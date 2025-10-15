Polonia se pregătește pentru posibile atacuri rusești în Europa și un război de încă trei ani, avertizează ministrul de externe
Ziua, 15 octombrie 2025 15:40
Ministrul de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, a avertizat că Europa trebuie să fie pregătită pentru posibile atacuri ale Rusiei pe teritoriul său și a criticat lipsa unor sisteme moderne de apărare, inclusiv proiectul „zidului de drone" de pe granițele estice, transmite Reuters. Aflat la Londra, pentru a dezvălui o dronă iraniană Shahed-136 doborâtă în
• • •
Acum 30 minute
15:40
Polonia se pregătește pentru posibile atacuri rusești în Europa și un război de încă trei ani, avertizează ministrul de externe
Ministrul de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, a avertizat că Europa trebuie să fie pregătită pentru posibile atacuri ale Rusiei pe teritoriul său și a criticat lipsa unor sisteme moderne de apărare, inclusiv proiectul „zidului de drone" de pe granițele estice, transmite Reuters. Aflat la Londra, pentru a dezvălui o dronă iraniană Shahed-136 doborâtă în
15:30
VIDEO | Ion Ceban, despre votul comun PAS-PSRM privind excluderea bugetului municipal de pe ordinea de zi: „Nu le pasă de interesele locuitorilor” # Ziua
PAS și PSRM au scos bugetul pentru anul 2025 de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului municipal Chișinău, pentru că „nu le pasă de interesele locuitorilor". Comentariul aparține primarului Chișinăului, Ion Ceban, care a adăugat că „Primăria va continua să muncească la fel și fără ei". „Ceea ce trebuia de demonstrat Partidul Socialiștilor împreună
Acum o oră
15:20
Președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, va vizita Moscova pentru a solicita extrădarea lui Bashar al-Assad # Ziua
Președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, urmează să efectueze miercuri o vizită oficială la Moscova, unde va discuta cu autoritățile ruse două chestiuni majore, extrădarea fostului lider sirian Bashar al-Assad, pe care noile autorități doresc să-l tragă la răspundere pentru crime, și menținerea prezenței trupelor ruse la bazele din Tartus și Hmeimim, potrivit canalului guvernamental Syria TV
15:10
Procurorii vor pedeapsă mai aspră pentru Marina Tauber. Aceștia au contestat sentința judecătorilor, care i-au dat 7,5 ani de închisoare # Ziua
Procurorii anticorupție au contestat la Curtea de Apel Centru sentința prin care Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat-o pe fosta deputată Marina Tauber la șapte ani și șase luni de închisoare, transmite IPN. Potrivit lor, sentința este neîntemeiată în partea ce ține de încetarea procesului penal pentru amestec în înfăptuirea justiției și apreciază că pedeapsa
Acum 2 ore
14:30
PSRM și PAS s-au aliat împotriva lui Ceban. Bugetul municipal 2025, exclus de pe ordinea de zi a ședinței CMC # Ziua
Proiectul bugetului pentru anul 2025 a fost exclus de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului municipal Chișinău, printr-un vot comun al fracțiunilor Partidului Acțiune și Solidaritate și Partidului Socialiștilor. Documentul urma să fie examinat și votat în ambele lecturi, însă consilierii socialiști au propus excluderea de pe ordinea de zi, inițiativa fiind susținută de
14:20
VIDEO | Trump și Macron, confruntare tensionată la summitul din Egipt. Un cititor pe buze „descifrează” amenințarea rostită în timpul strângerii de mână # Ziua
O strângere de mână de aproape 30 de secunde între președintele american Donald Trump și omologul său francez Emmanuel Macron a atras atenția presei internaționale, după ce un cititor pe buze a dezvăluit ce și-ar fi spus cei doi lideri în timpul momentului tensionat. Incidentul a avut loc luni, 13 octombrie, la Sharm El Sheikh,
14:10
România are două jucătoare în sferturile WTA de la Osaka, după ce Sorana Cîrstea a obținut o nouă victorie categorică # Ziua
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, miercuri, 15 octombrie, în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după ce a învins-o fără drept de apel pe Katie Boulter, cu 6-3, 6-1. Cîrstea (35 ani, 51 WTA) a obţinut victoria în 69
