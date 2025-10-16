Donald Trump a organizat o cină pentru miliardarii care au făcut donaţii pentru sala sa de bal
SafeNews, 16 octombrie 2025 08:40
Preşedintele american Donald Trump a organizat miercuri un dineu fastuos pentru a mulţumi miliardarilor şi marilor companii pentru donaţiile făcute pentru o nouă sală de bal, în curs de construcţie la Casa Albă, în valoare de 250 de milioane de dolari. Printre invitaţi s-au numărat reprezentanţi ai companiilor din domeniul tehnologiei, precum Amazon, Apple, Meta, […]
• • •
Acum 10 minute
09:00
Tentativă de trecere ilegală a frontierei: Un ucrainean a traversat Nistrul cu o barcă gonflabilă pentru a intra în R. Moldova # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 35 de ani, cetățean al Ucrainei, a traversat ilegal râul Nistru cu o barcă gonflabilă pentru a intra pe teritoriul Republicii Moldova. Incidentul a fost observat de polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului „Tudora-1", în timpul unei patrulări de rutină pe malul râului. Bărbatul a fost depistat în momentul în […]
09:00
Atac masiv cu rachete și avioane MiG-31 asupra Ucrainei: Rusia a lovit mai multe orașe în zorii zilei, iar sirenele au răsunat în toată țara # SafeNews
Rusia a lansat un atac masiv cu rachete asupra Ucrainei în zorii zilei de 16 octombrie. Mai multe orașe au fost vizate, iar sirenele de raid aerian au răsunat în întreaga țară, potrivit Kyiv Independent. Forțele Aeriene ucrainene au emis o alertă națională în jurul orei 5.20, avertizând despre decolarea bombardierelor rusești MiG-31. Aceste avioane […]
Acum 30 minute
08:40
Donald Trump a organizat o cină pentru miliardarii care au făcut donaţii pentru sala sa de bal # SafeNews
Preşedintele american Donald Trump a organizat miercuri un dineu fastuos pentru a mulţumi miliardarilor şi marilor companii pentru donaţiile făcute pentru o nouă sală de bal, în curs de construcţie la Casa Albă, în valoare de 250 de milioane de dolari. Printre invitaţi s-au numărat reprezentanţi ai companiilor din domeniul tehnologiei, precum Amazon, Apple, Meta, […]
Acum o oră
08:30
Cum a devenit Londra capitala hoților de telefoane. Poliția a descoperit schema ascunsă care a dus la explozia de smarphone-uri furate # SafeNews
Londra a devenit capitala europeană a hoților de telefoane, după ce anul trecut au fost furate 80.000 de smarphone-uri, iar poliția a descoperit o întreagă rețea globală de infractori ce operează magazine secondhand și vând telefoane furate pe piața neagră din China. Poliția londoneză a lansat zeci de raiduri luna trecută asupra magazinelor de telefoane […]
08:30
SUA ies din lista celor mai puternice 10 pașapoarte din lume pentru prima dată în 20 de ani: „Dubla cetățenie este noul vis american” # SafeNews
Pentru prima dată în două decenii, SUA au ieșit din topul celor mai puternice 10 pașapoarte din lume, marcând o detronare semnificativă a superputerii globale, potrivit The Guardian. Conform celui mai recent indice Henley Passport, un clasament care măsoară câte țări poate vizita un călător fără a fi nevoie de viză, pașaportul american ocupă acum locul […]
Acum 24 ore
18:00
FOTO // Trei tentative de introducere ilegală în țară a medicamentelor cu substanțe psihotrope, dejucate la PTF Sculeni # SafeNews
Peste 50 de pastile și mai multe blistere de medicamente cu posibile proprietăți psihotrope au fost descoperite de polițiștii de frontieră din cadrul PTF Sculeni, în cooperare cu funcționarii vamali, asupra unor pasageri care încercau să le introducă ilegal în țară, fără a deține documente justificative. În cadrul controlului de specialitate, au fost documentați trei […]
18:00
