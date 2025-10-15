LIVE TEXT/ Fermier rănit după ce o dronă rusească a lovit un tractor în regiunea Zaporijjea. Război în Ucraina, ziua 1330
Ziarul de Garda, 15 octombrie 2025 17:10
UPDATE 17:00 O dronă rusească a lovit utilaje agricole pe un câmp din apropierea satului Huliaipilske din regiunea Zaporijjea. Un bărbat care conducea tractorul a fost rănit, scrie Ukrinform. Șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea, Ivan Fedorov, a anunțat acest lucru pe Telegram. „Un bărbat în vârstă de 49 de ani a fost rănit în urma unui...
• • •
Acum 5 minute
17:30
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu a oferit detalii despre compensațiile oferite în sezonul de încălzire 2025-2026 # Ziarul de Garda
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a declarat că autoritățile intenționează să lanseze procesul de înregistrare pentru compensațiile la energie în la începul lunii noiembrie. „Vom stabili formula de distribuire a compensațiilor în acest an. Intenționăm să lansăm procesul de înregistrare la începutul lunii noiembrie. Guvernul și ministerul vor oferi toate detaliile, așa cum...
17:30
Giganții petrolieri Lukoil și Rosneft, pe lista de sancțiuni a Marii Britanii pentru sprijinul acordat guvernului rus: „Nu este loc pentru Federația Rusă pe piețele globale” # Ziarul de Garda
Marea Britanie a anunțat miercuri, 15 octombrie, noi sancțiuni împotriva celor două companii petroliere rusești, Lukoil și Rosneft, precum și împotriva a 51 de petroliere din așa-numita „flotă fantomă”, în cadrul unui efort de a înăspri presiunile asupra sectorului energetic rus și de a reduce veniturile Kremlinului, notează agenția britanică de știri Reuters. Potrivit autorităților...
Acum 30 minute
17:10
17:00
„Suntem trei și nu reușim”: cum angajații municipalității „curăță” comentariile de pe pagina de Facebook a Primăriei „compromisă temporar” # Ziarul de Garda
O postare incoerentă, cu greșeli gramaticale și un ton neobișnuit, a apărut miercuri, 15 octombrie, pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Chișinău. În mesaj, autorul „se plângea” că nu reușește să șteargă comentariile „cu prostii” de la postările municipalității, deși ar fi ajutat de alți doi colegi. Postarea a fost ștearsă, iar Primăria a...
17:00
R. Moldova va avea o Antena IA și astfel devine parte a rețelei europene de „fabrici de inteligență artificială” # Ziarul de Garda
R. Moldova se alătură oficial inițiativei europene „IA Factories”, un program strategic al Uniunii Europene dedicat dezvoltării și utilizării infrastructurilor avansate de inteligență artificială (IA). Anunțul a fost făcut de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. R. Moldova va fi reprezentată de FAIMA, Antena Fabricii de Inteligență Artificială din Moldova, una dintre cele 13 antene selectate de...
Acum o oră
16:50
A fost lansat un proiect în domeniul protecției sociale în valoare de 1 milion de euro, finanțat de Cehia. „Ne ajută să formăm specialiști mai bine pregătiți, să digitalizăm procesele și să aducem standarde europene” # Ziarul de Garda
Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a lansat astăzi, 15 octombrie, proiectul „Sprijin pentru implementarea reformei RESTART în Republica Moldova” finanțat de Guvernul Republicii Cehe. Proiectul, cu o valoare totală de peste 1 milion de euro, va fi implementat în perioada 2025–2027 și are drept scop sprijinirea reformei RESTART, lansată de MMPS în anul 2023....
16:50
Anchetă RISE Moldova/ Afacerile din Caraibe ale premierului propus de PAS. Reacția lui Munteanu: „Sunt gata să răspund pentru fiecare investiție adusă, companie deschisă și decizie luată” # Ziarul de Garda
Candidatul la funcția de prim-ministru propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Alexandru Munteanu, și-a administrat o parte din afaceri printr-un avocat cipriot sancționat internațional după invazia Rusiei în Ucraina. Documentele secrete ale furnizorilor de companii offshore, consultate de reporterii RISE Moldova, arată că Munteanu figurează în cinci companii din paradisul fiscal al Insulelor Virgine...