Acum 4 ore
13:40
Permise auto obținute cu mite la Călărași. Șeful unei școli auto, trei examinatori și zeci de candidați, cercetați penal într-o cauză penală # Ziua
Percheziții într-un dosar amplu de obținere prin mită a permiselor auto au fost organizate miercuri la Călărași. Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din Chișinău au organizat 50 de percheziții ce s-au încheiat cu reținerea a trei persoane. CAN nu a precizat cine sunt suspecții plasați în izolator, însă anunță că, în total, sunt cercetați penal
13:30
Premierul francez Sebastien Lecornu amână creșterea vârstei de pensionare pentru a salva guvernul # Ziua
Premierul Franței, Sebastien Lecornu, a anunțat suspendarea temporară a reformei pensiilor inițiate în 2023, printr-o declarație oficială a guvernului. Decizia vine ca o concesie față de socialiști, a căror susținere este esențială pentru supraviețuirea guvernului minoritar de centru-dreapta. Lecornu încearcă astfel să evite o nouă criză politică și posibilul eșec al executivului. „Vârsta de pensionare
13:10
Va fi creată Bursa Internațională a Moldovei, cu capital public-privat. Statul va deține 20 la sută din acțiuni # Ziua
Republica Moldova va avea un nou operator de piață bursieră. Guvernul a aprobat fondarea Bursei Internaționale a Moldovei, o societate pe acțiuni cu capital public-privat, în care statul va participa cu 20% din capitalul social, transmite IPN. Noua bursă, care va funcționa ca societate pe acțiuni, va avea un capital inițial de aproximativ 30 de
12:50
Trump i-a acordat postum Medalia Prezidenţială a Libertăţii activistului conservator Charlie Kirk # Ziua
Preşedintele Donald Trump i-a acordat marţi, postum, Medalia Prezidenţială a Libertăţii, cea mai înaltă distincţie civilă din Statele Unite ale Americii, activistului conservator Charlie Kirk, fondatorul organizaţiei Turning Point USA, ucis în luna septembrie, în ziua în care Kirk ar fi împlinit 32 ani. Distincţia vine la puţin peste o lună după ce Kirk a
12:40
Republica Moldova a inițiat negocierile cu Guvernul României cu privire la crearea controlului coordonat de trecere a frontierei de stat la vama Sculeni-Sculeni. Controlul comun se va efectua atât pe sensul de intrare în România, cât și pe sensul de intrare în Republica Moldova. Prin urmare, punctul de trecere Sculeni va deveni al patrulea punct
12:20
Rusia propune un armistițiu local pentru restabilirea alimentării cu energie a centralei nucleare de la Zaporojie # Ziua
Rusia a propus declararea unui armistițiu local în zona centralei nucleare de la Zaporojie, pentru a permite reluarea lucrărilor de reparație la liniile de înaltă tensiune care alimentează obiectivul, a anunțat reprezentantul permanent al Moscovei pe lângă organizațiile internaționale de la Viena, Mihail Ulianov, relatează The Moscow Times. Potrivit acestuia, până la sfârșitul săptămânii ar
12:00
Partidul „Inima Moldovei” a sesizat Curtea Constituțională cu privire la excluderea formațiunii din alegeri # Ziua
Partidul „Inima Moldovei" a sesizat miercuri, 15 octombrie, Curtea Constituțională pe cazul „excluderii arbitrare din alegeri, în lipsa unei decizii definitive". Potrivit sesizării, formațiunii conduse de Irina Vlah i-a fost interzisă participarea la procesul electoral printr-o măsură provizorie, fără o hotărâre definitivă, fără probe clare și fără respectarea dreptului la apărare. „Această limitare s-a aplicat în
Acum 6 ore
11:40
Cristiano Ronaldo a atins un nou record. A devenit cel mai bun marcator din istoria preliminariilor Cupei Mondial la Fotbal # Ziua
Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, în vârstă de 40 de ani, a devenit jucătorul cu cele mai multe goluri marcate în meciurile de calificare pentru Cupa Mondială, după ce a înscris de două ori în partida Portugaliei cu Ungaria, disputată marţi, 14 octombrie, la Lisabona. Ronaldo a egalat scorul în minutul 22, marcând din apropiere şi
11:20
VIDEO | Profesorul vine în locul studentului. Dorin Recean, mândru că lasă fotoliul de premier fostului său lector # Ziua