NATO nu ar trebui să îi ia „prea în serios pe ruși”, susține Mark Rutte. Țările Alianței sunt „de 25 de ori mai mari decât Rusia” # SafeNews
La doar două zile după ce a ironizat Rusia pentru defecțiunea submarinului Novorossiisk, care a ieșit la suprafață în apropierea coastei Franței, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că Alianța Nord-Atlantică nu ar trebui să supraestimeze capacitățile țării conduse de Vladimir Putin, relatează Kyiv Independent. Afirmația a fost făcut miercuri, 15 octombrie, într-o […]
17:40
Zelenski instituie administrație militară la Odesa după retragerea cetățeniei fostului primar Ghennadi Truhanov # SafeNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a instituit miercuri o administrație militară la Odesa, la doar o zi după ce i-a retras cetățenia fostului primar al orașului, Ghennadi Truhanov, acuzat că ar fi deținut ilegal cetățenia rusă. Decizia vine într-un context tensionat și marchează o schimbare semnificativă în conducerea orașului-port strategic de la Marea Neagră. Noua administrație […]
17:40
Un bărbat în vârstă de 55 de ani a fost găsit fără suflare, astăzi, în apropierea Gării Centrale din Chișinău. Trupul neînsuflețit a fost descoperit pe strada Mitropolit Varlaam, în urma unui apel la serviciul de urgență 112. La sosirea echipajului de poliție, victima nu prezenta semne vitale. Examinarea preliminară efectuată de medicul legist nu […]
17:30
Prima strângere de mână între Putin și noul preşedinte sirian Ahmed al-Sharaa. Cei doi au fost inamici # SafeNews
Noul lider sirian Ahmed al-Sharaa s-a întâlnit miercuri la Moscova cu președintele Vladimir Putin. Cei doi și-au strâns mâna, deși s-au aflat în tabere inamice în timpul războiului civil sirian, în care Kremlinul l-a susținut pe fostul dictator Bashar al-Assad. Contrar aşteptărilor, Rusia și-a păstrat bazele strategice din Tartus și Hmeimim, esențiale pentru influența sa militară în Siria […]
17:20
R. Moldova primește sprijin de un milion de euro din partea Cehiei pentru reforma asistenței sociale „RESTART” # SafeNews
Un Memorandum de înțelegere a fost semnat astăzi între Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Agenția Cehă pentru Dezvoltare și Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale al Cehiei, prin care este acordat un sprijin financiar de un milion de euro pentru implementarea reformei RESTART în domeniul asistenței sociale. Fondurile vor fi alocate în perioada […]
17:00
Taxele pentru actele executorului judecătoresc vor fi ajustate: plătești mai mult dacă ajungi la executare silită # SafeNews
Guvernul a aprobat o modificare importantă a taxelor aferente procedurilor de executare silită, marcând prima actualizare a acestora din ultimii 15 ani. Potrivit ministrei Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, măsura vizează exclusiv taxele și cheltuielile procedurale, fără a afecta onorariile executorilor judecătorești. Oficiala a subliniat că ajustarea are rolul de a corela nivelul acestor plăți cu realitățile […]
16:50
Deficit de peste 1.000 de medici în R. Moldova: „Situația este sub control, nu putem vorbi despre o criză” afirmă ministra Sănătății # SafeNews
Sistemul medical din Republica Moldova se confruntă cu un deficit de peste o mie de medici, însă autoritățile dau asigurări că situația este gestionabilă și nu reprezintă o criză. Declarația a fost făcută de ministra Sănătății, Ala Nemerenco, în cadrul ultimei ședințe a actualului Cabinet de Miniștri, înainte de validarea noii componențe a Parlamentului. „Da, […]
16:40
Marina suedeză și aliații au detectat un submarin rusesc în Marea Baltică și îl urmăresc cu nave și avioane de luptă # SafeNews
