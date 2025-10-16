Serviciul Hidrometeorologic menține codul galben pentru înghețuri și astăzi. Câte grade vor fi
Realitatea.md, 16 octombrie 2025 07:00
Astăzi, 16 octombrie vom avea parte de cer variabil în toată țara, potrivit meteorologilor. Maximele termice vor fi cuprinse între +4 și +13 grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză de 18 km/h. Umiditatea aerului va fi între 50% și 55%. Serviciul Hidrometeorologic de Stat
Acum 30 minute
07:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 16 octombrie. Astfel, euro scade la valoarea de 19 lei și 66 de bani, cu 3 bani mai puțin. Dolarul american se ieftinește cu 8 bani și va avea valoarea de 16 lei și 92 de bani. Leul românesc va fi cotat
Acum o oră
07:00
06:50
Tentativa lui Trump de concediere a funcționarilor în timpul crizei bugetare, blocată de un judecător # Realitatea.md
O judecătoare federală din California a ordonat administraţiei preşedintelui Donald Trump să oprească concedierile în masă în timpul perioadei de „shutdown" în care se află guvernul, timp în care va analiza afirmaţiile sindicatelor potrivit cărora reducerile de personal sunt ilegale. În cadrul unei audieri la San Francisco, judecătoarea districtuală americană Susan Illston a aprobat cererea
Acum 6 ore
02:50
Sprijin din partea Cehiei pentru Moldova: un milion de euro pentru servicii sociale mai bune # Realitatea.md
Cehia va oferi un milion de euro pentru modernizarea sistemului de asistență socială din Republica Moldova. Fondurile vor sprijini implementarea reformei RESTART, prin instruirea lucrătorilor sociali, elaborarea și standardizarea metodologiilor, dotarea structurilor teritoriale cu echipamente IT și oferirea suportului managerial necesar. Miercuri, 15 octombrie curent, la Chișinău, a fost semnat Memorandumul de înțelegere între Ministerul
Acum 12 ore
23:10
Pene de curent în aproape toată Ucraina după noile atacuri ruseşti. Zelenski: „Moscova vrea să semene haos” # Realitatea.md
Aproape toată Ucraina a rămas miercuri, 15 octombrie 2025, fără curent electric, din cauza avariilor provocate de atacurile ruseşti asupra infrastructurii energetice, a anunţat operatorul reţelei, informează știrileprotv.ro. „Din cauza situaţiei complexe din sistemul energetic al Ucrainei, au fost instituite întreruperi de curent de urgenţă în toate regiunile", cu excepţia regiunii Doneţk (est), unde se
22:40
Avionul secretarului american al Apărării, aterizare de urgență în UK. Pete Hegseth se întorcea de la summitul NATO # Realitatea.md
Avionul militar care îl transporta pe secretarul Apărării al Statelor Unite, Pete Hegseth, a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență pe o bază RAF din Marea Britanie, după ce echipajul a raportat o fisură în parbriz și o posibilă depresurizare a cabinei. Oficialul american este în siguranță, au confirmat autoritățile de la Washington,
22:20
FOTO Trei cetățeni străini, prinși cu substanțe interzise la frontieră. Nicio prescripție medicală prezentată # Realitatea.md
Trei cetățeni ai Israelului, cu vârsta cuprinsă între 19 și 59 de ani, doi dintre ei, deținând și cetățenia Statelor Unite ale Americii au fost documentați de polițiștii de frontieră și funcționarii vamali după ce au fost depistați cu substanțe interzise. Aceștia încercau să introducă ilegal în țară produse farmaceutice care conțineau substanțe psihotrope, interzise
21:50
PAS explică alegerea lui Grosu: Liderul țintește funcția de speaker al Parlamentului # Realitatea.md
Deputatul PAS Adrian Băluțel a explicat de ce președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, nu și-a asumat funcția de prim-ministru, deși formațiunea a obținut cele mai multe mandate în noul Parlament. Potrivit lui Băluțel, liderul PAS țintește funcția de președinte al Parlamentului. Declarația a fost făcută în cadrul emiusiunii Rezoomat de la RLIVE TV.
