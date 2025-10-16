Autoturism furat din Franța, descoperit la frontieră: Șoferul, cetățean moldovean, cercetat pentru furt

13:10

Patru persoane au decedat, iar peste 60 au ajuns la spital cu toxiinfecție alimentară după ce au participat la un parastas organizat într-un local din raionul Telenești. Se presupune că victimele s-au intoxicat cu salmonella, iar numărul celor afectați depășește 60 de persoane. Bărbatul care a comandat parastasul susține că este blamat de consăteni, unii …