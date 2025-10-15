„Pentru examen vă trebuie 5 iepuri...”. Dosarul privind permisele de conducere, la Călărași. CNA a publicat convorbirile dintre persoanele implicate - VIDEO

ProTV.md, 15 octombrie 2025 21:40

Acum 15 minute
22:00
Explozie de nemulțumire în Belgia: aeroporturi blocate, transport suspendat și ciocniri dure între manifestanți și poliție în inima Bruxelles-ului - VIDEO ProTV.md
22:00
Anglia este prima națională europeană calificată la Cupa Mondială de anul viitor - VIDEO ProTV.md
22:00
Naționala Under 21 a Moldovei în cădere liberă: al patrulea eșec consecutiv în preliminariile Euro, după înfrângerea dureroasă cu Slovacia - VIDEO ProTV.md
Acum 30 minute
21:50
Jaqueline Cristian a obținut în această dimineață calificarea în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Osaka - VIDEO ProTV.md
21:50
Naționala Moldovei a încheiat la egalitate cel de-al șaselea meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026 - VIDEO ProTV.md
21:50
Leo Messi a intrat în istorie! Un nou record stabilit - VIDEO ProTV.md
21:50
Doi moldoveni - reținuți în Italia, fiind acuzați de migrație ilegală și exploatare prin muncă. Ce mai exact au făcut - VIDEO ProTV.md
21:50
Vești bune pentru călători. Control vamal comun va fi instituit și la vama Sculeni. Decizie - aprobată de Guvern - VIDEO ProTV.md
21:50
Reprezentativa masculină a Moldovei de tenis de masă scrie istorie: Băieții noștrii s-au calificat în faza eliminatorie a Campionatului European - VIDEO ProTV.md
Acum o oră
21:40
21:40
„Am fost înfometați, ținuți în lanțuri și amenințați zilnic”: Ostaticii întorși în Israel povestesc calvarul trăit în captivitate - VIDEO ProTV.md
21:40
Regiunea transnistreană riscă să rămână fără gaze: Moldovagaz anunță rezerve doar până pe 15 octombrie, iar autoritățile așteaptă „plăți iminente” - VIDEO ProTV.md
21:30
Armistițiul din Gaza, sub semnul întrebării: Trump amenință, iar Hamas execută public pretinși colaboratori - VIDEO ProTV.md
21:20
Moldova devine parte a rețelei europene de „fabrici de inteligență artificială” prin lansarea antenei FAIMA ProTV.md
Acum 2 ore
21:10
Corpul unui bărbat, găsit fără suflare la Autogara Centrală din Chișinău. Poliția a deschis o anchetă ProTV.md
20:40
Primarul Odesei a rămas fără cetățenia Ucrainei. Zelenski vrea să plaseze orașul sub administrație militară - VIDEO ProTV.md
20:30
Artiști consacrați, dansuri în aer liber și bucurie până la miezul nopții: Hramul Chișinăului a adus mii de oameni în PMAN - VIDEO ProTV.md
20:30
„Ca și cum ai veni din iad în rai”: Palestinienii eliberați din închisorile israeliene povestesc despre tortură, foamete și suferință - VIDEO ProTV.md
20:20
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 15.10.2025 ProTV.md
Acum 4 ore
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 15.10.2025 ProTV.md
20:00
Cu mandatul aproape de final, unii miniștri spun că vor să continue proiectele începute, în timp ce alții se pregătesc să părăsească Guvernul Recean - VIDEO ProTV.md
19:50
Unii îl cunosc din presă, alții din amintiri personale: Miniștrii din Guvernul Recean reacționează diferit la desemnarea lui Alexandru Munteanu ca viitor prim-ministru - VIDEO ProTV.md
18:50
Italia a furnizat Rusiei materii prime importante folosite la rachetele Iskander, una dintre cele mai mari amenințări pentru Ucraina ProTV.md
18:40
Odesa, plasată sub administrare militară de către Volodimir Zelenski, pe fondul unui conflict cu primarul orașului-port ProTV.md
18:30
Tensiuni comerciale între SUA și China. Declarația care a iritat oficialii de la Washington ProTV.md
18:20
Trump nu i-a trimis niciun mesaj lui Putin de ziua lui. Kremlinul confirmă: „Nu l-a felicitat, nu” ProTV.md
18:20
