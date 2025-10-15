Economia Moldovei prinde ușor avânt: FMI revizuiește prognoza de creștere pentru 2025
SafeNews, 15 octombrie 2025 15:40
Republica Moldova ar putea înregistra o redresare economică modestă în 2025, potrivit noilor estimări ale Fondului Monetar Internațional (FMI). Instituția prognozează o creștere a PIB-ului de 1,7% pentru anul în curs, marcând un salt semnificativ față de stagnarea economică din 2024, când avansul a fost aproape nul. Comparativ cu prognoza anterioară din aprilie, estimarea a […]
• • •
Acum 10 minute
15:50
Reuniune NATO la Bruxelles. Miniștrii apărării au discutat despre amenințările Rusiei în Europa și sprijinul pentru Ucraina # SafeNews
Miniştrii apărării din ţările membre NATO s-au reunit, miercuri, la Bruxelles, pentru a analiza modalităţile de consolidare a sprijinului lor pentru Ucraina, dar şi pentru a îmbunătăţi riposta Alianţei, după mai multe incursiuni ruseşti în spaţiul aerian european. La sosirea la sediul NATO, secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a încurajat ţările europene şi Canada […]
Acum 30 minute
15:40
Republica Moldova ar putea înregistra o redresare economică modestă în 2025, potrivit noilor estimări ale Fondului Monetar Internațional (FMI). Instituția prognozează o creștere a PIB-ului de 1,7% pentru anul în curs, marcând un salt semnificativ față de stagnarea economică din 2024, când avansul a fost aproape nul. Comparativ cu prognoza anterioară din aprilie, estimarea a […]
15:30
La Sankt Petersburg, mai mulți tineri au sfidat regimul lui Putin și au cântat în stradă melodii anti-război # SafeNews
Mai mulți tineri ruși din Sankt Petersburg au petrecut în week-end pe străzi pe ritmuri de muzică anti-război, anunță canalul Nexta TV, prezentând instantanee sugestive. Videoclipurile care circulă pe rețelele de socializare arată mulțimi de tineri ruși cântând cântece anti-război interzise — și au stârnit deja indignarea „patrioților Z" pro-Kremlin. Până în prezent, nu s-au […]
15:30
Elena Druță, consiliera Președintei Republicii Moldova pentru relații cu diaspora, și-a încheiat mandatul. Anunțul a fost făcut chiar de către Druță, într-o postare emoționantă pe rețelele de socializare. „Dragi prieteni, astăzi a fost ultima zi în calitatea mea de consilieră a Președintei Republicii Moldova pentru relațiile cu diaspora. Să am ocazia de a munci în […]
Acum o oră
15:10
Guvernul a aprobat crearea Bursei Internaționale a Moldovei: o nouă etapă în dezvoltarea pieței de capital # SafeNews
Executivul a aprobat astăzi constituirea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei", o instituție strategică menită să impulsioneze dezvoltarea pieței de capital și să consolideze stabilitatea financiară a țării. Noul operator bursier va avea un capital social inițial de 30 milioane de lei, din care statul, prin Agenția Proprietății Publice, va deține o cotă de […]
15:00
Bugetul Chișinăului pentru 2025, exclus de pe ordinea de zi a Consiliul Municipal Chișinău # SafeNews
Proiectul bugetului municipal pentru anul 2025 nu a ajuns nici de această dată la vot în Consiliul Municipal Chișinău. Documentul a fost exclus de pe ordinea de zi a ședinței din 15 octombrie, în urma unui vot comun al fracțiunilor Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM). Socialiștii au fost […]
15:00
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 15 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
14:50
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Sud au depistat, în decurs de două zile, două cazuri distincte de deținere ilegală de substanțe narcotice, în urma acțiunilor desfășurate în baza unor informații operative și a analizei de risc. Primul caz a fost înregistrat în seara zilei de 12 octombrie 2025, în municipiul Cahul. Un bărbat […]
14:40
Moldova și Ucraina pregătesc un acord pentru recunoașterea pensiilor și a altor drepturi sociale ale cetățenilor care au muncit în cele două țări # SafeNews