21:10
Adrian Băluțel: „Alexandru Munteanu este nou în politică, dar cunoscut în mediul economic” # Realitatea.md
Candidatul desemnat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a avut o primă întâlnire cu deputații formațiunii, în cadrul căreia s-a prezentat echipei. Potrivit lui Adrian Băluțel, deși Munteanu este nou pe scena politică, el este bine cunoscut în mediul de afaceri și economic. Declarația a fost făcută în cadrul
20:40
19:50
Nivelul apei în râul Nistru va crește cu până la 2,4 metri în următoarele zile. Fenomenul se va înregistra pe mai multe sectoare. Bunăoară, până pe 16 pe octombrie, între satul Unguri și orașul Camenca, ca urmare a majorării debitului deversat din lacul de acumulare Dnestrovsk, din Ucraina, nivelul apei ar putea crește cu până
19:20
Președinta, la premierea Varvarei Buzilă: Când prețuim ce este al nostru, contribuim la o Europă puternică # Realitatea.md
„Când prețuim ce este al nostru, contribuim la o Europă puternică". Mesajul a fost transmis de Maia Sandu, la ceremonia de premiere a etnografei Varvara Buzilă cu distincția „Europa Nostra". Președinta a remarcat activitatea cercetătoarei. În același timp, șefa statului a menționat că savanta a cutreierat sute de comunități și a documentat simbolurile naționale. Pentru
18:50
Tauber, după ce procurorii au cerut pedeapsă mai aspră: „Nu m-ar mira dacă mâine ar cere pentru mine o mii de ani” # Realitatea.md
După ce Procuratura Anticorupție a contestat sentința pentru Marina Tauber și a cerut pedeapsă mai aspră, politiciana fugară a publicat o reacție și a reiterat că, în opinia sa, ar fi vorba despre persecuții. Aflată cel mai probabil în Rusia, ex-deputata afirmă că nu ar fi mirată dacă „mâine ar cere pentru mine o sută
18:40
Pericol public! VIDEO cu momentul în care un șofer face drift pe bulevardul Dacia, în plin trafic # Realitatea.md
Un șofer a fost surprins cum face drift, în plin trafic, pe bd. Dacia din Capitală. Video сu momentul incidentului a fost surprins de martori. Totul s-a întâmplat pe podul de la Botanic. Din secvență se observă că vehiculul utilizat pentru manevră era cât pe ce să lovească o altă mașină. Pentru cele mai importante
Acum 24 ore
18:20
Etnografa Varvara Buzilă și-a ridicat premiul Europa Nostra. Savanta a primit distincția la forumul „Heritage Champion" – Campion al Patrimoniului, desfășurat la Bruxelles. „Cu eleganța și demnitatea care o definesc, Varvara Buzilă a reprezentat Republica Moldova într-un moment de mare emoție — o recunoaștere europeană a unei vieți întregi dedicate tradițiilor, costumului popular, meșteșugurilor și
18:00
SA Energocom a venit cu precizări privind tranziția serviciului de furnizare a gazelor naturale, proces aflat în desfășurare la nivel național. Potrivit instituției, schimbările vin cu o serie de noutăți pentru consumatori, dar și cu reguli clare privind responsabilitățile fiecărui actor implicat. Citirea contoarelor rămâne în sarcina operatorului de distribuție din fiecare zonă. Energocom nu
17:50
Revoltător! Un băiat a fost bătut cu sălbăticie, lângă școală, de tatăl unui coleg de clasă # Realitatea.md
Un elev de 13 ani a fost bătut cu sălbăticie lângă școală de tatăl unui coleg de clasă. Incidentul a avut loc după o ceartă între copii, iar mama victimei a depus ulterior plângere la poliție. Incidentul șocant a avut loc marți, 14 octombrie, în Brăila, România, după ce băiatul a ieșit de la ore și
17:20
Zelenski numește un nou lider militar la Odesa după retragerea cetățeniei primarului Truhanov # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a numit pe Serhii Lysak în fruntea noii Administrații Militare din Odesa, pe 15 octombrie. Lysak a fost anterior guvernator al regiunii Dnipropetrovsk și are o carieră în cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei, scrie kyivindependent.com. Decizia vine la o zi după ce Zelenski i-a retras cetățenia ucraineană primarului din Odesa,
17:20
Cum ar fi să ai Internet rapid și stabil în toată casa, fără întreruperi și fără bătăi de cap? Cu noua opțiune Wi-Fi Confort, acest lucru devine realitate cu Internet prin Fibră de la Orange. Wi-Fi Confort aduce în locuințe o rețea bazată pe tehnologia Mesh Wi-Fi, care elimină zonele fără semnal și păstrează conexiunea
17:10
