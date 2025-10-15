Utilizatorii ChatGPT ar putea accesa conţinut pentru adulţi pe platformă. Anunțul făcut de Sam Altman
UNIMEDIA, 15 octombrie 2025 20:20
OpenAI anunță că va introduce, din decembrie, posibilitatea de a accesa conţinut pentru adulţi pe platforma ChatGPT. Sam Altman, CEO-ul companiei, declară că decizia face parte din eforturile OpenAI de a „trata utilizatorii adulți ca adulți”, scrie adevarul.ro.
Acum 30 minute
20:20
20:10
Începând cu 1 martie 2026, călătoriile cu microbuzele și autobuzele pe rutele naționale și internaționale se vor scumpi cu până la 20%, ca urmare a aprobării de către Guvern a unei noi formule de calcul a tarifelor.
Acum o oră
20:00
Începând cu 1 martie 2026, călătoriile cu microbuzele și autobuzele pe rutele naționale și internaționale se vor scumpi cu până la 20%, ca urmare a aprobării de către Guvern a unei noi formule de calcul a tarifelor.
19:40
Putin, lăsat singur pe scena internațională. Summitul ruso-arab, anulat din lipsă de participanți # UNIMEDIA
Summitul ruso-arab pe care Vladimir Putin îl pregătea de luni de zile la Moscova a fost anulat din lipsă de participanți. Doar câțiva lideri și-au confirmat prezența, în timp ce atenția lumii s-a mutat spre Egipt, unde Donald Trump a reunit zeci de șefi de stat pentru semnarea unui acord de pace privind Gaza. Absența Rusiei de la acest eveniment a subliniat izolarea tot mai accentuată a Moscovei și pierderea influenței sale în Orientul Mijlociu, scrie adevarul.ro.
Acum 2 ore
19:10
(foto) Gabriel Ojog, pe podium la Campionatul Balcanic: Luptătorul moldovean a cucerit bronzul # UNIMEDIA
Luptătorul de stil liber Gabriel Ojog a urcat pe podium la Campionatul Balcanic din România. Potrivit Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, sportivul a cucerit medalia de bronz la categoria de greutate sub 23 de ani.
19:00
Subiectul cu privire la Bugetul municipal Chișinău pentru anul 2025 a fost exlus de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Municipal Chișinău.
19:00
Alexandru Munteanu respinge „suspiciunile” lansate în spațiul public: Nu am afaceri offshore și nici legături cu oligarhii ruși # UNIMEDIA
Alexandru Munteanu, candidatul PAS la funcția de premier, respinge suspiciunile apărute în mass-media privind asocierea sa cu businessul offshore și firme controversate. „Prieteni, haideți să lucrăm împreună ca să construim. Întotdeauna m-am ghidat de principii, și nu de „profituri ușoare” sau ilicite, cum se implică”, a scris acesta pe pagina sa e Facebook.
18:40
Alertă la Primăria Chișinău, după o postare suspectă pe pagina de Facebook: Contul a fost spart # UNIMEDIA
Primaria Chișinău a informat astăzi, 15 octombrie, că pagina oficială de Facebook a fost compromisă temporar.
Acum 4 ore
18:20
(video) Cât costă faima? Secretele nespuse ale vedetelor Moldovei, cu Daniel Rachier, la „Tinerii care împing Moldova înainte”: Crețu mi-a cerut între 2 și 5 mii euro # UNIMEDIA
Invitatul următoarei ediții a proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, este vloggerul Daniel Rachier. De obicei, el este cel care pune întrebările și scoate la lumină istoriile altora. De data aceasta, rolurile s-au inversat: Daniel a fost cel intervievat și a vorbit deschis despre parcursul său - de la primii pași în vlogging și amintirile din copilărie, până la lipsa de susținere din partea familiei. Creatorul proiectului „Pe patru roți” ne-a povestit ce sume i-au cerut unele vedete din Moldova pentru a participa la vloggurile sale, inclusiv nume precum Vasile Josan, Cătălin Lungu și Emilian Crețu.
18:10
Locuitorii din Căușeni vor plăti mai mult pentru apă și canalizare: Ce tarife a aprobat ANRE # UNIMEDIA
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat ajustarea tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare prestate de Î.M. „Apă-Canal Căușeni”.
17:50
Primele mărturii despre captivitatea în tunelurile Hamas. Povești despre tortură, singurătate și pericol extrem # UNIMEDIA
Ostaticii israelieni au relatat experiențe diferite despre lunga perioadă de captivitate în Fâșia Gaza și supraviețuirea în circumstanțe extreme, în tuneluri sau în corturi, în timp ce Israelul bombarda enclava palestiniană, relatează The Guardian, citată de adevărul.ro.