Guvernul Republicii Moldova a dat undă verde demarării negocierilor cu Ucraina pentru un acord care va permite recunoașterea reciprocă a perioadelor de muncă și a contribuțiilor la sistemele de asigurări sociale din cele două țări. Inițiativa vizează atât cetățenii moldoveni care au lucrat în Ucraina, cât și ucrainenii care au activat în câmpul muncii din […]
14:30
Candidatul la funcția de prim-ministru propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Alexandru Munteanu, și-a administrat o parte din afaceri printr-un avocat cipriot sancționat internațional după invazia Rusiei în Ucraina, transmite SafeNews.md cu referire la investigația RISE.md. Documentele secrete ale furnizorilor de companii offshore, consultate de reporterii RISE Moldova, arată că Munteanu figurează în cinci […]
14:00
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, și-a anunțat retragerea din echipa Executivului # SafeNews
Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova, a anunțat miercuri, în cadrul conferinței de presă post-ședință a Cabinetului de miniștri, că se retrage din funcție. Acesta a susținut că a fost o onoare să informeze publicul de la această tribună și le-a mulțumit jurnaliștilor pentru interesul și deschiderea arătate pe parcursul celor 118 […]
14:00
„Zidul anti-drone” se extinde: Comisia Europeană vrea protecție pentru tot continentul, nu doar flancul estic # SafeNews
Comisia Europeană a propus extinderea „zidului anti-drone" astfel încât să protejeze întreg continentul. Inițial, era prevăzută doar protejarea țărilor din flancul estic, dar unele state s-au simțit excluse, relatează Reuters. Comisia Europeană a propus extinderea planului pentru un „zid antidronă" pe flancul estic al Europei pentru a proteja întreg continentul, după ce unele ţări au spus că se […]
Acum 4 ore
13:30
Procuratura Anticorupție contestă sentința în dosarul Marinei Tauber și cere o pedeapsă de 13 ani de închisoare # SafeNews
Procuratura Anticorupție a contestat la Curtea de Apel Centru sentința pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în dosarul fostei deputate Marina Tauber și al Partidului Politic „ȘOR". Procurorii solicită condamnarea acesteia la o pedeapsă de 13 ani de închisoare pentru cinci capete de acuzare, considerând pedeapsa anterioară, de 7 ani și 6 luni, prea blândă […]
13:10
VIDEO // Primarul Chișinăului, Ion Ceban, acuzat că a condus primăria timp de 10 luni fără buget aprobat. Consilierii PAS: „Dispreț față de cetățeni” # SafeNews
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, este criticat de Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal pentru lipsa unui buget aprobat timp de zece luni, perioadă în care ar fi evitat și prezentarea unui raport de executare bugetară. Reprezentanții PAS susțin că edilul cere acum aprobarea unui buget întârziat, într-un gest calificat drept „dispreț față de cetățeni". […]
13:00
Capturat după 23 de ani de urmărire: Bărbat acuzat de dublu omor și jaf armat, trimis în judecată # SafeNews
Un bărbat de 52 de ani din raionul Ungheni, dat în căutare internațională timp de peste două decenii, a fost trimis în judecată de Procuratura municipiului Chișinău pentru dublu omor, jaf armat și alte infracțiuni grave comise între anii 1999 și 2025. Inculpatul riscă detenție pe viață. Potrivit procurorilor, inculpatul ar fi fost implicat într-o […]
12:50
Ministrul polonez de Externe s-a dus cu o dronă iraniană în Parlamentul Marii Britanii. „Ar putea pătrunde adânc în Europa” # SafeNews
Ministrul de Externe al Poloniei a prezentat Parlamentului britanic o dronă iraniană utilizată de Rusia în războiul său actual din Ucraina, relatează TVPWorld. În cadrul unei vizite la Londra marți – a 100-a sa călătorie în străinătate de când a devenit ministru de Externe în 2023 – Radosław Sikorski a prezentat o dronă iraniană Shahed-136 […]
12:40
VIDEO // Haine și încălțăminte fără acte de proveniență oprite de Serviciul Vamal înainte să ajungă pe piață # SafeNews
