„Cu cât oamenii trăiesc mai bine, cu atât au mai puțini copii.” Un deputat rus a propus scăderea nivelului de trai al rușilor pentru a scoate țara din scăderea demografică
Ziarul de Garda, 16 octombrie 2025 10:20
Deputatul rus al Dumei de Stat din Federația Rusă, Oleg Matvechev a propus o soluție radicală la criza demografică din Rusia. În timpul unei discuții în Camera Civică a Dumei despre un proiect de lege care interzice avorturile forțate, parlamentarul rus a declarat că creșterea ratei natalității necesită scăderea nivelului de trai al populației. „Trebuie...
• • •
Acum 15 minute
10:30
LIVE/ Soarta noului Parlament, decisă de CC. Președinta CEC prezintă raportul privind rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie
Magistrații Curții Constituționale (CC) examinează joi, 16 octombrie, sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) care se referă la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși. UPDATE 10:21 Președinta CEC, Angelica Caraman, prezintă raportul cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. UPDATE 10:13 Reprezentanții blocului „Alternativa” și formațiunii „Partidul...
10:30
VIDEO/ Îmbătrânirea activă. Cât de prietenoase devin comunitățile pentru vârstnici? # Ziarul de Garda
Pentru a contribui la crearea condițiilor mai bune pentru persoanele în etate, HelpAge Moldova și Platforma pentru Îmbătrânire Activă a sprijinit orașele Florești, Strășeni și Șoldănești să monitorizeze și să îmbunătățească modul în care este aplicat conceptul de „Comunitate prietenoasă vârstei”. În fiecare comunitate au fost identificate anumite probleme, iar persoanele în etate s-au implicat...
Acum 30 minute
10:20
VIDEO/ Trei bărbați au fost reținuți și sunt cercetați penal pentru organizarea unei rețele de cazinouri online cu un venit de 25 de milioane de lei # Ziarul de Garda
O rețea de cazinouri operaționale pe internet, cu un venit ilegal de 25 de milioane de lei a fost destructurată de ofițerii Inspectoratului General al Poliției (IGP) și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), se arată într-un comunicat. PCCOCS anunță că trei bărbați au fost reținuți pentru organizarea și desfășurarea ilegală a...
10:20
„Cu cât oamenii trăiesc mai bine, cu atât au mai puțini copii.” Un deputat rus a propus scăderea nivelului de trai al rușilor pentru a scoate țara din scăderea demografică # Ziarul de Garda
Deputatul rus al Dumei de Stat din Federația Rusă, Oleg Matvechev a propus o soluție radicală la criza demografică din Rusia. În timpul unei discuții în Camera Civică a Dumei despre un proiect de lege care interzice avorturile forțate, parlamentarul rus a declarat că creșterea ratei natalității necesită scăderea nivelului de trai al populației. „Trebuie...
Acum o oră
10:10
LIVE/ Soarta noului Parlament, decisă de CC. Magistrații Înaltei Curți examinează rezultatele alegerilor parlamentare și validarea mandatelor deputaților aleși
Magistrații Curții Constituționale (CC) examinează joi, 16 octombrie, sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) care se referă la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși. UPDATE 10:06 Ședința CC a început. Pe 6 octombrie 2025, CEC i-a prezentat Curții Constituționale procesul-verbal, raportul şi actele electorale cu privire la confirmarea rezultatelor...
10:00
Un tânăr a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherii prin schema ,,rudei implicate în accident”. A preluat de la două persoane în etate suma de 550 de mii de lei # Ziarul de Garda
Un tânăr de 21 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de escrocherie, anunță joi, 16 octombrie, Procuratura Generală (PG). Pe 14 octombrie 2024, organele de urmărire penală au demarat o anchetă în cazul unui grup criminal organizat, specializat în escrocheriile prin schema ,,rudei implicate în accident”. Astfel, în aceeași zi,...
