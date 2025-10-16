SUA avertizează Rusia: vor urma consecințe dacă agresiunea asupra Ucrainei continuă: „Dacă este necesar, Departamentul de Război al SUA este pregătit să își joace rolul într-un mod în care doar Statele Unite pot”
Unica.md, 16 octombrie 2025 01:30
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a transmis un avertisment ferm Rusiei, afirmând că Statele Unite și aliații lor vor impune consecințe dacă agresiunea asupra Ucrainei nu încetează.
• • •
Acum 2 ore
01:40
Putin, lăsat singur pe scena internațională. Summitul ruso-arab, anulat din lipsă de participanți # Unica.md
Summitul internațional pentru pace în Gaza, organizat în Egipt și prezidat de președintele american Donald Trump, a subliniat tot mai vizibil pierderea de influență a Rusiei pe scena internațională, pe
01:30
SUA avertizează Rusia: vor urma consecințe dacă agresiunea asupra Ucrainei continuă: „Dacă este necesar, Departamentul de Război al SUA este pregătit să își joace rolul într-un mod în care doar Statele Unite pot” # Unica.md
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a transmis un avertisment ferm Rusiei, afirmând că Statele Unite și aliații lor vor impune consecințe dacă agresiunea asupra Ucrainei nu încetează. Totodată, el
01:20
Donald Trump amenință cu atacuri terestre împotriva cartelurilor venezuelene: tensiuni crescute între SUA și regimul Maduro # Unica.md
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că „ia în considerare" desfășurarea unor atacuri terestre împotriva cartelurilor venezuelene, pe fondul intensificării campaniei antidrog în America Latină. Declarația a fost făcută
Acum 4 ore
23:30
Un incident incredibil a avut loc în orașul siberian Ulan-Ude, Rusia, unde un bărbat a supraviețuit fără nicio zgârietură după ce a căzut sub un tramvai aflat în mișcare. Captură
Acum 6 ore
22:40
Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, face bilanțul mandatului: provocări majore și realizări importante în sistemul medical # Unica.md
Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, a prezentat la finalul ultimei ședințe a Executivului un bilanț al mandatului său, evidențiind atât provocările fără precedent, cât și realizările notabile din sistemul de sănătate
22:30
Republica Moldova lansează o campanie națională pentru promovarea eficienței energetice și consumului rațional # Unica.md
Republica Moldova a lansat o campanie națională de informare dedicată promovării eficienței energetice și consumului rațional de energie în instituțiile publice, sectorul privat și gospodării. Inițiativa este coordonată de Centrul
22:30
Luptătorul moldovean Alexandru Romanov a adus acasă medalia de aur la Campionatul Mondial de grappling, desfășurat în perioada 14-16 octombrie 2025. Competiția a avut loc cu participarea celor mai buni
21:50
Bărbat găsit mort pe strada Mitropolit Varlaam din Chișinău: poliția investighează circumstanțele # Unica.md
Poliția municipiului Chișinău investighează circumstanțele morții unui bărbat în vârstă de 55 de ani, al cărui corp neînsuflețit a fost descoperit în după-amiaza zilei de astăzi pe strada Mitropolit Varlaam.
