România, bastion al independenței și securității Republicii Moldova, afirmă Gheorghe Bălan
Ziarul National, 15 octombrie 2025 23:45
Statul român a fost un pilon esențial în susținerea Independenței Republicii Moldova. Această opinie a fost exprimată de Gheorghe Bălan, ex-vicepre...
Acum 2 ore
23:45
Acum 4 ore
22:45
SUA avertizează Rusia: sancțiuni iminente dacă războiul din Ucraina nu se oprește! # Ziarul National
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a adresat un avertisment clar către Moscova miercuri, subliniind că Statele Unite și aliații săi sun...
21:45
Ucraina sub asediu: penele de curent afectează întreaga țară din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii electrice # Ziarul National
În întreaga Ucraină, miercuri, au avut loc întreruperi de curent cauzate de avariile produse asupra infrastructurii electrice prin atacurile ruseșt...
21:45
Moldova și Azerbaidjan își consolidează relațiile printr-un acord crucial de schimb de informații clasificate # Ziarul National
Guvernul a aprobat acordul privind primirea și schimbul reciproc de date și informații clasificate între Moldova și Azerbaidjan, transmite IPN. Aco...
Acum 6 ore
20:45
În întreaga Republică Moldova vremea se va menține însorită și fără precipitații în ziua de 16 octombrie 2025, cu schimbări considerabile în temper...
20:45
Cehia investește un milion de euro pentru reformarea asistenței sociale în Republica Moldova # Ziarul National
Cehia oferă un milion de euro pentru modernizarea asistenței sociale din Republica Moldova. Aceasta include sprijinirea implementării reformei REST...
19:45
Liderii statelor Uniunii Europene se vor reuni pe 23 și 24 octombrie la summitul oficial al blocului comunitar din această toamnă. Conform unei cio...
19:45
Zelenski își consolidează controlul la Odesa cu numirea unui general SBU în fruntea administrației militare # Ziarul National
Președintele Volodimir Zelenski l-a desemnat pe generalul Serhii Lîsak, actualul șef al administrației militare regionale din Dnipropetrovsk, în fu...
19:45
Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto critică politica energetică a UE din Moscova în timp ce NATO dezbate sprijinul pentru Ucraina la Bruxelles # Ziarul National
Ungaria riscă să fie afectată semnificativ dacă și-ar pierde accesul la energia rusească, a afirmat miercuri ministrul de externe al Budapestei, în...
Acum 8 ore
18:45
Cristina Gherasimov discută integrarea Republicii Moldova în UE cu oficiali europeni la Bruxelles # Ziarul National
Vicepremierul pentru Integrarea Europeana, Cristina Gherasimov, a avut o întâlnire cu comisarul european pentru Democrație, Justiție și Stat de dre...
18:45
Hegseth solicită aliaților NATO să intensifice achizițiile de arme americane pentru a sprijini Ucraina în fața amenințărilor rusești # Ziarul National
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a cerut, miercuri, aliaților din NATO să mărească cheltuielile pentru a achiziționa arme americane d...
18:45
Candidatul PAS la funcția de premier, Alexandru Munteanu, clarifică acuzațiile și își afirmă integritatea în afaceri și decizii publice # Ziarul National
Candidatul PAS pentru funcția de premier, Alexandru Munteanu, a venit cu dezmințiri în urma acuzațiilor din partea mai multor instituții de presă r...
18:45
Colaborare tehnică între Moldova și experții britanici pentru întărirea capacităților de apărare, fără a afecta neutralitatea țării # Ziarul National
Recent, în spațiul public s-a creat o agitație în legătură cu posibila încălcare a neutralității Republicii Moldova. Se vehicula că forțele britani...
17:45
R. Moldova și Ucraina pregătesc negocieri pentru drepturile sociale ale cetățenilor # Ziarul National
Chișinăul și Kievul sunt pe punctul de a negocia proiectul pentru Aranjamentul administrativ care vizează aplicarea Acordului interstatal în domeni...
17:45
Moldova la Bruxelles: un pas important spre standarde europene în învățământul superior # Ziarul National
Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării, inclusiv secretarul de stat responsabil pentru învățământul superior și cercetare, Adriana ...
17:45
În data de 16 octombrie 2025, la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” S.A., se va deschide ediția de toamnă a expozițiilor internaționa...
Acum 12 ore
17:00
Elena Druță renunță la funcția de consilier pentru relațiile cu diaspora: un pas important pentru viitorul Moldovei în UE # Ziarul National
Consilierul pentru relațiile cu diaspora al președintelui Republicii Moldova, Elena Druță, și-a anunțat demisia din această funcție. Ea a făcut ace...
17:00
Moldova intră puternic în rețeaua europeană de inteligentă artificială cu lansarea FAIMA # Ziarul National
Republica Moldova aderă oficial la inițiativa europeană „IA Factories”, o strategie a Uniunii Europene dedicată dezvoltării și utilizării infrastru...
