Când alimentele devin „otravă”: peste 63.9% dintre moldoveni sunt supraponderali, iar 5% suferă de malnutriție
Moldova1, 16 octombrie 2025 10:20
O alimentație sănătoasă și echilibrată este esențială pentru prevenirea bolilor netransmisibile, transmit autoritățile sanitare în contextul Zilei Mondiale a Alimentației, care este marcată anual pe 16 octombrie. În Republica Moldova, malnutriția și obezitatea coexistă, iar responsabilitatea prevenirii acestora este „o responsabilitate comună – a fiecărui cetățean, a fiecărei instituții și comunități”, evidențiază Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Sănătate Publică.
• • •
Curtea Constituțională s-a întrunit joi, 16 octombrie, în ședință pentru a examina raportul Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși. La ședință participă președinta CEC, Angelica Caraman, și vicepreședintele Pavel Postica. Blocul „Patriotic” este reprezentat de juristul Adrian Lebedinschi, iar Partidul „Democrația Acasă” – de Vasile Costiuc și avocata Doina Ioana Străisteanu.
CLASAMENT | Cât de puternic este pașaportul R. Moldova: Cetățenii moldoveni pot călători fără viză sau cu viză la sosire în 121 de țări # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova pot călători fără viză sau cu viză la sosire în 121 de state și teritorii din întreaga lume. Potrivit clasamentului Henley Passport Index 2025, pașaportul moldovenesc se află pe locul 48 din 227 de țări, cu o poziție mai sus față de anul trecut, când ocupa locul 49.
A mințit bătrâni că rudele lor au fost implicate în pretinse accidente: șapte ani de închisoare pentru un tânăr de 21 de ani # Moldova1
Un tânăr de 21 de ani a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru escrocherii comise prin schema „ruda implicată în accident”. Împreună cu alți complici, au mințit mai multe persoane în etate că rudele lor au fost implicate în pretinse accidente rutiere și au obținut de la ele, prin înșelăciune, cel puțin 550.000 de lei.
UE oferă R. Moldova acces la supercomputere și platforme moderne dedicate cercetării și inovării în domeniul inteligenței artificiale # Moldova1
Cercetătorii și antreprenorii din R. Moldova vor avea acces la infrastructuri de calcul de înaltă performanță datorită aderării Republicii Moldova la inițiativa europeană „IA Factories” – un program strategic al Uniunii Europene dedicat dezvoltării și utilizării infrastructurilor avansate de inteligență artificială (IA).
10:00
Exporturi mai puține cu 2.5%, de la începutul anului. Țările din Uniunea Europeană, principalii parteneri comerciali ai R. Moldova # Moldova1
Exporturile de mărfuri realizate în luna august 2025 au însumat 332,6 milioane de dolari SUA, în scădere cu 4,2% față de iulie, dar în creștere cu 22% comparativ cu august 2024, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS). Uniunea Europeană rămâne principala destinație pentru produsele moldovenești, deținând o pondere de 67,5% din total exporturi, în ușoară creștere față de anul trecut.
Cazinouri online cu venituri ilegale de 25 de milioane de lei: trei bărbați au fost reținuți # Moldova1
Trei bărbați – doi dintre care sunt cetățeni străini – au fost reținuți pentru organizarea ilegală a jocurilor de noroc online la Chișinău. Oamenii legii anunță destructurarea unei rețele de cazinouri operaționale pe internet, cu venituri ilegale de 25.000.000 de lei.
Donald Trump pregătește un fond al victoriei pentru Ucraina, finanțat din taxe aplicate Chinei # Moldova1
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, lucrează la crearea unui fond al victoriei pentru Ucraina, care ar urma să fie finanțat din taxe impuse importurilor din China. Potrivit publicației The Telegraph, liderul american i-a cerut ministrului finanțelor, Scott Bessent, să discute planul cu partenerii europeni înaintea vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington, programată pentru vineri, 17 octombrie.
Curtea Constituțională va examina joi raportul privind rezultatele alegerilor parlamentare # Moldova1
Curtea Constituțională se întrunește în ședință joi, 16 octombrie, pentru a examina raportul Comisiei Electorale Centrale (CEC) cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților. Ședința este programată pentru ora 10:00.
