Trei unități de educație incluzivă pentru copiii cu dizabilități mentale severe vor fi deschise în școlile din Moldova în acest an
#diez, 16 octombrie 2025 10:30
În acest an, trei unități de educație incluzivă pentru copiii cu dizabilități mentale severe vor fi amenajate în școlile din Republica Moldova. Potrivit ministrului educației și cercetării, Dan Perciun, elevii vor beneficia de suport psihologic, logopedic, psihopedagogic și de camere senzoriale. Сообщение Trei unități de educație incluzivă pentru copiii cu dizabilități mentale severe vor fi deschise în școlile din Moldova în acest an появились сначала на #diez.
• • •
Alte ştiri de #diez
Acum 15 minute
10:30
Trei unități de educație incluzivă pentru copiii cu dizabilități mentale severe vor fi deschise în școlile din Moldova în acest an # #diez
În acest an, trei unități de educație incluzivă pentru copiii cu dizabilități mentale severe vor fi amenajate în școlile din Republica Moldova. Potrivit ministrului educației și cercetării, Dan Perciun, elevii vor beneficia de suport psihologic, logopedic, psihopedagogic și de camere senzoriale. Сообщение Trei unități de educație incluzivă pentru copiii cu dizabilități mentale severe vor fi deschise în școlile din Moldova în acest an появились сначала на #diez.
Acum 24 ore
19:15
Primăria Chișinău riscă să fie acționată în judecată, după ce a blocat mai mulți cetățeni pentru comentarii incomode # #diez
Primăria Municipiului Chișinău riscă să fie acționată în judecată după ce a blocat mai mulți utilizatori pe pagina sa oficială de Facebook. Andrei Curăraru, expert în politici publice de la WatchDog, a acuzat autoritățile municipale de cenzură și avertizează că va iniția un proces dacă primăria nu va debloca persoanele restricționate. Сообщение Primăria Chișinău riscă să fie acționată în judecată, după ce a blocat mai mulți cetățeni pentru comentarii incomode появились сначала на #diez.
17:15
Din cauza scăderii bruște a temperaturii, începând cu 15 octombrie, durata lecțiilor în școlile din Tiraspol a fost redusă la 30 de minute, anunță Zona de Securitate. Сообщение Tiraspolul a scurtat lecțiile elevilor din cauza frigului появились сначала на #diez.
16:15
Cum ar fi să ai Internet rapid și stabil în toată casa, fără întreruperi și fără bătăi de cap? Cu noua opțiune Wi-Fi Confort, acest lucru devine realitate cu Internet prin Fibră de la Orange. Сообщение Internet bun în fiecare cameră, cu opțiunea Wi-Fi Confort de la Orange появились сначала на #diez.
16:15
Trei persoane s-ar ocupa de ștergerea comentariilor incomode pentru Primăria Chișinău. Reacția instituției publice # #diez
Pe rețelele de socializare circulă mai multe capturi de ecran cu o posibilă postare a Primăriei Municipiului Chișinău, care a fost ulterior ștearsă. Textul său sugerează că trei persoane se ocupă de ștergerea comentariilor incomode de pe paginile instituției publice. Сообщение Trei persoane s-ar ocupa de ștergerea comentariilor incomode pentru Primăria Chișinău. Reacția instituției publice появились сначала на #diez.
16:15
Toamna aceasta, Linella lansează campania „Cumpărături care prind rădăcini”, o inițiativă de responsabilitate socială și de mediu care transformă cumpărăturile zilnice în gesturi concrete pentru un viitor mai verde. Сообщение Linella transformă cumpărăturile zilnice în gesturi care prind rădăcini появились сначала на #diez.
15:15
(video) „Am adunat povești anonime ale adolescentelor din Găgăuzia.” Iulia Uzun, despre feminism și stereotipurile privind poporul găgăuz # #diez
Iulia Uzun este o tânără de 20 de ani originară din UTA Găgăuzia. Deși s-a născut într-o regiune unde tradițiile patriarhale încă au greutate, ea a ales să vorbească despre feminism și să apere drepturile femeilor. Totodată, tânăra are și un cont pe TikTok, unde vorbește despre cultura Găgăuziei și oamenii ei. Prin filmulețele sale, încearcă să demonteze miturile și stereotipurile încă populare despre poporul găgăuz, oferind o perspectivă sinceră asupra identității sale. Сообщение (video) „Am adunat povești anonime ale adolescentelor din Găgăuzia.” Iulia Uzun, despre feminism și stereotipurile privind poporul găgăuz появились сначала на #diez.
