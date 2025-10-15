Cristina Gherasimov, la Bruxelles: „Le-am mulțumit eurodeputaților pentru sprijinul acordat Moldovei în fața amenințărilor hibride”
Moldpres, 15 octombrie 2025 20:00
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut la Bruxelles o serie de întrevederi cu oficiali europeni de rang înalt, în contextul discuțiilor privind rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova și prioritățile urmă...
Alte ştiri de Moldpres
Acum o oră
20:00
19:40
Președintele Serbiei a confirmat prezența cetățenilor ruși în tabăra militară organizată pentru moldoveni # Moldpres
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a confirmat că în tabăra de instruire tactico-militară pentru cetățeni moldoveni organizată în vestul Serbiei au activat trei cetățeni ai Federației Ruse. Oficialul a făcut declarații în acest sens în t...
19:40
Guvernatoarea BNM, la Washington: „Consolidăm parteneriatele care aduc beneficii reale pentru economie, întreprinderi și cetățeni” # Moldpres
Republica Moldova consolidează parteneriatele care aduc beneficii reale pentru economie, pentru întreprinderi și pentru cetățeni. Declarația a fost făcută de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, care a avut la Washington o întrevedere ...
Acum 2 ore
19:20
Dezvoltarea economică, o prioritate pentru noul Guvern. Dan Perciun: „Mizăm pe experiența bogată a lui Alexandru Munteanu” # Moldpres
Dezvoltarea economică și atragerea investițiilor sunt printre prioritățile viitorului Guvern în perioada următoare, iar candidatura lui Alexandru Munteanu la șefia Executivului este o alegere foarte bună, ținând cont de experiența acestuia în domeniul ...
18:50
Vicepreședintele interimar al Judecătoriei Căușeni, Andrei Mocanu, și Ana Panov, judecătoare la Curtea de Apel Centru, au fost audiați astăzi de Comisia de Evaluare a Judecătorilor, informează MOLDPRES.După audieri, Comisia a anunțat că nu a identificat dubii de ...
Acum 4 ore
18:10
Vicepremierul Mihai Popșoi: „Contez pe continuitate. Diplomația să pună în valoare realizările societății noastre” # Moldpres
Realizările obținute de Republica Moldova în domeniul afacerilor externe trebuie menținute și valorificate de următorul Guvern, a afirmat viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe. Oficialul a salutat candidatura lui Alexandru Munteanu pentru fun...
17:50
Călătoriile raionale și internaționale cu autocarul s-ar putea scumpi. Prețurile biletelor vor fi calculate în baza unor noi reguli # Moldpres
Prețul biletelor pentru transportul rutier de pasageri s-ar putea modifica după ce calculul acestora va fi făcut în baza unor noi reguli, ce vor ține cont de costurile reale ale operatorilor și de interesul călătorilor. Noile prevederi au fost incluse într-o Me...
17:40
„Cumpărături care prind rădăcini”: o reţea de magazine se alătură campaniei de împădurire a Republicii Moldova # Moldpres
Ministerul Mediului anunță un nou parteneriat dedicat extinderii pădurilor în Republica Moldova, alături de rețeaua de magazine Linella, prin campania „Cumpărături care prind rădăcini”. În cadrul inițiativei, o suprafață de cinci hectare va fi ...
17:40
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi: „Ne-am concentrat pe consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova și pe creșterea credibilității instituției” # Moldpres
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a prezentat la ultima ședință a Guvernului Recean, un bilanț al mandatului său la conducerea instituției, subliniind progresele realizate în consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova și dezvolt...
17:40
17:30
Țările nordice și baltice oferă 3,1 milioane de dolari SUA pentru a consolida reziliența instituțională a MAE # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) își va consolida reziliența instituțională. Un proiect de asistență tehnică privind „Îmbunătățirea gestionării crizelor și a rezilienței cibernetice a MAE” a fost semnat miercuri, 15 octombrie, la Chișinău...
17:30
Ministrul Alexei Buzu anunță modul de acordare a compensațiilor pentru căldură și energie electrică: „Vom fi alături de cetățeni și familii în perioada rece a anului” # Moldpres
Compensațiile pentru căldură vor fi oferite în formă monetară, iar cele universale pentru consumul de energie electrică vor fi reflectate direct în facturi. Precizările au fost făcute miercuri, 15 octombrie, de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei ...
