SFS a blocat fonduri care s-ar afla sub controlul indirect al lui Vladimir Andronachi
Radio Chisinau, 16 octombrie 2025 09:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a dispus blocarea fondurilor și a resurselor economice aflate sub controlul indirect al lui Vladimir Andronachi, supus măsurilor restrictive, conform deciziei Consiliului Interinstituțional de Supervizare. Decizia în acest sens a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial, transmite MOLDPRES.
Acum 10 minute
09:00
Acum 30 minute
08:40
Situația la frontieră: 27 de persoane străine au fost întoarse de la granița Republicii Moldova în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 56 663 de traversări.
Acum o oră
08:25
Curtea Constituțională decide astăzi validarea alegerilor parlamentare și a mandatelor de deputat # Radio Chisinau
Curtea Constituțională examinează astăzi sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor de deputat, transmite IPN.
08:10
Vreme fără precipitații și înghețuri în unele regiuni ale Republicii Moldova. Ce temperaturi vom avea astăzi, 16 octombrie # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognzează pentru ziua de astăzi, 16 octombrie, vreme fără precipitații și înghețuri în orele dimineții în unele regiuni ale Republicii Moldova.
Acum 12 ore
21:05
VIDEO | La Sankt Petersburg, mai mulți tineri au sfidat regimul lui Putin și au cântat în stradă melodii anti-război # Radio Chisinau
Numerosi tineri ruși din Sankt Petersburg au petrecut în week-end pe străzi pe ritmuri de muzică anti-război, anunță canalul Nexta TV, prezentând imagini sugestive.
20:45
Vicepreședintele interimar al Judecătoriei Căușeni, Andrei Mocanu, și Ana Panov, judecătoare la Curtea de Apel Centru, au fost audiați astăzi de Comisia de Evaluare a Judecătorilor, informează MOLDPRES.
20:25
Unitatea convențională pentru actele de executare crește la 50 de lei, până în 2028 # Radio Chisinau
Unitatea convențională utilizată pentru calcularea taxelor aferente actelor executorului judecătoresc și a cheltuielilor de executare va crește treptat, de la 20 la 50 de lei, până în anul 2028, potrivit unei decizii aprobate miercuri de Guvern, transmite IPN.
Acum 24 ore
20:05
Comisia Europeană a prevăzut într-un proiect confirmat miercuri de oficiali de la Bruxelles finalizarea așa-numitului „zid anti-drone” al Uniunii Europene până în 2027, transmite AFP, preluată de Agerpres.
19:45
Republica Moldova devine parte a rețelei europene de fabrici de inteligență artificială # Radio Chisinau
Republica Moldova se alătură rețelei europene de fabrici de inteligență artificială. Țara noastră va fi reprezentată de FAIMA – Antena Fabricii de Inteligență Artificială din Moldova, una dintre cele 13 antene selectate de EuroHPC – Inițiativa Comună Europeană pentru Calcul de Înaltă Performanță, transmite IPN.
19:25
Guvernul britanic a anunțat că va trimite în Republica Moldova experți militari britanici, pentru a instrui forțele armate moldovenești în tactici de combatere a dronelor și pentru a ajuta țara să își consolideze apărarea, pe fondul agresiunii sporite a dronelor rusești pe teritoriul Europei, transmite IPN.
18:55
Fondul Monetar Internațional a anunțat că se așteaptă ca economia Republicii Moldova să crească cu 1,7% în acest an, după o creștere marginală de 0,1% anul trecut. Această revizuire înseamnă o majorare cu 1,1 puncte procentuale față de proiecția sa din luna aprilie, transmite IPN.
18:35
Guvernul de la Londra a adăugat în lista de entități sancționate de Marea Britanie compania rusă de stat Rosneft, cel mai mare producător de petrol din Rusia, și firma petrolieră rusă Lukoil, transmite IPN.
