(live/update) Curtea Constituțională decide soarta alegerilor parlamentare din 28 septembrie: Da sau Ba? Domnica Manole le citește regulile de comportament participanților la ședință
UNIMEDIA, 16 octombrie 2025 10:20
Curtea Constituțională se întrunește în ședință pentru a examina dosarul privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 și a decide dacă vor fi rezultatele scrutinului validate sau nu. UNIMEDIA transmite live ședința.
• • •
Acum 5 minute
10:40
Consiliul Municipal Chișinău continuă astăzi, 16 octombrie, ședința începută ieri. Pe ordiena de zi au figurat 39 de subiecte, două dintre care au fost examinate.
Acum 15 minute
10:30
Petr Vlah: Autonomia găgăuză trebuie să devină un furnizor de stabilitate internă şi un exemplu pe arena internaţională # UNIMEDIA
Petr Vlah, ex-deputat, consideră că Autonomia găgăuză trebuie să devină un furnizor de stabilitate internă şi un exemplu pe arena internaţională. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, politicianul spune că, chiar dacă trăim într-o lumea modernă, statele se confruntă deseori cu conflicte interne de ordin etnic, confesional, cultural, iar uneori chiar şi teritorial. El aduce drept exemplu, Spania care are probleme de acest fel cu regiunile Catalonia şi Ţara Bascilor, Franţa – periodic care are tensiuni de acest fel cu insula Corsica, Regatul Unit al Marii Britanii – cu Scoţia, Belgia – cu Flandra, Italia – cu Padania etc.
Acum 30 minute
10:20
10:20
(foto) Cu barca peste Nistru: Un bărbat din Ucraina, prins de polițiștii din Moldova, în timp ce traversa ilegal râul # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului „Tudora-1” au dejucat o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat. Un cetățean ucrainean, în vârstă de 35 de ani, a fost surprins în timp ce traversa râul Nistru cu o barcă gonflabilă, îndreptându-se spre malul moldovenesc.
10:20
Maestrul Leonid Gorceac îți sărbătorește astăzi cea de-a 80-a aniversare. Cu această ocazie, Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural, a venit cu un mesaj de felicitare pentru artist. „Cu recunoștință pentru tot ceea ce ați oferit culturii naționale, vă dorim ani mulți, cu sănătate, bucurii și noi realizări frumoase. La mulți ani”, se arată în mesaj.
Acum o oră
10:10
10:00
09:50
09:50
Acum 2 ore
09:40
Trump: „Israelul va relua luptele în Gaza de îndată ce le dau voie, dacă Hamas nu respectă acordul”. Reacția grupării palestiniene # UNIMEDIA
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri, pentru CNN, că ia în calcul să permită Israelului să reia acțiunile militare în Gaza dacă gruparea Hamas nu respectă acordul de încetare a focului, scrie presa română.
09:40
Puls: Focuri de armă, ziua în amiaza mare, la o piață din Chișinău. Două persoane - împușcate, pistolarul încătușat # UNIMEDIA
Două persoane au fost împușcate, în urma unor reglări de conturi la o piață din Chișinău. Cazul a avut loc în amiaza zilei de 13 octombrie, în jurul orei 12:00, pe strada Calea Basarabiei din Chișinău, susțin sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei.
09:30
De la scop la rezultat: Philip Morris International atinge pragul de un milion de dispozitive recondiționate # UNIMEDIA
09:20
(video) „Maia Sandu sau Dorin Recean au discutat cu el”: Deputații PAS nu prea cunosc cum a ajuns Munteanu propus la funcția de premier # UNIMEDIA
Ministrul Educației, Dan Perciun, explică că înaintarea lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru a fost o decizie asumată de întreaga echipă PAS, însă a menționat în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” că discuțiile inițiale cu Munteanu ar fi avut loc cu Maia Sandu sau Dorin Recean.
09:20
09:10
09:00
Pe 16 octombrie, istoria a fost marcată de evenimente semnificative.
Acum 4 ore
08:40
Jador, sub papucul soţiei. Din cuceritorul care făcea valuri printre femei s-a transformat în tăticul care schimbă scutece: „Nu am voie nimic” # UNIMEDIA
Ce a fost și ce a devenit. Artistul care făcea valuri printre femei s-a pus la casa lui, iar acum…schimbă scutece. Jador s-a schimbat radical de când a devenit părinte, iar regulile impuse de partenera lui l-au cam pus la punct. Cântărețul are un set clar de interdicții pe care chiar le respectă. Cancan.ro scrie cum a reușit Oana să îl cumințească, dar și cât de implicat este în rolul de tată.