Rachete rusești au lovit orașul Nijîn din Ucraina: un terminal poștal și un bloc de locuințe au fost distruse # Moldova1
Forțele armate ale Federației Ruse au lansat miercuri seara, 15 octombrie, un atac masiv cu drone asupra orașului Nijîn, din regiunea Cernihiv, Ucraina. Potrivit șefului Administrației Militare Regionale Cernihiv, Viacheslav Ceaus, dronele au lovit un terminal poștal, o clădire cu mai multe etaje și alte obiective de infrastructură civilă. Din primele date, două persoane au fost rănite.
Corespondență Dan Alexe // Balcanii de Vest vs. Ucraina - R. Moldova: stadiul cursei spre aderarea la UE # Moldova1
Președinta Comisiei Europene, executivul UE, Ursula von der Leyen, tocmai a încheiat un turneu de câteva zile în Balcanii de Vest, ca un preludiu la reuniunea la vârf a șefilor de stat și de guvern, săptămâna viitoare, la Bruxelles. Cinci dintre țările regiunii — Albania, Bosnia, Macedonia, Muntenegru și Serbia — sunt candidate pentru aderarea la UE, practic toate cele care nu sunt încă membre, cu excepția Kosovo, care reprezintă un caz particular.
Peste 1.600 de amenzi pentru arderea frunzelor. Compostarea - soluția ecologică și eficientă # Moldova1
Arderea frunzelor rămâne o practică des întâlnită la sate, deși este interzisă. Nici amenzile mari aplicate de autorități nu-i opresc pe unii gospodari. O soluție practică și viabilă este compostarea deșeurilor vegetale, care pot fi folosite ca îngrășăminte pentru sol.
Ștefan Bejan, la Moldova 1: „Mandatul lui Recean a fost unul de securitate și i-a făcut față. Acum sunt necesare reforme economice” # Moldova1
Premierul Dorin Recean a condus Guvernul într-o perioadă de criză profundă, marcată de tentative de destabilizare susținute de Federația Rusă, și a reușit să facă față provocărilor existente, consideră expertul în securitate Ștefan Bejan. Într-un interviu pentru Moldova 1, acesta a punctat și direcțiile strategice pentru viitorul Executiv: reforme economice profunde și consolidarea instituțională.
Germania va oferi Ucrainei un pachet suplimentar de ajutor militar în valoare de peste 2 miliarde de euro, a anunțat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, în cadrul reuniunii Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei de la Bruxelles. Pachetul va include sisteme avansate de apărare aeriană, arme ghidate cu precizie și muniție, scrie presa ucraineană. Și Danemarca a promis un ajutor militar de 171 de milioane de dolari Ucrainei, în timp ce Suedia ia în considerare livrarea de avioane suplimentare.
Nicolae Negru: Atragerea capitalului străin într-un mediu geopolitic tensionat - una dintre mizele noului Guvern # Moldova1
Anunțarea candidaturii lui Alexandru Munteanu la funcția de premier este o mișcare pragmatică din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în contextul unor reforme dificile care urmează a fi implementate. Expertul în științe politice Laurențiu Pleșca consideră că alegerea unui prim-ministru tehnocrat, cu experiență în afaceri și investiții, este o soluție. Totodată, analistul Nicolae Negru susține că misiunea noului Guvern este să asigure o dezvoltare economică într-un context geopolitic fragil.
Miniștrii din Guvernul Recean, la sfârșit de mandat: Vor să se regăsească în viitorul Executiv? # Moldova1
În timp ce premierul Dorin Recean a condus, pe 15 octombrie, ultima ședință a Guvernului, miniștrii alături de care a făcut echipă spun că și-ar dori să ducă la capăt proiectele începute. Dorin Recean a fost aplaudat de miniștri, în debutul ultimei ședințe de Guvern pe care a prezidat-o. Așa cum a fost ultima ședință în actuala componență, Moldova 1 a întrebat miniștrii dacă vor să se regăsească pe lista noului Guvern.
La Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice a fost dezvelită o placă comemorativă în cinstea artistei Anastasia Dicescu, una dintre cele mai importante figuri ale operei românești și fondatoarea Conservatorului „Unirea” din Chișinău, înființat în 1919. Placa comemorativă este un gest simbolic prin care Academia de Muzică recunoaște importanța moștenirii culturale și artistice lăsate de Anastasia Dicescu care continuă să inspire generații.
Republica Moldova este percepută astăzi la nivelul Uniunii Europene ca țara cu cel mai mare potențial de a adera rapid la blocul comunitar, a declarat eurodeputatul Victor Negrescu în emisiunea „Noi și Europa” de la Radio Moldova. Potrivit oficialului european, progresul Chișinăului în ultimele luni a fost semnificativ.
