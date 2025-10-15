Călătorii mai scumpe cu autobuzul cu 40%, pentru dezvoltarea transportului public, spune Bolea
TVR Moldova, 15 octombrie 2025 18:40
Din 1 martie 2026, călătoriile raionale şi inter-raionale cu autobuzul sau microbuzul s-ar putea scumpi chiar şi cu 40 la sută. Guvernul a adoptat astăzi o nouă metodologie de calculare a tarifelor, care stabileşte ca ajustările să fie făcute în baza costurilor reale pe care le suportă agenţii economici, cum ar fi preţul combustibilului. Biletele se vor scumpi şi în funcţie de tipul de transport, confort sau speciful geografic al rutelor. Astfel, pentru bilete mai scumpe, operatorii vor trebui să investească în vehicule.
Acum 30 minute
18:40
Acum 2 ore
17:50
Ancheta Rise Moldova și cele 4 dezmințiri ale lui Munteanu, candidat PAS la funcția de premier # TVR Moldova
Candidatul propus de PAS pentru funcția de premier, Alexandru Munteanu, reacționează la investigația realizată de Rise Moldova despre afacerile sale în paradisele fiscale, precizând că, în prezent, nicio companie de-a sa nu este înregistrată în Insulele Virgine Britanice. El respinge orice asociere a sa cu Fabrica Natura Bravo în anul 2016, perioadă în care această întreprindere a fost implicată în afacerea Bahamas.
17:10
În noaptea de 26 spre 27 octombrie, Republica Moldova trece la ora de iarnă. Deși pare o schimbare minoră, ea poate afecta somnul și starea generală. Endocrinologul Luminița Suveică ne spune că de pe acum putem să ne trezim cu 15 minute mai târziu, astfel, mai ușor să ne adaptăm la ora de iarnă.
Acum 4 ore
16:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a numit pe Serhii Lysak, actualul guvernator al regiunii Dnipropetrovsk, în funcția de șef al noii Administrații Militare din Odesa, potrivit unui decret publicat pe 15 octombrie pe site-ul oficial al președinției.
16:40
Expert imobiliar: Piața imobiliară, în stagnare. Preț record de 1.720 de euro pe metru pătrat # TVR Moldova
Creșterea fulminantă a prețurilor la apartamente a speriat cumpărătorii. Numărul tranzacțiilor a scăzut considerabil, cu până la 70 la sută. Oamenii nu-și mai permit să cumpere apartamente. Dacă anterior proprietarii puneau orice preț voiau, acum nu mai este la fel. Cumpărătorii sunt mai reticenți, aleg mult mai minuțios, susține expertul imobiliar Victor Cernomorcenc.
16:20
Miniștrii apărării din țările NATO s-au reunit azi la Bruxelles, sub conducerea secretarului general Mark Rutte, pentru a discuta prioritățile de securitate ale alianței. Summit-ul are loc pe fondul îngrijorărilor crescânde provocate de incursiunile Rusiei în spațiul aerian european, reducerii sprijinului militar pentru Ucraina și a pregătirii generale a NATO pentru amenințări hibride și atacuri cu drone.
15:50
Sunt semne clare că vine sezonul rece, iar magazinele sunt tot mai căutate pentru schimbarea vestimentaţiei adecvate. Căciuli, mănuşi, paltoane și alte articole de iarnă sunt pe lista celor dispuși să cheltuiască pentru confortul termic.
15:30
Cine este bărbatul acuzat de dublu omor la Grătiești, trimis în judecată după 23 de ani? # TVR Moldova
Procuratura municipiului Chișinău a anunța trimiterea în judecată a unui dosar complex al unui bărbat de 52 de ani, originar din raionul Ungheni, acuzat de dublu omor din interes material, precum și a altor infracțiuni comise în perioada 1999–2025. Potrivit NewsMaker, bărbatul trimis în judecată este Apostol Eduard, care, pe 25 mai 2002, împreună cu Gheorghe și Tudor Ganea, l-a ucis pe fostul co-fondatorul Ocean Fish, Gheorghe Botnari, și pe soția acestuia. În incident, Tudor Ganea a fost împușcat mortal.