Acum 2 ore
09:40
Un ucrainean a trecut ilegal Nistrul cu o barcă gonflabilă. Acesta a cerut azil în R. Moldova # Ziarul de Garda
La Sectorului Poliției de Frontieră „Tudora-1”, în timpul patrulării pe malul râului Nistru, polițiștii de frontieră au observat o persoană într-o barcă gonflabilă care se îndrepta spre malul moldovenesc din Ucraina. Ulterior s-a stabilit că străinul este cetățean al Ucrainei, în vârstă de 35 de ani, care a traversat râul Nistru cu barca pentru a...
09:40
DOC/ MerișorLeaks. Fabrica de partide a lui Șor, salariile de milioane ale deputaților și liderilor politici, „comunicarea cu anumiți judecători ai Curții Supreme” și monitorizarea mass-mediei # Ziarul de Garda
Întreținerea întregului ecosistem politic controlat de gruparea Șor ar costa milioane de lei lunar, iar cel mai plătit pion local al lui Șor, cu un salariu de 150 de mii de lei lunar, ar fi Alexei Lungu, jurnalistul transformat în politician, lider al mai multor manifestații organizate de gruparea Șor, care în ultima perioadă a...
09:10
Un bărbat care a încercat să-și lovească amicul în cap cu un topor a fost condamnat la 10 ani de închisoare # Ziarul de Garda
Un bărbat de 36 de ani din raionul Basarabeasca a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru tentativă de omor, după ce și-a atacat prietenul cu un topor în urma unui conflict generat de consumul de alcool, anunță joi, 16 octombrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit informațiilor, incidentul a avut loc în noiembrie 2023, când...
Acum 4 ore
08:40
LIVE TEXT/ Nouăsprezece țări, gata să ofere pachete de ajutor militar pentru Ucraina. Secretarul general al NATO: „Trebuie să-i arătăm lui Putin că nu poate câștiga acest război”. Război în Ucraina, ziua 1331 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:30 La reuniunea de miercuri a grupului de contact pentru Apărarea Ucrainei, reprezentanți din 19 țări și-au exprimat disponibilitatea de a oferi noi pachete de asistență militară Ucrainei. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a făcut anunțul în cadrul unei conferințe de presă, după cea de-a 31-a întâlnire a grupului, fără a oferi însă...
08:00
Va confirma rezultatele alegerilor parlamentare? Înalta Curte examinează ASTĂZI sesizarea Comisiei Electorale Centrale # Ziarul de Garda
Magistrații Curții Constituționale (CC) vor examina joi, 16 octombrie, sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) care se referă la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși. Ședința publică a Înaltei Curți va începe la ora 10:00, iar după pronunțarea hotărârii, președinta Înaltei Curți, Domnica Manole, va susține un briefing de...
Acum 12 ore
22:00
LIVE TEXT/ Secretarul american al Apărării anunță că „Ucraina va primi, în continuare, putere de foc”, iar Rusia „va plăti costul”, dacă nu face eforturi concrete pentru încetarea războiului. Război în Ucraina, ziua 1330 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:53 Miniștrii apărării din statele NATO au discutat, la cea mai recentă reuniune, subiectul încălcării spațiului aerian aliat de către drone și aeronave și pe cel al consolidării operațiunilor în cadrul misiunii Eastern Sentry, scrie CNN. Mark Rutte, secretarul general al NATO, a declarat: „Am primit vestea bună din partea SUA, care au decis să...
Acum 24 ore
21:10
Raport ONU: Concentrația de dioxid de carbon din atmosferă a avut, în 2024, cea mai mare creștere din ultimii 70 de ani. Oceanele și pădurile își pierd capacitatea de a absorbi gazele nocive # Ziarul de Garda
Organizația Meteorologică Mondială (OMM) scrie în cel de-al 21-lea raport privind gazele cu efect de seră, că în 2024, concentrația medie de dioxid de carbon a crescut cu 3,5 părți per un milion, la 424 de părți per un milion. Este cea mai mare creștere de la începutul măsurătorilor moderne, în 1957, scrie The Guardian. Evoluția...