18:10
Vicepremierul pentru reintegrare: Livrările de gaz în stânga Nistrului sunt incerte după 15 octombrie # Radio Chisinau
Vicepremierul pentru reintegrare, Roman Roșca, anunță că volumele de gaz necesare pentru regiunea transnistreană sunt garantate doar până pe data de 15 octombrie, iar pentru perioada următoare nu există, deocamdată, claritate privind disponibilitatea acestora. Contactat de IPN pentru mai multe detalii, președintele interimar al Consiliului de Administrare al Moldovagaz, companie responsabilă de livrările de gaze în stânga Nistrului, Vadim Ceban, a refuzat să comenteze subiectul.
17:50
Președintele Serbiei confirmă că în tabăra militară pentru cetățeni ai R. Moldova activau ruși # Radio Chisinau
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a confirmat că trei cetățeni ai Federației Ruse au activat în tabăra de instruire militară Sunčana Reka, situată în apropierea localității Loznica, unde au fost antrenați și cetățeni moldoveni. Declarația a fost făcută miercuri, în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite IPN.
17:30
Reuniune NATO la Bruxelles | Mark Rutte: „Vă pot asigura că există o cooperare strânsă între UE și Republica Moldova, între NATO și Republica Moldova” # Radio Chisinau
Secretarul general al NATO s-a referit la Republica Moldova în conferința de presă care a urmat după reuniunea de la Bruxelles a miniștrilor apărării din NATO. Mark Rutte a răspuns la o întrebare a jurnaliștilor care viza cooperarea dintre alianța nord-atlantică și Republica Moldova,
17:10
Țările nordice și cele baltice finanțează cu peste trei milioane de dolari un proiect menit să crească reziliența MAE de la Chișinău # Radio Chisinau
La sediul Ministerului de Externe avut loc semnarea proiectului de asistență tehnică privind „Îmbunătățirea gestionării crizelor și a rezilienței cibernetice a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova”, finanțat de țările nordice și baltice (NB-8) – Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia și Suedia. Valoarea totală a proiectului este de 3,1 milioane de dolari SUA.
17:00
16:50
16:30
MALURI DE PRUT | Toamna se numără filmele. Președintele Uniunii Cineaștilor Virgiliu Mărgineanu, despre premiere și arta cinematografică ce ne unește (VIDEO) # Radio Chisinau
Șapte filme de lung metraj produse în Rep. Moldova, cele mai multe dintre ele realizate în colaborare cu echipe din România, urmează să fie lansate în următoarea perioadă în cinematografele din țară. Lungmetrajele au apărut în urma perioadei de pandemie, când au fost scrise scenarii, a mărturisit în cadrul emisiunii „Maluri de Prut” de la Radio Chișinău Președintele Uniunii Cineaștilor, Virgiliu Mărgineanu, directorul OWH Studio.
16:10
16:10
Siegfried Mureșan: „Republica Moldova a făcut progrese remarcabile. Accelerarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova trebuie să fie prioritatea Uniunii Europene” # Radio Chisinau
Europarlamentarul Siegfried Mureșan s-a întâlnit, la Bruxelles, cu viceprim-ministrul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, prilej cu care a apreciat progresele făcute de Republica Moldova și a subliniat că accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Moldova ar trebuoi să fie prioritatea blocului comunitar.
15:45
15:25
Ora de Vârf | Ion Tăbârță: „Avantajul lui Alexandru Munteanu ca premier este că vine din mediul de afaceri. Dezavantajul este că nu are experiență politică” (Audio) # Radio Chisinau
Analistul politic Ion Tăbârță consideră că desemnarea lui Alexandru Munteanu, o figură din afara sferei politice, reflectă atât dinamica internă din PAS, cât și așteptările societății privind dezvoltarea economică. El a subliniat în cadrul emisiunii Ora de Vârf de la Radio Chișinău că Republica Moldova are nevoie de un impuls economic puternic și de o restructurare profundă a economiei.