16:40
Acum 2 ore
16:30
Zelenski a numit un nou primar al orașului Odesa după ce i-a anulat cetățenia fostului primar # Ziarul de Garda
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a numit miercuri, 15 octombrie, pe un fost guvernator regional la conducerea orașului Odesa din Ucraina, după ce i-a revocat cetățenia fostului primar, ceea ce a dus la demiterea automată a acestuia. Numirea lui Serhiy Lisak, care a condus regiunea Dnipropetrovsk, a avut loc la o zi după demiterea primarului Ghenadi Truhanov pentru...
16:10
Nemerenco: Da, avem lipsă de cadre medicale, dar nu putem vorbi despre o criză. Situația este controlabilă, iar sistemul funcționează # Ziarul de Garda
Sistemul medical din R. Moldova se confruntă cu un deficit de peste o mie de medici, însă situația nu este una critică. Afirmația îi aparține ministrei Sănătății, Ala Nemerenco. Declarațiile au fost făcute la ultima ședință a actualului Cabinet de Miniștri înainte de validarea alegerilor parlamentare. „Da, avem lipsă de cadre medicale, dar nu putem...
15:50
Miniștrii apărării din țările membre NATO s-au reunit miercuri la Bruxelles pentru a analiza modalitățile de consolidare a sprijinului lor pentru Ucraina, dar și pentru a îmbunătăți riposta Alianței, după mai multe incursiuni rusești în spațiul aerian european, relatează France Presse, citat de Agerpres. La sosirea la sediul NATO, secretarul american al apărării, Pete Hegseth,...
15:50
Toamna aceasta, Linella lansează campania „Cumpărături care prind rădăcini”, o inițiativă de responsabilitate socială și de mediu care transformă cumpărăturile zilnice în gesturi concrete pentru un viitor mai verde. În perioada 15 octombrie – 14 noiembrie 2025, fiecare cumpărătură de minimum 500 de lei, scanată în aplicația Linella, oferă posibilitatea clienților de a se implica...
15:40
Președinția rămâne fără consilier pentru relațiile cu diaspora: Elena Druță pleacă din funcție # Ziarul de Garda
Elena Druță, consiliera președintei Maia Sandu pentru relațiile cu diaspora, își încheie miercuri, 15 octombrie, mandatul. Anunțul a fost făcut de aceasta printr-un mesaj pe Facebook, în care nu a precizat motivele plecării. Druță afirmă că activitatea „în interesul cetățenilor noștri aflați departe de casă a fost o mare responsabilitate și onoare”. Știrea se actualizează…...
Acum 4 ore
15:30
15:10
14:50
Un bărbat care deținea droguri ilegal a fost depistat de polițiștii de frontieră în Cahul # Ziarul de Garda
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Sud au depistat un nou caz de deținere ilegală de substanțe narcotice, în urma unei informații operative de serviciu, potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră. Conform polițiștilor, în seara zilei de 12 octombrie 2025, pe raza municipiului Cahul, a fost identificat un bărbat cu comportament suspect, care...
14:10
Un depozit de producere a brichetelor a luat foc în Căușeni. Circa 20% din materia primă stocată a fost distrusă # Ziarul de Garda
În dimineața zilei de 14 octombrie 2025 pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au fost solicitați să intervină la lichidarea unui incendiu izbucnit într-un depozit din localitatea Zaim, raionul Căușeni. Victime nu au fost raportate, potrivit unui comunicat IGSU. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:49. Potrivit informațiilor preliminare, flăcările...