17:30
Cadavrul unui bărbat de 55 de ani a fost descoperit astăzi în preajma Gării Centrale din capitală. Poliția a pornit o anchetă.
17:10
Reacții pe rețelele sociale după ce omul de afaceri Alexandru Munteanu a fost propus de PAS pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Fosta deputată a Partidului Acțiune și Solidaritate, Olesea Stamate, a publicat o postare în care își exprimă opinia privind această candidatură, menționând atât aspecte pozitive, cât și negative din punctul ei de vedere. În comentarii, o utilizatoare se întreabă ironic: „Domnul e la curent că în Republica Moldova cu tot „рулеште” (n.n. decide) Maia Sandu?”.
17:00
Consiliul Municipal Chișinău s-a întrunit astăzi, 15 octombrie, în ședință. Pe ordiena de zi au figurat 39 de subiecte, printre care și bugetul municipal Chișinău, care a fost exclus de pe agendă pentru a 8-a oară.
17:00
Președintele interimar al Siriei, Ahmad al-Sharaa, la Moscova: Va cere lui Putin extrădarea lui Bashar al-Assad # UNIMEDIA
Preşedintele interimar sirian Ahmad al-Sharaa, care efectuează miercuri prima sa vizită în Rusia, va cere Moscovei să-l predea pe fostul preşedinte Bashar al-Assad, declară un oficial guvernamental sirian sub protecţia anonimatului AFP, scrie presa română.
Acum 6 ore
16:30
Primarul capitalei, Ion Ceban, a venit cu o reacție după ce proiectul bugetului a fost, din nou, exclus de pe agenda ședinței Consiliului Municipal Chișinău. Edilul menționează că prin acest vot, formațiunile au demonstrat că „nu le pasă de locuitori”, dar dă asigurări că proiectele din Chișinău vor continua.
16:10
(video) „A fost oribil”. Momentul accidentului, în care au fost implicate Boțan și Beregoi, de acum 5 ani: Mașina, în plină viteză, intră într-un copac # UNIMEDIA
Interpreta Vlada Boțan a publicat momentul accidentului, în care a fost implicată ea și Iuliana Beregoi, acum cinci ani.
16:10
Cum ar fi să ai Internet rapid și stabil în toată casa, fără întreruperi și fără bătăi de cap? Cu noua opțiune Wi-Fi Confort, acest lucru devine realitate cu Internet prin Fibră de la Orange.
15:40
Tragedii la Colonița și Cahul: Doi bărbați au murit electrocutați în urma unor lucrări neautorizate # UNIMEDIA
ÎCS „Premier Energy Distribution” SA informează despre două accidente tragice de electrocutare care s-au produs în ultimele zile în zonele de protecție ale rețelelor electrice.
15:30
Consiliera Maiei Sandu pentru relații cu diaspora, Elena Druță, a demisionat din funcție. „Mulțumesc colegilor pentru susținere și colaborare. Doamna Președintă, vă sunt recunoscătoare pentru încredere”, a scris Druță.
15:10
(video) PAS, cu poza Adrianei Ochișanu, la tribună: Să ne explice de ce artiștii care nu sunt loiali partidului de guvernare, din primărie, nu sunt chemați la concerte # UNIMEDIA
Consilierii Patidului Acțiune și Solidaritate din Consiliul Municipal Chișinău au ieșit la tribună cu poza Adrianei Ochișanu și au cerut șefei Direcției de Cultură să vină la raport. Aceștia acuză că artista a fost exclusă din programul de hram pentru că nu ar fi „loială partidului de guvernare”.
15:00
„Zidul anti-drone” se extinde: Comisia Europeană vrea protecție pentru tot continentul, nu doar flancul estic # UNIMEDIA
Comisia Europeană a propus extinderea "zidului anti-drone" astfel încât să protejeze întreg continentul. Inițial, era prevăzută doar protejarea țărilor din flancul estic, dar unele state s-au simțit excluse, relatează Reuters, citat de presa română.
14:50
„Face multe pentru această palmă de pământ”. Deși toți îi spun „moldoveanca din Madagascar”, Cynthia Elisoa nu are cetățenia RM: Apel public către Maia Sandu # UNIMEDIA
Elisoa Cynthia, originară din Madagascar, trăiește de ani buni în Republica Moldova, vorbește fluent româna, muncește, face voluntariat și promovează cultura locală. Deși se consideră moldoveancă cu sufletul, nu are cetățenie, iar jurnalistul Dorin Galben lansează un apel public pentru ca aceasta să o obțină prin decret prezidențial. „Ea a făcut și face multe pentru această palmă de pământ. Chiar merită să obțină cetățenia țării noastre și să devină oficial moldoveancă cu acte în regulă”, a scris ultimul.
