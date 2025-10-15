Încep Zilelele Filmului Românesc de la Chișinău. De joi până duminică vom avea parte de 3 zile de proiecții cinematografice, lansări de carte și întâlniri cu invitați speciali (Video, Foto)
Radio Chisinau, 15 octombrie 2025 15:45
Cele mai apreciate filme noi, un focus dedicat regizorului Radu Jude, o retrospectivă Alexandru Tatos, un film pentru copii, o lansare de carte și întâlniri cu invitați speciali, printre care cunoscuții cineaști Igor Cobileanski și Tudor Giurgiu, fac parte din programul ediției a 11-a a Zilelor Filmului Românesc de la Chișinău, care are loc de joi până duminică la Cinematograful Cineplex-Loteanu. Toate proiecțiile sunt cu intrare liberă, în limita locurilor disponibile, fiind nevoie de ridicarea unui bilet cu valoare zero de la casieria Cineplex-Loteanu.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 15 minute
15:45
Încep Zilelele Filmului Românesc de la Chișinău. De joi până duminică vom avea parte de 3 zile de proiecții cinematografice, lansări de carte și întâlniri cu invitați speciali (Video, Foto) # Radio Chisinau
Cele mai apreciate filme noi, un focus dedicat regizorului Radu Jude, o retrospectivă Alexandru Tatos, un film pentru copii, o lansare de carte și întâlniri cu invitați speciali, printre care cunoscuții cineaști Igor Cobileanski și Tudor Giurgiu, fac parte din programul ediției a 11-a a Zilelor Filmului Românesc de la Chișinău, care are loc de joi până duminică la Cinematograful Cineplex-Loteanu. Toate proiecțiile sunt cu intrare liberă, în limita locurilor disponibile, fiind nevoie de ridicarea unui bilet cu valoare zero de la casieria Cineplex-Loteanu.
Acum o oră
15:25
Ora de Vârf | Ion Tăbârță: „Avantajul lui Alexandru Munteanu ca premier este că vine din mediul de afaceri. Dezavantajul este că nu are experiență politică” (Audio) # Radio Chisinau
Analistul politic Ion Tăbârță consideră că desemnarea lui Alexandru Munteanu, o figură din afara sferei politice, reflectă atât dinamica internă din PAS, cât și așteptările societății privind dezvoltarea economică. El a subliniat în cadrul emisiunii Ora de Vârf de la Radio Chișinău că Republica Moldova are nevoie de un impuls economic puternic și de o restructurare profundă a economiei.
15:05
„Postarea apărută anterior a fost rezultatul unei accesări neautorizate”. Pagina de Facebook a municipalității a fost temporar compromisă # Radio Chisinau
Primăria Chișinău anunță într-un comunicat că pagina de Facebook pe care o administrează a fost parțial compromisă de accesări neautorizate.
Acum 2 ore
14:50
„A fost o onoare deosebită pentru mine să vă informez de la această înaltă tribună publică”. Daniel Vodă își anunță plecarea din postul de purtător de cuvânt al Guvernului # Radio Chisinau
În conferința de presă susținută după ședința Guvernului de astăzi, 15 octombrie, Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al Executivului, a anunțat că pleacă din funcția deținută.
14:35
Procurorii solicită majorarea pedepsei aplicată de instanță deputatei Marina Tauber # Radio Chisinau
Procuratura Anticorupție a depus apel la Curtea de Apel Centru împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, la 30 septembrie 2025, în dosarul fostei deputate Marina Tauber și al Partidului Politic „Șor”. Procurorii cer o pedeapsă mai mare, comunică MOLDPRES.
14:30
Procurorii solicită majorarea pedepseii aplicată de instanță deputatei Marina Tauber # Radio Chisinau
Procuratura Anticorupție a depus apel la Curtea de Apel Centru împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, la 30 septembrie 2025, în dosarul fostei deputate Marina Tauber și al Partidului Politic „Șor”. Procurorii cer o pedeapsă mai mare, comunică MOLDPRES.
14:10
Israel redeschide un punct de trecere către Gaza pentru transportul ajutorului umanitar # Radio Chisinau
Israel a redeschis miercuri punctul de trecere Rafah, aflat la frontiera dintre Egipt și Fâșia Gaza, pentru a permite tranzitul convoaielor umanitare în regiunea grav afectată de conflict, transmite IPN.