14:10
Sergiu Prodan sugerează că nu se va regăsi în noul Cabinet de miniștri: „Sper să vă invit la o premieră de film” # Ziarul de Garda
Actualul ministru al Culturii, Sergiu Prodan, a sugerat că nu se va regăsi în următorul Guvern. După un mandat de patru ani, oficialul a declarat că în „cel mult 3-4 luni” intenționează să invite presa la o premieră de film. Declarațiile au fost făcute miercuri, 15 octombrie, înainte de ultima ședință a Executivului condusă de...
14:00
Guvernul a aprobat o nouă metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de pasageri # Ziarul de Garda
Transportul rutier de pasageri va funcționa după reguli care vor ține cont de costurile reale ale operatorilor și de interesul călătorilor, anunță miercuri, 15 octombrie, Guvernul. Astfel, a fost aprobată noua metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic interraional și raional, elaborată de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării...
13:40
Procurorii au contestat sentința prin care Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de detenție și cer reluarea procesului pentru un capăt de acuzare: „Argumentul potrivit căruia «n-au fost acumulate suficiente probe» nu este justificat” # Ziarul de Garda
Procurorii anticorupție anunță că au depus miercuri, 13 octombrie, la Curtea de Apel Centru apel împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, prin care fosta deputata Marina Tauber a fost la 7 ani și 6 luni de detenție în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, deși acuzatorii de stat ceruseră 13 ani...
Acum 6 ore
13:00
Un bărbat, despre care ZdG a scris că este învinuit că a luat viața unui om de afaceri și soției sale, în propria lor casă, la Grătiești, în fața justiției după 20 de ani # Ziarul de Garda
Procuratura municipiului Chișinău anunță miercuri, 15 octombrie, finalizarea urmăririi penale și trimiterea în judecată a unui dosar care vizează acțiunile unui bărbat în vârstă de 52 de ani, originar din raionul Ungheni, învinuit de săvârșirea unui dublu omor, realizat „din interes material și alte fapte infracționale violente comise în perioada anilor 1999 – 2025”. Mai exact, conform unui...
12:40
Schema de ajutor de stat a fost extinsă de la 2 miliarde la 4 miliarde de lei pentru investiții în mediului de afaceri # Ziarul de Garda
A fost aprobată modificarea Schemei de ajutor de stat regional, pentru investiții realizate în R. Moldova. Astfel, conform Guvernului, proiectul prevede majorarea bugetului schemei de la 2 miliarde la 4 miliarde de lei, datorită creșterii semnificative a cererii din partea mediului de afaceri și a sprijinului financiar oferit de partenerii europeni. Potrivit unui comunicat, din această sumă, 1...
12:20
AUDIO/ „Pentru examen vă trebuie 5 iepuri… 5 trebuie”. CNA a făcut publică stenograma discuțiilor din dosarul de corupție privind eliberarea permiselor de conducere din Călărași # Ziarul de Garda
Reprezentanții Centrului Național Anticorupție (CNA) au publicat miercuri, 15 octombrie, secvențe audio din dosarul de corupție sistemică la eliberarea permiselor de conducere la Călărași, în cadrul căruia au fost reținute trei persoane pentru 72 de ore. CNA nu menționează între cine au loc discuțiile. – Trebuie să vorbesc cu dânsul, să vorbesc ca să-l iei...
12:00
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a anunțat că se retrage din echipa de comunicare Executivului. Anunțul a fost miercuri, 15 octombrie, la conferința de presă de după ședința Cabinetului de miniștri. „Acesta este și ultimul briefing pe care îl susțin în calitate de purtător de cuvânt al Guvernului. A fost o onoare deosebită...
12:00
Alegerile locale noi din 16 noiembrie: 12 persoane candidează pentru funcția de primar # Ziarul de Garda
În contextul organizării alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2025, consiliile electorale de circumscripție locală au examinat dosarele depuse în termenul prevăzut de lege și au înregistrat 12 candidați pentru funcția de primar și șapte concurenți electorali pentru funcția de consilier în consiliul local, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC) printr-un comunicat. Dintre cei 12 candidați înregistrați la...