Premierul Dorin Recean este convins că omul de afaceri Alexandru Munteanu, propus de PAS la șefia Guvernului, va aduce „un nou suflu" în executiv și că experiența candidatului va impulsiona reforma justiției și dezvoltarea securității. Dorin Recean spune că Alexandru Munteanu i-a fost profesor la facultate și că are un potențial mare în „a crește
10:50
Doi oameni și-au pierdut viața electrocutați, în urma unor lucrări neautorizate în apropierea rețelelor electrice # Ziua
Doi oameni au murit electrocutați, săptămâna trecută, ca urmare a efectuării unor lucrări neautorizate și a încălcării normelor de securitate, anunță Premier Energy. Primul caz a avut loc joi, 9 octombrie, în localitatea Colonița, municipiul Chișinău, iar a doua tragedie s-a produs vineri, 10 octombrie, în municipiul Cahul. Potrivit sursei citate, în cazul de la
10:40
Marea Britanie trimite experți militari în R. Moldova pentru instruirea forțelor armate în tactici de contracarare a dronelor # Ziua
Guvernul Regatului Unit urmează să confirme astăzi, 15 octombrie, în cadrul reuniunii miniștrilor Apărării din statele membre NATO, organizată la Bruxelles, desfășurarea unui grup de experți militari britanici specializați în combaterea dronelor în Republica Moldova. Potrivit comunicatului Ministerului britanic al Apărării, misiunea din Republica Moldova va face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri de
10:30
Primul punct în șase meciuri! Selecționata R. Moldova la fotbal a încheiat la egalitate meciul cu naționala Estoniei # Ziua
Selecționata Republicii Moldova la fotbal a încheiat la egalitate cel de-al șaselea meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026, disputat marți, 14 octombrie, 2025 împotriva Estoniei, scor 1-1. Estonienii au deschis scorul în minutul 12 prin Mattias Kait, iar Ștefan Bodișteanu a egalat în minutul 64. Naționala Republicii Moldova va mai juca 2 meciuri în preliminariile
10:20
Patru echipaje de pompieri au intervenit marți la un depozit de producere a brichetelor de foc cuprins de flăcări. Incendiul a izbucnit în satul Zaim din raionul Căușeni. Salvatorii au constatat că au ars cantități de rumeguș de lemn, dar și tehnică de fabricare a brichetelor pentru foc. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență,
10:00
Pavel Durov acuză Franța că a încercat să transforme telefoanele europenilor în „instrumente de spionaj” # Ziua
Fondatorul aplicației Telegram, Pavel Durov, a criticat dur guvernul francez, acuzându-l că a încercat să impună o lege care ar fi transformat telefoanele cetățenilor europeni „în instrumente de spionaj", sub pretextul luptei împotriva criminalității online. „Astăzi, Uniunea Europeană era pe punctul de a interzice dreptul vostru la viață privată. Se pregătea un vot pentru o
Acum 8 ore
09:40
Ultima ședință a Guvernului Recean. După validarea alegerilor parlamentare, executivul va avea atribuții limitate # Ziua
Guvernul condus de Dorin Recean se întrunește în ultima ședință din actualul mandat. După ce Curtea Constituțională se va expune joi, 16 octombrie, asupra validării alegerilor pentru noul Parlament, executivul va avea atribuții limitate. Printre proiectele care urmează a fi analizate astăzi de către Guvern se numără înființarea societății pe acțiuni „Bursa Internaţională a Moldovei",
09:30
OPINII | George Damian: Sunt multe poveștile cu frații de la Chișinău care, de scârba fraților din București, se aruncă în brațele fraților de la Kiev # Ziua
Își amintește cineva câte țepe în afaceri au fost date la Chișinău cu sprijin/ acoperire în mediul de business din Ucraina? Nu în ultimii 35 de ani, dar să zicem măcar în ultimii 15 ani. Eu îmi amintesc o istorie de acum 20 și ceva de ani, pe când Poroșenko voia să încalece complexul Gemeni
09:20
VIDEO | Donald Trump: „Economia Rusiei se prăbușește, Putin nu vrea să oprească războiul din Ucraina” # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat marți că economia Rusiei se află „în pragul colapsului", iar pierderile militare ale Moscovei în Ucraina ar depăși un milion și jumătate de soldați. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui briefing de presă susținut după întrevederea cu președintele Argentinei, Javier Milei. „În Rusia sunt cozi uriașe la