13:15
„Pentru examen vă trebuie cinci iepuri.” Mai multe permise de conducere, obținute ilegal, ar putea să fi anulate # #diez
Oamenii legii au desfășurat peste 50 de percheziții într-o cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere la Călărași. În urma acțiunilor de urmărire penală, trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore, transmite Centrul Național Anticorupție. Сообщение „Pentru examen vă trebuie cinci iepuri.” Mai multe permise de conducere, obținute ilegal, ar putea să fi anulate появились сначала на #diez.
13:15
Cetățenii Republicii Moldova care au lucrat în Ucraina, precum și cetățenii ucraineni care au lucrat în Moldova, vor putea beneficia de pensii și alte drepturi sociale pentru perioadele lucrate în ambele țări. Guvernul a aprobat începerea negocierilor în acest sens. Сообщение Moldovenii care lucrează în Ucraina vor putea primi pensii și alte drepturi sociale появились сначала на #diez.
12:15
Premierul Dorin Recean și-a rostit ultimul discurs în calitate de prim-ministru în cadrul unei ședințe de Guvern. El a declarat că „am reușit să fim o societate unită”, care „s-a focusat pe demnitatea umană” și a „demonstrat că este o țară europeană”. Сообщение (video) Ultima ședință a Guvernului Recean. Ce a spus premierul la sfârșitul ei появились сначала на #diez.
10:45
Dorin Recean, despre premierul propus de PAS: „Îl cunosc de la facultate, mi-a fost profesor” # #diez
Alexandru Munteanu, candidatul propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de premier, a fost profesorul actualului prim-ministru, Dorin Recean. Сообщение Dorin Recean, despre premierul propus de PAS: „Îl cunosc de la facultate, mi-a fost profesor” появились сначала на #diez.
Ieri
18:30
Două eleve din Moldova au dezvoltat un sistem în domeniul securității cibernetice. Tinerele vor prezenta proiectul la Bruxelles # #diez
Sofia Moraru și Sabina Javgureanu, eleve în anul III la Colegiul Național de Comerț al Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), au dezvoltat un sistem care permite urmărirea sesiunilor active ale conturilor personale și închiderea rapidă și sigură a acestora, fără a dezvălui date personale. Сообщение Două eleve din Moldova au dezvoltat un sistem în domeniul securității cibernetice. Tinerele vor prezenta proiectul la Bruxelles появились сначала на #diez.
17:30
Pentru că tehnologia devine tot mai prezentă în educație, s-ar putea să fii în căutarea unor metode care să transforme orele tradiționale în experiențe interactive și participative pentru elevi. Astfel de lecții nu doar că le-ar menține atenția elevilor, ci și i-ar ajuta să învețe activ și să colaboreze. Așadar, am adunat în acest material câteva platforme online care s-ar putea să te ajute la organizarea orelor. Сообщение 10 platforme digitale care te vor ajuta să pregătești lecții interactive pentru elevii tăi появились сначала на #diez.
16:30
(quiz) Câte ore ar trebui să șofezi pentru a parcurge toate străzile din Chișinău? Testează-ți cunoștințele despre capitala țării # #diez
Tradițional, pe 14 octombrie sărbătorim Hramul orașului Chișinău. Un moment prielnic pentru a reflecta asupra istoriei, arhitecturii și locurilor pe care ni le oferă. Te-ai întrebat vreodată cât de bine știi orașul în care te-ai născut, înveți sau muncești? Știai, de exemplu, că în Chișinău avem adăposturi civile sau un parc mai mare decât Vaticanul? De la istoria fondării orașului și monumentele emblematice, până la cartiere, personaje cunoscute și curiozități urbane, te invităm să-ți verifici cunoștințele despre locul pe care îl numești „acasă” sau pe care poate îl descoperi pas cu pas. Сообщение (quiz) Câte ore ar trebui să șofezi pentru a parcurge toate străzile din Chișinău? Testează-ți cunoștințele despre capitala țării появились сначала на #diez.
