Cultura Republicii Moldova și problemele „cele mari” ale bibliotecarilor, muzeografilor şi actorilor

Municipiul Chișinău a intrat în ultimele trei luni ale anului fără un buget aprobat pentru 2025. Proiectul documentului a fost din nou exclus, astăzi, de pe ordinea de zi a Consiliului Municipal, după mai multe încercări eșuate și dispute între consilieri. Fracțiunile PAS și PSRM spun că anul este deja pierdut și că autoritățile locale ar trebui să se concentreze pe elaborarea bugetului pentru 2026. În timp ce opoziția acuză primăria de lipsă de transparență, edilul Ion Ceban afirmă că toate proiectele planificate pentru acest an au fost deja realizate din bugetul provizoriu.