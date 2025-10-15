Utilizatorii ChatGPT ar putea accesa conţinut pentru adulţi pe platformă. Anunțul făcut de Sam Altman

18:20

Invitatul următoarei ediții a proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, este vloggerul Daniel Rachier. De obicei, el este cel care pune întrebările și scoate la lumină istoriile altora. De data aceasta, rolurile s-au inversat: Daniel a fost cel intervievat și a vorbit deschis despre parcursul său - de la primii pași în vlogging și amintirile din copilărie, până la lipsa de susținere din partea familiei. Creatorul proiectului „Pe patru roți” ne-a povestit ce sume i-au cerut unele vedete din Moldova pentru a participa la vloggurile sale, inclusiv nume precum Vasile Josan, Cătălin Lungu și Emilian Crețu.