11:50
Un caz de pestă porcină africană a fost confirmat în raionul Orhei. Autoritățile îndeamnă oamenii să evite achiziționarea animalelor din spații neautorizate # Ziarul de Garda
Un caz de pestă porcină africană a fost confirmat în raionul Orhei. Conform Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), pe 7 octombrie 2025, testele de laborator au indicat prezența virusului în probe prelevate de la porci domestici dintr-o exploatație nonprofesională din localitatea Ciocîlteni, raionul Orhei. Potrivit unui comunicat al Agenției, Comisiile pentru Situații Excepționale din...
11:50
Cetățenii moldoveni care muncesc în Ucraina și invers vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale # Ziarul de Garda
Cetățenii moldoveni care au lucrat în Ucraina, precum și cetățenii ucraineni care și-au desfășurat activitatea în R. Moldova, vor putea beneficia de drepturi sociale garantate, inclusiv pensii și alte prestații, pentru perioadele de muncă realizate în ambele state. Cabinetul de miniștrii a aprobat miercuri, 15 octombrie, inițierea negocierilor. Documentul stabilește modul de cooperare între instituțiile competente...
11:40
Acum 8 ore
11:30
VIDEO/ Doi tineri din Strășeni și Telenești, reținuți pentru tâlhărie după ce au amenințat cu pistolul un tânăr din Ucraina și l-au deposedat de bani și telefon # Ziarul de Garda
Un tânăr de 23 de ani din Ucraina, care locuiește într-o suburbie a capitalei, a fost deposedat de telefon și de 39 300 de lei după ce a fost amenințat cu un pistol de către doi tineri din Strășeni și Telenești. Incidentul a avut loc pe 13 octombrie. Tânărul a relatat oamenilor legii că, în...
11:30
Statul va deține 20% din acțiunile Bursei Internațională a Moldovei. Guvernul a aprobat înființarea Societății pe Acțiuni # Ziarul de Garda
Crearea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei” a fost aprobată de Executiv miercuri, 15 octombrie. Aceasta va avea un capital social inițial de 30 milioane de lei, iar statul, prin Agenția Proprietății Publice, va deține 20% din acțiuni. Prin această decizie, Guvernul menționează că intenționează să asigure „dezvoltarea infrastructurii pieței financiare și alinierea R. Moldova...
11:20
Călătorii și transportatorii vor petrece mai puțin timp la trecerea frontierei de la Sculeni. Cabinetul de miniștri a susținut miercuri, 15 octombrie, decizia de aplicare a regimului de control coordonat, care presupune efectuarea verificărilor în comun de către autoritățile din R. Moldova și România. Prin aplicarea principiului de oprire unică, formalitățile vamale și de frontieră...
11:10
Două persoane au fost electrocutate mortal în urma unor lucrări neautorizate în zona de protecție a rețelelor electrice # Ziarul de Garda
Două accidente tragice de electrocutare s-au produs în ultimele zile în zonele de protecție ale rețelelor electrice, ca urmare a efectuării unor lucrări neautorizate și a încălcării grave a normelor de securitate electrică, anunță miercuri, 15 octombrie, ÎCS „Premier Energy Distribution” SA. Astfel, primul caz a avut loc pe 9 octombrie, în localitatea Colonița municipiul...
11:00
Peste 50 de percheziții la Călărași. Trei persoane au fost reținute într-un dosar de corupție la eliberarea permiselor de conducere # Ziarul de Garda
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău au desfășurat peste 50 de percheziții într-o cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere la Călărași. În urma acțiunilor de urmărire penală, trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Potrivit materialelor cauzei, 53 de candidați pentru obținerea...
10:50
VIDEO/ Ședința Guvernului din 15 octombrie: Acorduri cu Ucraina și Azerbaidjan și înființarea S.A. „Bursa Internațională a Moldovei” # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri s-a întrunit în ședință miercuri, 15 octombrie. Pe ordinea de zi au fost incluse 14 proiecte de hotărâri de guvern. Printre acestea se numără proiectul unui Acord cu Ucraina pe domeniul securității sociale, înființarea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei” și Acordul privind schimbul și protecția reciprocă a informațiilor clasificate cu...
