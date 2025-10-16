Panica la bordul avionului lui Pete Hegseth: aterizare neplanificată din cauza unei fisuri în parbriz!

Ziarul National, 16 octombrie 2025 02:45

Avionul C-32, care îl transporta pe secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a fost obligat miercuri să efectueze o aterizare neplanificată î...

Acum 6 ore
23:45
România, bastion al independenței și securității Republicii Moldova, afirmă Gheorghe Bălan Ziarul National
Statul român a fost un pilon esențial în susținerea Independenței Republicii Moldova. Această opinie a fost exprimată de Gheorghe Bălan, ex-vicepre...
22:45
SUA avertizează Rusia: sancțiuni iminente dacă războiul din Ucraina nu se oprește! Ziarul National
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a adresat un avertisment clar către Moscova miercuri, subliniind că Statele Unite și aliații săi sun...
Acum 8 ore
21:45
Ucraina sub asediu: penele de curent afectează întreaga țară din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii electrice Ziarul National
În întreaga Ucraină, miercuri, au avut loc întreruperi de curent cauzate de avariile produse asupra infrastructurii electrice prin atacurile ruseșt...
21:45
Moldova și Azerbaidjan își consolidează relațiile printr-un acord crucial de schimb de informații clasificate Ziarul National
Guvernul a aprobat acordul privind primirea și schimbul reciproc de date și informații clasificate între Moldova și Azerbaidjan, transmite IPN. Aco...
20:45
Moldova se încălzește! Prognoză pentru 16.10.2025 Ziarul National
În întreaga Republică Moldova vremea se va menține însorită și fără precipitații în ziua de 16 octombrie 2025, cu schimbări considerabile în temper...
20:45
Cehia investește un milion de euro pentru reformarea asistenței sociale în Republica Moldova Ziarul National
Cehia oferă un milion de euro pentru modernizarea asistenței sociale din Republica Moldova. Aceasta include sprijinirea implementării reformei REST...
Acum 12 ore
19:45
Summitul UE promite perspective noi pentru aderarea Moldovei la toamnă Ziarul National
Liderii statelor Uniunii Europene se vor reuni pe 23 și 24 octombrie la summitul oficial al blocului comunitar din această toamnă. Conform unei cio...
19:45
Zelenski își consolidează controlul la Odesa cu numirea unui general SBU în fruntea administrației militare Ziarul National
Președintele Volodimir Zelenski l-a desemnat pe generalul Serhii Lîsak, actualul șef al administrației militare regionale din Dnipropetrovsk, în fu...
19:45
Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto critică politica energetică a UE din Moscova în timp ce NATO dezbate sprijinul pentru Ucraina la Bruxelles Ziarul National
Ungaria riscă să fie afectată semnificativ dacă și-ar pierde accesul la energia rusească, a afirmat miercuri ministrul de externe al Budapestei, în...
18:45
Cristina Gherasimov discută integrarea Republicii Moldova în UE cu oficiali europeni la Bruxelles Ziarul National
Vicepremierul pentru Integrarea Europeana, Cristina Gherasimov, a avut o întâlnire cu comisarul european pentru Democrație, Justiție și Stat de dre...
18:45
Hegseth solicită aliaților NATO să intensifice achizițiile de arme americane pentru a sprijini Ucraina în fața amenințărilor rusești Ziarul National
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a cerut, miercuri, aliaților din NATO să mărească cheltuielile pentru a achiziționa arme americane d...
18:45
Candidatul PAS la funcția de premier, Alexandru Munteanu, clarifică acuzațiile și își afirmă integritatea în afaceri și decizii publice Ziarul National
Candidatul PAS pentru funcția de premier, Alexandru Munteanu, a venit cu dezmințiri în urma acuzațiilor din partea mai multor instituții de presă r...
