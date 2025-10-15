Cehia, sprijin pentru modernizarea sistemului de asistență socială din Republica Moldova
Vocea Basarabiei, 15 octombrie 2025 20:10
Cehia sprijină eforturile Republicii Moldova de modernizare a sistemului de asistență socială, printr-un proiect de peste 1 milion de euro dedicat implementării reformei RESTART. Proiectul „Sprijin pentru implementarea reformei RESTART” a fost lansat astăzi, la Chișinău, în prezența ministrului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Alexei Buzu, și a viceprim-ministrului ceh și ministru al […] Articolul Cehia, sprijin pentru modernizarea sistemului de asistență socială din Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
• • •
Acum 30 minute
20:10
Acum 2 ore
19:30
Marea Britanie va trimite experți militari în Republica Moldova pentru instruiri anti-dronă # Vocea Basarabiei
Guvernul britanic a anunțat că va trimite în Republica Moldova experți militari britanici, pentru a instrui forțele armate moldovenești în tactici de combatere a dronelor și pentru a ajuta țara să își consolideze apărarea, pe fondul agresiunii sporite a dronelor rusești pe teritoriul Europei. Decizia a fost anunțată miercuri de secretarul britanic al apărării, John […] Articolul Marea Britanie va trimite experți militari în Republica Moldova pentru instruiri anti-dronă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:20
Țările nordice și baltice, sprijin de peste trei milioane de dolari pentru creșterea rezilienței cibernetice a MAE din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Țările nordice și baltice vor investi 3,1 milioane de dolari într-un proiect menit să consolideze capacitatea Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova de a gestiona crizele și de a face față amenințărilor cibernetice. Proiectul întitulat „Îmbunătățirea gestionării crizelor și a rezilienței cibernetice a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova”, va fi finanțat de Danemarca, Estonia, […] Articolul Țările nordice și baltice, sprijin de peste trei milioane de dolari pentru creșterea rezilienței cibernetice a MAE din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 4 ore
18:10
Candidatul PAS la funcția de premier al R. Moldova: Nimeni nu încearcă nimic să ascundă. Sunt gata să răspund pentru fiecare investiție # Vocea Basarabiei
Alexandru Munteanu, candidatul la funcția de prim-ministru propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), dezminte informații apărute în presă, potrivit cărora și-ar fi administrat o parte din afaceri printr-un avocat cipriot sancționat internațional după invazia Rusiei în Ucraina. El a subliniat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că este dispus să ofere informații despre […] Articolul Candidatul PAS la funcția de premier al R. Moldova: Nimeni nu încearcă nimic să ascundă. Sunt gata să răspund pentru fiecare investiție apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:50
17:10
Președintele Serbiei: Cetățeni ruși au activat în tabăra militară unde au fost antrenați și moldoveni # Vocea Basarabiei
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a confirmat că trei ruși au activat în tabăra de instruire militară Sunčana Reka, situată în apropierea localității Loznica, unde au fost antrenați și cetățeni ai Republicii Moldova. Declarația a fost făcută miercuri, în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Nu pot […] Articolul Președintele Serbiei: Cetățeni ruși au activat în tabăra militară unde au fost antrenați și moldoveni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Elena Druță pleacă din funcția de consilieră a președintei R. Moldova pentru relațiile cu diaspora # Vocea Basarabiei
Elena Druță a anunțat pe rețelele de socializare că și-a încheiat mandatul de consilieră a președintei Republicii Moldova pentru relațiile cu diaspora. Ea a declarat că a fost o onoare și o mare responsabilitate să lucreze în interesul cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare, menționând că a întâlnit oameni valoroși care promovează imaginea țării și […] Articolul Elena Druță pleacă din funcția de consilieră a președintei R. Moldova pentru relațiile cu diaspora apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 6 ore
