatei israeliene, cinci palestinieni au fost uciși în cartierul Shujayea din Gaza City pentru că ar fi traversat linia de demarcație stabilită în cadrul acordului. Israel susține că aceștia s-ar fi apropiat … Articolul Israel și Hamas se acuză reciproc de încălcarea acordului de pace în Gaza apare prima dată în BreakingNews.
Noile reguli UE obligă transparentizarea reclamelor politice; Meta, Google și Microsoft le suspendă complet # BreakingNews
Marile companii tehnologice Meta, Google şi Microsoft au decis să suspende difuzarea reclamelor politice pe platformele lor în toată Uniunea Europeană, ca urmare a noilor reglementări adoptate la nivel comunitar, menite să impună transparență sporită în publicitatea electorală. Noile reguli obligă ca toate reclamele politice online să precizeze cine le finanțează, cât costă şi ce … Articolul Noile reguli UE obligă transparentizarea reclamelor politice; Meta, Google și Microsoft le suspendă complet apare prima dată în BreakingNews.
În localitatea Slobozia s-a înregistrat un eveniment neașteptat: o vacă a căzut într-un bazin cu apă și aproape a fost înecată. Cu ajutorul unor localnici și salvatori, animalul a fost tras la mal și salvat înainte de a suferi consecințe grave. Oamenii prezenți au intervenit rapid, utilizând funii și motricitate fizică, reușind să stabilizeze vaca … Articolul O vacă salvată de localnici la Slobozia după ce a căzut într-un bazin cu apă apare prima dată în BreakingNews.
Trafic oprit temporar pe strada Nicolae Costin din Chișinău pentru lucrări de reparație # BreakingNews
Primăria Chișinău informează că între 15 și 18 octombrie 2025, între orele 09:00 și 19:00, traficul rutier va fi oprit total pe strada Nicolae Costin, pentru efectuarea lucrărilor de reparație. Restricțiile vor fi aplicate pe segmente diferite: 15 octombrie: între străzile Ion Pelivan și Sucevița 16 octombrie: între străzile Paris și Liviu Deleanu 17–18 octombrie: între Onisifor Ghibu … Articolul Trafic oprit temporar pe strada Nicolae Costin din Chișinău pentru lucrări de reparație apare prima dată în BreakingNews.
Lipsa unui buget afectează dezvoltarea Chișinăului: consilierii din opoziție avertizează # BreakingNews
La aproape trei luni de la începutul anului, Primăria Chișinău funcționează fără un buget aprobat pentru 2025. În timp ce primarul Ion Ceban susține că administrația municipală operează „fără datorii și fără crize financiare”, consilierii municipali din opoziție avertizează că lipsa unui buget afectează investițiile și dezvoltarea infrastructurii capitalei. Consilierul PSRM Vlad Melnic a subliniat … Articolul Lipsa unui buget afectează dezvoltarea Chișinăului: consilierii din opoziție avertizează apare prima dată în BreakingNews.
Facturi incorecte la gaze: un locuitor din Drochia reclamă diferențe între datele contorului și cele din factură # BreakingNews
Un consumator din orașul Drochia a sesizat că factura emisă de Energocom Furnizare pentru consumul de gaze nu corespunde cu valorile afișate pe contorul său. Luna trecută, factura a indicat cu 1 m³ mai mult decât consumul real, iar luna aceasta a fost facturat cu 5 m³ mai puțin. Consumatorul a transmis poze cu indexul … Articolul Facturi incorecte la gaze: un locuitor din Drochia reclamă diferențe între datele contorului și cele din factură apare prima dată în BreakingNews.
Locuitorii municipiului Bălți vor rămâne fără gaz natural în perioada 15–17 octombrie 2025, ca urmare a unor lucrări de întreținere la rețeaua de distribuție. Sistarea va începe marți, 15 octombrie, la ora 09:00, și se va încheia joi, 17 octombrie, la ora 17:00. Vor fi afectați consumatorii casnici și noncasnici de pe următoarele străzi: Str. … Articolul Fără gaz în mai multe zone din Bălți: perioadă și adrese vizate apare prima dată în BreakingNews.
Bașcanul UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, și Svetlana Popan, fostă secretară a partidului Șor, au apărut în fața Curții de Apel prin teleconferință, în timp ce se află în detenție. Ele susțin că au fost implicate doar într-un rol contabil — „numărau banii” — iar deciziile privind finanțarea partidului erau luate de alții, precum Ilan … Articolul Guțul: „Eu doar număram banii, deciziile erau luate de Tauber și Șor” apare prima dată în BreakingNews.
Serviciul de Securitate al Ucrainei, în cooperare cu Poliția Națională, a reținut zece agenți ai Rusiei implicați în acțiuni de sabotaj în regiunile Odesa și Lvov. Printre cei arestați se numără persoane cu vârste între 19 și 73 de ani, care ar fi fost recrutate de la distanță și manipulate prin promisiuni de câștiguri … Articolul Zece agenți ai Rusiei, arestați în Odesa și Lvov pentru operațiuni de sabotaj apare prima dată în BreakingNews.