Comisia Europeană a prevăzut într-un proiect confirmat miercuri de oficiali de la Bruxelles finalizarea așa-numitului „zid anti-drone” al Uniunii Europene (UE) până în 2027, notează AFP.
Expert: Înmatriculările de autoturisme noi s-au triplat, însă tot cele second-hand sunt mai căutate # Moldova1
În ultimii opt ani, înmatriculările de autoturisme noi s-au triplat în R. Moldova, potrivit unui raport al Băncii Mondiale. Cu toate acestea, automobilele de mâna a doua rămân în continuare foarte căutate, susține expertul auto Constantin Mihalachi. Specialistul estimează că, odată cu intrarea în vigoare, din 2026, a noului TVA, achiziționarea automobilelor noi va scădea.
Țările nordice și baltice ajută MAE de la Chișinău să-și sporească reziliența cibernetică: Proiect în valoare de 3.1 milioane de dolari # Moldova1
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al R. Moldova își va îmbunătăți capacitatea de a gestiona crizele, precum și reziliența cibernetică, grație asistenței financiare oferite de țările nordice și baltice din formatul „NB-8” – Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia și Suedia.
NATO reafirmă sprijinul ferm pentru Ucraina și extinde ajutorul pentru R. Moldova în fața amenințărilor rusești # Moldova1
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și-a exprimat satisfacția pentru atingerea obiectivelor în susținerea Ucrainei, subliniind legătura directă dintre securitatea acesteia și a țărilor membre ale Alianței. „În timp ce continuăm să ne asigurăm propria apărare, continuăm să sprijinim Ucraina. Securitatea lor este legată de a noastră”, a declarat oficialul, la o conferințe de presă organizată în cadrul reuniunii miniștrilor Apărării din țările membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, care are loc miercuri la Bruxelles.
Primăria Chișinău rămâne în continuare fără buget. PAS și PSRM au scos proiectul de pe ordinea de zi, acuzând ilegalități și formulări abuzive # Moldova1
Primăria Chișinău rămâne în continuare fără un buget aprobat pentru anul 2025. Proiectul a fost scos marți, 15 octombrie, de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC), la propunerea fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) și cu sprijinul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Motivele invocate țin de formulări noi și „neclare” în documentul propus de administrația Primăriei Chișinău. „Nu le pasă de interesele locuitorilor”, a comentat primarul capitalei, Ion Ceban.
Crește numărul cazurilor de infecții respiratorii la copii. Medic: „În mare parte, sunt sugari cu pneumonie” # Moldova1
Numărul infecțiilor respiratorii crește toamna și primăvara, în special în rândul copiilor. Săptămâna trecută, au fost confirmate peste 1.700 de cazuri. Numai la Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1, zilnic sunt internați, în medie, o sută de pacienți. Medicii precizează că alimentația sănătoasă și regulile cele mai simple de igienă ne pot ține departe de viroze.
Din octombrie, facturile Premier Energy includ date comparative despre consumul lunar de energie # Moldova1
Începând cu luna octombrie, pe fiecare factură emisă de Premier Energy, consumatorii vor găsi, pe lângă consumul facturat în luna curentă, și date comparative cu aceeași lună a anului trecut și consumul înregistrat în luna următoare celei de referință din anul precedent. De asemenea, va fi indicată valoarea medie de referință pentru același tip de consumator.
Prețurile pentru transportul rutier ar putea crește din 1 martie 2026: Guvernul a aprobat noua metodologie de calculare a tarifelor # Moldova1
Prețurile biletelor pentru transportul rutier de persoane în traficul raional și interraional ar putea să crească din 1 martie 2026 cu până la 20%. O nouă metodologie de calcul al tarifului, care are la bază principiul acoperirii costurilor reale ale operatorilor de transport a fost aprobată în ședința Guvernului din 15 octombrie.
Expertul Ștefan Bejan, la Moldova 1: „Mandatul lui Recean a fost unul de securitate și i-a făcut față. Acum sunt necesare reforme economice” # Moldova1
Premierul Dorin Recean a condus Guvernul într-o perioadă de criză profundă, marcată de tentative de destabilizare susținute de Federația Rusă, și a reușit să facă față provocărilor existente, consideră expertul în securitate Ștefan Bejan. Într-un interviu pentru Moldova 1, acesta a punctat și direcțiile strategice pentru viitorul Executiv: reforme economice profunde și consolidarea instituțională.