Două transporturi ilegale de articole vestimentare și încălțăminte, fără acte de proveniență, au fost depistate de ofițerii echipelor mobile ale Serviciului Vamal. Mărfurile de origine străină urmau să fie introduse în țară fără respectarea procedurilor legale, iar o parte dintre acestea sunt susceptibile de a încălca drepturi de proprietate intelectuală. Primul caz a avut loc […]
12:30
Începând cu luna martie 2026, călătoriile cu transportul public de pasageri vor deveni mai scumpe. Guvernul a aprobat o nouă metodologie de calcul a tarifelor pentru rutele raionale și internaționale, care va conduce la o majorare estimată de până la 20%. Noua formulă de stabilire a prețurilor ia în calcul mai mulți factori economici, printre […]
12:20
Operațiune uriașă de evacuare în 40 de orașe ucrainene. Familiile cu copii trebuie să părăsească imediat casele # SafeNews
Autorităţile ucrainene au ordonat evacuarea familiilor cu copii din mai multe oraşe din regiunea estică Harkov, din cauza „înrăutăţirii situaţiei securitare" în jurul oraşului Kupiansk, locul unor confruntări de mult timp. Guvernatorul regiunii Harkov, Oleh Siniehubov, a declarat miercuri că evacuarea va afecta 40 de oraşe şi va viza 409 de familii cu 601 de […]
12:10
AUDIO // CNA publică interceptări din dosarul de corupție la eliberarea permiselor auto din Călărași: „Pentru examen vă trebuie 5 iepuri…” # SafeNews
Centrul Național Anticorupție (CNA) a făcut publice probe audio în cadrul unui dosar penal ce vizează un amplu caz de corupție sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași. Investigația a dus la efectuarea a peste 50 de percheziții în mai multe locații din țară. În interceptările publicate, mai mulți candidați […]
12:00
Dorin Recean îi mulțumește lui Alexandru Munteanu, fost profesor al său, pentru acceptarea funcției de premier: „Va aduce un suflu nou în Guvern și în societate” # SafeNews
Premierul în exercițiu, Dorin Recean, i-a adresat un mesaj public de mulțumire lui Alexandru Munteanu, care a acceptat să preia conducerea viitorului Guvern. Declarațiile au fost făcute la începutul ședinței Cabinetului de miniștri. Recean a subliniat că îl cunoaște personal pe Munteanu din perioada în care acesta îi era profesor la facultate și a evidențiat […]
12:00
Articolul LIVE // Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 15 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
11:40
Doi bărbați electrocutați mortal la Colonița și Cahul în timpul unor lucrări neautorizate # SafeNews
Două accidente fatale s-au produs în decursul ultimei săptămâni, în urma efectuării unor lucrări neautorizate în apropierea liniilor electrice de înaltă tensiune. ÎCS „Premier Energy Distribution" avertizează cu privire la pericolele majore generate de ignorarea normelor de securitate în zonele aflate sub tensiune. Primul incident s-a produs în Colonița, municipiul Chișinău, unde un muncitor a […]
11:30
VIDEO // Poliția a reținut doi bărbați în cazul tâlhăriei cu armă de la Cimișlia: victima, un tânăr ucrainean, a fost deposedată de peste 39.000 de lei și telefon # SafeNews
Doi bărbați, cu vârstele de 22 și 20 de ani, au fost reținuți pentru că au tâlhărit un tânăr de 23 de ani, amenințându-l cu un pistol în orașul Cimișlia și sustrăgându-i suma de 39.300 de lei și telefonul mobil. Victima, un tânăr din Ucraina care locuiește în prezent într-o suburbie a capitalei, a declarat […]
11:10
FOTO // Peste 50 de percheziții într-un dosar de corupție privind eliberarea permiselor de conducere la Călărași: 3 reținuți și 53 de candidați cercetați # SafeNews
Peste 50 de percheziții au fost efectuate într-un dosar ce vizează o schemă de corupție sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași. Suspecții ar fi cerut și primit între 500 și 700 de euro pentru a facilita promovarea examenelor teoretice și practice necesare obținerii permisului de conducere. În urma acțiunilor, […]
11:10
Articolul LIVE // Conferință de presă susținută de fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău apare prima dată în SafeNews.