Nemulțumiri în satul Racovăț: drumurile deteriorate pun în pericol siguranța localnicilor # BreakingNews
Locuitorii satului Racovăț, raionul Soroca, sunt nemulțumiți de starea drumurilor locale, deteriorate după lucrările de alimentare cu apă potabilă. O locuitoare a satului a publicat un mesaj pe Facebook adresat Primăriei, semnalând că multe străzi au devenit impracticabile, mai ales după ploi. Ea subliniază riscurile pentru copii, vârstnici și echipele de intervenție în caz … Articolul Nemulțumiri în satul Racovăț: drumurile deteriorate pun în pericol siguranța localnicilor apare prima dată în BreakingNews.
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) din Republica Moldova avertizează publicul asupra unei campanii de dezinformare care circulă pe rețelele de socializare. Mesajele false susțin că platforma de investiții TUX și-ar fi încheiat activitatea și că investitorii ar putea recupera fondurile pierdute prin colaborarea cu structuri internaționale. CNPF neagă orice implicare în astfel de inițiative … Articolul Informațiile despre restituirea fondurilor TUX sunt false, confirmă CNPF apare prima dată în BreakingNews.
Un grav accident feroviar a avut loc luni, 13 octombrie 2025, în apropierea localității Jablonov nad Turnou, în districtul Rožňava, regiunea Košice, Slovacia. Două trenuri expres, R 913 și R 914 GEMERAN, s-au ciocnit frontal, provocând rănirea a aproximativ 100 de persoane, dintre care două se află în stare critică. Incidentul s-a produs în jurul … Articolul Accident feroviar grav în Slovacia: două trenuri expres s-au ciocnit frontal apare prima dată în BreakingNews.
Un studiu recent arată că fiecare al treilea copil din Republica Moldova trăiește în sărăcie. Rata sărăciei în rândul minorilor este de aproximativ 33%, iar situația s-a înrăutățit față de anii precedenți. Cele mai afectate sunt familiile cu venituri mici, părinți șomeri sau migranți, precum și cele din mediul rural. Mulți copii se confruntă zilnic … Articolul Moldova: sărăcia în rândul copiilor crește; ONG-urile și autoritățile caută soluții apare prima dată în BreakingNews.
Denis Șova, Partidul Nostru, apel către consilieri municipali: Cel mai bun cadou pentru chișinăuieni de Hramul orașului va fi adoptarea bugetului capitalei! Consilierul municipal Denis Șova, reprezentant al Partidului Nostru în Consiliul Municipal Chișinău, a lansat un apel public către toți colegii săi din CMC, îndemnându-i să lase deoparte disputele politice și să voteze … Articolul Partidul Nostru: „Chișinăul nu își mai poate permite incertitudinea bugetară” apare prima dată în BreakingNews.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că în următoarele zile vremea va fi caracterizată de un cer variabil, cu perioade de înnorări trecătoare și temperaturi moderate pe parcursul zilei. Noaptea, însă, valorile termice vor scădea semnificativ, iar în zonele de nord și centru se așteaptă înghețuri izolate și brumă. Temperaturile maxime vor oscila între +12 și … Articolul Meteorologii anunță nopți reci și brumă în unele regiuni ale țării apare prima dată în BreakingNews.
Mai puțină așteptare la stații: orarul autobuzelor Ciorescu-Chișinău, modificat pentru elevi # BreakingNews
Elevii din Ciorescu nu vor mai aștepta în stații, de astăzi orarul autobuzelor nr. 47 și 48 a fost ajustat în funcție de sfârșitul lecțiilor. Din 13 octombrie, a fost ajustat orarul de circulație al liniilor de autobuz municipal nr. 47 și nr. 48, care fac legătura dintre suburbia Ciorescu și orașul Chișinău. La solicitarea … Articolul Mai puțină așteptare la stații: orarul autobuzelor Ciorescu-Chișinău, modificat pentru elevi apare prima dată în BreakingNews.
Sărbătoare în capitală: meșteri populari, bucătărie tradițională și spectacole muzicale de Hram # BreakingNews
Mâine, Chișinăul își sărbătorește Hramul! Locuitorii și oaspeții capitalei sunt invitați să participe la evenimentele organizate în Piața Marii Adunări Naționale. Târgurile meșterilor populari și ale producătorilor autohtoni, bucătăria tradițională, expozițiile și activitățile pentru întreaga familie vor crea o atmosferă plină de culoare și voie bună. Seara va fi încununată de un spectacol muzical, promițând distracție și … Articolul Sărbătoare în capitală: meșteri populari, bucătărie tradițională și spectacole muzicale de Hram apare prima dată în BreakingNews.
Aproape toate grădinițele din Chișinău au fost conectate la agentul termic, însă două instituții de educație timpurie rămân fără căldură. Potrivit reprezentanților Primăriei municipiului Chișinău, astăzi, 13 octombrie, urma să fie conectată la agentul termic Grădinița nr. 125 din sectorul Ciocana. Din păcate, conectarea a fost amânată din cauza unei defecțiuni tehnice la rețeaua internă … Articolul Două grădinițe din Chișinău rămân fără căldură din cauza defecțiunilor tehnice apare prima dată în BreakingNews.