16:00
Daniel Vodă a anunțat miercuri, 15 octombrie, că-și încheie activitatea în funcția de purtător de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova. „Acesta este ultimul briefing pe care îl susțin în calitate de purtător de cuvânt al Guvernului. A fost o onoare deosebită pentru mine să vă informez de la această înaltă tribună publică. Mulțumesc din toată inima pentru interesul […] Articolul Daniel Vodă pleacă din funcția de purtător de cuvânt al Guvernului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Ce spune vicepremierul pentru Reintegrare de la Chișinău despre situația energetică din regiunea transnistreană # Vocea Basarabiei
Regiunea transnistreană a fost asigurată cu volume necesare de gaz până pe data de 15 octombrie. Declarația a fost făcută de Roman Roșca, vicepremierul pentru Reintegrare, care a precizat că autoritățile de la Chișinău urmăresc „cu calm și responsabilitate” situația din domeniul energetic de pe malul stâng al Nistrului. „Noi urmărim cu calm, dar și […] Articolul Ce spune vicepremierul pentru Reintegrare de la Chișinău despre situația energetică din regiunea transnistreană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:30
14:40
Procuratura Anticorupție contestă sentința în cazul Marinei Tauber și cere 13 ani de închisoare # Vocea Basarabiei
Procuratura Anticorupție a contestat la Curtea de Apel Centru sentința prin care Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat-o pe fosta deputată Marina Tauber la 7,5 ani de închisoare. Procurorii consideră sentința neîntemeiată în partea ce ține de încetarea procesului penal pentru amestec în înfăptuirea justiției și apreciază că pedeapsa aplicată pentru celelalte patru capete de […] Articolul Procuratura Anticorupție contestă sentința în cazul Marinei Tauber și cere 13 ani de închisoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 8 ore
14:20
14:00
O instituție strategică, destinată dezvoltării pieței de capital și consolidării stabilității financiare a statului va fi creată în Republica Moldova. Este vorba despre Bursa Internațională a Moldovei. În acest sens, Guvernul de la Chișinău a aprobat astăzi înființarea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei”. Aceasta va avea un capital social inițial de 30 milioane […] Articolul Undă verde pentru crearea Bursei Internaționale a Moldovei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
Europarlamentar: Accelerarea negocierilor de aderare a R. Moldova la UE trebuie să fie prioritate # Vocea Basarabiei
Accelerarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova trebuie să fie prioritatea Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de eurodeputatul Siegfried Mureșan, după o întrevedere cu Cristina Gherasimov, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană de la Chișinău. Oficialii s-au întâlnit miercuri, 15 octombrie, la Bruxelles, pentru a evalua procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și […] Articolul Europarlamentar: Accelerarea negocierilor de aderare a R. Moldova la UE trebuie să fie prioritate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
(FOTO) Zeci de percheziții la Călărași într-un dosar de corupție la eliberarea permiselor de conducere: Trei persoane, reținute # Vocea Basarabiei
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, au desfășurat peste 50 de percheziții la Călărași, într-o amplă cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere. În urma acțiunilor de urmărire penală, trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Potrivit materialelor cauzei, 53 de […] Articolul (FOTO) Zeci de percheziții la Călărași într-un dosar de corupție la eliberarea permiselor de conducere: Trei persoane, reținute apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 12 ore
12:10
Controlul vamal comun, instituit și la punctul de trecere a frontierei de la Sculeni # Vocea Basarabiei