08:30
Racii vor petrece timpul cu cei dragi, iar Fecioarele ar trebui să ia o pauză: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
O aliniere planetară majoră aduce astăzi schimbări și provocări. Fiecare semn zodiacal va resimți impactul într-un mod unic, reflectând arhetipurile astrologice. Ce secrete vă va dezvălui horoscopul zilnic și cum vă vor influența deciziile?
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o întărire în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
Deconectări de lumină, astăzi, în capitală și în mai multe localități din țară: Care sunt adresele vizate # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunţă că astăzi, 16 octombrie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
07:30
„Casa Albă a lui Trump”: Aur, marmură și opulență. Cum își transformă președintele SUA reședința oficială într-un simbol al luxului # UNIMEDIA
Donald Trump își lasă amprenta asupra Casei Albe printr-o remodelare spectaculoasă: aur, marmură, artă și o sală de bal de 250 de milioane de dolari. Proiectele, coordonate personal de președinte, transformă una dintre cele mai emblematice reședințe prezidențiale din lume într-un simbol al luxului, scrie digi24.ro.
07:20
Vremea în Moldova va fi caracterizată astăzi de condiții meteorologice variate, cu alternanțe între nori și perioade de cer senin, fără șanse semnificative de precipitații.
07:10
Răsturnare de situație în cazul sabotajului Nord Stream: Italia refuză să-l extrădeze în Germania pe cel considerat „creierul” atacului # UNIMEDIA
Italia a suspendat extrădarea către Germania a presupusului „creier” al atacurilor din 2022 asupra conductelor de gaz Nord Stream din Marea Baltică. Curtea supremă italiană din Roma a anulat în mod neașteptat hotărârea unei instanțe inferioare, potrivit Suddeutsche Zeitung, citat de digi24.ro.
Acum 12 ore
22:20
RISE Moldova: Afacerile din Caraibe ale premierului „desemnat”. Munteanu, în 5 companii înregistrate în Insulele Virgine Britanice # UNIMEDIA
Candidatul la funcția de prim-ministru propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Alexandru Munteanu, și-a administrat o parte din afaceri printr-un avocat cipriot sancționat internațional după invazia Rusiei în Ucraina, scrie rise.md. Documentele secrete ale furnizorilor de companii offshore, consultate de reporterii RISE Moldova, arată că Munteanu figurează în cinci companii din paradisul fiscal al Insulelor Virgine Britanice. Toate aceste firme au fost gestionate de același avocat cipriot care a oferit servicii financiare și oligarhului rus Alisher Usmanov, apropiat al Kremlinului, pentru a-și proteja averea de sancțiunile occidentale. La rândul său, Munteanu a venit cu un mesaj pe rețele, în care „dezminte suspiciunile” din spațiul public.
22:00
(video) Ultima ședință la Guvern, cu schimb de replici. Harea către Recean: „Nu putem schimba regulile în timpul jocului” # UNIMEDIA
Președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea, a atras atenția Guvernului asupra modificărilor propuse la mecanismul de acordare a ajutorului de stat pentru platformele industriale. În cadrul ultimei ședințe de Guvern, din 15 octombrie, Harea a criticat faptul că schimbările nu au fost discutate anterior cu mediul de afaceri, deși acestea vor afecta direct companiile implicate. „Nu putem schimba regulile în timpul jocului”, a declarat acesta.
Acum 24 ore
21:30
(video) „Timpul să-ți fie prieten”. Liudmila Balan, mesaj emoționant pentru mama sa, la 93 de ani: „A stins nu cele două lumânări, ci anii grei” # UNIMEDIA
Interpreta Liudmila Balan a marcat ziua de naștere a mamei sale cu un mesaj plin de dragoste și recunoștință, însoțit de un filmuleț emoționant. Artista și-a felicitat mama care a împlinit venerabila vârstă de 93 de ani. „Astăzi, suflând cele două cifre de pe tort, ea pare să stingă nu lumânările, ci anii grei — lăsând aprins doar focul blândeții din privirea ei”, a semnat interpreta.
21:10
Vinicius Jr, în vârstă de 25 de ani, starul lui Real Madrid, va fi judecat de autoritățile din Brazilia pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, scrie presa română.
