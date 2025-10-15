Zilele Filmului Românesc la Chișinău: I-ați biletul gratuit de la casele Cineplex Loteanu

11:30

Primarul capitalei, Ion Ceban, a făcut un apel către consilierii municipali să se concentreze pe problemele reale ale Chișinăului și să voteze proiectele importante aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC) de astăzi. „Astăzi este ședința Consiliului Municipal Chișinău. Sunt foarte multe subiecte, zeci de proiecte propuse pentru ordinea de zi. […] Articolul Ceban îndeamnă consilierii municipali să voteze bugetul: „Chișinăul are nevoie de muncă, nu de blocaje” apare prima dată în Realitatea.md.