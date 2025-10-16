Curtea Constituțională examinează raportul CEC privind rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie: Niciun dosar în judecată care să conteste scrutinul

13:20

Premierul Dorin Recean este încrezător că Alexandru Munteanu, pe care partidul de guvernământ îl va propune pentru conducerea noului Guvern, va mișca lucrurile „în direcția corectă”, subliniind totodată că experiența acestuia îl face potrivit și pentru „cele două aspecte pe care a trebuit să le rezolvăm în această perioadă – securitatea și reforma justiției, pe care se bazează dezvoltarea unei economii sănătoase”.