08:40
103 ani de la încoronarea suveranilor întregitori. Regele Ferdinand I și Regina Maria deveneau primii monarhi ai României Mari # Ziua
Ziua de 15 octombrie are o semnificație aparte pentru români. În această zi, în îndepărtatul an 1922, la Alba Iulia, Capitala Unirii, avea loc Încoronarea Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria, un ultim act simbolic al unirii tuturor românilor, după cum o numesc istoricii. Evenimentul se producea la patru ani după două evenimente istorice, finalizarea
Acum 24 ore
18:00
Prima reacție a candidatului la funcția de premier, Alexandru Munteanu: Înțeleg necesitatea să ofer societății cât mai multă transparență și informații # Ziua
Candidatul la funcția de premier, desemnat de PAS, Alexandru Munteanu, susține că toate companiile pe care le deține sau le-a administrat vreodată „au fost constituite în conformitate cu legislația internațională, operațiunile au fost transparente și au respectat normele fiscale aplicabile". Reacția vine ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, care arată că numele său
17:50
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy va fi încarcerat pe 21 octombrie în dosarul finanțării campaniei sale electorale # Ziua
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani de închisoare pentru conspirație criminală legată de presupusa finanțare a campaniei sale prezidențiale din 2007 cu fonduri provenite din Libia, urmează să fie încarcerat pe 21 octombrie într-o închisoare din Paris. Decizia vine după ce, la 25 septembrie, un tribunal parizian l-a găsit vinovat de
17:40
DOC | Numele candidatului la funcția de premier, Alexandru Munteanu, apare în scurgerea de date „Pandora Papers” # Ziua
Numele lui Alexandru Munteanu, candidatul la funcția de premier anunțat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), apare în scurgerile de datele „Pandora Papers" din 2021, o investigație jurnalistică globală, lansată de International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), care a dezvăluit practicile secrete și opace de folosire a paradisurilor fiscale de către persoane foarte bogate, politicieni,
17:20
Președint
17:00
Termenul pentru vetting a fost prelungit până la finalul anului 2026, în urma consultărilor și cu partenerii europeni. # Ziua
Termenul limită pentru finalizarea vetting-ului procurorilor și judecătorilor a fost prelungit până la sfârșitul anului 2026. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru. Decizia a fost luată fundalul „complexității și duratei mari a procedurilor de evaluare”, scrie IPN. Potrivit ministrului, deși procesul de vetting este în plină desfășurare, acesta nu poate fi finalizat […] Articolul Termenul pentru vetting a fost prelungit până la finalul anului 2026, în urma consultărilor și cu partenerii europeni. apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Autoritățile de la Minsk așteaptă „propuneri globale” din partea președintelui american Donald Trump pentru a încheia o „mare înțelegere” între Belarus și Statele Unite, a declarat liderul belarus Aleksandr Lukașenko, citat de presa oficială. Afirmațiile au fost făcute luni, în cadrul unei reuniuni privind situația internațională și dezvoltarea relațiilor belaruso-americane. Lukașenko a precizat că, după […] Articolul Aleksandr Lukașenko îi propune lui Donald Trump o „mare înțelegere” între Belarus și SUA apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Financial Times: SUA ar putea furniza Ucrainei între 20 și 50 de rachete Tomahawk, „ceea ce nu va schimba decisiv dinamica războiului” # Ziua