20:40
Moldova urcă în clasamentul Henley Passport Index 2025: Tot mai multe destinații, fără viză, disponibile pentru moldoveni # UNIMEDIA
Pașaportul Republicii Moldova se clasează pe locul 48 în ediția din luna octombrie a Henley Passport Index.
20:20
Utilizatorii ChatGPT ar putea accesa conţinut pentru adulţi pe platformă. Anunțul făcut de Sam Altman # UNIMEDIA
OpenAI anunță că va introduce, din decembrie, posibilitatea de a accesa conţinut pentru adulţi pe platforma ChatGPT. Sam Altman, CEO-ul companiei, declară că decizia face parte din eforturile OpenAI de a „trata utilizatorii adulți ca adulți”, scrie adevarul.ro.
20:10
Moldovenii vor plăti mai mult pentru călătoriile naționale și internaționale, din 2026. Decizia, aprobată de Guvern # UNIMEDIA
Începând cu 1 martie 2026, călătoriile cu microbuzele și autobuzele pe rutele naționale și internaționale se vor scumpi cu până la 20%, ca urmare a aprobării de către Guvern a unei noi formule de calcul a tarifelor.
20:00
19:40
Putin, lăsat singur pe scena internațională. Summitul ruso-arab, anulat din lipsă de participanți # UNIMEDIA
Summitul ruso-arab pe care Vladimir Putin îl pregătea de luni de zile la Moscova a fost anulat din lipsă de participanți. Doar câțiva lideri și-au confirmat prezența, în timp ce atenția lumii s-a mutat spre Egipt, unde Donald Trump a reunit zeci de șefi de stat pentru semnarea unui acord de pace privind Gaza. Absența Rusiei de la acest eveniment a subliniat izolarea tot mai accentuată a Moscovei și pierderea influenței sale în Orientul Mijlociu, scrie adevarul.ro.
19:10
(foto) Gabriel Ojog, pe podium la Campionatul Balcanic: Luptătorul moldovean a cucerit bronzul # UNIMEDIA
Luptătorul de stil liber Gabriel Ojog a urcat pe podium la Campionatul Balcanic din România. Potrivit Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, sportivul a cucerit medalia de bronz la categoria de greutate sub 23 de ani.
19:00
Capitala a rămas, din nou, fără buget. Proiectul, exclus de pe ordinea de zi. Domentiuc: La TV urlați, dar să votați nu vreți # UNIMEDIA
Subiectul cu privire la Bugetul municipal Chișinău pentru anul 2025 a fost exlus de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Municipal Chișinău.
19:00
Alexandru Munteanu respinge „suspiciunile” lansate în spațiul public: Nu am afaceri offshore și nici legături cu oligarhii ruși # UNIMEDIA
Alexandru Munteanu, candidatul PAS la funcția de premier, respinge suspiciunile apărute în mass-media privind asocierea sa cu businessul offshore și firme controversate. „Prieteni, haideți să lucrăm împreună ca să construim. Întotdeauna m-am ghidat de principii, și nu de „profituri ușoare” sau ilicite, cum se implică”, a scris acesta pe pagina sa e Facebook.
18:40
Alertă la Primăria Chișinău, după o postare suspectă pe pagina de Facebook: Contul a fost spart # UNIMEDIA
Primaria Chișinău a informat astăzi, 15 octombrie, că pagina oficială de Facebook a fost compromisă temporar.
18:20
(video) Cât costă faima? Secretele nespuse ale vedetelor Moldovei, cu Daniel Rachier, la „Tinerii care împing Moldova înainte”: Crețu mi-a cerut între 2 și 5 mii euro # UNIMEDIA
Invitatul următoarei ediții a proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, este vloggerul Daniel Rachier. De obicei, el este cel care pune întrebările și scoate la lumină istoriile altora. De data aceasta, rolurile s-au inversat: Daniel a fost cel intervievat și a vorbit deschis despre parcursul său - de la primii pași în vlogging și amintirile din copilărie, până la lipsa de susținere din partea familiei. Creatorul proiectului „Pe patru roți” ne-a povestit ce sume i-au cerut unele vedete din Moldova pentru a participa la vloggurile sale, inclusiv nume precum Vasile Josan, Cătălin Lungu și Emilian Crețu.
18:10
Locuitorii din Căușeni vor plăti mai mult pentru apă și canalizare: Ce tarife a aprobat ANRE # UNIMEDIA
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat ajustarea tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare prestate de Î.M. „Apă-Canal Căușeni”.