Zilele Filmului Românesc la Chișinău: I-ați biletul gratuit de la casele Cineplex Loteanu # Realitatea.md
Cele mai apreciate filme noi, un focus dedicat regizorului Radu Jude, o retrospectivă Alexandru Tatos, un film pentru copii, o lansare de carte şi întâlniri cu invitaţi speciali, printre care cunoscuţii cineaşti Igor Cobileanski şi Tudor Giurgiu, fac parte din programul ediţiei a 11-a a Zilelor Filmului Românesc de la Chişinău, care are loc de
17:00
O persoană a fost găsită decedată la Autogara Centrală din Chișinău. Ce au constatat polițiștii # Realitatea.md
O persoană a fost găsită decedată astăzi, 15 octombrie, pe teritoriul Autogării Centrale din Chișinău. Serviciul 112 primise informația că un bărbat fusese depistat în stare de inconștiență pe strada Mitropolit Varlaam. La fața locului s-au deplasat polițiștii. „La fața locului, polițiștii au depistat cadavrul unui bărbat în vârstă de 55 de ani. Examinarea efectuată
17:00
Peste 49 de mii de refugiați ucraineni beneficiază de protecție temporară în Chișinău # Realitatea.md
Municipiul Chișinău continuă să fie principalul centru de sprijin pentru persoanele strămutate aflate sub protecție temporară în Republica Moldova. Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Migrație, în perioada 1 martie 2023 – 13 octombrie 2025, în capitală sunt înregistrați 49 410 beneficiari de protecție temporară, ceea ce reprezintă mai mult de jumătate din totalul celor 82
16:50
VIDEO Cântăreața rusă Valeriya, susținătoare a lui Putin, aspiră la Grammy. Anunțul făcut pe Instagram despre concurs # Realitatea.md
Cântăreața rusă Valeriya aspiră la Grammy. Artista a transmis o piesă pentru preselecție și a anunțat că melodia a trecut etapa preliminară. „Asta înseamnă că zeci de mii de muzicieni și-au transmis lucrările, iar piesa noastră s-a numărat printre cele pe care academicienii le vor vota pentru a selecta nominalizările la premiu. Nu știu dacă
16:30
„Lipsa cadrelor medicale nu este critică, așa cum se spune frecvent". Este declarația ministrei Sănătății, Ala Nemerenco după ședința Guvernului din 15 octombrie. Jurnaliștii au întrebat-o pe ministră care este situația în ceea ce privește lipsa cadrelor medicale în spitale. „Lipsa cadrelor medicale nu este critică, așa cum se spune frecvent, dar trebuie să recunoaștem
16:30
Summitul UE de toamnă, primul după scrutinul parlamentar în R. Moldova, ne-ar putea aduce vești bune # Realitatea.md
Liderii Uniunii Europene se vor întruni la 23-24 octombrie la summitul lor oficial de toamnă, primul după ce PAS, partidul proeuropean fondat de Maia Sandu, a câștigat alegerile parlamentare de la 28 septembrie, provocând ușurare și bucurie în lumea democratică. Potrivit unei ciorne de declarație finală a summitului, văzută de Europa Liberă, liderii UE vor
16:20
Mark Rutte, la reuniunea miniștrilor apărării NATO: „Există o cooperare strânsă între NATO, UE și Republica Moldova” # Realitatea.md
Miniștrii apărării din țările membre NATO s-au reunit miercuri, la Bruxelles, pentru a discuta despre consolidarea sprijinului pentru Ucraina și despre măsurile de îmbunătățire a răspunsului Alianței în urma mai multor incursiuni rusești în spațiul aerian european. În marja reuniunii, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a făcut o declarație referitoare la relațiile dintre NATO,
16:20
Consumatorii din Căușeni vor achita tarife mai mari cu 35% pentru apă și canalizre. Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședința publică din 15 octombrie, noile tarife pentru serviciile de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate prestate de Î.M. „Apă-Canal Căușeni". Astfel, au fost stabilite
16:10
Anca Dragu, la aceeași masă cu reprezentanții Trezoreriei americane. Discuțiile purtate # Realitatea.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a discutat cu reprezentanții Trezoreriei SUA, responsabili pentru Europa și Eurasia. Subiectele abordare s-au referit la eforturile țării noastre de a consolida stabilitatea macroeconomică, guvernanța și transparența sectorului financiar, în contextul reformelor în derulare și procesului de integrare europeană. Anca Dragu a menționat angajamentul Băncii Naționale de a menține
16:10