11:00
LIVE // Conferință de presă după ședința Guvernului Republicii Moldova din 15 octombrie 2025 # SafeNews
Articolul LIVE // Conferință de presă după ședința Guvernului Republicii Moldova din 15 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:50
VIDEO // Atac terorist în Ecuador: o mașină a explodat lângă un mall. O persoană a murit și mai multe au fost rănite # SafeNews
Un vehicul a explodat în faţa unui mall din Guayaquil, cel mai mare oraş din Ecuador, ucigând o persoană şi rănind mai multe alte persoane, a anunțat marţi procuratura ţării. Un al doilea vehicul care conţinea explozibili a fost găsit în apropiere, dar nu a detonat şi a fost neutralizat imediat, a declarat ministrul de […]
10:40
Andrei Strah își încetează, începând de astăzi, activitatea în funcția de secretar general adjunct al Guvernului, în urma unei cereri de demisie depuse recent. Premierul Dorin Recean i-a mulțumit lui Andrei Strah pentru contribuția adusă în cadrul executivului, evidențiind în mod special colaborarea sa cu autoritățile publice locale. „Îi urăm succes lui Andrei și îi […]
10:30
Partidul „Inima Moldovei” a sesizat Curtea Constituțională, contestând excluderea sa din alegeri # SafeNews
Partidul Republican „Inima Moldovei" a depus astăzi, 15 octombrie, o sesizare la Curtea Constituţională, reclamând excluderea sa arbitrară din procesul electoral, fără o decizie definitivă și fără respectarea dreptului la apărare. Potrivit comunicatului oficial, excluderea partidului s-a bazat pe o măsură provizorie aplicată fără probe clare și fără o hotărâre judecătorească definitivă, în baza unei […]
10:10
FOTO // Incendiu puternic într-un depozit de brichete din Căușeni: pompierii au intervenit cu patru echipaje # SafeNews
Un incendiu de proporții a izbucnit în dimineața zilei de marți într-un depozit de producere a brichetelor din localitatea Zaim, raionul Căușeni. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:49. La fața locului au fost mobilizate patru echipaje de salvatori și pompieri, care au constatat […]
10:00
Articolul LIVE // Ultima ședință a Guvernului condusă de Prim-ministrul Dorin Recean apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
09:50
R. Moldova a înregistrat cea mai mare creștere din regiune a înmatriculărilor de autoturisme noi # SafeNews
În
09:40
Vladimir Putin luptă pentru viața lui, spune ministrul de externe al Estoniei: „Face exact ceea ce a făcut Stalin” # SafeNews
Margus Tsahkna, 49 de ani, ministrul eston de externe, avertizează Europa cu privire la planurile de război ale lui Vladimir Putin. Într-un interviu exclusiv pentru Bild, diplomatul de la Tallinn descrie o imagine sumbră a agresiunii ruse și subliniază că „liderul de la Kremlin se luptă pentru viața lui”. Margus Tsahkna subliniază că președintele rus […] Articolul Vladimir Putin luptă pentru viața lui, spune ministrul de externe al Estoniei: „Face exact ceea ce a făcut Stalin” apare prima dată în SafeNews.
09:30
Promitea până la 15 000 de lei alegătorilor din Bălți pentru a influența votul la alegeri. Un bărbat, trimis în judecată pentru corupere electorală # SafeNews
Un bărbat din municipiul Bălți a fost trimis în judecată, fiind acuzat că a oferit bani mai multor persoane pentru a le determina să voteze un anumit candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit procurorilor, inculpatul a acționat împreună cu alte persoane, într-o schemă organizată de corupere electorală. Faptele au avut loc între […] Articolul Promitea până la 15 000 de lei alegătorilor din Bălți pentru a influența votul la alegeri. Un bărbat, trimis în judecată pentru corupere electorală apare prima dată în SafeNews.