17:00
ULTIMA ORĂ // Premierul propus de PAS, primele clarificări despre ACUZAȚIILE care i se aduc: „Sunt gata să răspund pentru fiecare investiție, companie și decizie luată. Întotdeauna m-am ghidat de principii, și nu de „profituri ușoare” sau ilicite” # Ziarul National
Candidatul la funcția de prim-ministru propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Alexandru Munteanu, dezminte unele informații apărute î...
16:30
Bugetul Chișinăului pentru 2025, blocat de consilierii PAS și PSRM din cauza suspiciunilor și întârzierilor # Ziarul National
Proiectul de buget pentru anul 2025 a fost scos de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului municipal Chișinău, printr-un vot comun al Partidului Ac...
16:30
Creșterea locurilor de muncă în agricultură: Peste 3 200 de oportunități create în perioada 2022-2024 # Ziarul National
15 octombrie 2025, Chișinău - Sectorul agricol continuă să fie unul dintre cei mai importanți angajatori ai țării. Oferă locuri de muncă pentru o m...
16:30
Consultări de piață și finanțare BERD pentru modernizarea sistemului de termoficare din Chișinău: Cum va beneficia capitala țării # Ziarul National
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare oferă finanțare Republicii Moldova pentru modernizarea sistemului de termoficare administrat de ...
15:30
Republica Moldova: Apreciată la Washington pentru progresele în reforme și integrarea europeană # Ziarul National
Delegația Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatorul Anca Dragu, a avut o întâlnire cu Antonella Bassani, vicepreședinte al Băncii ...
15:30
VIDEO, FOTO // START pentru a 11-a ediţie a Zilelor Filmului Românesc la Chişinău. PROGRAMUL complet festivalului # Ziarul National
Cele mai apreciate filme noi, un focus dedicat regizorului Radu Jude, o retrospectivă Alexandru Tatos, un film pentru copii, o lansare de carte ...
14:30
Guvernul dublează fondurile pentru investiții: ajutorul de stat primește un nou impuls în Moldova # Ziarul National
15 octombrie 2025 - Guvernul a aprobat modificarea Schemei de ajutor de stat regional pentru investiții realizate în Republica Moldova.Pe fondu...
14:30
Delegație ucraineană în discuții cu Raytheon în SUA pentru posibila livrare de rachete Tomahawk către Kiev # Ziarul National
O delegație de oficiali ucraineni de rang înalt aflată în prezent în Statele Unite a anunțat miercuri că a avut o întâlnire cu reprezentanți ai uno...
14:30
Guvernul a stabilit reguli noi pentru calcularea tarifelor în transportul rutier de pasageri # Ziarul National
Transportul rutier de pasageri va fi reglementat prin reguli clare, care vor lua în considerare costurile reale ale operatorilor și interesele călă...
13:45
PAS cere socoteală primarului Ion Ceban pentru gestionarea netransparentă a fondurilor municipale ale Chișinăului # Ziarul National
Consilierii din cadrul Consiliului Municipal Chișinău (CMC), afiliați PAS, îl acuză pe primarul Ion Ceban de utilizarea fondurilor municipale fără ...
13:45
ULTIMA ORĂ // Procurorii insistă pe o pedeapsă mai DURĂ în cazul Marinei Tauber – 13 ani de închisoare cu executare. Sentința Judecătoriei Chișinău, CONTESTATĂ de Procuratura Anticorupție # Ziarul National
Procurorii anticorupție insistă ca Marina Tauber să fie condamnată la 13 ani de închisoare cu suspendare, dublu față de pedeapsa aplicată la 30 ...
13:15
Dosar soluționat după două decenii: criminal periculos, adus în fața justiției pentru dublul omor de la Grătiești # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat că a finalizat urmărirea penală și a trimis în judecată un dosar complex, implicând un bărbat în vârstă...
Acum 24 ore
12:15
Ministrul Finanțelor, la Washington: România, deschisă pentru noi investiții care să stimuleze creșterea economică # Ziarul National
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, se află din nou în Statele Unite și a anunțat miercuri că programul său oficial la Washington a debutat cu ...
12:15
Dorin Recean îi mulțumește lui Alexandru Munteanu pentru preluarea funcției de prim-ministru: „Va aduce o schimbare pozitivă în Guvern și societate” # Ziarul National
Dorin Recean a transmis un mesaj de mulțumire către Alexandru Munteanu, care a acceptat să preia funcția de prim-ministru în viitorul guvern. La în...
12:15
Miniștrii Apărării NATO se Reunesc pentru Întărirea Apărării împotriva Amenințărilor Aeriene Rusești # Ziarul National
Miniștrii Apărării din statele membre NATO se vor reuni miercuri la Bruxelles pentru a discuta despre modalități de consolidare a Alianței. Aceasta...
12:15
Dorin Recean mulțumește Guvernului pentru eforturile depuse în parcursul european al Moldovei # Ziarul National
Premierul Dorin Recean a adresat mulțumiri în cadrul ultimei ședințe a Guvernului, marcând astfel încheierea actualului mandat al Cabinetului de mi...