„Așteptarea noastră astăzi”. Șeful Pentagonului le cere țărilor NATO „să cumpere și mai mult” armament american pentru Ucraina ProTV.md
Acum 6 ore
17:50
„Nu reușesc să curăț toate prostiile din comentarii”: Postare bizară apărută pe pagina oficială a Primăriei Chișinău, ștearsă după câteva minute. Reacția instituției ProTV.md
17:40
Alexandru Munteanu răspunde acuzațiilor legate de companii offshore și de presupusa colaborare cu un avocat sancționat internațional: „Sunt gata să răspund pentru fiecare investiție adusă” ProTV.md
17:30
Alexandru Munteanu răspunde acuzațiilor legate de companii offshore și de presupusa colaborare cu un avocat sancționat: „Sunt gata să răspund pentru fiecare investiție adusă” ProTV.md
17:00
Un automobil s-a răsturnat, după ce s-a lovit cu o altă mașină, pe o stradă din capitală. Imagini de la locul accidentului - VIDEO ProTV.md
Ieri
10:50
Ceremonia oficială din Parcul Catedralei de Hramul capitalei. O mulțime de oameni, prezenți - GALERIE FOTO/VIDEO ProTV.md
10:50
Fotbal: Echipa Insulelor Capului Verde s-a calificat în premieră la Cupa Mondială ProTV.md
10:30
Adriana Ochișanu - scoasă din lista interpreților care vor cânta de hramul capitalei. Cu ce acuzații vine către cei de la Direcția Cultură Chișinău și ce spune despre situația din showbizul moldovenesc - VIDEO ProTV.md
10:00
Și Igor Grosu a venit cu un mesaj de felicitare: „La mulți ani Chișinău, Briceni, Rezina, Florești, Vulcănești, Varnița și toate satele și orașele noastre frumoase care sărbătoresc hramul" - VIDEO ProTV.md
09:50
Primarul capitalei felicită chișinăuienii: „De Hramul orașului, să ne bucurăm de oamenii care dau viață Chișinăului" - FOTO ProTV.md
09:40
Partidul lui Costiuc rămâne fără finanțare de la bugetul de stat pentru un an. CSJ a menținut sancțiunea CEC pentru Partidul Democrația Acasă ProTV.md
09:40
Cum suportă SUA costul tarifelor impuse de Donald Trump. Ce arată primele analize economice ProTV.md
09:10
„Să muncim împreună pentru ca, peste doar câțiva ani, Chișinăul să fie una dintre capitalele Uniunii Europene.” Mesajul preşedintelui Maia Sandu, de ziua capitalei ProTV.md
08:50
Numărul uriaș de soldați pierduți de Rusia în Ucraina în acest an a fost dezvăluit de un raport oficial divulgat ProTV.md
08:40
Un microfon uitat deschis a surprins o discuție neaşteptată între Trump şi preşedintele Indoneziei. Ce i-a promis liderul SUA ProTV.md
08:30
Trump și Macron, moment viral pe rețelele sociale la summitul din Egipt. Gestul care i-a amuzat pe internauți - VIDEO ProTV.md
08:20
În timp ce așteaptă undă verde pentru Tomahawk, Zelenski prezintă planul cu banii pe masă pentru rachetele americane ProTV.md
08:10
La mulți ani, Chișinău! Capitala împlinește astăzi 589 de ani. Cum va fi sărbătorit Hramul orașului și pe ce străzi a fost suspendat traficul rutier ProTV.md
08:10
Cer variabil cu maxime de până la 15 grade în capitală. Ce temperaturi se vor înregistra în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
13 octombrie 2025
22:50
Vasile Tofan refuză propunerea de a deveni prim-ministru, invocând angajamente profesionale. Băluţel: „Nu este disponibil pentru a prelua funcția” ProTV.md
Mai mult de 2 zile în urmă
21:50
Trump a arătat o foaie a acordului istoric de pace semnat în Egipt. Ce conține, de fapt, înțelegerea pe care și-a pus semnătura ProTV.md
21:40
În plină intensificare a negocierilor pentru livrarea rachetelor Tomahawk, Zelenski anunță că se întâlnește cu Trump: Unele lucruri nu se pot discuta la telefon ProTV.md
21:20
Marea surpriză în calificările la Mondial a venit din apropierea Cercului Polar nordic. Insulele Feroe au înregistrat a patra victorie în actuala campanie, câștigând în fața Cehiei - VIDEO ProTV.md
21:20
Revenire superbă pentru tenismenul Radu Albot în finala calificărilor la un turneu challenger din Grecia - VIDEO ProTV.md