15:20
15:20
Chișinăul devine gazda primei ediții a Festivalului Internațional „United Shakespeare” # TVR Moldova
Chișinăul găzduiește, timp de șase zile, prima ediţie a Festivalului Internațional "United Shakespeare". Manifestarea a debutat ieri, la Teatrul Fără Nume, cu premiera piesei "Visul unei nopți de vară", în regia lui Mihai Țărnă. Evenimentul aduce laolaltă artiști, regizori și experți din toată Europa, cu un program variat de spectacole și workshopuri.
Acum 6 ore
15:00
Miniștrii, la ultima ședință de Guvern: Cine aspiră la un alt mandat în Guvernul Munteanu? # TVR Moldova
Executivul s-a întrunit astăzi în ultima şedinţă condusă de premierul Dorin Recean. Unii miniștri au afirmat că sunt pe deplin mulțumiți de activitatea lor, în timp ce alții recunosc că nu au reușit să-și ducă toate planurile la bun sfârșit.
14:50
14:40
Jurnalistul TVR Moldova, Alexandru Leahu, a decis să-l provoace pe Marin Robu să joace tenis de masă. Pentru el, nu va fi prima dată, deoarece practică acest sport din pasiune, Totodată, vom afla cum a fost participarea lui la campionatul mondial de haltere.
14:30
Atacurile informaționale ale Federației Ruse împotriva Republicii Moldova din ultima perioadă a evoluat dintr-o succesiune de incidente într-un ecosistem coerent, coordonat și industrializat. Constatarea se regăsește într-un raport realizat de Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării. Acesta mai arată că efortul Moscovei de subminare a democrației din Moldova a depășit pragul istoric, transmite IPN.
13:40
Cetățenii moldoveni care muncesc în Ucraina vor beneficia de pensii și prestații sociale # TVR Moldova
Cetățenii Republicii Moldova care au lucrat în Ucraina, precum și cetățenii ucraineni care au muncit în R. Moldova, vor putea beneficia de drepturi sociale garantate, inclusiv pensii și alte prestații, pentru perioadele de muncă realizate în ambele state. Guvernul Republicii Moldova a aprobat inițierea negocierilor în acest sens.
13:40
Procurorii solicită Curții de Apel rejudecarea cauzei Marinei Tauber și majorarea pedepsei la 13 ani # TVR Moldova
Procuratura Anticorupție informează că a contestat la Curtea de Apel Centru sentința Judecătoriei Chișinău în dosarul Marinei Tauber și al Partidului „ȘOR”. Procurorii consideră nejustificată încetarea procesului penal pentru amestec în justiție și apreciază că pedeapsa aplicată pentru celelalte patru capete de acuzare este prea blândă.
Acum 8 ore
13:00
Roman Roșca: Transnistria a rămas de azi fără gaze și nu se știe când va primi bani de la ruși # TVR Moldova
Regiunea transnistreană a rămas de azi, 15 octombrie, fără gaze și nu există nicio certitudine că va fi asigurată în zilele viitoare. Situația dificilă este determinată de incapacitatea Rusiei de a efectua plățile pentru transportul combustibilului în stânga Nistrului din cauza sancțiunilor internaționale pentru războiul împotriva Ucrainei, a spus vicepremierul pentru Reintegrare al Republicii Moldova, Roman Roșca.
12:00
Averea fostului șef al Căii Ferate, Iurii Topala, rămâne necontrolată: Cum motivează ANI? # TVR Moldova
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a decis să nu inițieze controlul averii și al intereselor personale în privința lui Iurii Topala, fost director general al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” după ce s-a constatat că termenul legal pentru verificare a expirat.
11:40
Cele mai apreciate filme noi, un focus dedicat regizorului Radu Jude, o retrospectivă Alexandru Tatos, un film pentru copii, o lansare de carte şi întâlniri cu invitaţi speciali, printre care cunoscuţii cineaşti Igor Cobileanski şi Tudor Giurgiu, fac parte din programul ediţiei a 11-a a Zilelor Filmului Românesc de la Chişinău, care are loc de joi până duminică la Cinematograful Cineplex-Loteanu.