Un submarin rusesc care a intrat în Marea Baltică este urmărit de marina suedeză și de forțe ale aliaților săi a anunțat miercuri Suedia. Potrivit Marinei Suedeze, submarinul din flota Moscovei a intrat în apele Mării Baltice marți. „Unități navale suedeze și avioanele noastre de luptă l-au întâmpinat în Kattegatt și au urmărit submarinul", a […]
16:20
Președintele Serbiei confirmă prezența unor cetățeni ruși în tabăra tactico-militară, organizată pentru moldoveni # SafeNews
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a confirmat că în tabăra tactico-militară organizată vara aceasta în vestul Serbiei pentru cetățeni moldoveni au activat trei cetățeni ai Federației Ruse. Declarația a fost făcută la Belgrad, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relatează Europa Liberă. „Nu pot afirma că a […]
16:10
Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova va beneficia de 3,1 milioane de dolari pentru securitate cibernetică, oferiți de țările nordice și baltice # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova va beneficia de un proiect major de asistență tehnică, în valoare de 3,1 milioane de dolari, destinat modernizării capacității de răspuns în situații de criză și consolidării securității cibernetice. Inițiativa este finanțată de grupul țărilor nordice și baltice (NB-8), care reunește Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia și […]
16:00
Siegfried Mureșan: „Accelerarea negocierilor de aderare cu R. Moldova trebuie să fie prioritatea Uniunii Europene” # SafeNews
Eurodeputatul Siegfried Mureșan a transmis astăzi un mesaj clar de susținere pentru Republica Moldova, afirmând că accelerarea negocierilor de aderare trebuie să devină o prioritate a Uniunii Europene. Declarația vine în urma unei întâlniri desfășurate la Bruxelles cu Cristina Gherasimov, viceprim-ministru pentru integrare europeană al Republicii Moldova, în cadrul căreia au fost analizate progresele realizate […]
15:50
Reuniune NATO la Bruxelles. Miniștrii apărării au discutat despre amenințările Rusiei în Europa și sprijinul pentru Ucraina # SafeNews
Miniştrii apărării din ţările membre NATO s-au reunit, miercuri, la Bruxelles, pentru a analiza modalităţile de consolidare a sprijinului lor pentru Ucraina, dar şi pentru a îmbunătăţi riposta Alianţei, după mai multe incursiuni ruseşti în spaţiul aerian european. La sosirea la sediul NATO, secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a încurajat ţările europene şi Canada […]
15:40
Republica Moldova ar putea înregistra o redresare economică modestă în 2025, potrivit noilor estimări ale Fondului Monetar Internațional (FMI). Instituția prognozează o creștere a PIB-ului de 1,7% pentru anul în curs, marcând un salt semnificativ față de stagnarea economică din 2024, când avansul a fost aproape nul. Comparativ cu prognoza anterioară din aprilie, estimarea a […]
15:30
La Sankt Petersburg, mai mulți tineri au sfidat regimul lui Putin și au cântat în stradă melodii anti-război # SafeNews
Mai mulți tineri ruși din Sankt Petersburg au petrecut în week-end pe străzi pe ritmuri de muzică anti-război, anunță canalul Nexta TV, prezentând instantanee sugestive. Videoclipurile care circulă pe rețelele de socializare arată mulțimi de tineri ruși cântând cântece anti-război interzise — și au stârnit deja indignarea „patrioților Z" pro-Kremlin. Până în prezent, nu s-au […]
15:30
Elena Druță, consiliera Președintei Republicii Moldova pentru relații cu diaspora, și-a încheiat mandatul. Anunțul a fost făcut chiar de către Druță, într-o postare emoționantă pe rețelele de socializare. „Dragi prieteni, astăzi a fost ultima zi în calitatea mea de consilieră a Președintei Republicii Moldova pentru relațiile cu diaspora. Să am ocazia de a munci în […]
15:10
Guvernul a aprobat crearea Bursei Internaționale a Moldovei: o nouă etapă în dezvoltarea pieței de capital # SafeNews