20:40
Pakistanul şi Afganistanul au convenit asupra unui armistiţiu temporar de 48 de ore, potrivit autorităților pakistaneze # Ziarul de Garda
Pakistanul şi administraţia talibanilor afgani au convenit asupra unui armistiţiu temporar de 48 de ore, începând de miercuri, 15 octombrie, de la ora 18:00, ora locală din Pakistan (16:00 ora R. Moldova), au anunțat autoritățile pakistaneze, după ce au izbucnit noi lupte între cele două ţări vecine, relatează AFP, citează News.ro. Atât Pakistanul, cât şi...
20:10
LIVE TEXT/ Pentagonul a pregătit planurile pentru transferul de rachete Tomahawk în Ucrainei, e așteptată decizia finală a lui Donald Trump, scrie New York Times. Război în Ucraina, ziua 1330 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:03 Departamentul Apărării al Statelor Unite (cunoscut ca Pentagon) a pregătit un plan prin care rachete de croazieră Tomahawk ar putea fi vândute sau transferate Ucrainei, însă implementarea depinde de decizia finală a președintelui Donald Trump, a dezvăluuit miercuri The New York Times. Potrivit publicației, Pentagonul este deja pregătit tehnic pentru operațiune, dar așteaptă aprobarea...
19:40
Marea Britanie va trimite experți militari antidronă în R. Moldova. „Protejarea spațiului aerian al Republicii Moldova și siguranța cetățenilor noștri rămân o prioritate” # Ziarul de Garda
Marea Britanie va trimite în Republica Moldova un contingent de experți militari specializați în contracararea dronelor, pentru a sprijini eforturile țării de consolidare a apărării într-un context regional tot mai tensionat. Decizia, care urmează să fie anunțată oficial la reuniunea miniștrilor Apărării din statele membre NATO, reflectă angajamentul Londrei de a sprijini securitatea flancului estic...
19:30
Citiți joi în ZdG: „S-a terminat cu ferestrele deschise pe timp de iarnă și cârnațul ieftin.” Din Rîbnița, la cumpărături mai ieftine în Rezina. Reportaj ZdG și MerișorLeaks # Ziarul de Garda
Cea de-a 39-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an vă prezintă, la rubrica Reporter Special, un reportaj din regiunea transnistreană. ZdG a trecut Nistrul și a vorbit cu locuitorii despre starea economiei transnistrene în această perioadă, în contextul sistărilor de apă caldă și al scumpirilor de pe rafturile rețelei de supermarketuri „Sheriff”, care...
19:00
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a audiat judecătorii Andrei Mocanu și Ana Panov. În cazul unui magistrat Comisia „nu a identificat dubii de integritate” # Ziarul de Garda
Astăzi, 15 octombrie, în cadrul procesului de evaluare externă, Comisia de Evaluare a Judecătorilor a desfășurat ședințe de audiere cu participarea judecătorilor Andrei Mocanu, vicepreședinte interimar al Judecătoriei Căușeni, și Ana Panov, judecătoare la Curtea de Apel Centru, se arată în comunicatul de presă emis de Comisia Vetting. În cazul judecătorului Andrei Mocanu, Comisia nu...
18:40
Țările nordice și baltice oferă 3,1 milioane de dolari SUA pentru a consolida reziliența instituțională a MAE # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) își va consolida reziliența instituțională. Un proiect de asistență tehnică privind „Îmbunătățirea gestionării crizelor și a rezilienței cibernetice a MAE” a fost semnat miercuri, 15 octombrie, la Chișinău, se arată în comunicatul de presă emis de MAE. Inițiativa este finanțată de țările nordice și baltice (NB-8) – Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda,...