11:40
A doua ediție a proiectului muzical-educativ „Jazz și poezie”, finanțat de Departamentul pentru Relațiile cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României, s-a încheiat recent, aducând o atmosferă vibrantă și rafinată în mai multe orașe din Republica Moldova. Desfășurat în perioada 2–8 octombrie, evenimentul a reunit publicul din Soroca, Ungheni și Chișinău în jurul unei fuziuni inedite între jazz și poezie, marcând astfel o nouă etapă de colaborare artistică peste Prut.
11:20
La Călărași, zeci de persoane anchetate și trei reținute într-o schemă cu permise de conducere # TVR Moldova
Angajații Centrului Național Anticorupție (CNA) au desfășurat miercuri dimineață percheziții într-o amplă cauză penală legată de eliberarea ilegală a permiselor de conducere la Călărași. În urma descinderilor, trei persoane au fost reținute.
Acum 12 ore
10:50
La ultima ședință de guvern, Recean l-a lăudat pe Munteanu, candidatul PAS la funcția de premier # TVR Moldova
Miercuri, în cadrul ultimei ședințe a Guvernului pe care l-a condus, premierul Dorin Recean a avut cuvinte elogioase la adresa candidatului PAS la funcția de premier, Alexandru Munteanu.
10:40
„Are nevoie de sprijin”.Vasile Tofan face pledoarie pentru Alexandru Munteanu la funcția de premier # TVR Moldova
Vasile Tofan, unul dintre persoanele despre care s-a vorbit că ar putea să fie succesorul lui Dorin Recean la funcția de premier, spune că Alexandru Munteanu are experiența profesională, integritatea, energia, dar și înțelepciunea de viață pentru a fi un prim-ministru remarcabil.
10:20
Hramul or. Chișinău a fost cu haos la urgențe: Secțiile de terapie intensivă nu aveau locuri libere # TVR Moldova
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a atras atenția asupra numărului mare de urgențe medicale înregistrate în timpul sărbătorilor, menționând că în seara zilei de 14 octombrie, în care chișinăuienii au sărbătorit ziua orașului, secțiile de terapie intensivă erau pline.
09:50
Un bărbat a fost trimis în judecată pentru corupere electorală; Promitea 15 mii de lei alegătorilor # TVR Moldova
Procuratura municipiului Bălți a trimis în instanță un dosar penal în care un bărbat este acuzat de corupere electorală. Potrivit anchetei, în perioada mai – septembrie 2025, acesta ar fi acționat împreună cu alte persoane, în cadrul unei scheme bine organizate, pentru a determina alegătorii din municipiul Bălți să voteze un anumit candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
09:30
Primarul orașului Odesa a rămas fără cetățenie ucraineană – ar fi avut și pașaport rusesc # TVR Moldova
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a retras marţi cetăţenia primarului oraşului-port Odesa, Ghennadi Truhanov, întrucât acesta, potrivit serviciului de securitate ucrainean SBU, deţinea şi cetăţenia rusă.
08:10
Ministerul Educației și Cercetării oferă în acest an 117 burse pentru elevi și studenți de etnie. Bursa de merit este 1.200 de lei lunar și sunt cu aproape 25% mai mulți beneficiari față de anul trecut. Autoritățile vor să încurajeze tinerii romi să obțină performanțe academice remarcabile. Bursierii au fost selectați printr-un concurs organizat de Ministerul Educației și Agenția Relații Interetnice.
Acum 24 ore
19:40
Naționala de juniori a Republicii Moldova a fost învinsă în al doilea amical cu Bulgaria. În această dimineață, tricolorii pregătiți de Ștefan Stoica au încasat două goluri și nu au avut nicio replică.
Ieri
19:00
Hramul orașului Chișinău nu este doar muzică și distractie, ci și multe alte activități culturale. Printre ele este expoziția „Eul din noi” cu piese vestimentare create de designerul Ala Lupu Leancă sau lansarea unui inedit ghid turistic despre Chișinău.