21:40
Republica Moldova se alătură inițiativei europene „IA Factories” pentru dezvoltarea inteligenței artificiale # Unica.md
Republica Moldova a făcut un pas important în direcția digitalizării și inovării, aderând oficial la inițiativa europeană „IA Factories", un program strategic al Uniunii Europene dedicat dezvoltării infrastructurilor avansate de
21:30
Președintele Serbiei confirmă prezența cetățenilor ruși în tabăra de instruire tactico-militară pentru moldoveni din vestul Serbiei # Unica.md
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat la Belgrad, pe 15 octombrie, în prezența președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că în tabăra de instruire tactico-militară destinată cetățenilor moldoveni, organizată
21:10
Marina Tauber reacționează după ce Procuratura Anticorupție a cerut 13 ani de închisoare: „Nu mă mir dacă mâine vor cere o mie de ani” # Unica.md
După ce Procuratura Anticorupție a contestat sentința de 7 ani și 6 luni și a solicitat Curții de Apel Centru o pedeapsă de 13 ani de închisoare, Marina Tauber, aflată
Acum 12 ore
14:00
Explozie într-o locuință din Tașlâc, Grigoriopol: un bărbat de 60 de ani, la spital cu arsuri # Unica.md
Un bărbat de 60 de ani a ajuns la spital după ce a încercat să pornească plita din propria locuință, în satul Tașlâc, Grigoriopol, pe 15 octombrie. În momentul în
14:00
Alexandru Munteanu, candidatul PAS la funcția de premier, și legăturile sale cu un avocat cipriot sancționat internațional # Unica.md
Candidatul la funcția de prim-ministru propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Alexandru Munteanu, și-a administrat o parte din afaceri prin intermediul unui avocat cipriot sancționat internațional după invazia Rusiei
Acum 24 ore
13:50
Exercițiu de mobilizare al Ministerului Apărării din România: 10.000 de rezerviști, chemați la unitățile militare # Unica.md
Ministerul Apărării Naționale din România desfășoară, în perioada 12-20 octombrie, un amplu exercițiu de mobilizare în municipiul București și județul Ilfov, sub denumirea MOBEX B-IF-25, având ca scop verificarea stadiului
13:50
Procuratura Anticorupție contestă sentința Marinei Tauber și cere o pedeapsă de 13 ani de închisoare # Unica.md
Procurorii anticorupție au contestat la Curtea de Apel Centru sentința prin care Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat-o pe fosta deputată Marina Tauber la șapte ani și șase luni de
13:40
Oficial rus respinge afirmațiile lui Donald Trump despre prăbușirea economiei Rusiei: „Aprovizionarea cu benzină este stabilă” # Unica.md
Unul dintre principalii oficiali economici ai președintelui Vladimir Putin, viceprim-ministrul Alexander Novak, a respins miercuri afirmațiile președintelui american Donald Trump privind prăbușirea economiei Rusiei, în contextul cozilor pentru benzină din
13:30
Focar de pestă porcină africană confirmat la Ciocîlteni, Orhei: măsuri stricte de prevenire și control # Unica.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre identificarea unui focar de pestă porcină africană (PPA) la porci domestici, într-o exploatație nonprofesională din localitatea Ciocîlteni, raionul Orhei. Virusul a fost
13:20
Premierul Dorin Recean a fost aplaudat la ultima ședință a Guvernului: „Mulțumesc pentru munca și implicarea voastră” # Unica.md
Premierul Dorin Recean a fost aplaudat de miniștri în cadrul ultimei ședințe a Guvernului, desfășurată miercuri, 15 octombrie. Șeful Executivului și-a luat rămas bun, adresând mulțumiri colegilor pentru efortul depus
13:20
Daniel Vodă își încheie mandatul de purtător de cuvânt al Guvernului: „A fost o onoare incredibilă” # Unica.md
Purtătorul de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova, Daniel Vodă, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că își încheie activitatea în echipa de comunicare a Executivului. Sursa foto: Facebook/Daniel
13:20
Dosar complex de dublu omor și tâlhării, trimis în judecată: bărbat reținut după 23 de ani de căutare internațională # Unica.md
Procuratura municipiului Chișinău anunță finalizarea urmăririi penale și trimiterea în judecată a unui dosar complex care vizează un bărbat de 52 de ani, originar din raionul Ungheni, învinuit de comiterea
13:10
Guvernul dublează bugetul Schemei de ajutor de stat pentru investiții regionale: granturi și facilități fiscale de 4 miliarde lei # Unica.md
Guvernul a aprobat modificarea Schemei de ajutor de stat regional pentru investiții realizate în Republica Moldova, pe fondul creșterii cererii din partea mediului de afaceri și a sprijinului financiar din
13:10
Regim de control coordonat la frontiera Sculeni între Moldova și România: formalități simplificate și timp redus de așteptare # Unica.md