09:10
La doi ani de la înființare, Centrul așa-zis Patriot și-a creat site: Are și o poștă electronică, iar componența rămâne o enigmă # SafeNews
Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării și-a creat site – stratcom.md, la mai bine de doi ani de la lansare. Din informațiile prezentate, aflăm că centrul, numit inițial Patriot, este condus de fosta ministră de Interne, Ana Revenco și are 8 membri în consiliu, numele cărora rămâne însă secretizat, transmite SafeNews.md cu referire […] Articolul La doi ani de la înființare, Centrul așa-zis Patriot și-a creat site: Are și o poștă electronică, iar componența rămâne o enigmă apare prima dată în SafeNews.
08:50
Un cetățean moldovean în vârstă de 32 de ani a fost arestat de polițiștii de frontieră italieni pe Aeroportul „Giuseppe Verdi” din Parma, imediat după ce a coborât din avion. Potrivit Poliției din Parma, bărbatul figura pe lista persoanelor urmărite internațional de Interpol și era căutat din 2013, după ce a fost condamnat de un […] Articolul Moldovean căutat din 2013 pentru omor, arestat pe aeroportul din Parma apare prima dată în SafeNews.
08:50
Un cutremur mediu cu magnitudinea 4 s-a produs, miercuri dimineaţa la ora 7:57, în judeţul Satu Mare, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul a avut loc la adâncimea de 5 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 22 km sud-est de Satu Mare, 34 km vest de Baia Mare, 55 […] Articolul Cutremur în România, miercuri dimineață. Vezi cât de puternic a fost seismul apare prima dată în SafeNews.
08:30
Vulcanul Mount Lewotobi Laki-laki, din provincia East Nusa Tenggara, Indonezia, a erupt miercuri, aruncând cenușă vulcanică până la 10 kilometri înălțime, a anunțat agenția națională de vulcanologie, determinând autoritățile să ridice nivelul de alertă la maxim. Conform Agenției Geologice, citată de Reuters, erupția a avut loc la ora locală 1:35 a.m. și a durat aproximativ nouă […] Articolul Erupţie spectaculoasă a unui vulcan din Indonezia. Autorităţile au emis alertă apare prima dată în SafeNews.
08:20
Serghei Polunin, balerinul care și l-a tatuat pe Putin pe piept, a rămas fără cetățenia ucraineană # SafeNews
Balerinul Serghei Polunin a fost lăsat fără cetățenia ucraineană printr-un decret prezidențial emis pe 14 octombrie, potrivit autorităților de la Kiev. Balerinul premiat, originar din regiunea Herson – una dintre cele mai devastate regiuni de războiul Rusiei împotriva Ucrainei – deținea anterior cetățenia ucraineană, pe lângă cea rusă și sârbă, anunță Kyiv Independent. Serghei Polunin, […] Articolul Serghei Polunin, balerinul care și l-a tatuat pe Putin pe piept, a rămas fără cetățenia ucraineană apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
16:40
După ce negocierile de pace s-au dezumflat, Ucraina are o strategie clară în războiul cu Rusia # SafeNews
Într-un moment în care negocierile Ucrainei cu Rusia, susținute de Donald Trump, par să aibă tot mai puține șanse de reușită, Kievul crede că a găsit o oportunitate de a face ceea ce dorește de ceva vreme: să ceară și să primească mai multe arme, pentru a-și consolida poziția în raport cu Moscova, scrie New York […] Articolul După ce negocierile de pace s-au dezumflat, Ucraina are o strategie clară în războiul cu Rusia apare prima dată în SafeNews.