15:30
Studenții români pot beneficia de acces gratuit, timp de un an, la suita de instrumente de inteligență artificială a companiei Google, în cadrul noului program „Gemini pentru studenți”. Programul se adresează tinerilor de peste 18 ani care urmează cursuri la o instituție de învățământ superior eligibilă. Сообщение Google oferă un an de acces gratuit la instrumentele sale AI pentru studenții din România появились сначала на #diez.
14:30
A doua ediție a proiectului muzical-educativ „Jazz și poezie”, finanțat de Departamentul pentru Relațiile cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României, s-a încheiat recent, aducând o atmosferă vibrantă și rafinată în mai multe orașe din Republica Moldova. Desfășurat în perioada 2–8 octombrie, evenimentul a reunit publicul din Soroca, Ungheni și Chișinău în jurul unei fuziuni inedite între jazz și poezie, marcând astfel o nouă etapă de colaborare artistică peste Prut. Сообщение S-a încheiat a doua ediție a proiectului muzical-educativ „Jazz și poezie” появились сначала на #diez.
13:15
Ana-Maria Brînză este o tânără din Republica Moldova, care a fost inclusă în lista globală „2025 Women of the Future 50 Rising Stars in ESG”. Cu alte cuvinte, Ana-Maria a fost selectată în top 50 de femei lidere la nivel mondial, din peste 30 de țări, care aduc un impact pozitiv în domeniul social, de mediu sau în guvernanță. Сообщение O tânără din Moldova a fost inclusă în top 50 femei lidere la nivel mondial появились сначала на #diez.
13:15
Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că îl vor propune pe Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Anunțul vine după ce Dorin Recean a anunțat că nu va mai deține funcția de premier în următorul Guvern. Сообщение PAS îl va propune pe Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova появились сначала на #diez.
11:15
Aproape un sfert din populația Republicii Moldova, cu excepția celei din Stânga Nistrului, locuiește în Chișinău. Având aproape 567.000 de locuitori, orașul ocupă locul 70 în topul celor mai populate capitale din Europa. Un număr asemănător de locuitori are Haga din Țările de Jos, fie Manchester din Anglia. Pe ce alte poziții se află Chișinăul în comparație cu alte orașe îți spunem în continuare. Сообщение Unde se află orașul Chișinău în topurile internaționale și ce capitale depășește появились сначала на #diez.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Oportunități academice și oferte de angajare la Forumul Formărilor și Angajabilității Francofone. Cum s-a desfășurat evenimentul # #diez
Pe 8 și 9 octombrie la Chișinău s-a desfășurat cea de-a patra ediție a Forumului Formărilor și Angajabilității Francofone. Evenimentul a reunit reprezentanți ai universităților francofone, instituții de învățământ preuniversitar cu profil francofon, companii franceze din țară, tineri antreprenori francofoni de succes, precum și invitați internaționali din spațiul universitar francofon. Сообщение Oportunități academice și oferte de angajare la Forumul Formărilor și Angajabilității Francofone. Cum s-a desfășurat evenimentul появились сначала на #diez.
17:00
Elevii, profesorii și părinții sunt invitați la o conferință despre leadershipul în educație. Vei avea parte de prelegeri și ateliere # #diez
Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim”, în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova și INEL, organizează cea de-a doua ediție a Conferinței Naționale cu participare internațională „Leadershipul autentic – între creativitate și inventică”. Evenimentul va reuni părinți, elevi, profesori și speakeri din domeniul educațional din România și Republica Moldova. Сообщение Elevii, profesorii și părinții sunt invitați la o conferință despre leadershipul în educație. Vei avea parte de prelegeri și ateliere появились сначала на #diez.