18:45
Colaborare tehnică între Moldova și experții britanici pentru întărirea capacităților de apărare, fără a afecta neutralitatea țării Ziarul National
Recent, în spațiul public s-a creat o agitație în legătură cu posibila încălcare a neutralității Republicii Moldova. Se vehicula că forțele britani...
17:45
R. Moldova și Ucraina pregătesc negocieri pentru drepturile sociale ale cetățenilor Ziarul National
Chișinăul și Kievul sunt pe punctul de a negocia proiectul pentru Aranjamentul administrativ care vizează aplicarea Acordului interstatal în domeni...
17:45
Moldova la Bruxelles: un pas important spre standarde europene în învățământul superior Ziarul National
Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării, inclusiv secretarul de stat responsabil pentru învățământul superior și cercetare, Adriana ...
17:45
Ediția de toamnă a expozițiilor MOLDAGROTECH și FARMER debutează la Chișinău Ziarul National
În data de 16 octombrie 2025, la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” S.A., se va deschide ediția de toamnă a expozițiilor internaționa...
17:00
Elena Druță renunță la funcția de consilier pentru relațiile cu diaspora: un pas important pentru viitorul Moldovei în UE Ziarul National
Consilierul pentru relațiile cu diaspora al președintelui Republicii Moldova, Elena Druță, și-a anunțat demisia din această funcție. Ea a făcut ace...
17:00
Moldova intră puternic în rețeaua europeană de inteligentă artificială cu lansarea FAIMA Ziarul National
Republica Moldova aderă oficial la inițiativa europeană „IA Factories”, o strategie a Uniunii Europene dedicată dezvoltării și utilizării infrastru...
17:00
ULTIMA ORĂ // Premierul propus de PAS, primele clarificări despre ACUZAȚIILE care i se aduc: „Sunt gata să răspund pentru fiecare investiție, companie și decizie luată. Întotdeauna m-am ghidat de principii, și nu de „profituri ușoare” sau ilicite” Ziarul National
Candidatul la funcția de prim-ministru propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Alexandru Munteanu, dezminte unele informații apărute î...
16:30
Bugetul Chișinăului pentru 2025, blocat de consilierii PAS și PSRM din cauza suspiciunilor și întârzierilor Ziarul National
Proiectul de buget pentru anul 2025 a fost scos de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului municipal Chișinău, printr-un vot comun al Partidului Ac...
16:30
Creșterea locurilor de muncă în agricultură: Peste 3 200 de oportunități create în perioada 2022-2024 Ziarul National
15 octombrie 2025, Chișinău - Sectorul agricol continuă să fie unul dintre cei mai importanți angajatori ai țării. Oferă locuri de muncă pentru o m...
16:30
Consultări de piață și finanțare BERD pentru modernizarea sistemului de termoficare din Chișinău: Cum va beneficia capitala țării Ziarul National
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare oferă finanțare Republicii Moldova pentru modernizarea sistemului de termoficare administrat de ...
15:30
Republica Moldova: Apreciată la Washington pentru progresele în reforme și integrarea europeană Ziarul National
Delegația Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatorul Anca Dragu, a avut o întâlnire cu Antonella Bassani, vicepreședinte al Băncii ...
15:30
VIDEO, FOTO // START pentru a 11-a ediţie a Zilelor Filmului Românesc la Chişinău. PROGRAMUL complet festivalului Ziarul National
Cele mai apreciate filme noi, un focus dedicat regizorului Radu Jude, o retrospectivă Alexandru Tatos, un film pentru copii, o lansare de carte ...
Acum 24 ore
14:30
Guvernul dublează fondurile pentru investiții: ajutorul de stat primește un nou impuls în Moldova Ziarul National
15 octombrie 2025 - Guvernul a aprobat modificarea Schemei de ajutor de stat regional pentru investiții realizate în Republica Moldova.Pe fondu...
14:30
Delegație ucraineană în discuții cu Raytheon în SUA pentru posibila livrare de rachete Tomahawk către Kiev Ziarul National
O delegație de oficiali ucraineni de rang înalt aflată în prezent în Statele Unite a anunțat miercuri că a avut o întâlnire cu reprezentanți ai uno...