Taxele pentru procedurile de executare cresc pentru prima oară în ultimii 15 ani. Ajustările nu vor influența onorariile executorilor # Moldova1
Taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc și a spezelor procedurii de executare vor fi modificate pentru prima oară în ultimii 15 ani. Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a precizat că această ajustare se referă exclusiv la costurile procedurii de executare și nu modifică onorariile executorilor judecătorești.
Chișinău, the capital of Moldova, is operating in October without an approved annual budget for 2025.
Două jucătoare din România s-au calificat în sferturile de finală ale turneului de tenis de la Osaka # Moldova1
Tenismenele românce Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea s-au calificat în sferturile de finală ale turneului WTA de la Osaka. În optimi, Jaqueline a învins-o pe spaniola Jessica Bouzas Maneiro, iar Sorana a eliminat-o pe Katie Boulter din Marea Britanie.
Echipa de tenis de masă a Republicii Moldova va evolua în premieră la Campionatele Mondiale # Moldova1
Echipa masculină de tenis de masă a Republicii Moldovei s-a calificat în premieră la Campionatele Mondiale pe echipe. S-a întâmplat acest lucru după ce discipolii lui Igor Ni au acces în optimile de finală ale Campionatelor Europene ce se desfășoară în Croația.
Crește numărul cazurilor de infecții respiratorii la copii. Medic: „În mare parte, sunt copii sugari cu pneumonie” # Moldova1
Infecțiile respiratorii se intensifică toamna și primăvara, în special în rândul copiilor. Săptămâna trecută au fost confirmate peste 1.700 de cazuri. Numai la Spitalul Clinic Municipal de Copii, zilnic sunt internați, în medie, o sută de pacienți. Medicii precizează că alimentația sănătoasă și regulile cele mai simple de igienă ne pot ține departe de viroze.
Un caz de pestă porcină africană a fost confirmat în localitatea Ciocâlteni din raionul Orhei. Comisiile pentru Situații Excepționale din raioanele Orhei și Telenești au aprobat un plan de măsuri urgente pentru localizarea, eradicarea și prevenirea difuzării pestei porcine către alte exploatații nonprofesionale sau ferme comerciale.
Fermierii afectați de calamități naturale vor primi ajutor de la stat: peste 690 de dosare depuse la AIPA # Moldova1
Un număr de 690 de fermieri, afectați de înghețurile târzii din primăvara acestui an și de furtunile care au provocat pagube culturilor agricole, au depus dosarele pentru a beneficia de ajutorul financiar oferit de stat. Datele au fost comunicate pentru Teleradio-Moldova de către Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA). Potrivit sursei, termenul-limită pentru depunerea dosarelor a fost 14 octombrie.
Moldova’s Prime Minister Dorin Recean is confident that Alexandru Munteanu, the governing party's nominee to lead the new Government, will move things 'in the right direction,' emphasizing that Mr Munteanu's experience suits him for 'the two aspects we had to address – security and justice reform, the cornerstones of a healthy economy.'
Răspunsul Chișinăului la propunerea unei întrevederi între Sandu și Krasnoselski: „Există canale oficiale pentru dialog” # Moldova1
Chișinăul nu agreează ideea unei întrevederi directe între Maia Sandu și liderul transnistrean Vadim Krasnoselski, care a spus că și-ar dori să aibă discuții cu președinta țării. „Subiectele legate de Transnistria sunt abordate prin canalele instituționale existente”, a comentat miercuri vicepremierul pentru Reintegrare, Vadim Roșca.
Lovitură de stat în Madagascar. Președintele, înlăturat de la putere printr-o operațiune militară # Moldova1
Lovitură de stat în Madagascar. Președintele acestei țări Andry Rajoelina a fost înlăturat de la putere printr-o operațiune militară, după ce Parlamentul a votat destituirea acestuia din funcție. Se întâmplă după mai multe săptămâni de manifestații în masă în care oamenii au protestat împotriva sărăciei, întreruperilor de curent electric și a lipsei de oportunități.
Zeci de permise de conducere la Călărași contra unor sume de 500-700 de euro: peste 50 de percheziții și trei persoane reținute # Moldova1
Peste 50 de persoane ar fi achitat sume între 500 și 700 de euro pentru a promova mai ușor examenele teoretice și practice la Călărași, în vederea obținerii permiselor de conducere. Oamenii legii au efectuat peste 50 de percheziții și anunță reținerea pentru 72 de ore a trei persoane implicate în această schemă de corupție. Totodată, persoanele care ar fi achitat bani riscă să rămână fără permisele de conducere obținute contra bani.