17:50
Primele mărturii despre captivitatea în tunelurile Hamas. Povești despre tortură, singurătate și pericol extrem # UNIMEDIA
Ostaticii israelieni au relatat experiențe diferite despre lunga perioadă de captivitate în Fâșia Gaza și supraviețuirea în circumstanțe extreme, în tuneluri sau în corturi, în timp ce Israelul bombarda enclava palestiniană, relatează The Guardian, citată de adevărul.ro.
17:30
Cadavrul unui bărbat de 55 de ani a fost descoperit astăzi în preajma Gării Centrale din capitală. Poliția a pornit o anchetă.
17:10
Reacții pe rețelele sociale după ce omul de afaceri Alexandru Munteanu a fost propus de PAS pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Fosta deputată a Partidului Acțiune și Solidaritate, Olesea Stamate, a publicat o postare în care își exprimă opinia privind această candidatură, menționând atât aspecte pozitive, cât și negative din punctul ei de vedere. În comentarii, o utilizatoare se întreabă ironic: „Domnul e la curent că în Republica Moldova cu tot „рулеште” (n.n. decide) Maia Sandu?”.
17:00
(video) Ședința CMC, întreruptă după ce consilierii au luat o pauză: Bugetul pentru anul 2025, exlus de pe agendă, iar proiectele de pe ordinea de zi au rămas neaprobate # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău s-a întrunit astăzi, 15 octombrie, în ședință. Pe ordiena de zi au figurat 39 de subiecte, printre care și bugetul municipal Chișinău, care a fost exclus de pe agendă pentru a 8-a oară.
17:00
Președintele interimar al Siriei, Ahmad al-Sharaa, la Moscova: Va cere lui Putin extrădarea lui Bashar al-Assad # UNIMEDIA
Preşedintele interimar sirian Ahmad al-Sharaa, care efectuează miercuri prima sa vizită în Rusia, va cere Moscovei să-l predea pe fostul preşedinte Bashar al-Assad, declară un oficial guvernamental sirian sub protecţia anonimatului AFP, scrie presa română.
16:30
(video) Ceban: PAS și PSRM au scos bugetul de pe agenda ședinței CMC. Lor nu le pasă de locuitori # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a venit cu o reacție după ce proiectul bugetului a fost, din nou, exclus de pe agenda ședinței Consiliului Municipal Chișinău. Edilul menționează că prin acest vot, formațiunile au demonstrat că „nu le pasă de locuitori”, dar dă asigurări că proiectele din Chișinău vor continua.
16:10
(video) „A fost oribil”. Momentul accidentului, în care au fost implicate Boțan și Beregoi, de acum 5 ani: Mașina, în plină viteză, intră într-un copac # UNIMEDIA
Interpreta Vlada Boțan a publicat momentul accidentului, în care a fost implicată ea și Iuliana Beregoi, acum cinci ani.
16:10
15:40
Tragedii la Colonița și Cahul: Doi bărbați au murit electrocutați în urma unor lucrări neautorizate # UNIMEDIA
ÎCS „Premier Energy Distribution” SA informează despre două accidente tragice de electrocutare care s-au produs în ultimele zile în zonele de protecție ale rețelelor electrice.
15:30
Consiliera Maiei Sandu pentru relații cu diaspora, Elena Druță, a demisionat din funcție. „Mulțumesc colegilor pentru susținere și colaborare. Doamna Președintă, vă sunt recunoscătoare pentru încredere”, a scris Druță.
15:10
(video) PAS, cu poza Adrianei Ochișanu, la tribună: Să ne explice de ce artiștii care nu sunt loiali partidului de guvernare, din primărie, nu sunt chemați la concerte # UNIMEDIA
Consilierii Patidului Acțiune și Solidaritate din Consiliul Municipal Chișinău au ieșit la tribună cu poza Adrianei Ochișanu și au cerut șefei Direcției de Cultură să vină la raport. Aceștia acuză că artista a fost exclusă din programul de hram pentru că nu ar fi „loială partidului de guvernare”.
15:00
„Zidul anti-drone” se extinde: Comisia Europeană vrea protecție pentru tot continentul, nu doar flancul estic # UNIMEDIA
Comisia Europeană a propus extinderea "zidului anti-drone" astfel încât să protejeze întreg continentul. Inițial, era prevăzută doar protejarea țărilor din flancul estic, dar unele state s-au simțit excluse, relatează Reuters, citat de presa română.