18:10
Germania şi Franţa au semnat acordul de implementare a unui sistem de avertizare timpurie bazat pe satelit, care îmbunătățește semnificativ capacitatea Europei de a detecta lansările de rachete # Ziarul de Garda
Germania şi Franţa au semnat miercuri un acord de implementare pentru un sistem de avertizare timpurie bazat pe satelit, numit Odin’s Eye (Ochiul lui Odin), menit să îmbunătăţească semnificativ capacitatea Europei de a detecta lansările de rachete, informează agenția de știri Reuters, citată G4Media. „Rămâne crucial pentru apărarea noastră comună să putem detecta şi contracara...
17:30
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu a oferit detalii despre compensațiile oferite în sezonul de încălzire 2025-2026 # Ziarul de Garda
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a declarat că autoritățile intenționează să lanseze procesul de înregistrare pentru compensațiile la energie în la începul lunii noiembrie. „Vom stabili formula de distribuire a compensațiilor în acest an. Intenționăm să lansăm procesul de înregistrare la începutul lunii noiembrie. Guvernul și ministerul vor oferi toate detaliile, așa cum...
17:30
Giganții petrolieri Lukoil și Rosneft, pe lista de sancțiuni a Marii Britanii pentru sprijinul acordat guvernului rus: „Nu este loc pentru Federația Rusă pe piețele globale” # Ziarul de Garda
Marea Britanie a anunțat miercuri, 15 octombrie, noi sancțiuni împotriva celor două companii petroliere rusești, Lukoil și Rosneft, precum și împotriva a 51 de petroliere din așa-numita „flotă fantomă”, în cadrul unui efort de a înăspri presiunile asupra sectorului energetic rus și de a reduce veniturile Kremlinului, notează agenția britanică de știri Reuters. Potrivit autorităților...
17:10
LIVE TEXT/ Fermier rănit după ce o dronă rusească a lovit un tractor în regiunea Zaporijjea. Război în Ucraina, ziua 1330 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:00 O dronă rusească a lovit utilaje agricole pe un câmp din apropierea satului Huliaipilske din regiunea Zaporijjea. Un bărbat care conducea tractorul a fost rănit, scrie Ukrinform. Șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea, Ivan Fedorov, a anunțat acest lucru pe Telegram. „Un bărbat în vârstă de 49 de ani a fost rănit în urma unui...
17:00
„Suntem trei și nu reușim”: cum angajații municipalității „curăță” comentariile de pe pagina de Facebook a Primăriei „compromisă temporar” # Ziarul de Garda
O postare incoerentă, cu greșeli gramaticale și un ton neobișnuit, a apărut miercuri, 15 octombrie, pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Chișinău. În mesaj, autorul „se plângea” că nu reușește să șteargă comentariile „cu prostii” de la postările municipalității, deși ar fi ajutat de alți doi colegi. Postarea a fost ștearsă, iar Primăria a...
17:00
R. Moldova va avea o Antena IA și astfel devine parte a rețelei europene de „fabrici de inteligență artificială” # Ziarul de Garda
R. Moldova se alătură oficial inițiativei europene „IA Factories”, un program strategic al Uniunii Europene dedicat dezvoltării și utilizării infrastructurilor avansate de inteligență artificială (IA). Anunțul a fost făcut de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. R. Moldova va fi reprezentată de FAIMA, Antena Fabricii de Inteligență Artificială din Moldova, una dintre cele 13 antene selectate de...
16:50
A fost lansat un proiect în domeniul protecției sociale în valoare de 1 milion de euro, finanțat de Cehia. „Ne ajută să formăm specialiști mai bine pregătiți, să digitalizăm procesele și să aducem standarde europene” # Ziarul de Garda
Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a lansat astăzi, 15 octombrie, proiectul „Sprijin pentru implementarea reformei RESTART în Republica Moldova” finanțat de Guvernul Republicii Cehe. Proiectul, cu o valoare totală de peste 1 milion de euro, va fi implementat în perioada 2025–2027 și are drept scop sprijinirea reformei RESTART, lansată de MMPS în anul 2023....