Controlul vamal comun va fi aplicat și la punctul de trecere a frontierei de la Sculeni, la granița dintre Republica Moldova și România. O decizie în acest sens a fost aprobată miercuri, 15 octombrie, de Guvernul de la Chișinău. Potrivit autorităților, prin aplicarea principiului de oprire unică, formalitățile vamale și de frontieră vor fi realizate […] Articolul Controlul vamal comun, instituit și la punctul de trecere a frontierei de la Sculeni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Cetățenii Republicii Moldova care au lucrat în Ucraina, precum și cetățenii ucraineni care și-au desfășurat activitatea în țara noastră, vor putea beneficia de drepturi sociale garantate, inclusiv pensii și alte prestații, pentru perioadele de muncă realizate în ambele state. Guvernul de la Chișinău a aprobat inițierea procesului de negocieri în acest sens. Documentul stabilește modul de […] Articolul Pensii pentru cetățenii R. Moldova care au muncit în Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Dorin Recean, despre candidatul PAS la funcția de premier: „Îl cunosc pe Alexandru Munteanu de la facultate. Mi-a fost profesor” # Vocea Basarabiei
Dorin Recean i-a mulțumit lui Alexandru Munteanu pentru că a acceptat să preia funcția de prim-ministru în viitorul Guvern de la Chișinău. El a subliniat astăzi, în debutul ședinței Executivului, că Alexandru Munteanu i-a fost profesor la facultate și că este un profesionist cu o vastă experiență în mai multe domenii. „Vreau să-i mulțumesc domnului […] Articolul Dorin Recean, despre candidatul PAS la funcția de premier: „Îl cunosc pe Alexandru Munteanu de la facultate. Mi-a fost profesor” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:10
15.000 de lei pentru un vot „corect”. Bărbat din Bălți, trimis în judecată pentru corupere electorală # Vocea Basarabiei
Un bărbat din Bălți a fost trimis pe banca acuzațiilor pentru corupere electorală. Acesta ar fi promis 15.000 de lei celor care vor vota un anumit candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Potrivit Procuraturii Generale, inculpatul ar fi acționat pe teritoriul Republicii Moldova, în special în municipiul Bălți, în perioada mai – 23 septembrie […] Articolul 15.000 de lei pentru un vot „corect”. Bărbat din Bălți, trimis în judecată pentru corupere electorală apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
Cabinetul de miniștri condus de Dorin Recean se reunește astăzi în ultima ședință de Guvern, înainte de trecerea în regim de interimat. Premierul a anunțat că nu va face parte din viitoarea echipă guvernamentală și renunță și la mandatul de deputat obținut pe listele PAS. Odată cu validarea rezultatelor alegerilor parlamentare, mandatul Guvernului actual se […] Articolul Guvernul Recean, la final de mandat: Executivul intră în regim de interimat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Lupte intense la granița dintre Pakistan și Afganistan: zeci de morți, granițele rămân închise # Vocea Basarabiei
Noi confruntări armate au izbucnit marți, 14 octombrie, între forțele pakistaneze și afgane într-o zonă de frontieră izolată, relatează Associated Press, citată de DW. Potrivit autorităților de la Islamabad, trupele afgane ar fi deschis focul „fără provocare”, iar armata pakistaneză a răspuns cu artilerie grea, distrugând tancuri și posturi militare ale talibanilor. Incidentul este al […] Articolul Lupte intense la granița dintre Pakistan și Afganistan: zeci de morți, granițele rămân închise apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
Evacuări masive lângă Kupiansk: peste 400 de familii mutate din cauza intensificării atacurilor rusești # Vocea Basarabiei
Autoritățile locale din Ucraina au dispus marți evacuarea familiilor din mai multe sate din apropierea orașului Kupiansk, situat în nord-estul țării, din cauza „înăspririi situației de securitate” în regiune. Guvernatorul regiunii Harkov, Oleh Syniehubov, a anunțat pe Telegram că este necesară evacuarea a 409 familii, printre care se află 601 copii, din 27 de localități. […] Articolul Evacuări masive lângă Kupiansk: peste 400 de familii mutate din cauza intensificării atacurilor rusești apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
23:00
Ambasada Suediei la Chișinău a transmis marți, 14 octombrie, un mesaj de felicitare cu ocazia hramului orașului. Astfel, echipa Ambasadei Suediei la Chișinău a explicat prin intermediul unui clip video motivele pentru care au îndrăgit acest oraș. Parcurile verzi, sufletul cald al locuitorilor, cafeaua bună, inovația, tinerii creativi și piețele colorate pline cu fructele și […] Articolul (VIDEO) Ambasada Suediei la Chișinău, mesaj inedit de Hramul orașului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:50