Acum 4 ore
13:50
Cristian Barna: România va sprijini cu mijloace militare și non-militare Republica Moldova, în cazul unui atac al Federației Ruse # Radio Chisinau
România va sprijini cu mijloace militare și non-militare Republica Moldova dacă va fi atacată de Federația Rusă, în contextul în care nu își dorește ca spațiul dintre Prut și Nistru să fie transformat într-o zonă tampon a Kremlinului. Opiniile au fost exprimate astăzi de unii experți la dezbaterea „Contribuția României la securitatea Republicii Moldova: așteptări și capacități”, organizată de agenția de presă IPN, transmite Radio Chișinău.
13:35
Guvernul a aprobat înființarea Bursei Internaționale a Republicii Moldova. Statul va deține 20% din acțiuni # Radio Chisinau
Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, 15 octombrie, înființarea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei”. Aceasta va avea un capital social inițial de 30 milioane de lei, iar statul, prin Agenția Proprietății Publice, va deține 20% din acțiuni.
13:15
Prețurile biletelor în transportul public vor crește cu 20% din martie 2026. Noua metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane în traficul raional și internațional a fost aprobată astăzi de Guvern și va intra în vigoare din 1 martie 2026., transmite IPN.
13:00
Cetățenii Republicii Moldova care muncesc în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova care au lucrat în Ucraina, precum și cetățenii ucraineni care și-au desfășurat activitatea în țara noastră, vor putea beneficia de drepturi sociale garantate, inclusiv pensii și alte prestații, pentru perioadele de muncă realizate în ambele state. Guvernul de la Chișinău a aprobat inițierea negocierilor în acest sens.
12:25
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de 16 octombrie.
12:20
Istoria unuia dintre cei mai mari vocaliști pop-rock, o legendă vie a muzicii britanice.
12:05
Control comun și la vama Sculeni. Negocierile cu România, inițiate de Guvernul de la Chișinău # Radio Chisinau
Autoritățile Republicii Moldova și ale României vor institui regimul de control vamal coordonat și la vama Sculeni. Guvernul de la Chișinău a aprobat astăzi decizia.
Acum 6 ore
11:50
FOTO | Zeci de percheziții CNA la Călărași, într-un dosar de corupție la eliberarea permiselor de conducere: Trei persoane au fost reținute # Radio Chisinau
Ofițerii CNA, în comun cu procurorii municipiului Chișinău, au desfășurat peste 50 de percheziții la Călărași, într-o amplă cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere. În urma acțiunilor de urmărire penală, 3 persoane au fost reținute pentru 72 de ore.
11:35
Secretarul general adjunct al Guvernului, Andrei Strah, a demisionat din funcție. Cererea sa a fost aprobată astăzi de Cabinetul de miniștri.
11:20
Dorin Recean, la ultima sa ședință de Guvern prezidată: „Am încredere că de aici încolo ne mișcăm în direcția corectă” # Radio Chisinau
Prim-ministrul Dorin Recean le-a mulțumit membrilor cabinetului de miniștri pentru implicare și dedicație, în cadrul ultimei ședințe a executivului pe care a prezidat-o astăzi. Totodată, el și-a exprimat aprecierea față de economistul Alexandru Munteanu, care a fost propus de Partidul Acțiune și Solidaritate pentru funcția premier.
11:15
Dorin Recean, la ultima ședință de Guvern prezidată: „Am încredere că de aici încolo ne mișcăm în direcția corectă” # Radio Chisinau
Prim-ministrul Dorin Recean le-a mulțumit membrilor cabinetului de miniștri pentru implicare și dedicație, în cadrul ultimei ședințe a executivului pe care a prezidat-o astăzi. Totodată, el și-a exprimat aprecierea față de economistul Alexandru Munteanu, care a fost propus de Partidul Acțiune și Solidaritate pentru funcția premier.