16:50
Anchetă RISE Moldova/ Afacerile din Caraibe ale premierului propus de PAS. Reacția lui Munteanu: „Sunt gata să răspund pentru fiecare investiție adusă, companie deschisă și decizie luată” # Ziarul de Garda
Candidatul la funcția de prim-ministru propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Alexandru Munteanu, și-a administrat o parte din afaceri printr-un avocat cipriot sancționat internațional după invazia Rusiei în Ucraina. Documentele secrete ale furnizorilor de companii offshore, consultate de reporterii RISE Moldova, arată că Munteanu figurează în cinci companii din paradisul fiscal al Insulelor Virgine...
16:40
Zelenski a numit un nou un șef al administrației militare instituite în orașul Odesa după ce i-a anulat cetățenia fostului primar
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a numit miercuri, 15 octombrie, pe un fost guvernator regional la conducerea orașului Odesa din Ucraina, după ce i-a revocat cetățenia fostului primar, ceea ce a dus la demiterea automată a acestuia, scrie Reuters. Numirea lui Serhiy Lisak, care a condus regiunea Dnipropetrovsk, a avut loc la o zi după demiterea primarului Ghenadi...
16:30
Zelenski a numit un nou primar al orașului Odesa după ce i-a anulat cetățenia fostului primar # Ziarul de Garda
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a numit miercuri, 15 octombrie, pe un fost guvernator regional la conducerea orașului Odesa din Ucraina, după ce i-a revocat cetățenia fostului primar, ceea ce a dus la demiterea automată a acestuia. Numirea lui Serhiy Lisak, care a condus regiunea Dnipropetrovsk, a avut loc la o zi după demiterea primarului Ghenadi Truhanov pentru...
16:10
Nemerenco: Da, avem lipsă de cadre medicale, dar nu putem vorbi despre o criză. Situația este controlabilă, iar sistemul funcționează # Ziarul de Garda
Sistemul medical din R. Moldova se confruntă cu un deficit de peste o mie de medici, însă situația nu este una critică. Afirmația îi aparține ministrei Sănătății, Ala Nemerenco. Declarațiile au fost făcute la ultima ședință a actualului Cabinet de Miniștri înainte de validarea alegerilor parlamentare. „Da, avem lipsă de cadre medicale, dar nu putem...
15:50
Miniștrii apărării din țările membre NATO s-au reunit miercuri la Bruxelles pentru a analiza modalitățile de consolidare a sprijinului lor pentru Ucraina, dar și pentru a îmbunătăți riposta Alianței, după mai multe incursiuni rusești în spațiul aerian european, relatează France Presse, citat de Agerpres. La sosirea la sediul NATO, secretarul american al apărării, Pete Hegseth,...
15:50
15:40
Președinția rămâne fără consilier pentru relațiile cu diaspora: Elena Druță pleacă din funcție # Ziarul de Garda
Elena Druță, consiliera președintei Maia Sandu pentru relațiile cu diaspora, își încheie miercuri, 15 octombrie, mandatul. Anunțul a fost făcut de aceasta printr-un mesaj pe Facebook, în care nu a precizat motivele plecării. Druță afirmă că activitatea „în interesul cetățenilor noștri aflați departe de casă a fost o mare responsabilitate și onoare”. Știrea se actualizează…...
15:30
Președintele sârb a confirmat implicarea a trei ruși într-o tabără tactico-militară din Serbia pentru cetățeni ai R. Moldova
Președintele sârb, Aleksandar Vučić, a declarat că în tabără de instruire tactico-militară pentru cetățeni ai R. Moldova, organizată în vestul Serbiei vara acesta, au activat trei cetățeni ai Federației Ruse. Vučić a făcut declarația la Belgrad, pe 15 octombrie, în prezența președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, scrie Europa Liberă. „Nu pot afirma că...
15:10
Președintele sârb a confirmt implicarea a trei ruși într-o tabără tactico-militară din Serbia pentru cetățeni ai R. Moldova # Ziarul de Garda
Președintele sârb, Aleksandar Vučić, a declarat că în tabără de instruire tactico-militară pentru cetățeni ai R. Moldova, organizată în vestul Serbiei vara acesta, au activat trei cetățeni ai Federației Ruse. Vučić a făcut declarația la Belgrad, pe 15 octombrie, în prezența președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, scrie Europa Liberă. „Nu pot afirma că...
