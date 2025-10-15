Un bărbat din Rusia cade sub un tramvai aflat în mișcare și scapă nevătămat 

16:30

Interpreta Adriana Ochisanu a fost exclusă oficial din concertul de Hram al Chișinăului, conform unor informații publice și a reacțiilor din mediul artistic. În același timp, familia marelui umorist Gheorghe ... Post-ul Familia lui Gheorghe Urschi acuză promisiuni neonorate de către primărie, după scandalul cu excluderea Adrianei Ochisanu din concertul de Hram: „Cultura nu moare din lipsă de talente, ci din lipsă de respect” apare prima dată în Unica.md.