17:10
Oficiul Național al Turismului lansează trei cursuri gratuite pentru antreprenorii și profesioniștii din domeniul turismului # Moldpres
Oficiul Național al Turismului (ONT) anunță lansarea unei serii de cursuri de formare profesională dedicate antreprenorilor și actorilor din industria turismului, precum și furnizorilor de servicii conexe. Scopul acestor instruiri este de a sprijini dezvoltarea competențel...
17:10
Rezultatele Republicii Moldova în implementarea reformelor economice și financiare, apreciate în cadrul dialogului dintre BNM și Grupul Băncii Mondiale # Moldpres
Directorul executiv al Grupului Băncii Mondiale (GBM) pentru Republica Moldova, Eugene Rhuggenaath, a apreciat rezultatele Moldovei în implementarea reformelor economice și financiare. Oficialul a remarcat, în special, finalizarea cu succes a exercițiului Programul...
17:00
Ministra Justiției, la final de mandat: „Reforma justiției a fost una dintre cele mai ambițioase și complexe procese” # Moldpres
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat, la final de mandat, că reforma justiției a fost unul dintre cele mai ambițioase și complexe procese din ultimii ani, subliniind progresele realizate în verificarea integrității magistraților, modernizarea sis...
16:40
Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a declarat că își propune să finalizeze proiectele personale și profesionale demarate în ultimii ani. Oficialul a menționat că, în perioada următoare, va reveni la domeniul cinematografic, unde are un film început ...
Acum 6 ore
16:10
Sincronizarea pașilor de aderare la Uniunea Europeană și pe cooperarea bilaterală în procesul de reforme au fost discutate în cadrul întrevederii viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană al Republicii Moldova, Cristina Gherasimov, cu viceprim-ministru ...
16:00
Peste 100 de farmacii deschise în localitățile rurale în cadrul proiectului „Farmacie în satul tău”. Alte 67 urmează să fie lansate curând # Moldpres
Peste 100 de farmacii au fost deja deschise în localitățile rurale din Republica Moldova, în cadrul proiectului „Farmacie în satul tău”, inițiat de Ministerul Sănătății. Alte 67 de unități farmaceutice se află în proces de lansare, a...
16:00
Membrii familiilor diplomaților moldoveni ce activează în Ucraina se vor putea angaja în câmpul muncii # Moldpres
Membrii familiilor personalului Ambasadei Republicii Moldova în Ucraina și ai Consulatului General al Republicii Moldova la Odesa vor putea să se angajeze în câmpul muncii și să activeze în Ucraina. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi semnarea unu...
16:00
Cele mai apreciate filme noi, un focus dedicat regizorului Radu Jude, o retrospectivă Alexandru Tatos, un film pentru copii, o lansare de carte şi întâlniri cu invitaţi speciali, printre care cunoscuţii cineaşti Igor Cobileanski şi Tudor Giurgiu, fac parte din p...
16:00
Elena Druță a demisionat din funcția de consilieră a șefei statului pentru relațiile cu diaspora # Moldpres
Elena Druță a demisionat din funcția de consilieră a șefei statului pentru relațiile cu diaspora. Anunțul a fost făcut miercuri, 15 octombrie, pe o rețea de socializare, informează MOLDPRES.Aceasta a subliniat că pentru ea a fost o mare responsabilitate și onoare ...
15:40
Ala Nemerenco: „Avem lipsă de cadre medicale, dar situația nu este critică. Peste o mie de medici lipsesc în sistemul național” # Moldpres
Sistemul medical din Republica Moldova se confruntă cu un deficit de peste o mie de medici, însă situația nu este una critică, afirmă ministra Sănătății, Ala Nemerenco. Declarațiile au fost făcute la ultima ședință a actualului Cabinet de Miniștri înain...
15:30
Daniel Vodă își încheie activitatea în funcția de purtător de cuvânt al Guvernului. „A fost o onoare deosebită pentru mine să vă informez de la această înaltă tribună publică” # Moldpres
Daniel Vodă a anunțat că-și încheie activitatea în funcția de purtător de cuvânt al Guvernului, după 118 briefinguri și conferințe de presă susținute în cadrul mandatului actualului Executiv, care se încheie odată cu aprobarea de către C...
15:30
Credite mai avantajoase pentru micii antreprenori: IFAD reduce rata dobânzii și oferă noi facilități fiscale # Moldpres
Beneficiarii proiectelor susținute de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD), începând cu 15 octombrie 2025 vor achita o rată a dobânzii la creditele în euro destinate finanțării întreprinderilor micro și mici redusă sem...
15:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o prognoză hidrologică valabilă pentru perioada 15–19 octombrie 2025, în legătură cu mărirea debitului mediu zilnic deversat al apei din lacul de acumulare Dnestrovsk (Ucraina), transmite MOLDPRES.Conform hidr...
14:40
Femeile din R. Moldova, tot mai prezente în agricultură și dezvoltarea comunităților locale # Moldpres
Tot mai multe femei din Republica Moldova devin lideri în agricultură, administrând ferme, planificând investiții și gestionând proiecte complexe care contribuie la dezvoltarea economiei rurale. Potrivit Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agri...
14:40
Guvernul Cehiei oferă 1 milion de euro pentru îmbunătățirea serviciilor sociale oferite în cadrul reformei RESTART. Ministrul Alexei Buzu: „Vom ajuta familiile să iasă din zona de risc” # Moldpres
Republica Moldova va beneficia de 1 milion de euro din partea Guvernului Cehiei pentru a îmbunătăți serviciile sociale acordare cetățenilor în cadrul reformei RESTART. La Chișinău a fost semnat astăzi un Memorandum de Înțelegere între Ministerul M...
Acum 8 ore
14:20
Regiunea transnistreană, asigurată cu gaze până pe 15 octombrie. Vicepremierul pentru Reintegrare: „Urmărim cu calm și cu responsabilitate situația din domeniul energetic din stânga Nistrului” # Moldpres
Vicepremierul pentru Reintegrare, Roman Roșca, a anunțat că autoritățile urmăresc „cu calm, dar și cu responsabilitate situația din domeniul energetic creată pe malul stâng al Nistrului”. Oficialul a precizat că „Moldovagaz”, care este resp...
14:20
Caz de pestă porcină africană confirmat la Orhei. ANSA anunță măsuri stricte de carantină și avertizează populația # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a confirmat apariția unui focar de pestă porcină africană (PPA) în raionul Orhei, după ce testele de laborator efectuate la data de 7 octombrie 2025 au indicat prezența virusului în probe recoltate de la ...
14:00
Procuratura Anticorupție a depus apel la Curtea de Apel Centru împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, la 30 septembrie 2025, în dosarul fostei deputate Marina Tauber și al Partidului Politic „Șor”. Procurorii cer o pedeapsă mai ma...
13:40
Prețurile carburanților continuă să scadă. Astfel, șoferii vor achita joi, 16 octombrie, cu până la 14 bani mai puțin pentru benzină și motorină, informează MOLDPRES.Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat pentru m&aci...
13:30
Daniel Vodă: „Guvernul va continua să lucreze într-un ritm disciplinat și coerent, cu menținerea angajamentului pentru implementarea reformelor” # Moldpres
După validarea rezultatelor alegerilor parlamentare, Guvernul va continua să lucreze într-un ritm disciplinat și coerent, cu menținerea angajamentului pentru implementarea reformelor, urmând să activeze în regim de exercițiu până la numirea unui nou...
13:10
Ala Nemerenco: „Am încheiat un mandat dificil, dar am consolidat sistemul de sănătate și accesul la medicamente” # Moldpres
Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, a făcut, la finele ultimei ședințe a Executivului, un bilanț al mandatului, subliniind provocările cu care s-a confruntat sistemul de sănătate din Republica Moldova și realizările obținute în această perioadă, comunică MO...
13:00
Secretarul american al Apărării le cere aliaţilor din NATO să cumpere mai multe arme americane pentru Ucraina # Moldpres
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a îndemnat miercuri ţările din cadrul Alianţei Nord-Atlantice să majoreze achiziţiile de arme fabricate în SUA pentru a le livra Ucrainei prin intermediul aşa-numitei iniţiative PURL, lansată de NATO şi de Wash...
12:50
Autoritățile ucrainene au ordonat evacuarea familiilor cu copii din mai multe orașe din regiunea estică Harkov, din cauza 'înrăutățirii situației securitare' în jurul orașului Kupiansk, locul unor confruntări de mult timp, informează miercuri dpa, c...
12:40
Vicepremierul Cristina Gherasimov a avut o întrevedere cu Michael McGrath. Progresele din domeniul justiției și combaterea corupției, pe agenda discuțiilor # Moldpres
Progresele înregistrate de Republica Moldova în domeniul justiției, combaterea corupției și în consolidarea instituțiilor democratice au fost discutate de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, cu Michael McGrath, comisarul europ...
