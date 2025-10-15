Economia Moldovei prinde ușor avânt: FMI revizuiește prognoza de creștere pentru 2025

11:30

Doi bărbați, cu vârstele de 22 și 20 de ani, au fost reținuți pentru că au tâlhărit un tânăr de 23 de ani, amenințându-l cu un pistol în orașul Cimișlia și sustrăgându-i suma de 39.300 de lei și telefonul mobil. Victima, un tânăr din Ucraina care locuiește în prezent într-o suburbie a capitalei, a declarat […]