16:00
Cum va circula transportul public de Hramul Chișinăului. Circulația rutieră va fi suspendată pe mai multe străzi din centrul capitalei # #diez
Marți, 14 octombrie, se va desfășura Hramul orașului Chișinău. În acest context, în centrul capitalei vor avea loc mai multe manifestații culturale, iar transportul public va activa în regim special. De asemenea, va fi suspendată circulația rutieră pe mai multe străzi din centrul capitalei, informează Regia Transport Electric. Сообщение Cum va circula transportul public de Hramul Chișinăului. Circulația rutieră va fi suspendată pe mai multe străzi din centrul capitalei появились сначала на #diez.
15:00
În perioada 7-10 octombrie, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a găzduit Conferința Internațională de Nanotehnologii și Inginerie Biomedicală (ICNBME) 2025, un eveniment de prestigiu care a reunit savanți de renume mondial, profesori universitari, cercetători, ingineri și experți din domeniul biomedical și al nanotehnologiilor. Desfășurată sub egida Academiei de Științe a Moldovei (AȘM) și a Universității Tehnice a Moldovei, în parteneriat cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Federația Internațională de Inginerie Biomedicală și Medicală (IFMBE) și Alianța Europeană pentru Inginerie Biomedicală și Știință (EAMBES), conferința a reunit peste 200 de participanți din peste 20 de țări. Сообщение UTM a găzduit Conferința Internațională de Nanotehnologii și Inginerie Biomedicală появились сначала на #diez.
15:00
Înveți în capitala României? Devino voluntar(ă) la OSB București și contribuie la consolidarea relațiilor dintre tinerii basarabeni # #diez
Organizația Studenților Basarabeni (OSB) din București a dat start recrutărilor. Dacă îți faci studiile în capitala României și vrei să te alături unei comunități studențești active, atunci nu ezita să completezi formularul de înregistrare. Сообщение Înveți în capitala României? Devino voluntar(ă) la OSB București și contribuie la consolidarea relațiilor dintre tinerii basarabeni появились сначала на #diez.
14:00
Cine sunt laureații Premiului Nobel pentru Științe Economice. În acest an, distincția a fost acordată în memoria lui Alfred Nobel # #diez
Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt au devenit câștigătorii Premiului Nobel pentru Științe Economice 2025. În acest an, Academia Regală Suedeză de Științe a decis să acorde distincția în memoria lui Alfred Nobel. Сообщение Cine sunt laureații Premiului Nobel pentru Științe Economice. În acest an, distincția a fost acordată în memoria lui Alfred Nobel появились сначала на #diez.
14:00
În premieră, o sportivă din Republica Moldova a câștigat o medalie pentru proba de para powerlifting la Campionatul Mondial # #diez
În premieră istorică pentru Republica Moldova, Victoria Rotaru a reușit să cucerească prima medalie pentru țara noastră la proba de para powerlifting în cadrul Campionului Mondial. Sportiva a obținut medalia de bronz la proba împins culcat, informează Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Сообщение În premieră, o sportivă din Republica Moldova a câștigat o medalie pentru proba de para powerlifting la Campionatul Mondial появились сначала на #diez.
13:00
Din 10 octombrie, maib este mai aproape de tine cu servicii bancare moderne, sigure și rapide, în inima orașului Bălți. Sucursala Bălți „Ștefan cel Mare” a maib și-a deschis ușile pentru clienți în cel mai mare centru comercial din nordul țării: City Mall. Сообщение O nouă sucursală maib a fost inaugurată în City Mallul din Bălți появились сначала на #diez.
13:00
Acces gratuit la festivalul Animest Chișinău pentru studenții de la specialitatea Animație. Care este programul și cât costă biletele # #diez
Cel mai mare festival de film de animație din România, Animest, revine la Chișinău după o pauză de trei ani. Între 30 octombrie și 2 noiembrie 2025, cinematograful Odeon va găzdui cea de-a 11-a ediție a evenimentului, care promite patru zile dedicate filmelor animate, proiecțiilor speciale și întâlnirilor cu publicul. De asemenea, vor fi organizate ateliere de animație și masterclassuri. Сообщение Acces gratuit la festivalul Animest Chișinău pentru studenții de la specialitatea Animație. Care este programul și cât costă biletele появились сначала на #diez.