Chatbot-ul ChatGPT ar putea deveni un fel de consilier pe teme sexuale. I-au fost ridicate restricțiile utilizatorii verificați și va putea genera și conținut pentru adulți, cu tentă erotică. OpenAI a anunțat că va introduce posibilitatea de a accesa conţinut pentru adulţi pe platforma ChatGPT începând din luna decembrie, dar numai pentru utilizatorii care îşi
16:00
Ucraina, mai aproape de a obține rachetele Tomahawk. Delegația ucraineană discută cu producătorii, în SUA # Realitatea.md
O delegație de înalți responsabili ucraineni, aflată în vizită în Statele Unite ale Americii, a anunțat miercuri că s-a întâlnit cu reprezentanți ai principalilor producători americani de armament,
15:50
Un hacker condamnat a accesat baza de date a închisorii și a diminuat pedepsele. Cum era posibil? # Realitatea.md
Un deținut din Târgu Jiu, România, a intrat în baza de date a închisorii și a modificat date privind pedepsele. Bărbatul este acuzat că ar fi folosit contul unui poliţist care nu şi-a actualizat parola. Incidentul a avut loc cu aproximativ 3 săptămâni în urmă și a fost descoperit întâmplător de o angajată a sistemului […] Articolul Un hacker condamnat a accesat baza de date a închisorii și a diminuat pedepsele. Cum era posibil? apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
O femeie de 35 de ani din Ceadîr-Lunga a născut un băiețel sănătos acasă, marți dimineața, 14 octombrie. Echipajul de pe ambulanță a ajuns la destinație în doar șase minute. „În urma examinării, felcerul a constatat că femeia era la săptămâna 39 de sarcină (sarcină III), cu debut activ al travaliului, contracțiile devenind regulate și […] Articolul Nu a mai ajuns la maternitate: O femeie a născut acasă un băiețel sănătos apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Șefa statului, Maia Sandu, nu va mai avea un consilier pentru relațiile cu Diaspora. Precizarea a fost făcută de Igor Zaharov, purtătorul de cuvânt al Preşedintelui Republicii Moldova. Acesta a declarat pentru REALITATEA.MD că ”atribuțiile consilierului pentru diaspora vor fi preluate de doamna Larisa Miculeț, care în prezent gestionează relațiile cu cetățenii”. Precizăm c miercuri, […] Articolul Maia Sandu nu va mai avea consilier pentru Diasporă. Precizări de la Președinție apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Elena Druță a anunțat că își încheie activitatea în calitate de consilieră a Președintei Republicii Moldova pentru relațiile cu diaspora. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, ea a mulțumit pentru încrederea acordată și a descris experiența drept „o mare responsabilitate și onoare”. ”Să am ocazia de a munci în interesul cetățenilor noștri aflați departe de […] Articolul Elena Druță pleacă din funcția de consilieră a Maiei Sandu. Ce mesaj a transmis apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
FOTO Momente de panică la Hramul Chișinăului: O fetiță s-a rătăcit, dar a fost găsită de carabinieri # Realitatea.md
O fetiță s-a rătăcit în mulțimea adunată în centrul Capitalei cu ocazia Hramului orașului Chișinău, marcat marți, 14 octombrie. Carabinierii aflați în serviciu au observat-o și au reușit să-i găsească familia. „Pentru părinți, clipe de emoție și recunoștință. Pentru noi, confirmarea că suntem acolo unde trebuie, aproape de oameni. Carabinierii mereu aproape, pentru siguranța fiecărui […] Articolul FOTO Momente de panică la Hramul Chișinăului: O fetiță s-a rătăcit, dar a fost găsită de carabinieri apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Moldova ar putea avea o creștere economică de 1,7% în 2025, potrivit unei noi estimări a FMI # Realitatea.md
Fondul Monetar Internațional estimează că economia Republicii Moldova va crește cu 1,7% în acest an, după un avans marginal de 0,1% înregistrat anul trecut. Anunțul a fost făcut în cadrul raportului World Economic Outlook. Revizuirea reprezintă o majorare de 1,1 puncte procentuale față de prognoza din aprilie. Pentru anul viitor, FMI anticipează o creștere economică […] Articolul Moldova ar putea avea o creștere economică de 1,7% în 2025, potrivit unei noi estimări a FMI apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Guvernul extinde lista beneficiarilor proiectelor culturale finanțate din contul Fondului național al culturii # Realitatea.md
