Tarifele pentru transportul interraional și raional vor fi stabilite pe baza costurilor reale: decizie aprobată de Guvern

15:50

Autoritățile administrației publice locale din unitățile teritorial-administrative, unde pe data de 16 noiembrie 2025 vor avea loc alegeri locale noi, au obligația să stabilească și să asigure un minim de locuri speciale de afișaj electoral, precum și un minim de localuri pentru desfășurarea întâlnirilor cu alegătorii. Conform legislației, termenul este de 3 zile până la data începerii […] Post-ul Autoritățile publice locale, în localitățile unde vor avea loc alegeri locale noi, vor stabili locuri pentru afișajul electoral apare prima dată în Provincial.