Executivul a aprobat astăzi constituirea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei", o instituție strategică menită să impulsioneze dezvoltarea pieței de capital și să consolideze stabilitatea financiară a țării. Noul operator bursier va avea un capital social inițial de 30 milioane de lei, din care statul, prin Agenția Proprietății Publice, va deține o cotă de […]
15:00
Bugetul Chișinăului pentru 2025, exclus de pe ordinea de zi a Consiliul Municipal Chișinău # SafeNews
Proiectul bugetului municipal pentru anul 2025 nu a ajuns nici de această dată la vot în Consiliul Municipal Chișinău. Documentul a fost exclus de pe ordinea de zi a ședinței din 15 octombrie, în urma unui vot comun al fracțiunilor Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM). Socialiștii au fost […]
15:00
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 15 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
14:50
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Sud au depistat, în decurs de două zile, două cazuri distincte de deținere ilegală de substanțe narcotice, în urma acțiunilor desfășurate în baza unor informații operative și a analizei de risc. Primul caz a fost înregistrat în seara zilei de 12 octombrie 2025, în municipiul Cahul. Un bărbat […]
14:40
Moldova și Ucraina pregătesc un acord pentru recunoașterea pensiilor și a altor drepturi sociale ale cetățenilor care au muncit în cele două țări # SafeNews
Guvernul Republicii Moldova a dat undă verde demarării negocierilor cu Ucraina pentru un acord care va permite recunoașterea reciprocă a perioadelor de muncă și a contribuțiilor la sistemele de asigurări sociale din cele două țări. Inițiativa vizează atât cetățenii moldoveni care au lucrat în Ucraina, cât și ucrainenii care au activat în câmpul muncii din […]
14:30
Candidatul la funcția de prim-ministru propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Alexandru Munteanu, și-a administrat o parte din afaceri printr-un avocat cipriot sancționat internațional după invazia Rusiei în Ucraina, transmite SafeNews.md cu referire la investigația RISE.md. Documentele secrete ale furnizorilor de companii offshore, consultate de reporterii RISE Moldova, arată că Munteanu figurează în cinci […]
14:00
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, și-a anunțat retragerea din echipa Executivului # SafeNews
Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova, a anunțat miercuri, în cadrul conferinței de presă post-ședință a
14:00
„Zidul anti-drone” se extinde: Comisia Europeană vrea protecție pentru tot continentul, nu doar flancul estic # SafeNews
Comisia Europeană a propus extinderea „zidului anti-drone” astfel încât să protejeze întreg continentul. Inițial, era prevăzută doar protejarea țărilor din flancul estic, dar unele state s-au simțit excluse, relatează Reuters. Comisia Europeană a propus extinderea planului pentru un „zid antidronă” pe flancul estic al Europei pentru a proteja întreg continentul, după ce unele ţări au spus că se […] Articolul „Zidul anti-drone” se extinde: Comisia Europeană vrea protecție pentru tot continentul, nu doar flancul estic apare prima dată în SafeNews.
13:30
Procuratura Anticorupție contestă sentința în dosarul Marinei Tauber și cere o pedeapsă de 13 ani de închisoare # SafeNews
Procuratura Anticorupție a contestat la Curtea de Apel Centru sentința pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în dosarul fostei deputate Marina Tauber și al Partidului Politic „ȘOR”. Procurorii solicită condamnarea acesteia la o pedeapsă de 13 ani de închisoare pentru cinci capete de acuzare, considerând pedeapsa anterioară, de 7 ani și 6 luni, prea blândă […] Articolul Procuratura Anticorupție contestă sentința în dosarul Marinei Tauber și cere o pedeapsă de 13 ani de închisoare apare prima dată în SafeNews.