14:50
Un bărbat care deținea droguri ilegal a fost depistat de polițiștii de frontieră în Cahul # Ziarul de Garda
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Sud au depistat un nou caz de deținere ilegală de substanțe narcotice, în urma unei informații operative de serviciu, potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră. Conform polițiștilor, în seara zilei de 12 octombrie 2025, pe raza municipiului Cahul, a fost identificat un bărbat cu comportament suspect, care...
14:10
Un depozit de producere a brichetelor a luat foc în Căușeni. Circa 20% din materia primă stocată a fost distrusă # Ziarul de Garda
În dimineața zilei de 14 octombrie 2025 pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au fost solicitați să intervină la lichidarea unui incendiu izbucnit într-un depozit din localitatea Zaim, raionul Căușeni. Victime nu au fost raportate, potrivit unui comunicat IGSU. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:49. Potrivit informațiilor preliminare, flăcările...
14:10
Sergiu Prodan sugerează că nu se va regăsi în noul Cabinet de miniștri: „Sper să vă invit la o premieră de film” # Ziarul de Garda
Actualul ministru al Culturii, Sergiu Prodan, a sugerat că nu se va regăsi în următorul Guvern. După un mandat de patru ani, oficialul a declarat că în „cel mult 3-4 luni” intenționează să invite presa la o premieră de film. Declarațiile au fost făcute miercuri, 15 octombrie, înainte de ultima ședință a Executivului condusă de...
14:00
Guvernul a aprobat o nouă metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de pasageri # Ziarul de Garda
Transportul rutier de pasageri va funcționa după reguli care vor ține cont de costurile reale ale operatorilor și de interesul călătorilor, anunță miercuri, 15 octombrie, Guvernul. Astfel, a fost aprobată noua metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic interraional și raional, elaborată de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării...
13:40
Procurorii au contestat sentința prin care Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de detenție și cer reluarea procesului pentru un capăt de acuzare: „Argumentul potrivit căruia «n-au fost acumulate suficiente probe» nu este justificat” # Ziarul de Garda
Procurorii anticorupție anunță că au depus miercuri, 13 octombrie, la Curtea de Apel Centru apel împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, prin care fosta deputata Marina Tauber a fost la 7 ani și 6 luni de detenție în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, deși acuzatorii de stat ceruseră 13 ani...
13:00
Un bărbat, despre care ZdG a scris că este învinuit că a luat viața unui om de afaceri și soției sale, în propria lor casă, la Grătiești, în fața justiției după 20 de ani # Ziarul de Garda
Procuratura municipiului Chișinău anunță miercuri, 15 octombrie, finalizarea urmăririi penale și trimiterea în judecată a unui dosar care vizează acțiunile unui bărbat în vârstă de 52 de ani, originar din raionul Ungheni, învinuit de săvârșirea unui dublu omor, realizat „din interes material și alte fapte infracționale violente comise în perioada anilor 1999 – 2025”. Mai exact, conform unui...
12:40
Schema de ajutor de stat a fost extinsă de la 2 miliarde la 4 miliarde de lei pentru investiții în mediului de afaceri # Ziarul de Garda
A fost aprobată modificarea Schemei de ajutor de stat regional, pentru investiții realizate în R. Moldova. Astfel, conform Guvernului, proiectul prevede majorarea bugetului schemei de la 2 miliarde la 4 miliarde de lei, datorită creșterii semnificative a cererii din partea mediului de afaceri și a sprijinului financiar oferit de partenerii europeni. Potrivit unui comunicat, din această sumă, 1...