13:00
Tinerii cu idei de afaceri nu mai trebuie să aștepte „momentul potrivit” sau finalizarea studiilor pentru a începe. GLIA Impact Hub lansează ediția a treia a programului GLIA Pre-accelerator, dedicat exclusiv studenților și studentelor de la ASEM. Сообщение Ești student și vrei să-ți lansezi un start-up? Participă la GLIA Pre-accelerator 3.0 появились сначала на #diez.
12:00
Dorin Recean și-a încheiat oficial mandatul de prim-ministru al Republicii Moldova. După doi ani și jumătate, acesta nu va mai deține funcția de premier al țării. Anunțul a fost făcut astăzi, 13 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă. Сообщение Dorin Recean nu va mai deține funcția de prim-ministru al Republicii Moldova появились сначала на #diez.
12:00
„M-a făcut mama existențialist”. La ediția din noiembrie a Clubului de carte dicutăm cu Constantin Cheianu despre cel mai recent roman al său # #diez
„Urc în troleibuz, îi arăt taxatoarei legitimația de pensionar și am un acut sentiment de déjà-vu; parcă mai ieri îi prezentam abonamentul de student. De ieri până astăzi au trecut patruzeci și cinci de ani.” E un fragment din „M-a făcut mama existențialist”, de Constantin Cheianu, – romanul despre care vom discuta la Clubul de carte #diez și Librăriile Cartier. Așadar, în data de 8 noiembrie, a doua sâmbătă a lui Brumar, ne vedem de la ora 12:00 la Librăria din Centru. Сообщение „M-a făcut mama existențialist”. La ediția din noiembrie a Clubului de carte dicutăm cu Constantin Cheianu despre cel mai recent roman al său появились сначала на #diez.
11:00
Devino deputat(ă) timp de cinci zile și învață cum se adoptă legile. Au început înscrierile pentru Parlamentul Tinerilor # #diez
Te pasionează politica și vrei să intri în rolul unui deputat? Acum ai ocazia să înveți cum sunt adoptate actele în Parlament și cum are loc procesul legislativ și decizional. Сообщение Devino deputat(ă) timp de cinci zile și învață cum se adoptă legile. Au început înscrierile pentru Parlamentul Tinerilor появились сначала на #diez.
11:00
În anul școlar 2025/2026 elevii se vor bucura de patru vacanțe. Prima dintre ele este cea de toamnă, care începe luni, 27 octombrie și durează șapte zile. Сообщение Când începe vacanța de toamnă a elevilor și cât va dura aceasta появились сначала на #diez.
12 octombrie 2025
18:30
Ce faci săptămâna viitoare? Notează-ți cinci evenimente la care să mergi între 13 și 19 octombrie # #diez
În fiecare zi, în toată țara se desfășoară o multitudine de evenimente interesante la care poți participa. Mai jos îți prezentăm câteva dintre cele programate în Chișinău pentru perioada 13-19 septembrie, dacă îți dorești să savurezi din plin săptămâna. Сообщение Ce faci săptămâna viitoare? Notează-ți cinci evenimente la care să mergi între 13 și 19 octombrie появились сначала на #diez.
16:30
În perioada 13-19 octombrie vom avea parte, în principal, de cer variabil. Conform prognozelor meteorologilor, precipitații am putea avea doar luni, în nordul Republicii Moldova. Сообщение Ploile ne ocolesc? Cum va fi vremea în perioada 13-19 octombrie появились сначала на #diez.
15:30
De la 1 octombrie, toți tinerii cu vârsta cuprinsă între 11 și 26 de ani din România pot beneficia de vaccinul anti-HPV gratuit. Tinerii originari din Republica Moldova care studiază în țara vecină la fel se pot vaccina gratuit. În acest articol îți explicăm ce trebuie să faci pentru a beneficia de gratuitate la vaccinare dacă ești elev(ă) sau student(ă) în România. Сообщение Ești student(ă) în România? Cum poți beneficia gratuit de vaccinul anti-HPV появились сначала на #diez.