13:10
VIDEO // Primarul Chișinăului, Ion Ceban, acuzat că a condus primăria timp de 10 luni fără buget aprobat. Consilierii PAS: „Dispreț față de cetățeni” # SafeNews
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, este criticat de Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal pentru lipsa unui buget aprobat timp de zece luni, perioadă în care ar fi evitat și prezentarea unui raport de executare bugetară. Reprezentanții PAS susțin că edilul cere acum aprobarea unui buget întârziat, într-un gest calificat drept „dispreț față de cetățeni”. […] Articolul VIDEO // Primarul Chișinăului, Ion Ceban, acuzat că a condus primăria timp de 10 luni fără buget aprobat. Consilierii PAS: „Dispreț față de cetățeni” apare prima dată în SafeNews.
13:00
Capturat după 23 de ani de urmărire: Bărbat acuzat de dublu omor și jaf armat, trimis în judecată # SafeNews
Un bărbat de 52 de ani din raionul Ungheni, dat în căutare internațională timp de peste două decenii, a fost trimis în judecată de Procuratura municipiului Chișinău pentru dublu omor, jaf armat și alte infracțiuni grave comise între anii 1999 și 2025. Inculpatul riscă detenție pe viață. Potrivit procurorilor, inculpatul ar fi fost implicat într-o […] Articolul Capturat după 23 de ani de urmărire: Bărbat acuzat de dublu omor și jaf armat, trimis în judecată apare prima dată în SafeNews.
12:50
Ministrul polonez de Externe s-a dus cu o dronă iraniană în Parlamentul Marii Britanii. „Ar putea pătrunde adânc în Europa” # SafeNews
Ministrul de Externe al Poloniei a prezentat Parlamentului britanic o dronă iraniană utilizată de Rusia în războiul său actual din Ucraina, relatează TVPWorld. În cadrul unei vizite la Londra marți – a 100-a sa călătorie în străinătate de când a devenit ministru de Externe în 2023 – Radosław Sikorski a prezentat o dronă iraniană Shahed-136 […] Articolul Ministrul polonez de Externe s-a dus cu o dronă iraniană în Parlamentul Marii Britanii. „Ar putea pătrunde adânc în Europa” apare prima dată în SafeNews.
12:40
VIDEO // Haine și încălțăminte fără acte de proveniență oprite de Serviciul Vamal înainte să ajungă pe piață # SafeNews
Două transporturi ilegale de articole vestimentare și încălțăminte, fără acte de proveniență, au fost depistate de ofițerii echipelor mobile ale Serviciului Vamal. Mărfurile de origine străină urmau să fie introduse în țară fără respectarea procedurilor legale, iar o parte dintre acestea sunt susceptibile de a încălca drepturi de proprietate intelectuală. Primul caz a avut loc […] Articolul VIDEO // Haine și încălțăminte fără acte de proveniență oprite de Serviciul Vamal înainte să ajungă pe piață apare prima dată în SafeNews.
12:30
Începând cu luna martie 2026, călătoriile cu transportul public de pasageri vor deveni mai scumpe. Guvernul a aprobat o nouă metodologie de calcul a tarifelor pentru rutele raionale și internaționale, care va conduce la o majorare estimată de până la 20%. Noua formulă de stabilire a prețurilor ia în calcul mai mulți factori economici, printre […] Articolul Scumpiri în transportul public din 2026: Tarifele vor crește cu până la 20% apare prima dată în SafeNews.
12:20
Operațiune uriașă de evacuare în 40 de orașe ucrainene. Familiile cu copii trebuie să părăsească imediat casele # SafeNews
Autorităţile ucrainene au ordonat evacuarea familiilor cu copii din mai multe oraşe din regiunea estică Harkov, din cauza „înrăutăţirii situaţiei securitare” în jurul oraşului Kupiansk, locul unor confruntări de mult timp. Guvernatorul regiunii Harkov, Oleh Siniehubov, a declarat miercuri că evacuarea va afecta 40 de oraşe şi va viza 409 de familii cu 601 de […] Articolul Operațiune uriașă de evacuare în 40 de orașe ucrainene. Familiile cu copii trebuie să părăsească imediat casele apare prima dată în SafeNews.