12:15
Femeile din mediul rural impulsionează progresul agricol cu investiții și inițiative inovatoare în Moldova # Ziarul National
15 octombrie 2025, Chișinău - Numărul femeilor care conduc ferme, creează echipe și dezvoltă comunități este în creștere. Ele planifică investiții ...
11:15
Andrei Strah își încheie activitatea la guvern. Recean îi mulțumește pentru implicarea cu autoritățile publice locale # Ziarul National
Andrei Strah părăsește Guvernul. Începând de azi, 15 octombrie, acesta își încetează activitatea ca secretar general adjunct al executivului, confo...
11:15
ULTIMA ORĂ // Recean, informații noi despre SUCCESORUL său Alexandru Munteanu: „Experiența lui profesională va aduce acel suflu nou de care avem nevoie în Guvern și în societate”. Premierul a fost petrecut cu APLAUZE după ultima ședință de Guvern # Ziarul National
Prim-ministrul Dorin Recean îl cunoaște încă din adolescență pe posibilul succesor al său, Alexandru Munteanu, în condițiile în care i-a fost p...
10:00
ULTIMA ORĂ // Vasile Tofan, unul dintre numele vehiculate la funcția de PREMIER, sparge tăcerea. De ce a REFUZAT oferta și ce spune despre Alexandru Munteanu: „Va avea curajul să spună lucrurilor pe nume și să atace frontal marile provocări” # Ziarul National
Omul de afaceri Vasile Tofan, unul dintre numele vehiculate la funcția de premier, a explicat de ce încă nu este încă pregătit pentru prelua...
10:00
Mită electorală de 15.000 de lei la Bălți: Bărbat acuzat de corupere a alegătorilor pentru parlamentarele din 2025 # Ziarul National
Procuratura Bălți a anunțat trimiterea în instanța de judecată a unui caz penal privind acuzarea unei persoane de comiterea infracțiunii de coruper...
09:45
Cabinetul de miniștri, condus de Dorin Recean, se întâlnește astăzi pentru ultima dată în cadrul ședinței de Guvern. În conformitate cu legea, exec...
09:45
Israelul permite intrarea a 600 de camioane cu ajutor umanitar în Fâșia Gaza prin Rafah, în contextul armistițiului recent # Ziarul National
Israelul urmează să autorizeze redeschiderea punctului de trecere a frontierei de la Rafah miercuri, în a cincea zi de armistițiu în Războiul din F...
09:45
Legătura dintre SĂRBĂTORILE din R. Moldova și secțiile de terapie intensivă: Doar la Institutul de Medicină Urgentă s-au adresat pe 14 octombrie 225 de persoane, dintre care dintre 28 în stare CRITICĂ # Ziarul National
Sute de persoane au ajuns ieri, de Hramul Chișinăului, la Institutul de Medicină Urgentă. Majoritatea dintre aceștia erau în stare gravă, pe fo...
08:45
♈️ BerbecO nouă energie te va îndeamna să iei inițiativa și să faci progrese semnificative în proiectele tale personale. Curajul și încrederea în ...
07:45
Evacuarea masivă a civililor din zona Kupiansk: măsuri urgente ale autorităților ucrainene pentru siguranța locuitorilor în fața amenințării rusești. # Ziarul National
Autoritățile locale din Ucraina au dispus marți evacuarea familiilor din mai multe sate din apropierea orașului Kupiansk, situat în nord-estul țări...
03:45
Israelul primește rămășițele a patru ostatici de la Hamas în contextul unui armistițiu tensionat cu Gaza # Ziarul National
Hamas a acționat rapid marți pentru a reduce tensiunea asupra armistițiului fragil în conflictul cu Israelul, returnând cadavrele mai multor ostati...
02:45
Zelenski retrage cetăţenia ucraineană primarului din Odesa și balerinului Serghei Polunin, stârnind controverse și proteste. # Ziarul National
Preşedintele Volodimir Zelenski a semnat marţi decrete pentru retragerea cetăţeniei ucrainene primarului oraşului Odesa, Hennadi Truhanov, artistul...
01:45
Rusia intenționează să schimbe regulile pentru a trimite rezerviști în Ucraina: Ce implică noul proiect de lege? # Ziarul National
Pentru a compensa pierderile de soldați în conflictul în curs, Rusia intenționează să modifice condițiile de înrolare a rezerviștilor. Un proiect d...
Ieri
22:45
Televiziunea Hamas difuzează imagini șocante cu execuții publice în Gaza, suspectați de colaborare cu Israelul # Ziarul National
Televiziunea Hamas a difuzat un videoclip în care este prezentată execuția publică a opt bărbați din orașul Gaza, acuzați că ar fi "colaboratori&qu...
22:45
Sikorski îndeamnă Europa să se pregătească pentru o posibilă intervenție rusă profundă în regiune # Ziarul National
Ministrul de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, a avertizat că Europa trebuie să fie pregătită pentru o intervenție rusă profundă în regiune. ...
21:45
La începutul zilei de 15 octombrie 2025, temperaturile vor fi considerabil mai scăzute comparativ cu ziua precedentă în multe regiuni ale Republici...