Statele Unite iau în considerare livrarea rachetelor de croazieră Tomahawk către Ucraina, ca parte a negocierilor menite să pună presiune pe Rusia pentru a intra la masa tratativelor, relatează Financial Times. Potrivit raportului, președintele Donald Trump îl va primi pe Volodimir Zelenski la Washington pe 17 octombrie pentru a discuta strategii de presiune asupra Rusiei. […] Articolul Financial Times: SUA ar putea furniza Ucrainei între 20 și 50 de rachete Tomahawk, „ceea ce nu va schimba decisiv dinamica războiului” apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Prezența premierului italian Giorgia Meloni la summitul de pace din Egipt nu a trecut neobservată de președintele american Donald Trump. Liderul de la Casa Albă a numit-o pe Meloni „o femeie frumoasă” și „o politiciană de mare succes”, potrivit AFP. „Nu am voie să spun asta, pentru că, în mod normal, este sfârșitul carierei tale […] Articolul Donald Trump, în fața liderilor mondiali: „Giorgia Meloni e tânără și frumoasă” apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
15:40
Statistici alarmante: fiecare al treilea copil din R. Moldova trăiește în sărăcie, iar unul din cinci în sărăcie extremă # Ziua
Rata sărăciei absolute în rândul copiilor din Republica Moldova atinge un nou prag alarmant, depășind o treime din totalul minorilor. Potrivit unui studiu realizat de Biroul Național de Statistică (BNS) în parteneriat cu UNICEF Moldova. În același timp, rata sărăciei extreme în rândul copiilor ajunge la 17% la sută. Nivelul scăzut de trai, veniturile modeste […] Articolul Statistici alarmante: fiecare al treilea copil din R. Moldova trăiește în sărăcie, iar unul din cinci în sărăcie extremă apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Venezuela își închide ambasada în Norvegia după acordarea Premiului Nobel pentru Pace. Maduro o numește pe Maria Corina Machado „vrăjitoare” # Ziua
Venezuela a anunțat închiderea ambasadei sale în Norvegia, la doar câteva zile după ce lidera opoziției, Maria Corina Machado, a fost laureată cu Premiul Nobel pentru Pace. Decizia a fost făcută publică fără nicio explicație oficială, relatează AFP. Totodată, autoritățile de la Caracas au anunțat suspendarea activității reprezentanței diplomatice din Australia, în timp ce noi […] Articolul Venezuela își închide ambasada în Norvegia după acordarea Premiului Nobel pentru Pace. Maduro o numește pe Maria Corina Machado „vrăjitoare” apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Președintele României, Nicușor Dan, anunță două priorități noi în Strategia Națională de Apărare: Corupția și războiul hibrid dus de Rusia # Ziua
Documentul referitor la strategia națională de apărare a țării, în curs de pregătire pentru a fi prezentat în CSAT, va cuprinde „două schimbări majore” pentru România: corupția și războiul hibrid, a declarat președintele Nicușor Dan luni seară pentru stirileprotv.ro. Documentul va fi adoptat până pe 26 noiembrie, marcând șase luni de la învestirea lui Dan […] Articolul Președintele României, Nicușor Dan, anunță două priorități noi în Strategia Națională de Apărare: Corupția și războiul hibrid dus de Rusia apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Părintele Ioan Cosoi: „Mitropolia Basarabiei este la ea acasă în Republica Moldova, este Biserica Neamului” # Ziua
Mitropolia Basarabiei, parte a Bisericii Ortodoxe Române (BOR), este la ea acasă în Republica Moldova și este în concurență cu nicio altă structură bisericească. Declarația a fost făcută de părintele Ioan Cosoi, doctor în teologie și reprezentant al Mitropoliei Basarabiei, în cadrul emisiunii „Forum” de la Vocea Basarabiei. „Noi suntem la noi acasă! Noi suntem […] Articolul Părintele Ioan Cosoi: „Mitropolia Basarabiei este la ea acasă în Republica Moldova, este Biserica Neamului” apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
ATITUDINI | Victor Nichituș: Dragoste cu sila nu se poate… Statul moldovean intră în siajul influenței franceze # Ziua
Domnul Petrișor Peiu a realizat recent o analiză foarte corectă a situației economice din spațiul românesc. Este o imagine tristă, ca să folosesc o formulare elegantă. În acest context sumbru, misiunea viitorului premier al Republicii Moldova – din câte înțeleg, nu domnul Tofan, ci domnul A. Munteanu, de la Alianța Franceză – devine cu atât […] Articolul ATITUDINI | Victor Nichituș: Dragoste cu sila nu se poate… Statul moldovean intră în siajul influenței franceze apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Deținutul evadat din Penitenciarul nr.9, prins de polițiști în timp ce cobora dintr-un microbuz de pe linia Bălți–Rezina # Ziua
