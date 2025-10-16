„Cu cât oamenii trăiesc mai bine, cu atât au mai puțini copii.” Un deputat rus a propus scăderea nivelului de trai al rușilor pentru a scoate țara din scăderea demografică

11:30

Un tânăr de 23 de ani din Ucraina, care locuiește într-o suburbie a capitalei, a fost deposedat de telefon și de 39 300 de lei după ce a fost amenințat cu un pistol de către doi tineri din Strășeni și Telenești. Incidentul a avut loc pe 13 octombrie. Tânărul a relatat oamenilor legii că, în...