Guvernul R. Moldova a aprobat astăzi un nou Regulament privind finanțarea proiectelor și programelor de rezidență și mobilitate artistică și culturală din Fondul național al culturii. Documentul extinde lista beneficiarilor eligibili pentru finanțare. Pe lângă organizațiile necomerciale, la concursuri vor putea participa și oameni de creație, artiști independenți, organizații culturale de drept public și privat. Noul […] Articolul Guvernul extinde lista beneficiarilor proiectelor culturale finanțate din contul Fondului național al culturii apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Biserica de lemn din Vorniceni, restaurată integral: un monument unic al patrimoniului național # Realitatea.md
Ministerul Culturii, în parteneriat cu Consiliul Raional Strășeni și Fundația pentru Dezvoltarea și Susținerea Inițiativelor Sociale „ALT”, a anunțat finalizarea lucrărilor de restaurare a Bisericii de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Vorniceni, raionul Strășeni. Evenimentul de inaugurare a avut loc miercuri, 17 septembrie curent. Ridicată, potrivit unor surse, în anul 1685, biserica […] Articolul Biserica de lemn din Vorniceni, restaurată integral: un monument unic al patrimoniului național apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Mai puțină birocrație și timp pierdut la frontieră: Sculeni-Sculeni trece la control coordonat # Realitatea.md
Punctul de trecere a frontierei Sculeni-Sculeni va trece la regim de control coordonat, după modelul european care apropie Republica Moldova de Uniunea Europeană. Proiectul privind inițierea negocierilor pentru semnarea Acordului dintre Republica Moldova și România referitor la controlul coordonat în punctul rutier de trecere Sculeni–Sculeni a fost aprobat astăzi, 15 octombrie, de Guvern. Sculeni–Sculeni devine […] Articolul Mai puțină birocrație și timp pierdut la frontieră: Sculeni-Sculeni trece la control coordonat apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Alte trei cazuri de gripă sezonieră au fost depistate în perioada 6 – 12 octombrie în Moldova. Două cazuri au fost confirmate la Chișinău, iar unul la Anenii Noi. În aceeași perioadă, au fost raportate 49 de cazuri de COVID-19, cu 20% mai puține decât în săptămâna precedentă. Printre persoanele infectate se numără 16 copii […] Articolul Alte trei cazuri de gripă sezonieră, confirmate în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Ziua internațională a spălatului pe mâini: 13% dintre moldoveni nu au acces la apă și canalizare # Realitatea.md
Pe 15 octombrie este marcată Ziua internațională a spălatului pe mâini, o inițiativă globală menită să promoveze igiena ca mijloc esențial de prevenire a bolilor și de protejare a sănătății publice. Sloganul din acest an – „Fii un erou al spălării mâinilor” – subliniază responsabilitatea fiecăruia în menținerea unei bune igiene, acasă, la școală sau […] Articolul Ziua internațională a spălatului pe mâini: 13% dintre moldoveni nu au acces la apă și canalizare apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Pe 19 septembrie, publicul din Chișinău a avut ocazia să urmărească spectacolul „Tartuffe” de Molière, pus în scenă de prestigiosul Teatru Academic Dramatic Național „Ivan Franko” din Kiev. Evenimentul, desfășurat în cadrul Reuniunii Teatrelor Naționale Românești, a avut o profundă semnificație simbolică, subliniind apropierea dintre Republica Moldova și Ucraina prin cultură, dincolo de solidaritatea născută […] Articolul Teatrul „Ivan Franko” din Kiev a adus la Chișinău comedia „Tartuffe” de Molière apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Președintele Serbiei a confirmat că în tabăra tactico-militară pentru moldoveni activau ruși # Realitatea.md
Președintele sârb, Aleksandar Vučić, a declarat că în tabără de instruire tactico-militară pentru cetățeni moldoveni organizată în vestul Serbiei vara acesta au activat trei cetățeni ai Federației Ruse. El a făcut declarația la Belgrad, pe 15 octombrie curent, în prezența președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Nu pot afirma că a fost implicat un serviciu […] Articolul Președintele Serbiei a confirmat că în tabăra tactico-militară pentru moldoveni activau ruși apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