Cabinetul de miniștri a aprobat aplicarea regimului de control coordonat la punctul de trecere a frontierei Sculeni, între Republica Moldova și România. Acest regim presupune efectuarea verificărilor vamale și de
12:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru ziua de mâine, 16 octombrie. Astfel, prețul maxim pentru
12:50
Fracțiunea PAS critică aprobarea tardivă a bugetului Chișinăului pentru 2025: „Un an ratat de administrația Ceban” # Unica.md
Astăzi, în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău, unul dintre principalele puncte de pe ordinea de zi este aprobarea bugetului municipal pentru anul 2025, în prima și a doua lectură. Fracțiunea
11:40
Patru morți și peste 60 de intoxicați după un parastas în raionul Telenești: suspiciune de salmonella # Unica.md
Patru persoane și-au pierdut viața, iar peste 60 au fost intoxicate după ce au participat la un parastas organizat într-un local din raionul Telenești. Evenimentul a fost organizat pentru a
11:30
Creștere alarmantă a urgențelor medicale de Hramul Chișinăului. Apelul ministrei Sănătății către cetățeni # Unica.md
De Hramul Chișinăului, numărul persoanelor care au apelat la unitățile de primiri urgente a crescut semnificativ. Doar la Institutul de Medicină Urgentă au fost înregistrate 225 de solicitări, dintre care
11:20
Un tânăr de 23 de ani din Ucraina, care locuia într-o suburbie a Chișinăului, a rămas fără telefon și suma de 39.300 de lei, după ce a fost amenințat și
11:10
Pașaportul Republicii Moldova urcă pe locul 48 în clasamentul Henley & Partners: acces fără viză în 121 de țări # Unica.md
Pașaportul Republicii Moldova s-a situat pe locul 48 în clasamentul actualizat al pașapoartelor Henley & Partners pentru anul 2025. Deținătorii acestuia pot călători fără viză sau cu viză la sosire
11:10
Percheziții și rețineri într-un dosar de corupție la Călărași: scheme de mită pentru permise de conducere # Unica.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, au efectuat peste 50 de percheziții într-un dosar penal complex privind corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor
11:00
Incendiu puternic la un depozit de brichete din Zaim, raionul Căușeni: pagube materiale, fără victime # Unica.md
Marți dimineață, 14 octombrie, un incendiu a izbucnit într-un depozit situat în localitatea Zaim, raionul Căușeni. La fața locului au intervenit prompt patru echipaje de salvatori și pompieri. Potrivit Inspectoratului
11:00
Partidul Inima Moldovei contestă excluderea din alegerile parlamentare la Curtea Constituțională # Unica.md
Partidul Inima Moldovei (PRIM) a sesizat pe 15 octombrie Curtea Constituțională privind excluderea sa din alegerile parlamentare. Lidera formațiunii, Irina Vlah, susține că partidului i-a fost interzisă participarea „printr-o măsură
10:50
Dosar de corupere electorală, trimis în instanță la Bălți: promisiuni de bani pentru voturi la alegerile parlamentare # Unica.md
Procuratura municipiului Bălți anunță expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale privind coruperea electorală. Potrivit anchetatorilor, inculpatul, membru și simpatizant al unei formațiuni politice interzise în Republica Moldova,
10:50
Ministrul Justiției: Procedurile de extrădare vor fi inițiate după confirmarea locului aflării Marinei Tauber în Rusia # Unica.md
Ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat în cadrul emisiunii „La 360 de grade" de la TRM că, fiind vorba despre o sentință de condamnare, Ministerul Justiției va demara procedurile de
10:50
Două persoane au murit în accidente de electrocutare în Colonița și Cahul, după lucrări neautorizate lângă linii electrice # Unica.md
Două tragedii au avut loc în ultimele zile în Republica Moldova, după ce două persoane au efectuat lucrări neautorizate în apropierea liniilor electrice de înaltă tensiune și au fost electrocutate
Ieri
21:40
Amenințarea în 5 cuvinte a lui Donald Trump la adresa lui Emmanuel Macron, în timp ce-și strângeau mâna în Egipt, dezvăluită de un cititor pe buze # Unica.md
Președintele SUA, Donald Trump, și omologul său francez, Emmanuel Macron, au oferit luni, la summitul de la Sharm El-Sheikh, Egipt, o demonstrație de „diplomație teatrală" printr-o strângere de mână prelungită
21:10
Hematogenul este un baton dulce, asemănător cu ciocolata, utilizat ca supliment alimentar pentru susținerea sănătății sângelui. Produsul conține sânge bovin purificat, lapte condensat, miere, acid ascorbic și alte substanțe menite
20:30
Dictatorul belarus Alexander Lukashenko a declarat pe 14 octombrie că este dispus să consolideze legăturile cu Statele Unite, cu condiția ca această mișcare să fie în concordanță cu interesele Belarusului.