14:30
Guvernul a stabilit reguli noi pentru calcularea tarifelor în transportul rutier de pasageri Ziarul National
Transportul rutier de pasageri va fi reglementat prin reguli clare, care vor lua în considerare costurile reale ale operatorilor și interesele călă...
13:45
PAS cere socoteală primarului Ion Ceban pentru gestionarea netransparentă a fondurilor municipale ale Chișinăului Ziarul National
Consilierii din cadrul Consiliului Municipal Chișinău (CMC), afiliați PAS, îl acuză pe primarul Ion Ceban de utilizarea fondurilor municipale fără ...
13:45
ULTIMA ORĂ // Procurorii insistă pe o pedeapsă mai DURĂ în cazul Marinei Tauber – 13 ani de închisoare cu executare. Sentința Judecătoriei Chișinău, CONTESTATĂ de Procuratura Anticorupție Ziarul National
Procurorii anticorupție insistă ca Marina Tauber să fie condamnată la 13 ani de închisoare cu suspendare, dublu față de pedeapsa aplicată la 30 ...
13:15
Dosar soluționat după două decenii: criminal periculos, adus în fața justiției pentru dublul omor de la Grătiești Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat că a finalizat urmărirea penală și a trimis în judecată un dosar complex, implicând un bărbat în vârstă...
12:15
Ministrul Finanțelor, la Washington: România, deschisă pentru noi investiții care să stimuleze creșterea economică Ziarul National
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, se află din nou în Statele Unite și a anunțat miercuri că programul său oficial la Washington a debutat cu ...
12:15
Dorin Recean îi mulțumește lui Alexandru Munteanu pentru preluarea funcției de prim-ministru: „Va aduce o schimbare pozitivă în Guvern și societate” Ziarul National
Dorin Recean a transmis un mesaj de mulțumire către Alexandru Munteanu, care a acceptat să preia funcția de prim-ministru în viitorul guvern. La în...
12:15
Miniștrii Apărării NATO se Reunesc pentru Întărirea Apărării împotriva Amenințărilor Aeriene Rusești Ziarul National
Miniștrii Apărării din statele membre NATO se vor reuni miercuri la Bruxelles pentru a discuta despre modalități de consolidare a Alianței. Aceasta...
12:15
Dorin Recean mulțumește Guvernului pentru eforturile depuse în parcursul european al Moldovei Ziarul National
Premierul Dorin Recean a adresat mulțumiri în cadrul ultimei ședințe a Guvernului, marcând astfel încheierea actualului mandat al Cabinetului de mi...
12:15
Femeile din mediul rural impulsionează progresul agricol cu investiții și inițiative inovatoare în Moldova Ziarul National
15 octombrie 2025, Chișinău - Numărul femeilor care conduc ferme, creează echipe și dezvoltă comunități este în creștere. Ele planifică investiții ...
11:15
Andrei Strah își încheie activitatea la guvern. Recean îi mulțumește pentru implicarea cu autoritățile publice locale Ziarul National
Andrei Strah părăsește Guvernul. Începând de azi, 15 octombrie, acesta își încetează activitatea ca secretar general adjunct al executivului, confo...
11:15
ULTIMA ORĂ // Recean, informații noi despre SUCCESORUL său Alexandru Munteanu: „Experiența lui profesională va aduce acel suflu nou de care avem nevoie în Guvern și în societate”. Premierul a fost petrecut cu APLAUZE după ultima ședință de Guvern Ziarul National
Prim-ministrul Dorin Recean îl cunoaște încă din adolescență pe posibilul succesor al său, Alexandru Munteanu, în condițiile în care i-a fost p...