11:00
Cele mai apreciate filme noi, un focus dedicat regizorului Radu Jude, o retrospectivă Alexandru Tatos, un film pentru copii, o lansare de carte și întâlniri cu invitați speciali, printre care cunoscuții cineaști Igor Cobileanski și Tudor Giurgiu, fac parte din programul ediției a 11-a a Zilelor Filmului Românesc de la Chișinău, care are loc de joi până duminică la Cinematograful Cineplex-Loteanu. Toate proiecțiile sunt cu intrare liberă, în limita locurilor disponibile, fiind nevoie de ridicarea unui bilet cu valoare zero de la casieria Cineplex-Loteanu.
10:40
Bărbat din Bălți, trimis în judecată pentru corupere electorală. Promitea 15 000 de lei celor care ar vota „corect” la parlamentare # Radio Chisinau
Un bărbat din Bălți va fi judecat pentru corupere electorală, după ce ar fi promis și oferit bani alegătorilor pentru a vota un anumit candidat la alegerile parlamentare din 2025. Învinuitul riscă o pedeapsă de până la 8 ani de închisoare.
10:20
Frontiera de stat, traversată de circa 59 de mii de ori în ultimele 24 de ore. Zeci de străini nu au fost lăsați să intre în Republica Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 58 965 de traversări.
10:05
Urmăriți live ședința Guvernului Republicii Moldova din 15 octombrie 2025.
Acum 8 ore
09:50
Victoria Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare deschide o etapă nouă pentru Republica Moldova: etapa integrării practice în Uniunea Europeană. În fața noului guvern se află o misiune istorică – transformarea promisiunii europene într-un proiect concret de dezvoltare economică, socială și identitară. Această victorie nu este doar o reușită electorală, ci o șansă istorică de a transforma un proiect geopolitic într-un proiect național de modernizare. Totuși, euforia succesului nu trebuie să umbrească imaginea de ansamblu – Republica Moldova intră în această etapă cu multiple vulnerabilități interne, economice și instituționale.
09:25
Jurnaliștii scriu despre desemnarea lui Alexandru Munteanu drept candidat PAS la funcția de premier al Republicii Moldova și rețin prima reacție a acestuia, dar și despre noile detalii din procesul Evgheniei Guțul, care îl implică direct pe Ilan Șor. Alte subiecte abordate țin de necesitatea deoligarhizării administrației din UTA Găgăuzia, precum și de criza bugetară din regiunea transnistreană, unde autoritățile separatiste taie din programele sociale pentru a acoperi datorii.
09:05
DOCUMENTAR | 103 de ani de la încoronarea lui Ferdinand I ca rege al tuturor românilor # Radio Chisinau
La 15 octombrie 1922, în Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, avea loc ceremonia încoronării regelui Ferdinand I și a reginei Maria ca suverani ai României întregite.
08:50
Leul moldovenesc se apreciază astăzi față de euro și dolar, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, informează MOLDPRES.
08:30
Cristina Gherasimov, la reuniunea COELA de la Bruxelles: „Suntem în plin proces de implementare a agendei de reforme” # Radio Chisinau
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, care se află într-o vizită de lucru la Bruxelles, a participat la Reuniunea Grupului de lucru pentru extindere și țările care negociază aderarea la UE (COELA).
08:20
Cabinetul de miniștri condus de Dorin Recean se reunește astăzi în ultima ședință de Guvern. Potrivit legii, executivul rămâne în funcție cu atribuții limitate, în regim de interimat, până la învestirea unui nou cabinet, transmite IPN.
Acum 24 ore
21:10
Naționala Republicii Moldova obține primul punct în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal # Radio Chisinau
După 5 eșecuri consecutive în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal, care au dus la înlocuirea lui Serghei Cleșcenco cu Lilian Popescu la cârma naționalei, Republica Moldova obține primul punct în grupa I.
21:05
Organizația Reporteri fără Frontiere (RFS) a deschis marți un nou birou la Praga, dedicat în mod special Europei Centrale și de Est, din cauza amenințărilor tot mai mari la adresa jurnalismului în regiune.
20:45
Republica Moldova a obținut pentru prima dată o medalie la Campionatul Mondial de Para Powerlifting # Radio Chisinau
Sportiva Victoria Rotaru a a cucerit, în premieră, o medalie pentru Republica Moldova la Campionatul Mondial desfășurat în acest an la Cairo, la categoria de vârstă juniori.