12:10
AUDIO // CNA publică interceptări din dosarul de corupție la eliberarea permiselor auto din Călărași: „Pentru examen vă trebuie 5 iepuri…” # SafeNews
Centrul Național Anticorupție (CNA) a făcut publice probe audio în cadrul unui dosar penal ce vizează un amplu caz de corupție sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași. Investigația a dus la efectuarea a peste 50 de percheziții în mai multe locații din țară. În interceptările publicate, mai mulți candidați […] Articolul AUDIO // CNA publică interceptări din dosarul de corupție la eliberarea permiselor auto din Călărași: „Pentru examen vă trebuie 5 iepuri…” apare prima dată în SafeNews.
12:00
Dorin Recean îi mulțumește lui Alexandru Munteanu, fost profesor al său, pentru acceptarea funcției de premier: „Va aduce un suflu nou în Guvern și în societate” # SafeNews
Premierul în exercițiu, Dorin Recean, i-a adresat un mesaj public de mulțumire lui Alexandru Munteanu, care a acceptat să preia conducerea viitorului Guvern. Declarațiile au fost făcute la începutul ședinței Cabinetului de miniștri. Recean a subliniat că îl cunoaște personal pe Munteanu din perioada în care acesta îi era profesor la facultate și a evidențiat […] Articolul Dorin Recean îi mulțumește lui Alexandru Munteanu, fost profesor al său, pentru acceptarea funcției de premier: „Va aduce un suflu nou în Guvern și în societate” apare prima dată în SafeNews.
12:00
Articolul LIVE // Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 15 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
11:40
Doi bărbați electrocutați mortal la Colonița și Cahul în timpul unor lucrări neautorizate # SafeNews
Două accidente fatale s-au produs în decursul ultimei săptămâni, în urma efectuării unor lucrări neautorizate în apropierea liniilor electrice de înaltă tensiune. ÎCS „Premier Energy Distribution” avertizează cu privire la pericolele majore generate de ignorarea normelor de securitate în zonele aflate sub tensiune. Primul incident s-a produs în Colonița, municipiul Chișinău, unde un muncitor a […] Articolul Doi bărbați electrocutați mortal la Colonița și Cahul în timpul unor lucrări neautorizate apare prima dată în SafeNews.
11:30
VIDEO // Poliția a reținut doi bărbați în cazul tâlhăriei cu armă de la Cimișlia: victima, un tânăr ucrainean, a fost deposedată de peste 39.000 de lei și telefon # SafeNews
Doi bărbați, cu vârstele de 22 și 20 de ani, au fost reținuți pentru că au tâlhărit un tânăr de 23 de ani, amenințându-l cu un pistol în orașul Cimișlia și sustrăgându-i suma de 39.300 de lei și telefonul mobil. Victima, un tânăr din Ucraina care locuiește în prezent într-o suburbie a capitalei, a declarat […] Articolul VIDEO // Poliția a reținut doi bărbați în cazul tâlhăriei cu armă de la Cimișlia: victima, un tânăr ucrainean, a fost deposedată de peste 39.000 de lei și telefon apare prima dată în SafeNews.
11:10
FOTO // Peste 50 de percheziții într-un dosar de corupție privind eliberarea permiselor de conducere la Călărași: 3 reținuți și 53 de candidați cercetați # SafeNews
Peste 50 de percheziții au fost efectuate într-un dosar ce vizează o schemă de corupție sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași. Suspecții ar fi cerut și primit între 500 și 700 de euro pentru a facilita promovarea examenelor teoretice și practice necesare obținerii permisului de conducere. În urma acțiunilor, […] Articolul FOTO // Peste 50 de percheziții într-un dosar de corupție privind eliberarea permiselor de conducere la Călărași: 3 reținuți și 53 de candidați cercetați apare prima dată în SafeNews.