18:50
Hramul Chișinăului, marcat de scandalul cu Ochișanu și toaletele din fața Teatrului „Mihai Eminescu” # TVR Moldova
Solista Adriana Ochișanu susține că a fost exclusă din spectacolul organizat în Piața Marii Adunări Naționale, cu ocazia hramului orașului. Ea urma să cânte alături de Orchestra Fraților Advahov și afirmă că nu a fost anunțată oficial şi crede că în spatele deciziei ar fi motive politice.
18:30
De Hramul Chișinăului, locuitorii capitalei Republicii Moldova s-au bucurat de o zi plină de evenimente, muzică și voie bună. Meșteri populari și producători autohtoni și-au expus lucrările, iar în Piața Marii Adunări Naționale oamenii s-au adunat, cu mic cu mare, pentru a celebra oraşul pe care îl iubesc. Totuși, după ce zgomotul sărbătorii se va disipa mâine, problemele municipiul Chișinău vor rămâne. Mai ales lipsa unui buget aprobat, care blochează proiectele de dezvoltare.
18:10
Istoria transportului electric din Chișinău: „Înainte, oamenii se mulțumeau cu ce era” # TVR Moldova
În timp, transportul public din Chișinău s-a schimbat mult. Înainte vreme, oamenii nu aveau confortul pe care și l-ar fi dorit. Se mulțumeau cu ce era - bunăoară, niște vagoane trase de cai.
17:50
Naționala Republicii Moldova și-a propus, în această seară, să pună punct seriei de rezultate negative în preliminariile Campionatului Mondial de Fotbal din 2026. Începând cu ora 19, trupa lui Lilian Popescu va disputa meciul cu Estonia, cel mai accesibil adversar din Grupa I, în care "tricolorii" ocupă ultima poziție, cu niciun punct acumulat în cinci etape.
17:40
FSB anunţă deschiderea unui nou dosar penal împotriva opozantului rus în exil Mihail Hodorkovski # TVR Moldova
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunţat marţi că a deschis un nou dosar penal împotriva opozantului Kremlinului, Mihail Hodorkovski, aflat în exil, pe care l-a acuzat de crearea unei ‘organizaţii teroriste’ şi de complot pentru preluarea violentă a puterii, relatează Reuters.
17:10
Istoria locului de temelie a Chișinăului - biserica Măzărache, un simbol al Chișinăului vechi # TVR Moldova
Chișinăul este un oraș plin cu monumente de arhitectură, care impresionează prin istoria și frumusețea lor. Puțini, însă, cunosc locul exact unde s-a format localitatea. În albia râului Bâc, pe colina Măzărache - aici a fost pusă temelia Chișinăului vechi.
17:10
Candidatul PAS la funcția de premier spune că nu are nimic cu oligarhul georgian Ivanișvili # TVR Moldova
Alexandru Munteanu a confirmat că poartă discuții cu PAS în legătură cu candidatura sa la funcția de prim-ministru și a respins conexiunile sale cu oligarhul georgian, Bidzina Ivanișvili, cel care controlează în prezent statul caucauzian.
16:40
În Moldova, prunele uscate sunt un produs aproape nelipsit în bucătării sau cămări, fiind folosite atât în alimentaţia de zi cu zi, cât și la mesele festive. De la aperitive la deserturi, aceste fructe se potrivesc cu multe preparate tradiționale, oferindu-le o notă specială, ușor de recunoscut și apreciată de localnici, dar și de oaspeți din străinătate.
16:10
De hramul orașului, vă invităm să descoperiți istoria unei case emblematice din Chișinău, și anume fosta clădire a Guberniei Basarabiei, cunoscută astăzi drept Muzeul Zemstvei.
15:40
El este Julian Groger, originar din Germania. A venit la Chișinău pentru prima dată, în anul 2007, iar de atunci, a îndrăgit acest oraș.
