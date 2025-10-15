Comisia Europeană planifică finalizarea „zidului anti-drone” în 2027

16:10

Cele mai apreciate filme noi, un focus dedicat regizorului Radu Jude, o retrospectivă Alexandru Tatos, un film pentru copii, o lansare de carte și întâlniri cu invitați speciali, printre care cunoscuții cineaști Igor Cobileanski și Tudor Giurgiu, fac parte din programul ediției a 11-a a Zilelor Filmului Românesc de la Chișinău, care are loc de joi până duminică la Cinematograful Cineplex-Loteanu. Toate proiecțiile sunt cu intrare liberă, în limita locurilor disponibile, fiind nevoie de ridicarea unui bilet cu valoare zero de la casieria Cineplex-Loteanu.