Memorandum: Experți din Cehia vor instrui asistenții sociali din R. Moldova cum să ajute eficient familiile aflate în situații de risc # Moldova1
Peste 1.860 de lucrători în domeniul social vor fi instruiți de experți din Cehia și vor beneficia de echipamente, în cadrul proiectului „Sprijin pentru implementarea reformei „Restart” în R. Moldova”. Memorandumul de înțelegere a fost semnat pe 15 octombrie, la Chișinău, de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, și omologul ceh Marian Jurečka.
Situație incertă privind livrările de gaze către Tiraspol: „Nu este clar când vor fi disponibile următoarele volume” # Moldova1
Livrările de gaze în regiunea transnistreană a Republicii Moldova rămân într-o situație incertă. Compania Moldovagaz, responsabilă de furnizarea gazelor în stânga Nistrului, a asigurat volumele necesare doar până la data de 15 octombrie. „Despre următoarele volume, încă nu este clar când vor fi disponibile”, a declarat miercuri vicepremierul pentru Reintegrare, Roman Roșca.
„Pedeapsă prea blândă”: Procurorii nu sunt de acord cu sentința dictată în dosarul Marinei Tauber și cer 13 ani de închisoare # Moldova1
Pedeapsa aplicată de instanța de fond ex-deputatei Marina Tauber, în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”, este „prea blândă”, acuză procurorii. Procuratura Anticorupție (PA) a atacat sentința dictată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la Curtea de Apel Centru și cer 13 ani de închisoare pe numele Marinei Tauber.
Dorin Recean, despre fostul său profesor: „Alexandru Munteanu va aduce la Guvern exact suflul nou de care avem nevoie” # Moldova1
Premierul Dorin Recean este încrezător că Alexandru Munteanu, pe care partidul de guvernământ îl va propune pentru conducerea noului Guvern, va mișca lucrurile „în direcția corectă”, subliniind totodată că experiența acestuia îl face potrivit și pentru „cele două aspecte pe care a trebuit să le rezolvăm în această perioadă – securitatea și reforma justiției, pe care se bazează dezvoltarea unei economii sănătoase”.
Crima din 2002 de la Grătiești, elucidată după 23 de ani: Învinuitul riscă detenție pe viață # Moldova1
Un bărbat de 52 de ani, învinuit de săvârșirea unui dublu omor acum 23 de ani, va ajunge pe banca acuzaților, anunță Procuratura Chișinău. Dosarul complex vizează acțiunile acestuia și ale mai multor complici, implicați într-o serie de atacuri armate și infracțiuni violente comise între anii 1999 și 2025.
Anul se încheie peste circa două luni, dar Chișinăul tot nu are buget aprobat: PAS și PSRM pun condiții pentru vot, MAN invocă jocuri politice # Moldova1
Capitala Republicii Moldova continuă să funcționeze, în octombrie, fără un buget aprobat pentru anul 2025. Proiectele municipale, lucrările de infrastructură și plățile sociale sunt făcute în regim provizoriu, în baza creditelor și a redistribuirilor interne. În timp ce primarul Ion Ceban dă vina pe opoziție și spune că „bugetul este gata din 2024”, consilierii municipali ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) acuză administrația capitalei de netransparență, abuzuri și promisiuni neonorate.
„Chișinăul meu”, curs opțional pentru elevi. Istoric: „Fiecare loc trebuie cercetat, scos în evidență” # Moldova1
Elevii din capitală vor avea un curs opțional, intitulat „Chișinăul meu”, în cadrul căruia vor putea studia istoria, cultura și identitatea orașului. Noua disciplină, deja aplicată experimental în mai multe instituții, va fi extinsă în toate școlile din municipiu, cu scopul de a cultiva și de a promova valorile locale, susține istoricul Sergiu Musteață.
Munca moldovenilor, recunoscută în Ucraina: Vor beneficia de pensii și alte prestații sociale # Moldova1
Cetățenii moldoveni care au lucrat în Ucraina, precum și cetățenii ucraineni care și-au desfășurat activitatea în țara noastră ar putea beneficia de drepturi sociale garantate, inclusiv pensii și alte prestații, pentru perioadele de muncă realizate în ambele state. Guvernul a aprobat miercuri, 15 octombrie, o decizie privind inițierea negocierilor pe marginea viitorului acord.