Deținutul din Penitenciarul nr. 9 – Pruncul, care a evadat în data de 10 octombrie, după ce nu s-a prezentat la locul de muncă, a fost depistat și reținut marți, 14 octombrie, în orașul Florești. Bărbatul, în vârstă de 43 de ani, a fost identificat în jurul orei 09:00, pe teritoriul Gării Auto Florești, în […] Articolul Deținutul evadat din Penitenciarul nr.9, prins de polițiști în timp ce cobora dintr-un microbuz de pe linia Bălți–Rezina apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Emmanuel Macron respinge apelurile la demisie, în timp ce guvernul său se confruntă cu două moțiuni de cenzură # Ziua
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a respins luni apelurile la demisie și a criticat opoziția politică, în contextul în care noul său guvern riscă să fie demis până la sfârșitul săptămânii prin două moțiuni de cenzură. În primul său răspuns la cererile de demisie, atât din partea oponenților, cât și a unor membri ai propriului său […] Articolul Emmanuel Macron respinge apelurile la demisie, în timp ce guvernul său se confruntă cu două moțiuni de cenzură apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
PAS l-a desemnat pentru funcția de premier pe omul de afaceri Alexandru Munteanu, fondator și fost șef al Alianței Franceze din R. Moldova # Ziua
Partidul Acțiune și Solidaritate îl va propune la funcția de prim-ministru pe Alexandru Munteanu, un om de afaceri moldovean, fost președintele Alianței Franceze din Republica Moldova, fost angajat al Băncii Mondiale și unul dintre fondatorii AmCham Moldova. Anunțul a fost făcut, cu puțin timp în urmă de către liderul PAS, Igor Grosu. „Moldova are nevoie […] Articolul PAS l-a desemnat pentru funcția de premier pe omul de afaceri Alexandru Munteanu, fondator și fost șef al Alianței Franceze din R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Tragedie în Italia. Trei carabinieri veniți să evacueze o fermă ocupată ilegal, uciși într-o explozie planificată # Ziua
O intervenție a forțelor speciale italiene s-a transformat într-o tragedie de proporții în localitatea Castel D’Azzano, provincia Verona. O explozie violentă produsă în timpul unei operațiuni de evacuare a unei ferme ocupate ilegal a ucis trei ofițeri de carabinieri și a rănit alte doisprezece persoane, printre care militari și polițiști. Principalul motiv al dezastrului: locuința […] Articolul Tragedie în Italia. Trei carabinieri veniți să evacueze o fermă ocupată ilegal, uciși într-o explozie planificată apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Modificare majoră în statutul PSD: renunță la ideea de partid „progresist” în schimbul valorilor „naționale, religioase și tradiționale” # Ziua
Partidul Social Democrat din România (PSD) anunță o schimbare majoră, de fond, în statutul formațiunii politice: renunță la ideea de partid „progresist” și adaugă că social-democrații sunt promotori ai valorilor „naționale, religioase și tradiționale”. De asemenea, conducerea extinsă a PSD a decis că noul președinte va fi ales în data de 7 noiembrie, singurul candidat […] Articolul Modificare majoră în statutul PSD: renunță la ideea de partid „progresist” în schimbul valorilor „naționale, religioase și tradiționale” apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Partidul lui Vasile Costiuc rămâne totuși fără finanțare de la stat. Curtea Supremă de Justiție a lăsat în vigoare decizia CEC # Ziua
Sancțiunile aplicate Partidului „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, rămân în vigoare. Curtea Supremă de Justiție a casat hotărârea Curții de Apel, care anulase anterior decizia CEC de a lipsi formațiunea, pentru o perioadă de 12 luni, de alocații de la bugetul de stat, de care ar trebui să beneficieze ca urmare a rezultatelor obținute […] Articolul Partidul lui Vasile Costiuc rămâne totuși fără finanțare de la stat. Curtea Supremă de Justiție a lăsat în vigoare decizia CEC apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