11:10
Articolul LIVE // Conferință de presă susținută de fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău apare prima dată în SafeNews.
11:00
LIVE // Conferință de presă după ședința Guvernului Republicii Moldova din 15 octombrie 2025 # SafeNews
Articolul LIVE // Conferință de presă după ședința Guvernului Republicii Moldova din 15 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:50
VIDEO // Atac terorist în Ecuador: o mașină a explodat lângă un mall. O persoană a murit și mai multe au fost rănite # SafeNews
Un vehicul a explodat în faţa unui mall din Guayaquil, cel mai mare oraş din Ecuador, ucigând o persoană şi rănind mai multe alte persoane, a anunțat marţi procuratura ţării. Un al doilea vehicul care conţinea explozibili a fost găsit în apropiere, dar nu a detonat şi a fost neutralizat imediat, a declarat ministrul de […] Articolul VIDEO // Atac terorist în Ecuador: o mașină a explodat lângă un mall. O persoană a murit și mai multe au fost rănite apare prima dată în SafeNews.
10:40
Andrei Strah își încetează, începând de astăzi, activitatea în funcția de secretar general adjunct al Guvernului, în urma unei cereri de demisie depuse recent. Premierul Dorin Recean i-a mulțumit lui Andrei Strah pentru contribuția adusă în cadrul executivului, evidențiind în mod special colaborarea sa cu autoritățile publice locale. „Îi urăm succes lui Andrei și îi […] Articolul Andrei Strah pleacă din funcția de secretar general adjunct al Guvernului apare prima dată în SafeNews.
10:30
Partidul „Inima Moldovei” a sesizat Curtea Constituțională, contestând excluderea sa din alegeri # SafeNews
Partidul Republican „Inima Moldovei” a depus astăzi, 15 octombrie, o sesizare la Curtea Constituţională, reclamând excluderea sa arbitrară din procesul electoral, fără o decizie definitivă și fără respectarea dreptului la apărare. Potrivit comunicatului oficial, excluderea partidului s-a bazat pe o măsură provizorie aplicată fără probe clare și fără o hotărâre judecătorească definitivă, în baza unei […] Articolul Partidul „Inima Moldovei” a sesizat Curtea Constituțională, contestând excluderea sa din alegeri apare prima dată în SafeNews.
10:10
FOTO // Incendiu puternic într-un depozit de brichete din Căușeni: pompierii au intervenit cu patru echipaje # SafeNews
Un incendiu de proporții a izbucnit în dimineața zilei de marți într-un depozit de producere a brichetelor din localitatea Zaim, raionul Căușeni. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:49. La fața locului au fost mobilizate patru echipaje de salvatori și pompieri, care au constatat […] Articolul FOTO // Incendiu puternic într-un depozit de brichete din Căușeni: pompierii au intervenit cu patru echipaje apare prima dată în SafeNews.
10:00
Articolul LIVE // Ultima ședință a Guvernului condusă de Prim-ministrul Dorin Recean apare prima dată în SafeNews.
09:50
R. Moldova a înregistrat cea mai mare creștere din regiune a înmatriculărilor de autoturisme noi # SafeNews
Înmătriculările de autoturisme noi în Europa și Asia Centrală au crescut vertiginos în ultimii ani, determinate de cererea rezistentă a consumatorilor și de ratele scăzute de deținere a autoturismelor în întreaga regiune, susține Banca Mondială în raportul Europa și Asia Centrală, „Locuri de muncă și prosperitate”, ediția de toamnă 2025, transmite SafeNews.md cu referire la Mold-street.com. […] Articolul R. Moldova a înregistrat cea mai mare creștere din regiune a înmatriculărilor de autoturisme noi apare prima dată în SafeNews.