20:25
Uniunea Europeană va sprijini cu 1,6 miliarde de euro redresarea și reconstrucția Gazei, a anunțat președintele Consiliului European în Egipt # Radio Chisinau
Uniunea Europeană va sprijini financiar redresarea și reconstrucția Gazei, printr-un pachet de 1,6 miliarde de euro destinat Autorității Palestiniene pentru perioada 2025-2027, a anunțat președintele Consiliului European, Antonio Costa, la finalul summitului internațional pentru pace găzduit de SUA și Egipt, informează un comunicat oficial al Consiliului European.
20:05
Republica Moldova a înregistrat cea mai mare creștere din regiune a înmatriculărilor de autoturisme noi # Radio Chisinau
Înmătriculările de autoturisme noi în Europa și Asia Centrală au crescut vertiginos în ultimii ani, determinate de cererea rezistentă a consumatorilor și de ratele scăzute de deținere a autoturismelor în întreaga regiune, susține Banca Mondială în raportul Europa și Asia Centrală, „Locuri de muncă și prosperitate”, ediția de toamnă 2025, transmite Mold-street.com.
19:40
Comitetul Internațional Olimpic a decernat premiile fair-play pentru Jocurile Olimpice 2024 # Radio Chisinau
Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a decernat Premiile Fair-Play pentru Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 pentru gesturi de prietenie, spirit sportiv și solidaritate, cu prilejul unei ceremonii la Muzeul Olimpic de la Lausanne, scrie MOLDPRES.
19:20
Fermieri din raionul Ocnița vor putea iriga zeci de hectare datorită sprijinului financiar oferit de IFAD # Radio Chisinau
Fermierii din localitatea Corestăuți, raionul Ocnița, vor beneficia de o infrastructură modernizată pentru irigare, care va permite valorificarea eficientă a peste 80 de hectare de teren agricol. Proiectul este implementat cu sprijinul Unității Consolidate pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (UCIP IFAD) și aduce beneficii directe pentru 34 de agricultori și 5 gospodării țărănești din regiunea de nord a țării, transmite MOLDPRES.
18:55
Comisia Europeană propune extinderea „zidului anti-drone” pentru a proteja întregul continent # Radio Chisinau
Comisia Europeană a propus extinderea inițiativei ce prevede așa-numitul „zid anti-drone” pe flancul estic al Europei pentru a proteja întregul continent, după ce unele regiuni s-au declarat excluse, au declarat marți pentru Reuters doi oficiali ai UE și un diplomat al UE, potrivit News.ro.
18:25
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a reiterat sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina, în cadrul unei întrevederi cu ministrul de Externe al Germaniei # Radio Chisinau
Ministra Afacerilor Externe de la București, Oana Țoiu, a reiterat sprijinul României pentru Ucraina și Republica Moldova în avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană, în cadrul unei întrevederi cu ministrul federal al afacerilor externe al Germaniei, Johann Wadephul.
18:05
Urmăriți live concertul din Piața Marii Adunări Naționale de Hramul orașului Chișinău.
17:40
Alexandru Munteanu confirmă că ar urma să fie propus de PAS la funcția de premier al R. Moldova: „Înțeleg necesitatea să ofer societății cât mai multă transparență și informații” # Radio Chisinau
Alexandru Munteanu confirmă că poartă discuții cu Partidul Acțiune și Solidaritate despre eventuala sa candidatură la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. El a publicat o primă reacție pe rețelele de socializare după anunțul candidaturii sale, în care a dat asigurări că e gata să dea clarificări despre eventuale legături și parteneriate cu anumiți politicieni.
17:10
CEDO condamnă Rusia să plătească Georgiei 253 de milioane de euro pentru consecințele conflictului din 2008 # Radio Chisinau
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) a condamnat marți Rusia la plata a peste 253 de milioane de euro Georgiei pentru încălcarea drepturilor locuitorilor din două regiuni separatiste – Abhazia și Osetia de Sud – în urma războiului ruso-georgian din 2008, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.
16:50
Vox Radio Chișinău | „Pace și un cer senin deasupra capitalei”. Ce doresc locuitorii Chișinăului de Hramul Orașului # Radio Chisinau
Locuitorii Chișinăului sărbătoresc astăzi Hramul Orașului. Capitala Republicii Moldova, supranumită și „orașul din piatră albă”, marchează 589 de ani de la prima sa atestare documentară. Cu această ocazie, autoritățile au pregătit un program amplu de evenimente, care a început încă de dimineață în centrul orașului.