În octombrie 2025, Chișinăul nu are încă buget pentru anul curent. Proiectul a fost exclus de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului municipal Chișinău (CMC), urmare a votului fracțiunilor Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și Partidului Socialiștilor. Documentul urma să fie examinat și votat în ambele lecturi, însă consilierii socialiști au propus excluderea de […] Articolul Chișinăul rămâne fără buget. Proiectul, exclus din nou de pe ordinea de zi a CMC apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Procuratura cere 13 ani de închisoare pentru Marina Tauber. A fost contestată sentința de 7 ani și jumătate # Realitatea.md
Fosta deputată Marina Tauber ar putea primi o pedeapsă mai mare, după ce Procuratura Anticorupție a contestat sentința pronunțată la 30 septembrie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Procurorii au depus apel la Curtea de Apel Centru, solicitând majorarea pedepsei de la 7 ani și 6 luni la 13 ani de închisoare. Procurorii consideră că instanța […] Articolul Procuratura cere 13 ani de închisoare pentru Marina Tauber. A fost contestată sentința de 7 ani și jumătate apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Guvernul a decis să dubleze bugetul pentru sprijinirea investițiilor în Moldova, de la 2 la 4 miliarde de lei. Măsura vine după ce tot mai multe companii au cerut acces la acest ajutor, iar partenerii europeni au oferit sprijin financiar suplimentar. Potrivit instituției, din suma totală, 1 miliard de lei va fi oferit ca granturi […] Articolul Sprijin dublu pentru investiții: 4 miliarde lei pentru firmele din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
VIDEO Concert aniversar al Liceului Republican de Muzică „Serghei Rahmaninov”. Chistol: Cultivă dragostea pentru artă # Realitatea.md
Liceul Republican de Muzică „Serghei Rahmaninov” a împlinit 35 de ani, iar cu această ocazie discipolii și profesorii s-au reunit la un concert aniversar. Evenimentul a avut loc pe 14 octombrie, la Palatul Republicii. În cadrul evenimentului, secretarul de stat de la Ministerul Culturii, Andrei Chistol, a adresat un mesaj de apreciere colectivului și elevilor, […] Articolul VIDEO Concert aniversar al Liceului Republican de Muzică „Serghei Rahmaninov”. Chistol: Cultivă dragostea pentru artă apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Scurgere de gaz și explozie în casa unui vârstnic. Bărbatul a ajuns la spital după ce a aprins chibritul # Realitatea.md
Un bărbat de 60 de ani a ajuns la spital, după ce a vrut să pornească plita din propria locuință. Incidentul a avut loc pe 15 octombrie, în satul Tașlîc din Grigoriopol. Când a aprins chibritul, în locuință s-a produs o explozie. Motivul deflagrației era un furtun de gaz defect, conform autorităților din regiunea autoproclamată. […] Articolul Scurgere de gaz și explozie în casa unui vârstnic. Bărbatul a ajuns la spital după ce a aprins chibritul apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Vicepremierul pentru Reintegrare: Transnistria a avut gaz asigurat până pe 15 octombrie. Ce va urma – mister # Realitatea.md
Regiunea transnistreană a fost asigurată cu gaz până pe 15 octombrie, afirmă vicepremierul pentru Reintegrare Roman Roșca. Oficialul a menționat că instituțiile din zonă, subordonate autorităților constituționale, vor fi asigurare cu echipamente necesare pentru a face față eventualei crize. Roșca nu a exclus scenariul în care regiunea autoproclamată va rămâne din nou fără gaz, însă […] Articolul Vicepremierul pentru Reintegrare: Transnistria a avut gaz asigurat până pe 15 octombrie. Ce va urma – mister apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Gala Excelenței Muzicale 2025 a celebrat artiștii și promotorii culturii din Republica Moldova # Realitatea.md
Gala Excelenței Muzicale, unul dintre cele mai prestigioase evenimente dedicate recunoașterii performanței artistice din Republica Moldova, a reunit în acest an cei mai valoroși interpreți, dirijori, compozitori și promotori ai culturii muzicale naționale. Evenimentul a fost organizat de Uniunea Muzicienilor din Republica Moldova, în parteneriat cu Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici” și cu sprijinul Ministerului Culturii. […] Articolul Gala Excelenței Muzicale 2025 a celebrat artiștii și promotorii culturii din Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