14:30
(grafic) Bursa unui student nu acoperă nici jumătate din minimul său de existență. Cum au evaluat cifrele în timp # #diez
Din anul 2.000 până în prezent, mărimea unei burse studențești de gradul I niciodată nu a atins valoarea sumei minime de existență pe țară. Pentru a-și acoperi strictul necesar, la începutul acestui mileniu, un student avea nevoie de cel puțin trei burse, plus, să învețe bine. Сообщение (grafic) Bursa unui student nu acoperă nici jumătate din minimul său de existență. Cum au evaluat cifrele în timp появились сначала на #diez.
12:30
Ești elev(ă) la o școală de artă din Moldova? Participă la Concursul „Motive tradiționale în cultura neamului” # #diez
Elevii școlilor de artă din Republica Moldova sunt invitați să participe la Concursul republican „Motive tradiționale în cultura neamului”. Este ocazia perfectă de a-ți valorifica talentul artistic și de a aduce în prim-plan motivele tradiționale care definesc identitatea noastră culturală. Сообщение Ești elev(ă) la o școală de artă din Moldova? Participă la Concursul „Motive tradiționale în cultura neamului” появились сначала на #diez.
12:30
Înveți la UPSC și crezi că meriți titlul de student(ă) al/a anului 2025? Participă la concurs și câștigă recunoaștere # #diez
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” a lansat Concursul „Studentul Anului”, ediția 2025. Acesta oferă studenților și studentelor oportunitatea de a fi recunoscuți/recunoscute pentru eforturile, implicarea și rezultatele academice obținute pe parcursul anului universitar. Сообщение Înveți la UPSC și crezi că meriți titlul de student(ă) al/a anului 2025? Participă la concurs și câștigă recunoaștere появились сначала на #diez.
11:30
100 de obiective turistice din capitală au fost incluse într-un ghid. Când și unde va fi lansat # #diez
Un ghid local, al cărui scop e să-ți prezinte Chișinăul dincolo de traseele turistice obișnuite, urmează a fi lansat pe 14 octombrie. Evenimentul de lansare se va desfășura la librăria Cărturești la Muzeu, începând cu ora 18.00. Сообщение 100 de obiective turistice din capitală au fost incluse într-un ghid. Când și unde va fi lansat появились сначала на #diez.
10:30
La nivel global, rata de creștere a ecosistemului de start-upuri se află într-o permanentă ascensiune. Anual, ecosistemul crește cu circa 17 % în lume. Totuși, pe continentul African creșterea este și mai accentuată – 26 % în anul 2025. Сообщение Top 10 orașe din Africa unde se dezvoltă cel mai rapid ecosistemul start-upurilor появились сначала на #diez.
11 octombrie 2025
17:15
Vrei să implementezi un proiect cultural într-o țară UE? Aplică la programul „Cultura mișcă Europa” și câștigă suport financiar # #diez
Programul „Cultura mișcă Europa” a lansat un nou apel de înregistrare. Acesta oferă granturi artiștilor și profesioniștilor din domeniul cultural pentru a călători și a realiza un proiect într-o țară din Europa Creativă. Scopul său este de a încuraja colaborarea internațională, schimbul de experiență și dezvoltarea competențelor artistice ale participanților. Сообщение Vrei să implementezi un proiect cultural într-o țară UE? Aplică la programul „Cultura mișcă Europa” și câștigă suport financiar появились сначала на #diez.
17:15
Până în prezent, patru personalități de origine română au fost laureate cu Premiul Nobel, în domenii precum Medicină, Pace, Literatură și Chimie. Acești cercetători și activiști au contribuit la avansarea cunoștințelor și la promovarea valorilor umanitare. În continuare îți spunem cine sunt ei. Сообщение Medicină, Pace, Literatură și Chimie: cine sunt românii care au primit Premiul Nobel появились сначала на #diez.
14:00
Elevii din Moldova pot învăța timp de un an la o școală privată din SUA datorită bursei ASSIST. Care sunt criteriile de eligibilitate # #diez
Școala de limbă engleză ISCEO invită elevii claselor a IX-a – a XII-a să se înscrie la un concurs unde vor avea oportunitatea să câștige o bursă de studii în Statele Unite ale Americii (SUA). Tinerii vor putea concura pentru a obține patru tipuri de burse ASSIST: Sanderson, Lindfors, DAVIS și KEMPER. Сообщение Elevii din Moldova pot învăța timp de un an la o școală privată din SUA datorită bursei ASSIST. Care sunt criteriile de eligibilitate появились сначала на #diez.