16:25
Naționala de fotbal a Republicii Moldova întâlnește Estonia în preliminariile Campionatului Mondial 2026 # Radio Chisinau
Naționala de fotbal a Republicii Moldova dispută astăzi cel de-al șaselea meci din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026, confruntându-se cu Estonia pe A. Le Coq Arena din Tallinn. Partida va începe la ora 19:00 și va fi transmisă în direct de postul național de televiziune, relatează MOLDPRES.
16:05
Volodimir Zelenski denunță o nouă noapte de bombardamente rusești împotriva sistemului energetic ucrainean și a infrastructurii feroviare # Radio Chisinau
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a denunțat marți – într-un mesaj difuzat pe rețelele sociale – o nouă noapte de bombardamente rusești împotriva infrastructurii energetice și feroviare, precum și a altor instalații civile în regiunile Harkov, Kirovograd, Sumî și Donețk, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.
Ieri
15:45
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
15:25
Cristina Gherasimov, în discuții cu Marta Kos: „ Rezultatul alegerilor recente a arătat clar că cetățenii noștri își doresc să vadă Republica Moldova în UE” # Radio Chisinau
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, care se află într-o vizită de lucru la Bruxelles, a avut astăzi o întrevedere cu comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos. În cadrul discuțiilor, oficialul de la Chișinău a menționat că rezultatul alegerilor parlamentare „a arătat clar că cetățenii noștri își doresc să vadă Republica Moldova în Uniunea Europeană”.
15:00
Volodimir Zelenski va fi primit vineri la Casa Albă de omologul său american, Donald Trump # Radio Chisinau
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, va fi primit vineri într-o vizită la Casa Albă de către omologul său american, Donald Trump. Cei doi lideri au confirmat întâlnirea bilaterală. Zelenski a menționat că, pe lângă securitatea Ucrainei, în cadrul discuțiilor va fi abordată și tema rachetelor americane de rază lungă Tomahawk, transmite IPN.
14:45
Analiști politici: Viitorul premier al R. Moldova trebuie să aibă o viziune economică clară, așa ca beneficiile integrării europene să fie vizibile pentru cetățenii simpli # Radio Chisinau
Noul prim-ministru al Republicii Moldova va trebui să trateze ca prioritate absolută negocierile de aderare la Uniunea Europeană, dar și reformele economice și instituționale, esențiale pentru succesul procesului de integrare, susțin analiști politici de la Chișinău.
14:20
Proiectul muzical-educativ „Jazz și poezie”, finanțat de DRRM, a ajuns la Soroca, Ungheni și Chișinău # Radio Chisinau
A doua ediție a proiectului muzical-educativ „Jazz și poezie”, finanțat de Departamentul pentru Relațiile cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României, s-a încheiat recent, aducând o atmosferă vibrantă și rafinată în mai multe orașe din Republica Moldova. Desfășurat în perioada 2–8 octombrie, evenimentul a reunit publicul din Soroca, Ungheni și Chișinău în jurul unei fuziuni inedite între jazz și poezie, marcând astfel o nouă etapă de colaborare artistică peste Prut.
14:00
Statele Unite ar putea furniza Ucrainei între 20 și 50 de rachete de croazieră Tomahawk, a declarat Stacey Pettyjohn, directorul departamentului de apărare al Centrului pentru o Nouă Securitate Americană, pentru Financial Times, citat de BBC.
13:45
„Republica Moldova a fost ținta celei mai ample campanii de manipulare informațională din istoria sa”. Raport al Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării # Radio Chisinau
Republica Moldova a fost ținta celei mai ample campanii de manipulare informațională din istoria sa, coordonată de serviciile secrete ruse, depășind ca amploare campaniile similare desfășurate în SUA, Franța sau Canada, potrivit unui raport al Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării. Operațiunea a implicat peste 800 de site-uri false, rețele de propagandă industrializate, deepfake-uri create cu inteligență artificială, sondaje false și atacuri cibernetice asupra instituțiilor de stat.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.