Acum 8 ore
14:30
(foto/video) „Am stat 2 săptămâni în spital cu comoție cerebrală”. Beregoi și Boțan, primele imagini din noaptea accidentului, care le-a spart prietenia. Dezvăluirile interpretelor # UNIMEDIA
Acum cinci ani, o seară obișnuită s-a transformat într-un coșmar pentru tinerele artiste Iuliana Beregoi și Vlada Boțan. În data de 13 octombrie, aflate într-o plimbare cu mașina prin Orhei, pe un drum umed, cele două au fost implicate într-un grav accident rutier. La acel moment, fetele nu au dezvăluit prea multe.
14:20
Tragedie într-o familie din Telenești: Un băiat și-a găsit tatăl decedat, la o margine de sat # UNIMEDIA
Un bărbat de 58 a fost găsit decedat la marginea localității Vasieni din raionul Telenești. Potrivit Poliței, bărbatul a fost depistat de către fiul său.
14:20
SUA au anulat vizele a șase străini din cauza comentariilor de pe rețelele de socializare la adresa lui Charles Kirk. Ce au scris oamenii # UNIMEDIA
Departamentul de Stat al SUA a anunțat, marți, că a revocat vizele a șase cetățeni străini, care au comentat pe rețelele de socializare asasinatul activistului de dreapta Charlie Kirk. „Statele Unite nu au obligația de a găzdui străini care doresc moartea americanilor”, scrie în comunicatul postat pe X, care este însoțit de mesajele publicate de cei șase cetățeni, scrie hotnews.ro.
13:40
(live/update) CMC, în ședință după o pauză de 2,5 luni: Subiectul privind destituirea lui Talmaci, inclus pe ordinea de zi # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește astăzi, 15 octombrie, în ședință, unde va fi prezentat în vederea aprobării, pentru a opta oară, bugetului local pentru 2025. Urmărește ședința live pe UNIMEDIA.
13:40
13:40
Procuratura Anticorupție cere 13 ani de închisoare pentru fosta deputată, Marina Tauber. Sentința a fost contestată la Curtea de Apel.
13:30
13:30
(audio) „Pentru examen trebuie 5 iepuri...”: Discuții din dosarul de corupție sistemică la eliberarea permiselor de conducere la Călărași # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție a publicat interceptări audio din dosarul de corupție sistemică la eliberarea permiselor de conducere la Călărași.
13:20
13:20
(video) „Am auzit că ești singură…”: Un fan înfocat a urcat pe scenă, a îngenuncheat și a cerut-o de nevastă pe Katy Perry. Reacția celebrei artiste # UNIMEDIA
Katy Perry a avut parte de un moment neașteptat pe scenă, în timpul concertului susținut recent la Londra, în cadrul turneului „Lifetimes Tour”, scrie protv.ro.
13:10
(stop cadru) Zinaida Popa la ședința CMC: Vă jucați de-a țara în bunghi, noi nu participăm # UNIMEDIA
După o pauză de 2,5 luni, consilierii CMC s-au într-un astăzi în ședință. Aprobarea ordinii de zi a avut loc cu mici replici între consilieri. „Vă jucați de-a țara în bunghi”, a menționat președinta fracțiunii PAS, Zinainda Popa.
13:00
Ieftiniri generoase la pompă: Prețul benzinei scade mâine cu 14 bani. Cât va costa motorina # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 16 octombrie. Astfel, benzina va fi mai ieftină cu 14 de bani, iar motorina - cu 12 bani.
12:50
Cetățenii moldoveni care au lucrat în Ucraina vor beneficia de pensii și prestații sociale. Măsura îi vizează și pe cetățenii ucraineni angajați în câmpul muncii în Republica Moldova.
Acum 12 ore
12:30
(video) Jefuit în drum spre „libertate”: Un ucrainean, amenințat și lăsat fără bani de doi moldoveni care i-au promis să-l ajute să plece din țară # UNIMEDIA
Un tânăr de 23 de ani din Ucraina a trecut prin clipe de groază la Cimișlia, după ce doi bărbați pe care îi cunoscuse pe o rețea de socializare l-au amenințat cu un pistol și l-au jefuit de aproape 40 de mii de lei. Cei doi moldoveni i-au promis că îl vor ajuta să părăsească țara, însă, pe drum, l-au deposedat de toate bunurile.
12:30
12:20
Operațiune uriașă de evacuare în 40 de orașe ucrainene: Familiile cu copii trebuie să părăsească imediat casele # UNIMEDIA
Autorităţile ucrainene au ordonat evacuarea familiilor cu copii din mai multe oraşe din regiunea estică Harkov, din cauza „înrăutăţirii situaţiei securitare” în jurul oraşului Kupiansk, locul unor confruntări de mult timp, scrie digi24.ro.