15:05
„Postarea apărută anterior a fost rezultatul unei accesări neautorizate”. Pagina de Facebook a municipalității a fost temporar compromisă # Radio Chisinau
Primăria Chișinău anunță într-un comunicat că pagina de Facebook pe care o administrează a fost parțial compromisă de accesări neautorizate.
14:50
„A fost o onoare deosebită pentru mine să vă informez de la această înaltă tribună publică”. Daniel Vodă își anunță plecarea din postul de purtător de cuvânt al Guvernului # Radio Chisinau
În conferința de presă susținută după ședința Guvernului de astăzi, 15 octombrie, Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al Executivului, a anunțat că pleacă din funcția deținută.
14:35
Procurorii solicită majorarea pedepsei aplicată de instanță deputatei Marina Tauber # Radio Chisinau
Procuratura Anticorupție a depus apel la Curtea de Apel Centru împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, la 30 septembrie 2025, în dosarul fostei deputate Marina Tauber și al Partidului Politic „Șor”. Procurorii cer o pedeapsă mai mare, comunică MOLDPRES.
14:30
14:10
Israel redeschide un punct de trecere către Gaza pentru transportul ajutorului umanitar # Radio Chisinau
Israel a redeschis miercuri punctul de trecere Rafah, aflat la frontiera dintre Egipt și Fâșia Gaza, pentru a permite tranzitul convoaielor umanitare în regiunea grav afectată de conflict, transmite IPN.
13:50
Cristian Barna: România va sprijini cu mijloace militare și non-militare Republica Moldova, în cazul unui atac al Federației Ruse # Radio Chisinau
România va sprijini cu mijloace militare și non-militare Republica Moldova dacă va fi atacată de Federația Rusă, în contextul în care nu își dorește ca spațiul dintre Prut și Nistru să fie transformat într-o zonă tampon a Kremlinului. Opiniile au fost exprimate astăzi de unii experți la dezbaterea „Contribuția României la securitatea Republicii Moldova: așteptări și capacități”, organizată de agenția de presă IPN, transmite Radio Chișinău.
13:35
Guvernul a aprobat înființarea Bursei Internaționale a Republicii Moldova. Statul va deține 20% din acțiuni # Radio Chisinau
Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, 15 octombrie, înființarea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei”. Aceasta va avea un capital social inițial de 30 milioane de lei, iar statul, prin Agenția Proprietății Publice, va deține 20% din acțiuni.
13:15
Prețurile biletelor în transportul public vor crește cu 20% din martie 2026. Noua metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane în traficul raional și internațional a fost aprobată astăzi de Guvern și va intra în vigoare din 1 martie 2026., transmite IPN.
13:00
Cetățenii Republicii Moldova care muncesc în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova care au lucrat în Ucraina, precum și cetățenii ucraineni care și-au desfășurat activitatea în țara noastră, vor putea beneficia de drepturi sociale garantate, inclusiv pensii și alte prestații, pentru perioadele de muncă realizate în ambele state. Guvernul de la Chișinău a aprobat inițierea negocierilor în acest sens.
12:25
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de 16 octombrie.
12:20
Istoria unuia dintre cei mai mari vocaliști pop-rock, o legendă vie a muzicii britanice.
12:05
Control comun și la vama Sculeni. Negocierile cu România, inițiate de Guvernul de la Chișinău # Radio Chisinau
Autoritățile Republicii Moldova și ale României vor institui regimul de control vamal coordonat și la vama Sculeni. Guvernul de la Chișinău a aprobat astăzi decizia.
11:50
FOTO | Zeci de percheziții CNA la Călărași, într-un dosar de corupție la eliberarea permiselor de conducere: Trei persoane au fost reținute # Radio Chisinau
Ofițerii CNA, în comun cu procurorii municipiului Chișinău, au desfășurat peste 50 de percheziții la Călărași, într-o amplă cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere. În urma acțiunilor de urmărire penală, 3 persoane au fost reținute pentru 72 de ore.
