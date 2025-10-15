Călătorii mai scumpe cu autobuzul cu 40%, pentru dezvoltarea transportului public, spune Bolea

Din 1 martie 2026, călătoriile raionale şi inter-raionale cu autobuzul sau microbuzul s-ar putea scumpi chiar şi cu 40 la sută. Guvernul a adoptat astăzi o nouă metodologie de calculare a tarifelor, care stabileşte ca ajustările să fie făcute în baza costurilor reale pe care le suportă agenţii economici, cum ar fi preţul combustibilului. Biletele se vor scumpi şi în funcţie de tipul de transport, confort sau speciful geografic al rutelor. Astfel, pentru bilete mai scumpe, operatorii vor trebui să investească în vehicule.