12:40
Eurodeputatul Siegfried Mureșan: „Accelerarea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE trebuie să fie prioritate” # Moldpres
Eurodeputatul Siegfried Mureșan a subliniat necesitatea accelerării negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, după o întâlnire cu Cristina Gherasimov, viceprim-ministru pentru integrare europeană al Republicii Moldova. Discuțiile s-au ax...
Acum 12 ore
12:30
Procuratura municipiului Chișinău anunță că a finalizat urmărirea penală și a trimis în judecată un bărbat de 52 de ani, originar din raionul Ungheni, acuzat de dublu omor, săvârșit în urmă cu 23 de ani, și de alte infracțiuni grave comise î...
12:30
Prime Minister Dorin Recean spoke today at the beginning of the last full session of the Government about his professional and personal connection with Alexandru Munteanu, candidate of the Action and Solidarity Party (PAS) for the position of Prime Minister of the Republic of Mol...
12:20
CEC: 12 candidați pentru funcția de primar și 78 pentru consiliile locale s-au înscris în cursa pentru alegerile locale noi # Moldpres
Comisiile electorale de circumscripție locală au finalizat examinarea dosarelor depuse pentru alegerile locale noi programate pe 16 noiembrie 2025 și au înregistrat 12 candidați pentru funcția de primar și 78 de candidați pentru consiliile locale, dintre care 38 feme...
12:10
Guvernul a dat undă verde Bursei Internaționale a Moldovei – un nou pas spre integrarea în piața europeană de capital # Moldpres
Republica Moldova face un pas important spre integrarea în piața europeană de capital. În acest sens, Guvernul a aprobat astăzi Hotărârea privind fondarea Operatorului de piață „Bursa Internaţională a Moldovei”, ce reprezintă o instituție s...
12:10
12:10
La punctul de trecere Sculeni dintre Republica Moldova și România va fi instituit controlul coordonat # Moldpres
La frontiera de la Sculeni dintre Republica Moldova și România va fi aplicat regimul de control coordonat. Acesta presupune efectuarea verificărilor în comun de către autoritățile celor două state. Decizia a fost aprobată de Cabinetul de Miniștri....
12:10
Crearea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei” a fost aprobată de Executiv. Bursa reprezintă o instituție strategică, destinată dezvoltării pieței de capital și consolidării stabilității financiare a țării. Aceasta va avea un capital...
12:00
GALERIE FOTO // Ultima ședință a Guvernului Recean înaintea validării mandatelor noilor deputați # Moldpres
Guvernul condus de Dorin Recean s-a întrunit, miercuri, 15 octombrie, în ultima ședință înaintea validării mandatelor în noul Parlament. Curtea Constituțională urmează să se pronunțe joi, 16 octombrie, pe marginea acestui subiect.Cabinetul de ...
12:00
Cetățenii Republicii Moldova care muncesc în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale # Moldpres
Cetățenii Republicii Moldova care au lucrat în Ucraina, precum și cetățenii ucraineni care și-au desfășurat activitatea în țara noastră, vor putea beneficia de drepturi sociale garantate, inclusiv pensii și alte prestații, pentru perioadele de muncă reali...
11:50
Guvernul a aprobat modificarea Schemei de ajutor de stat regional, pentru investiții realizate în Republica Moldova. Proiectul prevede majorarea bugetului schemei de la 2 miliarde la 4 miliarde de lei, datorită creșterii semnificative a cererii din partea mediului ...
11:40
Dorin Recean, despre Alexandru Munteanu, candidatul PAS la șefia Guvernului: „Va aduce un suflu nou de care avem nevoie pentru dezvoltarea economică a țării” # Moldpres
Premierul Dorin Recean a vorbit astăzi, în debutul ultimei ședințe a Guvernului în mandat deplin, despre legătura sa profesională și personală cu Alexandru Munteanu, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru al Republici...
11:30
Echipa OMS Moldova, cu sprijin financiar al Uniunii Europene, a lansat „Școala pacientului oncologic”, o inițiativă dedicată pacienților, supraviețuitorilor și îngrijitorilor. Inițiativa a fost prezentată în cadrul Congresului Național de Oncolog...
11:30
Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță restricții de circulație în sectorul Buiucani al capitalei. Măsurile sunt aplicate în contextul efectuării unor lucrări de reparație pe strada Nicolae Costin, informează MOLDPRES.Astfel, pe 15 octombrie, &ic...