12:20
AUDIO/ „Pentru examen vă trebuie 5 iepuri… 5 trebuie”. CNA a făcut publică stenograma discuțiilor din dosarul de corupție privind eliberarea permiselor de conducere din Călărași # Ziarul de Garda
Reprezentanții Centrului Național Anticorupție (CNA) au publicat miercuri, 15 octombrie, secvențe audio din dosarul de corupție sistemică la eliberarea permiselor de conducere la Călărași, în cadrul căruia au fost reținute trei persoane pentru 72 de ore. CNA nu menționează între cine au loc discuțiile. – Trebuie să vorbesc cu dânsul, să vorbesc ca să-l iei...
12:00
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a anunțat că se retrage din echipa de comunicare Executivului. Anunțul a fost miercuri, 15 octombrie, la conferința de presă de după ședința Cabinetului de miniștri. „Acesta este și ultimul briefing pe care îl susțin în calitate de purtător de cuvânt al Guvernului. A fost o onoare deosebită...
12:00
Alegerile locale noi din 16 noiembrie: 12 persoane candidează pentru funcția de primar # Ziarul de Garda
În contextul organizării alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2025, consiliile electorale de circumscripție locală au examinat dosarele depuse în termenul prevăzut de lege și au înregistrat 12 candidați pentru funcția de primar și șapte concurenți electorali pentru funcția de consilier în consiliul local, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC) printr-un comunicat. Dintre cei 12 candidați înregistrați la...
11:50
Un caz de pestă porcină africană a fost confirmat în raionul Orhei. Autoritățile îndeamnă oamenii să evite achiziționarea animalelor din spații neautorizate # Ziarul de Garda
Un caz de pestă porcină africană a fost confirmat în raionul Orhei. Conform Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), pe 7 octombrie 2025, testele de laborator au indicat prezența virusului în probe prelevate de la porci domestici dintr-o exploatație nonprofesională din localitatea Ciocîlteni, raionul Orhei. Potrivit unui comunicat al Agenției, Comisiile pentru Situații Excepționale din...
11:50
Cetățenii moldoveni care muncesc în Ucraina și invers vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale # Ziarul de Garda
Cetățenii moldoveni care au lucrat în Ucraina, precum și cetățenii ucraineni care și-au desfășurat activitatea în R. Moldova, vor putea beneficia de drepturi sociale garantate, inclusiv pensii și alte prestații, pentru perioadele de muncă realizate în ambele state. Cabinetul de miniștrii a aprobat miercuri, 15 octombrie, inițierea negocierilor. Documentul stabilește modul de cooperare între instituțiile competente...
11:40
LIVE TEXT/ O femeie a murit, iar alta a fost rănită după atacul cu drone de noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1330 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:33 O femeie a murit, iar alta a fost rănită în urma unui atac de artilerie rusesc la Herson, a transmis Serviciul pentru Situații de Urgență. În oraș au izbucnit incendii: a ars o casă de locuit cu un singur nivel, o construcție auxiliară și un autoturism. „Salvatorii au lucrat sub amenințarea constantă a...
11:30
VIDEO/ Doi tineri din Strășeni și Telenești, reținuți pentru tâlhărie după ce au amenințat cu pistolul un tânăr din Ucraina și l-au deposedat de bani și telefon # Ziarul de Garda
Un tânăr de 23 de ani din Ucraina, care locuiește într-o suburbie a capitalei, a fost deposedat de telefon și de 39 300 de lei după ce a fost amenințat cu un pistol de către doi tineri din Strășeni și Telenești. Incidentul a avut loc pe 13 octombrie. Tânărul a relatat oamenilor legii că, în...
11:30
Statul va deține 20% din acțiunile Bursei Internațională a Moldovei. Guvernul a aprobat înființarea Societății pe Acțiuni # Ziarul de Garda
Crearea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei” a fost aprobată de Executiv miercuri, 15 octombrie. Aceasta va avea un capital social inițial de 30 milioane de lei, iar statul, prin Agenția Proprietății Publice, va deține 20% din acțiuni. Prin această decizie, Guvernul menționează că intenționează să asigure „dezvoltarea infrastructurii pieței financiare și alinierea R. Moldova...