20:20
Vladimir Țurcanu, achitat în dosarul „Laundromatul rusesc”, va primi despăgubiri reduse pentru detenție și condiții inumane # Unica.md
Vladimir Țurcanu, șef adjunct al Departamentului reglementare și autorizare de la Banca Națională a Moldovei (BNM), va primi doar 75.000 de lei ca despăgubiri pentru prejudiciul moral și cheltuielile de
19:50
FSB deschide dosar penal împotriva lui Mihail Hodorkovski, acuzat de „organizare de grup terorist” și complot pentru răsturnarea puterii # Unica.md
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat marți, 14 octombrie, că a deschis un dosar penal împotriva opozantului în exil Mihail Hodorkovski, acuzându-l de crearea unei organizații teroriste
19:50
Temu, marketplace-ul online chinezesc, a raportat o creștere spectaculoasă a profiturilor înainte de impozitare în Uniunea Europeană, care au ajuns aproape la 120 de milioane de dolari în 2024, de
19:30
CEDO condamnă Republica Moldova pentru neexecutarea unei hotărâri judecătorești privind dreptul la locuință al unui fost polițist # Unica.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a pronunțat marți hotărârea în cauza Zagorodniuc v. Republica Moldova, vizând pretinsa încălcare a Articolelor 6 § 1 și 13 din Convenția Europeană a
18:20
Konstantin Galich, cunoscut în mediul online sub numele de Kostya Kudo, un trader și influencer apreciat în comunitatea internațională de criptomonede, a fost găsit mort în vârsta de 32 de
18:10
Convoi umanitar al ONU, atacat de forțele ruse în regiunea Herson: vehicule distruse și ajutoare pierdute # Unica.md
Forțele ruse au atacat marți, 14 octombrie, un convoi umanitar al Oficiului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA) în regiunea Herson, Ucraina. Potrivit autorităților regionale, mai multe vehicule care transportau
18:00
Trump promite că după acordul Israel-Hamas își va concentra eforturile pe conflictul din Ucraina # Unica.md
Pe 13 octombrie 2025, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că intenționează să se concentreze pe soluționarea războiului dintre Rusia și Ucraina, după ce va încheia un acord de
17:50
Prima reacție a lui Alexandru Munteanu, candidatul propus de PAS pentru funcția de prim-ministru # Unica.md
Alexandru Munteanu, candidatul propus de PAS pentru funcția de premier, a venit cu prima reacție publică pe internet. El a mulțumit formațiunii pentru încredere și a negat acuzațiile din spațiul
17:50
CEDO a condamnat Rusia să plătească peste 253 de milioane de euro Georgiei pentru încălcarea drepturilor omului în Abhazia și Osetia de Sud # Unica.md
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) a condamnat marți, 14 octombrie,
17:40
Termenul pentru finalizarea vetting-ului procurorilor și judecătorilor, prelungit până la sfârșitul anului 2026 # Unica.md
Termenul pentru finalizarea procesului de vetting al procurorilor și judecătorilor din Republica Moldova a fost extins până la sfârșitul anului 2026, a anunțat ministra justiției, Veronica Mihailov-Moraru. Decizia vine în ... Post-ul Termenul pentru finalizarea vetting-ului procurorilor și judecătorilor, prelungit până la sfârșitul anului 2026 apare prima dată în Unica.md.
17:30
Volodimir Zelenski, a semnat decretul de retragere a cetățeniei pentru mai multe persoane, inclusiv primarul Odesei # Unica.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat un decret prin care retrage cetățenia ucraineană mai multor persoane acuzate de legături cu Federația Rusă. Printre acestea se numără primarul Odesei, Ghenadi Truhanov, ... Post-ul Volodimir Zelenski, a semnat decretul de retragere a cetățeniei pentru mai multe persoane, inclusiv primarul Odesei apare prima dată în Unica.md.
17:00
Procuratura Anticorupție raportează progrese semnificative în investigarea finanțării ilegale a partidelor afiliate grupului Șor: Confiscări de peste 288 de milioane de lei # Unica.md
Mecanismele de finanțare ilegală a partidelor politice afiliate grupului Șor continuă să fie intens investigate de Procuratura Anticorupție (PA), care anunță rezultate notabile în ultimii ani. Până în prezent, 18 ... Post-ul Procuratura Anticorupție raportează progrese semnificative în investigarea finanțării ilegale a partidelor afiliate grupului Șor: Confiscări de peste 288 de milioane de lei apare prima dată în Unica.md.
16:50
Chișinău: aproape un milion de oameni zilnic, creștere demografică și presiuni asupra infrastructurii # Unica.md
Populația municipiului Chișinău a crescut cu aproape 8% în ultimii zece ani, ajungând la aproximativ 720.000 de locuitori, conform recensământului din 2024. Această creștere este explicată de sociologi prin migrația ... Post-ul Chișinău: aproape un milion de oameni zilnic, creștere demografică și presiuni asupra infrastructurii apare prima dată în Unica.md.