După ploi, vin înghețurile! Meteorologii au emis o avertizare cod galben pentru următoarele două zile # Ziua
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare cod galben de înghețuri pentru zilele de 15 și 16 octombrie. Astfel, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse, se vor produce înghețuri la suprafața solului și izolat în aer, cu intensitatea de –1…–2°C. Avertizarea este valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Pentru marți, 14 octombrie, […] Articolul După ploi, vin înghețurile! Meteorologii au emis o avertizare cod galben pentru următoarele două zile apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
VIDEO | Trump și liderii din Qatar, Turcia și Egipt au semnat un acord de pace privind Fâșia Gaza # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și liderii din Qatar, Turcia și Egipt au semnat un acord de încetare a războiului în Fâșia Gaza, în cadrul Summitului pentru pace din Sharm el-Sheikh, desfășurat luni, 13 octombrie. Evenimentul, organizat sub egida Egiptului, a reunit peste 20 de lideri mondiali, inclusiv pe regele Iordaniei Abdullah al II-lea, președintele […] Articolul VIDEO | Trump și liderii din Qatar, Turcia și Egipt au semnat un acord de pace privind Fâșia Gaza apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
VIDEO | Tragedie în China. Un șofer a ars de viu într-o mașină electrică Xiaomi după ce ușile s-au blocat # Ziua
Un bărbat a murit carbonizat în orașul Chengdu, provincia Sichuan, după ce mașina sa electrică Xiaomi SU7 a luat foc în urma unui accident rutier, iar ușile s-au blocat din cauza sistemului electronic, împiedicând orice tentativă de salvare. Potrivit publicației Pengpai, accidentul a avut loc în jurul orei 3:00 dimineața, când vehiculul Xiaomi SU7 a […] Articolul VIDEO | Tragedie în China. Un șofer a ars de viu într-o mașină electrică Xiaomi după ce ușile s-au blocat apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
„Există întrebări pe care nu le poți discuta la telefon”. Trump și Zelenski vor negocia la Casa Albă livrarea de „Tomahawk” pentru Ucraina # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, urmează să se întâlnească vineri, 17 octombrie, la Casa Albă, cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, au declarat un oficial al administrației americane, un reprezentant occidental și un purtător de cuvânt al ambasadei Ucrainei, relatează NBC. Trump a părut să confirme întâlnirea în timpul unei discuții cu reporterii la bordul avionului […] Articolul „Există întrebări pe care nu le poți discuta la telefon”. Trump și Zelenski vor negocia la Casa Albă livrarea de „Tomahawk” pentru Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Hram și în vechea capitală a Moldovei, închinat ocrotitoarei sale, Sfânta Cuvioasă Parascheva. Orașul Iași este astăzi inima Ortodoxiei românești # Ziua
Ziua de 14 octombrie, conform calendarului îndreptat, este închinată Sfintei Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei și a Iașului, capitala istorică a vechii provincii românești. Este una dintre cele mai importante sărbători pentru români, care vin din toate colțurile țării, pentru a se închina la moaștele sfintei. Programul premergător hramului a început miercuri, 8 octombrie, iar pe […] Articolul Hram și în vechea capitală a Moldovei, închinat ocrotitoarei sale, Sfânta Cuvioasă Parascheva. Orașul Iași este astăzi inima Ortodoxiei românești apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
„Acoperământul Maicii Domnului” în calendarul pe stil vechi. Aproape 200 de localități din R. Moldova își sărbătoresc hramul # Ziua
Creștinii ortodocși de stil vechi prăznuiesc astăzi, 14 octombrie, Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare cunoscută în popor și sub denumirea de „Pocroave”. Cu această ocazie, în biserici au loc slujbe speciale, iar 194 de localități din Republica Moldova, inclusiv Chișinăul, își celebrează hramul. Sărbătoarea își are originea într-o viziune din secolul al X-lea, când Sfântul […] Articolul „Acoperământul Maicii Domnului” în calendarul pe stil vechi. Aproape 200 de localități din R. Moldova își sărbătoresc hramul apare prima dată în ZIUA.md.
