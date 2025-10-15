Endocrinologul Luminița Suveică: Sfaturi pentru adaptarea la ora de iarnă

11:10

Donald Trump a semnat luni, în Egipt, planul pentru încheierea războiului din Gaza, în faţa a peste 30 de lideri de pe mai multe continente, reuniţi la un summit în staţiunea Sharm el-Sheikh. Preşedintele american le-a mulţumit celor care au contribuit la încheierea conflictului din Gaza şi a subliniat că este „o zi formidabilă Pentru Orientul Mijlociu”, scrie TVR Info.