21:40
21:40
21:30
21:00
Sprijinul pentru R. Moldova și Ucraina, pe agenda discuțiilor dintre miniștrii de externe ai României și Germaniei # Vocea Basarabiei
Sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina a fost unul dintre subiectele discutate miercuri, 14 octombrie, la București, în cadrul unor consultări politice între ministra Afacerilor Externe din România, Oana Țoiu, și omologul său din Germania, Johann Wadephul. Cei doi oficiali au abordat subiecte de interes comun printre care relațiile bilaterale, securitatea europeană, industria de apărare, […] Articolul Sprijinul pentru R. Moldova și Ucraina, pe agenda discuțiilor dintre miniștrii de externe ai României și Germaniei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
19:10
Raport: Efortul Moscovei de subminare a democrației din R. Moldova a depășit pragul istoric # Vocea Basarabiei
Atacurile informaționale ale Federației Ruse împotriva Republicii Moldova din ultima perioadă au evoluat dintr-o succesiune de incidente într-un ecosistem coerent, coordonat și industrializat. Constatarea se regăsește într-un raport realizat de Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării. Acesta mai arată că efortul Moscovei de subminare a democrației din Republica Moldova a depășit pragul istoric, […] Articolul Raport: Efortul Moscovei de subminare a democrației din R. Moldova a depășit pragul istoric apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Oficial de la Chișinău, la Bruxelles: R. Moldova este pregătită să avanseze cu determinare spre UE # Vocea Basarabiei
Republica Moldova este pregătită să avanseze cu determinare spre UE, având o voință politică puternică și un sprijin larg în rândul cetățenilor. Declarația a fost făcută de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, la Reuniunea Grupului de lucru pentru extindere și țările care negociază aderarea la UE (COELA). Ea mai subliniat în mesajul transmis în […] Articolul Oficial de la Chișinău, la Bruxelles: R. Moldova este pregătită să avanseze cu determinare spre UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:50
Președinta Comisiei Europene: Știm că apărarea Europei este responsabilitatea noastră # Vocea Basarabiei
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți că apărarea Europei este „responsabilitatea” Uniunii Europene și că blocul comunitar lansează o serie de inițiative pentru a garanta securitatea. „Știm că apărarea Europei este responsabilitatea noastră. Simțim urgența în întreaga Europă (…). Este imperativ ca, în ceea ce privește postura noastră defensivă, să acționăm […] Articolul Președinta Comisiei Europene: Știm că apărarea Europei este responsabilitatea noastră apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:30
Ce spune Alexandru Munteanu despre propunerea PAS privind funcția de prim-ministru al R. Moldova # Vocea Basarabiei
Alexandru Munteanu, candidatul propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru a fi înaintat la funcția de prim-ministru, a venit cu o primă reacție în acest sens. El a confirmat într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook că poartă discuții cu PAS privind candidatura sa la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. „Într-adevăr, port […] Articolul Ce spune Alexandru Munteanu despre propunerea PAS privind funcția de prim-ministru al R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Traficul rutier va fi suspendat total, pe tronsoane, pe strada Nicolae Costin din municipiul Chișinău. Interdicția va fi valabilă zilnic, în perioada 15–18 octombrie, între orele 09:00–19:00. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea lucrărilor de reparație îndeplinite pe această stradă, informează Primăria municipiului Chișinău. Astfel, miercuri, 15 octombrie, în intervalul orelor 09:00-19:00, va fi […] Articolul Trafic suspendat timp de patru zile pe o stradă din Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:50
Rusia, obligată de CEDO să plătească 253 de milioane de euro Georgiei pentru consecințele conflictului din 2008 # Vocea Basarabiei