13:00
Într-o grupă a unei grădinițe din sectorul Rîșcani al capitalei, opt părinți și doi educatori au fost sancționați cu amenzi de 2.500 și 3.000 de lei, după ce ar fi strâns bani pentru a cumpăra cadouri pentru cadrele didactice. Valoarea totală a amenzilor se ridică la 26.000 de lei, transmite Asociația „Părinți Solidari”. Сообщение Zece părinți și educatori au fost amendați pentru colectarea de bani pentru cadouri появились сначала на #diez.
12:00
De-a lungul anilor, mai mulți oameni de știință cu rădăcini în Basarabia au ajuns să fie recunoscuți pe plan internațional, obținând Premiul Nobel în domenii precum medicina și fizica. Descoperirile lor au schimbat înțelegerea imunității, a universului sau a mecanismelor celulare. În continuare îți spunem cine sunt aceștia. Сообщение Cine sunt oamenii de știință cu rădăcini basarabene care au obținut Premiul Nobel появились сначала на #diez.
11:00
Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a desemnat din nou în funcția de premier pe Sébastien Lecornu, la doar câteva zile după demisia acestuia din aceeași poziție, pe care o deținuse timp de o lună. Decizia vine în contextul unei crize politice prelungite, pe care noul șef al guvernului promite să o aplaneze, transmite Radio România Actualități. Сообщение Emmanuel Macron îl reconfirmă pe Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru al Franței появились сначала на #diez.
11:00
Elevii și studenții din România pot promova doi ani de studii într-un singur an. Cum are loc procesul # #diez
Din 1995 până în prezent, fiecare dintre legile pentru educație din România permite elevilor și studenților din România să promoveze doi ani de studii într-un singur an. Principala condiție ca acest lucru să se întâmple ține de aptitudinile și competențele tinerilor. #diez a cercetat metodologia care stabilește acest lucru, iar în continuare îți explicăm cum poți face asta dacă studiezi în România. Сообщение Elevii și studenții din România pot promova doi ani de studii într-un singur an. Cum are loc procesul появились сначала на #diez.
10:00
Povestește-ne despre studenția ta peste hotare! Universitatea #diez revine cu o nouă ediție despre experiențele tinerilor din străinătate # #diez
Adaptarea la un nou sistem de învățământ și la un stil de viață diferit de cel pe care l-ai trăit poate veni la pachet cu provocări și neliniști. Mai ales, când ești la început de studenție. De aceea, avem o noutate bună pentru tine – Universitatea #diez revine cu o nouă ediție. Vom avea povești și aventuri „scoase din cuptor” din timpul anilor de facultate peste hotare ale tinerilor din Moldova. Sperăm că acestea îi vor ajuta pe liceeni să înțeleagă mai bine cum e viața de student(ă) dincolo de hotarele țării. Așadar, dacă înveți în străinătate de ceva timp sau abia ai început anul I, te așteptăm în comunitatea Universității #diez. Сообщение Povestește-ne despre studenția ta peste hotare! Universitatea #diez revine cu o nouă ediție despre experiențele tinerilor din străinătate появились сначала на #diez.
10:00
Mai multe state membre ale Uniunii Europene, printre care Franța, Olanda și România, au majorat în 2025 importurile de energie din Rusia, în ciuda sancțiunilor impuse Moscovei și a sprijinului declarat pentru Ucraina, arată o analiză realizată de Reuters pe baza datelor Centrului pentru Cercetare în Energie și Aer Curat (CREA). Potrivit sursei, UE a cumpărat în primele opt luni ale anului energie rusească în valoare de peste 11 miliarde de euro, contribuind indirect la finanțarea bugetului de război al Kremlinului. Сообщение Țările europene care, deși susțin Ucraina, au crescut importurile de energie din Rusia появились сначала на #diez.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.