12:10
(foto) „Bandajat” și parcat într-o curte: Cum arată acum Lamborghini Urus-ul purpuriu, distrus într-un accident în capitală # UNIMEDIA
Luxosul Lamborghini Urus purpuriu, implicat recent într-un accident în capitală, stă parcat într-o curte, având caroseria grav avariată. Noi imagini cu bolidul au fost surprinse de jurnaliștii UNIMEDIA.
11:30
(foto) „Fabrică de permise” la Călărași: 53 de candidați și mai mulți funcționari, cercetați de CNA pentru mită de până la 700€. Trei persoane, reținute # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, au desfășurat peste 50 de percheziții într-o amplă cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere la Călărași. În urma acțiunilor de urmărire penală, 3 persoane au fost reținute pentru 72 de ore.
11:20
(video) Cabinetul de miniștri condus de Dorin Recean, în ultima ședință de Guvern: „Vă mulțumesc pentru colaborare” # UNIMEDIA
Cabinetul de miniștri, condus de premierul Dorin Recean s-a întrunit astăzi, 15 octombrie, în ultima ședință de Guvern. Pe ordinea de zi au figurat 15 proiecte. Totodată, prim-ministrul și-a luat rămas bun de la Guvern, mulțumind miniștrilor și funcționarilor pentru munca depusă și sprijinul acordat pe parcursul mandatului. La finalul ședinței, acesta a fost petrecut cu aplauze de colegi.
11:20
(video) Nr. 2 pe lista PAS la parlamentare și-a încheiat mandatul la șefia Guvernului și se retrage din viața publică: Recean, petrecut cu aplauze de colegi # UNIMEDIA
Premierul Dorin Recean și-a luat rămas bun de la Guvern, mulțumind colegilor „pentru muncă și sprijin”. Acesta a fost aplăudat de miniștri, după un mesaj. „Cel mai important este că am reușit să fim o societate unită”, a declarat prim-ministrul la ultima ședință a Executivului.
11:10
(foto) Incendiu la un depozit de producere a brichetelor din Căușeni: Patru echipaje de pompieri au luptat cu flăcările # UNIMEDIA
În dimineața zilei de 14 octombrie 2025 pompierii IGSU au fost solicitați să intervină la lichidarea unui incendiu izbucnit într-un depozit din localitatea Zaim, raionul Căușeni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:49.
10:50
(video) „Mi-a fost profesor”. Dorin Recean se cunoaște cu Alexandru Munteanu din anii '91: „Îi mulțumesc că a acceptat să preia conducerea Guvernului” # UNIMEDIA
Premierul Dorin Recean afirmă că Alexandru Munteanu, candidatul PAS la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, i-a fost profesor la facultate și „l-a convins să studieze electro-fizică”. „Mi-a zis: Dorine, lumea se mișcă de la atomi, spre biți”, a declarat Recean în ultima ședință de Guvern.
10:40
„S-a apropiat de ea și i-a șoptit ceva la ureche”: Moldoveanca care i-a pus capac lui Sean Penn, surprinsă sărutându-se cu actorul în plină stradă # UNIMEDIA
Sean Penn nu s-a ferit de gesturile de afecțiune în public, în timp ce se plimba pe străzile din Madrid alături actrița moldoveancă Valeria Nicov, scrie protv.ro.
10:30
10:20
(video) De ce Chișinăul nu are buget? Ion Ceban: Formațiunile politice au văzut la coada vacii interesul locuitorilor # UNIMEDIA
Primarul general Ion Ceban acuză formațiunile politice din Consiliul Municipal că blochează votarea bugetului Chișinăului pentru anul 2025. „Cred că au văzut la coada vacii interesul locuitorilor”, a declarat edilul la emisiunea „PE FAȚĂ” de la TV Moldova1 .
10:20
Ultima oră! Andrei Strah a demisionat din funcția de secretar general adjunct al Guvernului # UNIMEDIA
Secretarul general adjunct al Guvernului, Andrei Strah, a demisionat din funcție. Cererea de demisie a fost aprobată în cadrul ședinței de astăzi a cabinetului de miniștri.
10:10
(live) Cabinetul de miniștri condus de Dorin Recean, în ultima ședință de Guvern: Ce proiecte figurează pe agendă # UNIMEDIA
Cabinetul de miniștri, condus de premierul Dorin Recean se întrunește astăzi, 15 octombrie, în ultima ședință de Guvern. Pe ordinea de zi figurează 15 proiecte.