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) a condamnat marți Rusia la plata a peste 253 de milioane de euro Georgiei pentru încălcarea drepturilor locuitorilor din două regiuni separatiste – Abhazia și Osetia de Sud – în urma războiului ruso-georgian din 2008. CEDO consideră că stabilirea liniilor de demarcație începând cu 2009 în Abhazia și Osetia […] Articolul Rusia, obligată de CEDO să plătească 253 de milioane de euro Georgiei pentru consecințele conflictului din 2008 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:30
Viceprim-ministra Cristina Gherasimov, la Bruxelles: Cetățenii noștri își doresc să vadă R. Moldova în UE # Vocea Basarabiei
Ritmul reformelor din Republica Moldova și pregătirile pentru următorii pași de pe agenda europeană au fost printre subiectele discutate astăzi de Cristina Gherasimov, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană de la Chișinău, în cadrul unei întrevederi la Bruxelles, cu Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere. Oficialul de la Chișinău a mulțumit comisarei europene și echipei sale pentru […] Articolul Viceprim-ministra Cristina Gherasimov, la Bruxelles: Cetățenii noștri își doresc să vadă R. Moldova în UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
Alexandru Munteanu va fi candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău. „PAS va aștepta validarea mandatelor de deputat de către CC și convocarea ședinței parlamentului de către Președinta Sandu, iar după constituirea fracțiunilor parlamentare, vom merge la Președintă […] Articolul Alexandru Munteanu, candidatul propus de PAS la funcția de prim-ministru al R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
13:10
Alexandru Munteanu va fi candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău. „PAS va aștepta validarea mandatelor de deputat de către CC și convocarea ședinței parlamentului de către Președinta Sandu, iar după constituirea fracțiunilor parlamentare, vom merge la Președintă […] Articolul Cine ar putea fi noul premier al Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
Deținutul care a fugit din Penitenciarul Pruncul, reținut la Florești după patru zile # Vocea Basarabiei
Un deținut din Penitenciarul nr. 9 – Pruncul, care nu s-a prezentat la locul de muncă pe 10 octombrie, a fost găsit și reținut astăzi, 14 octombrie, în orașul Florești. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor, bărbatul, în vârstă de 43 de ani, a fost identificat în jurul orei 09:00, pe teritoriul Gării Auto Florești, în […] Articolul Deținutul care a fugit din Penitenciarul Pruncul, reținut la Florești după patru zile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
Președintele american Donald Trump a confirmat luni că îl va primi pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski vineri la Casa Albă, în cea de-a treia vizită a liderului ucrainean la Washington de la întoarcerea miliardarului republican la putere. Președintele american a răspuns: „cred, da” la întrebarea unui jurnalist dacă îl va primi pe președintele ucrainean […] Articolul Trump confirmă vizita lui Zelenski la Casa Albă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de înghețuri pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă pentru zilele de 15 și 16 octombrie. Potrivit meteorologilor, noaptea și dimineața vor fi înregistra înghețuri în aer pe arii extinse, cu intensitatea de -1 și -2 grade Celsius. Pe parcursul săptămânii, temperaturile aerului vor crește ușor. […] Articolul Cod galben de înghețuri pe întreg teritoriul R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, rămâne fără finanțare de la bugetul de stat pentru un an. Se întâmplă după ce, luni, 13 octombrie, Curtea Supremă de Justiție a anulat hotărârea anterioară a Curții de Apel Centru, care restabilise dreptul formațiunii la alocațiile financiare din partea statului. Judecătorii Curții Supreme au declarat inadmisibile recursurile […] Articolul Decis: Partidul lui Vasile Costiuc rămâne fără finanțare din partea statului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:40
(VIDEO) Președintele Parlamentului R. Moldova: La mulți ani tuturor locuitorilor satelor și orașelor care sărbătoresc azi hramul # Vocea Basarabiei
Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău, a venit cu un mesaj de felicitare pentru oamenii din localitățile, care sărbătoresc marți, 14 octombrie, hramul. „La mulți ani Chișinău, Briceni, Rezina, Florești, Vulcănești, Varnița și toate, toate satele și orașele noastre frumoase care sărbătoresc azi hramul”, a menționat Igor Grosu. El a mai subliniat că localitățile […] Articolul (VIDEO) Președintele Parlamentului R. Moldova: La mulți ani tuturor locuitorilor satelor și orașelor care sărbătoresc azi hramul apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Nicușor Dan: „Republica Moldova nu este amenințată militar atât timp cât Ucraina rezistă” # Vocea Basarabiei
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, luni seară, într-un interviu acordat Știrilor Pro TV, că în prezent nu există un pericol real ca Republica Moldova să fie atacată de către Federația Rusă, subliniind că securitatea Chișinăului depinde în mod direct de rezistența Ucrainei. „Republica Moldova are doar doi vecini, Ucraina și România. Din fericire, Ucraina […] Articolul Nicușor Dan: „Republica Moldova nu este amenințată militar atât timp cât Ucraina rezistă” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
Maia Sandu, de Hramul Chișinăului: Să muncim împreună pentru ca, peste doar câțiva ani, Chișinăul să fie una dintre capitalele Uniunii Europene # Vocea Basarabiei
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare pentru toți chișinăuienii cu ocazia Hramului orașului, marcat anual pe 14 octombrie. Șefa statului a subliniat că în doar câțiva ani Chișinăul ar putea deveni una dintre capitalele Uniunii Europene. „Chișinăul are sufletul oamenilor care-l locuiesc, care îl iubesc și îi dau viață zi […] Articolul Maia Sandu, de Hramul Chișinăului: Să muncim împreună pentru ca, peste doar câțiva ani, Chișinăul să fie una dintre capitalele Uniunii Europene apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Mark Rutte ironizează Rusia după defecțiunea submarinului Novorossiisk: „Pare o vânătoare a celui mai apropiat mecanic” # Vocea Basarabiei
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a ironizat Rusia în urma incidentului naval în care submarinul rus Novorossiisk a fost nevoit să iasă la suprafață în apropierea coastelor Franței din cauza unei defecțiuni tehnice. Comandamentul Maritim Aliat al NATO a raportat săptămâna trecută incidentul, publicând imagini cu submarinul rus escortat de o fregată franceză. Potrivit […] Articolul Mark Rutte ironizează Rusia după defecțiunea submarinului Novorossiisk: „Pare o vânătoare a celui mai apropiat mecanic” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
Chișinăul în sărbătoare: Hramul orașului marcat cu fast și spectacole grandioase în centrul capitalei # Vocea Basarabiei
Zi de sărbătoare cu roșu în calendar pentru locuitorii Capitalei. Chișinăul își celebrează astăzi hramul, „Acoperământul Maicii Domnului”, prilej cu care este zi de odihnă și bucurie pentru chișinăuieni. Autoritățile municipale au pregătit un amplu program cultural-artistic care se desfășoară pe parcursul întregii zile, în Piața Marii Adunări Naționale. Manifestările au început la ora 08:00, […] Articolul Chișinăul în sărbătoare: Hramul orașului marcat cu fast și spectacole grandioase în centrul capitalei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
00:20
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează cetățenii Republicii Moldova cu privire la răspândirea unor informații false pe rețelele de socializare, care vizează presupusa încetare a activității platformei TUX și o pretinsă posibilitate de returnare a investițiilor către persoanele implicate. Potrivit sursei citate, aceste mesaje false susțin, de asemenea, că anumite structuri internaționale ar colabora […] Articolul CNPF: Informațiile privind returnarea banilor din TUX sunt false apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13 octombrie 2025
22:40
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 13.10.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:20
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni că va călători la Washington „săptămâna aceasta” pentru a se întâlni cu omologul său american, Donald Trump, precum şi cu alţi oficiali din domeniul energiei şi apărării, transmite AFP, transmite Agerpres. „Mă voi întâlni cu preşedintele Trump la Washington săptămâna aceasta”, a declarat el într-o conferinţă de presă […] Articolul Zelenski merge la Washington pentru a se întâlni cu Trump apare prima dată în Vocea Basarabiei.