15:10
Chișinăul este supranumit "Orașul din piatră albă" sau "Orașul de pe șapte coline". Încă de la primele așezări umane medievale, întemeiate pe malul râului Bâc, și până în zilele de astăzi, când avem cartiere suprapopulate și blocuri înalte de locuit, capitala ne impresionează prin istoria sa bogată.
14:40
Șoferii își schimbă deja cauciucurile. Care sunt prețurile afișate de atelierele de vulcanizare? # TVR Moldova
Mulți șoferi din Chișinău au început deja să își schimbe pneurile pentru iarnă. În această perioadă, la atelierele de vulcanizare este încă liniște. Mecanicii spun că au timp să lucreze fără grabă. Cei care vin acum vor să evite cozile de la sfârșitul lunii și să fie pregătiți pentru primele zile friguroase.
14:10
Narațiuni toxice: Cum să îi spui unui copil de grădiniţă să lupte pentru „patrie”, pentru Rusia # TVR Moldova
Propaganda de la Tiraspol începe foarte devreme. Cu copii de grădiniță în uniforme militare, elevi instruiți în spiritul loialității față de regim sau manuale în care istoria este reinventată. Experţii şi autorităţile de la Chişinău sustin că în regiunea transnistreană, educația este transformată într-un instrument de manipulare ideologică. Sub masca patriotismului, conducerea de la Tiraspol, cu sprijinul direct al Moscovei, creşte generații întregi de tineri într-un ecosistem mediatic închis.
13:40
Chișinăul este azi în sărbătoare. E Hramul oraşului, când creştinii ortodocşi de stil vechi prăznuiesc Acoperământul Maicii Domnului. Mai este numită în popor Pocroave şi este considerată cea mai importantă sărbătoare creştină de toamnă.
13:10
13:10
Curtea de Apel taie pretențiile financiare ale unui angajat al BNM, fost învinuit în Laundromat # TVR Moldova
Șeful adjunct al Departamentului reglementare și autorizare de la Banca Națională a Moldovei (BNM), Vladimir Țurcanu, va primi doar 75.000 de lei drept prejudicii morale și cheltuieli de judecată în urma unei decizii a Curții de Apel Centru din 9 octombrie. Vladimir Țurcanu a fost achitat în ianuarie 2023, împreună cu foști șefi ai băncii centrale în dosarul „Laundromat rusesc”, alături de Emma Tabîrță, Ruslan Grate, Matei Dohotaru. În urma acestei decizii, el a solicitat despăgubiri de la stat pentru arest preventiv la Penitenciarul nr. 13.
13:10
Omul de afaceri Alexandru Munteanu, candidat la funcția de prim-ministru, propus de PAS # TVR Moldova
Omul de afaceri Alexandru Munteanu, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, este candidatul la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, a anunțat liderul PAS, Igor Grosu pe Facebook. PAS va aștepta validarea mandatelor de deputat de Curtea Constituțională și convocarea ședinței Parlamentului de președinta Sandu. După constituirea fracțiunilor parlamentare, PAS va merge la președintă cu candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru, a detaliat Grosu.
12:40
11:40
Vremea se răceşte considerabil. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis, astăzi, o avertizare Cod Galben de îngheţ pe întreg teritoriul Republicii Moldova, valabilă de mâine până joi.
11:10
Maia Sandu, mesaj adresat locuitorilor capitalei: Chișinăul să fie una dintre capitalele UE # TVR Moldova
Președinta Maia Sandu i-a felicitat pe locuitorii Chișinăului cu ocazia Hramului orașului. Șefa statului i-a îndemnat să muncească împreună pentru ca, peste câțiva ani, Chișinăul să devină una dintre capitalele Uniunii Europene.
11:10
Donald Trump a semnat luni, în Egipt, planul pentru încheierea războiului din Gaza, în faţa a peste 30 de lideri de pe mai multe continente, reuniţi la un summit în staţiunea Sharm el-Sheikh. Preşedintele american le-a mulţumit celor care au contribuit la încheierea conflictului din Gaza şi a subliniat că este „o zi formidabilă Pentru Orientul Mijlociu”, scrie TVR Info.