10:00
ULTIMA ORĂ // Vasile Tofan, unul dintre numele vehiculate la funcția de PREMIER, sparge tăcerea. De ce a REFUZAT oferta și ce spune despre Alexandru Munteanu: „Va avea curajul să spună lucrurilor pe nume și să atace frontal marile provocări” Ziarul National
Omul de afaceri Vasile Tofan, unul dintre numele vehiculate la funcția de premier, a explicat de ce încă nu este încă pregătit pentru prelua...
10:00
Mită electorală de 15.000 de lei la Bălți: Bărbat acuzat de corupere a alegătorilor pentru parlamentarele din 2025 Ziarul National
Procuratura Bălți a anunțat trimiterea în instanța de judecată a unui caz penal privind acuzarea unei persoane de comiterea infracțiunii de coruper...
09:45
Guvernul Recean își încheie mandatul: ce urmează pentru Republica Moldova? Ziarul National
Cabinetul de miniștri, condus de Dorin Recean, se întâlnește astăzi pentru ultima dată în cadrul ședinței de Guvern. În conformitate cu legea, exec...
09:45
Israelul permite intrarea a 600 de camioane cu ajutor umanitar în Fâșia Gaza prin Rafah, în contextul armistițiului recent Ziarul National
Israelul urmează să autorizeze redeschiderea punctului de trecere a frontierei de la Rafah miercuri, în a cincea zi de armistițiu în Războiul din F...
09:45
Legătura dintre SĂRBĂTORILE din R. Moldova și secțiile de terapie intensivă: Doar la Institutul de Medicină Urgentă s-au adresat pe 14 octombrie 225 de persoane, dintre care dintre 28 în stare CRITICĂ Ziarul National
Sute de persoane au ajuns ieri, de Hramul Chișinăului, la Institutul de Medicină Urgentă. Majoritatea dintre aceștia erau în stare gravă, pe fo...
08:45
Horoscopul zilei 15.10.2025 Ziarul National
♈️ BerbecO nouă energie te va îndeamna să iei inițiativa și să faci progrese semnificative în proiectele tale personale. Curajul și încrederea în ...
07:45
Evacuarea masivă a civililor din zona Kupiansk: măsuri urgente ale autorităților ucrainene pentru siguranța locuitorilor în fața amenințării rusești. Ziarul National
Autoritățile locale din Ucraina au dispus marți evacuarea familiilor din mai multe sate din apropierea orașului Kupiansk, situat în nord-estul țări...
Ieri
03:45
Israelul primește rămășițele a patru ostatici de la Hamas în contextul unui armistițiu tensionat cu Gaza Ziarul National
Hamas a acționat rapid marți pentru a reduce tensiunea asupra armistițiului fragil în conflictul cu Israelul, returnând cadavrele mai multor ostati...
02:45
Zelenski retrage cetăţenia ucraineană primarului din Odesa și balerinului Serghei Polunin, stârnind controverse și proteste. Ziarul National
Preşedintele Volodimir Zelenski a semnat marţi decrete pentru retragerea cetăţeniei ucrainene primarului oraşului Odesa, Hennadi Truhanov, artistul...
01:45
Rusia intenționează să schimbe regulile pentru a trimite rezerviști în Ucraina: Ce implică noul proiect de lege? Ziarul National
Pentru a compensa pierderile de soldați în conflictul în curs, Rusia intenționează să modifice condițiile de înrolare a rezerviștilor. Un proiect d...
14 octombrie 2025
22:45
Televiziunea Hamas difuzează imagini șocante cu execuții publice în Gaza, suspectați de colaborare cu Israelul Ziarul National
Televiziunea Hamas a difuzat un videoclip în care este prezentată execuția publică a opt bărbați din orașul Gaza, acuzați că ar fi "colaboratori&qu...
22:45
Sikorski îndeamnă Europa să se pregătească pentru o posibilă intervenție rusă profundă în regiune Ziarul National
Ministrul de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, a avertizat că Europa trebuie să fie pregătită pentru o intervenție rusă profundă în regiune. ...