10:50
Dorin Recean a prezidat ultima ședință de Guvern, mulțumindu-le colegilor și menționându-l pe posibilul succesor în funcția de premier, Alexandru Munteanu, fostul său profesor la facultate # Ziarul de Garda
Premierul Dorin Recean și-a încheiat mandatul cu o ședință marcată de mesaje de mulțumire pentru colegii săi, dar și pentru funcționarii din instituțiile publice. Totodată, Recean și-a exprimat sprijinul pentru Alexandru Munteanu, candidatul PAS la funcția de premier, despre care a spus că i-a fost profesor și „va aduce suflul nou de care are nevoie...
10:40
21 de secții de votare vor fi organizate în cele șase localități unde vor avea alegeri locale noi # Ziarul de Garda
În cele șase localități din țară, unde pe 16 noiembrie 2025 vor avea loc alegeri locale noi, vor fi organizate, în total, 21 de secții de votare, anunță miercuri, 15 octombrie, Comisia Electorală Centrală (CEC). Astfel, cele mai multe secții de vot vor fi deschise în orașul Leova, – 10 la număr. În comuna Natalievca, raionul Fălești vor fi...
10:10
10:10
Antreprenorul Vasile Tofan recunoaște că a refuzat oferta de a prelua funcția de prim-ministru și își exprimă sprijinul pentru Alexandru Munteanu: „Are confortul financiar deplin pentru a se putea focusa pe prioritatea nr. 1” # Ziarul de Garda
Antreprenorul Vasile Tofan recunoaște că a refuzat oferta PAS de a prelua funcția de prim-ministru, explicând că nu ar putea încredința „viitorul Moldovei unui lider gata să lase baltă 22 de companii și o echipă de peste 51 de mii de oameni, plecând peste noapte, fără un minim de tranziție, de la munca de 15...
10:00
LIVE TEXT/ Ucraina a fost atacată cu peste 110 drone noaptea trecută. Forțele de Apărare: „Atacul continuă, în spațiul aerian se mai află drone”. Război în Ucraina, ziua 1330 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:50 În noaptea de 15 octombrie, forțele ruse au atacat cu 113 drone de atac de tip Shahed, Geran și alte tipuri de drone, din direcțiile: Millerovo, Breansk, Kursk, Primorsko-Ahtarsk. Totuși, atacul aerian a fost respins de trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile...
09:40
Un bărbat a fost trimis pe banca acuzaților pentru corupere electorală. A promis 15 000 de lei celor care vor vota „corect” la alegerile parlamentare # Ziarul de Garda
Un bărbat a fost trimisă în judecată pentru comiterea infracțiunii de corupere electorală, anunță miercuri, 15 octombrie, Procuratura Generală (PG). Astfel, bărbatul originar din Bălți, începând cu luna mai a anului 2025 și până pe 23 septembrie, când a fost reținut, a acționat împreună cu alte persoane în cadrul unei scheme infracționale bine organizate. „Fiind...
Acum 12 ore
09:20
08:50
SUA a retras vizele pentru șase străini din cauza comentariilor făcute despre moartea lui Charlie Kirk # Ziarul de Garda
Departamentul de Stat al SUA a anunțat marți, 15 octombrie, că a revocat vizele a șase străini în urma comentariilor făcute pe rețelele de socializare despre asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, scrie Reuters. Anunțul revocărilor a venit în contextul în care președintele american Donald Trump i-a acordat lui Kirk, postum, medalia prezidențială a libertății , cea mai înaltă distincție civilă din SUA,...
