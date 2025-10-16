Viktor Orban, bănuit că a încercat să spioneze un europarlamentar german. Plângere pe numele premierului ungar

18:50

După ce Procuratura Anticorupție a contestat sentința pentru Marina Tauber și a cerut pedeapsă mai aspră, politiciana fugară a publicat o reacție și a reiterat că, în opinia sa, ar fi vorba despre persecuții. Aflată cel mai probabil în Rusia, ex-deputata afirmă că nu ar fi mirată dacă „mâine ar cere pentru mine o sută […] Articolul Tauber, după ce procurorii au cerut pedeapsă mai aspră: „Nu m-ar mira dacă mâine ar cere pentru mine o mii de ani” apare prima dată în Realitatea.md.