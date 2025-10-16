Răsturnare de situație în cazul sabotajului Nord Stream: Italia refuză să-l extrădeze în Germania pe cel considerat „creierul” atacului

12:30

Un tânăr de 23 de ani din Ucraina a trecut prin clipe de groază la Cimișlia, după ce doi bărbați pe care îi cunoscuse pe o rețea de socializare l-au amenințat cu un pistol și l-au jefuit de aproape 40 de mii de lei. Cei doi moldoveni i-au promis că îl vor ajuta să părăsească țara, însă, pe drum, l-au deposedat de toate bunurile.