08:30
LIVE TEXT/ Regiune Cernihiv a fost atacată cu drone, o casă de locuit a fost lovită, însă nu există victime. Război în Ucraina, ziua 1330 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:20 Noaptea trecută, regiunea Cernihiv a fost din nou atacată de drone de forțele ruse, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență. În raionul Cernihiv, căderea unei drone a provocat un incendiu la unul dintre obiectivele infrastructurii civile. În raionul Novgorod-Siversk, satul Semenivka, o dronă a lovit o casă de locuit. „Salvatorii au lichidat consecințele....
Acum 24 ore
22:00
LIVE TEXT/ Zelenski anunță că în curând va numi un șef al noii Administrații militare din Odesa: „Prea multe probleme de securitate au rămas fără un răspuns adecvat”. Război în Ucraina, ziua 1329 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:58 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că în curând va numi un șef al noii Administrații militare din Odesa. Anunțul a fost făcut marți seară, 14 octombrie. „Odesa merită o protecție mai puternică și un sprijin mai consistent. Acest lucru poate fi realizat prin intermediul unei administrații militare – prea multe probleme de...
21:30
Naționala de fotbal a Moldovei, remiză cu Estonia în al șaselea meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026 # Ziarul de Garda
Naționala de fotbal a Moldovei a obținut un rezultat de egalitate, 1-1, în deplasarea din Estonia, în cel de-al șaselea meci din cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026. Partida s-a disputat pe stadionul A. Le Coq Arena din Tallinn. Estonienii au deschis scorul rapid, prin Mattias Kait, în minutul 12, însă tricolorii au restabilit...
20:30
Criză politică în Franța: premierul Sébastien Lecornu propune suspendarea reformei pensiilor pentru a evita prăbușirea guvernului # Ziarul de Garda
Premierul francez Sébastien Lecornu a anunțat marți, 14 octombrie, că va propune suspendarea proiectului de lege, care prevede majorarea vârstei de pensionare de la 62 la 64 de ani, într-o încercare de a preveni căderea guvernului său minoritar, scrie AP News. După o săptămână de turbulențe politice, Lecornu, recent reconfirmat în funcție, a declarat în...
19:40
Blocul „Alternativa”, după anunțul lui Igor Grosu privind candidatura pentru funcția de prim-ministru: „Vom aștepta convocarea consultărilor și ne vom exprima poziția” # Ziarul de Garda
Blocul „Alternativa”, care a acumulat 7,96% dintre sufragii la alegerile parlamentare din 28 septembrie, anunță că-și va exprima poziția în legătură cu potențialul candidat la funcția de prim-ministru după convocarea consultărilor de către președinta Maia Sandu. „(…) Constituția R. Moldova prevede clar că președintele desemnează candidatul la funcția de prim-ministru după consultarea fracțiunilor parlamentare. Aceste...
19:10
Ministra afacerilor externe a României, Oana Țoiu, a reafirmat sprijinul țării sale pentru avansarea procesului de extindere a UE atât în privința Ucrainei și R. Moldova, cât și a Balcanilor de Vest, „pe baza principiului meritelor proprii în implementarea reformelor necesare și a asumării valorilor Uniunii”. Declarația a fost făcută în cadrul unei întrevederi la...
18:30
LIVE TEXT/ Autoritățile din Ucraina cer statelor membre ale ONU să condamne atacul Rusiei asupra unui convoi umanitar al organizației în regiunea Herson. Război în Ucraina, ziua 1329 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:29 Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a îndemnat statele membre ale ONU să condamne atacul Rusiei din 14 octombrie asupra unui convoi umanitar al ONU în regiunea Herson, atac care a dus la distrugerea unui camion și la avarierea gravă a altuia, notează The Kyiv Independent. Sybiha a spus că cele patru camioane,...
17:50
Comisia Europeană (CE) a propus extinderea inițiativei privind „zidul anti-drone” pe flancul estic al Europei, pentru a proteja întregul continent, au declarat marți, 14 octombrie, pentru Reuters trei oficiali europeni, sub protecția anonimatului. Propunerea, cu o abordare mai largă, va fi inclusă în „foaia de parcurs pentru pregătirea apărării”, care urmează să fie prezentată joi...