11:35
Secretarul general adjunct al Guvernului, Andrei Strah, a demisionat din funcție. Cererea sa a fost aprobată astăzi de Cabinetul de miniștri.
11:20
11:15
11:00
Cele mai apreciate filme noi, un focus dedicat regizorului Radu Jude, o retrospectivă Alexandru Tatos, un film pentru copii, o lansare de carte și întâlniri cu invitați speciali, printre care cunoscuții cineaști Igor Cobileanski și Tudor Giurgiu, fac parte din programul ediției a 11-a a Zilelor Filmului Românesc de la Chișinău, care are loc de joi până duminică la Cinematograful Cineplex-Loteanu. Toate proiecțiile sunt cu intrare liberă, în limita locurilor disponibile, fiind nevoie de ridicarea unui bilet cu valoare zero de la casieria Cineplex-Loteanu.
10:40
Bărbat din Bălți, trimis în judecată pentru corupere electorală. Promitea 15 000 de lei celor care ar vota „corect” la parlamentare # Radio Chisinau
Un bărbat din Bălți va fi judecat pentru corupere electorală, după ce ar fi promis și oferit bani alegătorilor pentru a vota un anumit candidat la alegerile parlamentare din 2025. Învinuitul riscă o pedeapsă de până la 8 ani de închisoare.
10:20
Frontiera de stat, traversată de circa 59 de mii de ori în ultimele 24 de ore. Zeci de străini nu au fost lăsați să intre în Republica Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 58 965 de traversări.
10:05
Urmăriți live ședința Guvernului Republicii Moldova din 15 octombrie 2025.
09:50
Victoria Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare deschide o etapă nouă pentru Republica Moldova: etapa integrării practice în Uniunea Europeană. În fața noului guvern se află o misiune istorică – transformarea promisiunii europene într-un proiect concret de dezvoltare economică, socială și identitară. Această victorie nu este doar o reușită electorală, ci o șansă istorică de a transforma un proiect geopolitic într-un proiect național de modernizare. Totuși, euforia succesului nu trebuie să umbrească imaginea de ansamblu – Republica Moldova intră în această etapă cu multiple vulnerabilități interne, economice și instituționale.
09:25
Jurnaliștii scriu despre desemnarea lui Alexandru Munteanu drept candidat PAS la funcția de premier al Republicii Moldova și rețin prima reacție a acestuia, dar și despre noile detalii din procesul Evgheniei Guțul, care îl implică direct pe Ilan Șor. Alte subiecte abordate țin de necesitatea deoligarhizării administrației din UTA Găgăuzia, precum și de criza bugetară din regiunea transnistreană, unde autoritățile separatiste taie din programele sociale pentru a acoperi datorii.
Ieri
09:05
DOCUMENTAR | 103 de ani de la încoronarea lui Ferdinand I ca rege al tuturor românilor # Radio Chisinau
La 15 octombrie 1922, în Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, avea loc ceremonia încoronării regelui Ferdinand I și a reginei Maria ca suverani ai României întregite.
08:50
Leul moldovenesc se apreciază astăzi față de euro și dolar, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, informează MOLDPRES.
08:30
Cristina Gherasimov, la reuniunea COELA de la Bruxelles: „Suntem în plin proces de implementare a agendei de reforme” # Radio Chisinau
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, care se află într-o vizită de lucru la Bruxelles, a participat la Reuniunea Grupului de lucru pentru extindere și țările care negociază aderarea la UE (COELA).
08:20
Cabinetul de miniștri condus de Dorin Recean se reunește astăzi în ultima ședință de Guvern. Potrivit legii, executivul rămâne în funcție cu atribuții limitate, în regim de interimat, până la învestirea unui nou cabinet, transmite IPN.
14 octombrie 2025
21:10
Naționala Republicii Moldova obține primul punct în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal # Radio Chisinau
După 5 eșecuri consecutive în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal, care au dus la înlocuirea lui Serghei Cleșcenco cu Lilian Popescu la cârma naționalei, Republica Moldova obține primul punct în grupa I.