16:30
Starship, cea mai mare rachetă construită vreodată de Elon Musk, zboară în spaţiu şi apoi aterizează cu succes, într-un nou test reuşit # SafeNews
Cea mai mare rachetă construită vreodată – Starship -, dezvoltată de întreprinderea americană SpaceX a lui Elon Musk cu scopul de a fi trimisă pe Lună şi Marte, a efectuat un nou zbor reuşit, dar care ar putea să nu fie suficient pentru a-i reduce la tăcere pe critici, în contextul în care experţi îşi […] Articolul Starship, cea mai mare rachetă construită vreodată de Elon Musk, zboară în spaţiu şi apoi aterizează cu succes, într-un nou test reuşit apare prima dată în SafeNews.
Ieri
15:50
O navă cargo chineză a ajuns în premieră în Marea Britanie prin Oceanul Arctic, înjumătățind timpul de traversare # SafeNews
O navă cargo chineză a finalizat în premieră o călătorie prin Oceanul Arctic către un port din Marea Britanie, ajungând la destinație la jumătate din timpul obișnuit de tranzit pentru vehiculele electrice și panourile solare pe care China le exportă în Europa, transmite agenția Xinhua, citată de Reuters. Călătoria inaugurală a navei „Istanbul Bridge”, care era estimată […] Articolul O navă cargo chineză a ajuns în premieră în Marea Britanie prin Oceanul Arctic, înjumătățind timpul de traversare apare prima dată în SafeNews.
15:30
Noi reguli pentru migranți și studenții străini care merg în Marea Britanie: examen scris și oral pentru a primi viză # SafeNews
Migranții care doresc să lucreze în Marea Britanie vor trebui, începând din ianuarie, să demonstreze cunoștințe avansate de limba engleză, echivalente nivelului A-level, potrivit noilor reguli anunțate de ministrul de interne Shabana Mahmood, conform The Telegraph. Ministrul de interne Shabana Mahmood a decis ridicarea standardului actual, de la nivelul GCSE (nivel inferior), la nivelul A, […] Articolul Noi reguli pentru migranți și studenții străini care merg în Marea Britanie: examen scris și oral pentru a primi viză apare prima dată în SafeNews.
15:10
Un convoi umanitar ONU, atacat de Rusia cu drone şi artileria în Herson, în sudul Ucrainei # SafeNews
Un convoi ONU cu ajutoare umanitare a fost, marţi, ţinta unui atac rus, în regiunea Herson, în sudul Ucrainei, anunţă guvernatorul ucrainean al regiunii, Oleksandr Prohudin, care consideră o ”minune” faptul că nicio persoană nu a fost rănită, relatează AFP. Potrivit guvernatorului, patru vehicule albe – cu sigla ONU – care transportau mai multe tone […] Articolul Un convoi umanitar ONU, atacat de Rusia cu drone şi artileria în Herson, în sudul Ucrainei apare prima dată în SafeNews.
15:00
Chișinăul, în creștere: capitala a depășit 720 de mii de locuitori, dar se confruntă cu provocări majore # SafeNews
Municipiul Chișinău continuă să fie principalul pol de atracție pentru tinerii din întreaga țară, înregistrând o creștere demografică de aproape 8% în ultimii zece ani. Potrivit datelor recensământului din 2024, în capitală locuiesc oficial 720 de mii de oameni. Totuși, în fiecare zi, numărul real al celor prezenți în oraș ajunge la aproape un milion, […] Articolul Chișinăul, în creștere: capitala a depășit 720 de mii de locuitori, dar se confruntă cu provocări majore apare prima dată în SafeNews.
14:40
VIDEO // Celebrele Black Hawk, transformate în elicoptere fără pilot ce pot transporta și roiuri de drone. Cum funcționează # SafeNews
Sikorsky a prezentat sistemul aerian fără pilot S70, denumit și UHawk, care elimină complet pilotul dintr-un vechi elicopter Black Hawk UH-60L și transforma practic elicopterul într-o dronă de mari dimensiuni. Compania americană a anunțat marți că a transformat un elicopter UH-60L Black Hawk în S-70UAS U-Hawk, „un sistem aerian autonom (UAS) versatil, care are cu […] Articolul VIDEO // Celebrele Black Hawk, transformate în elicoptere fără pilot ce pot transporta și roiuri de drone. Cum funcționează apare prima dată în SafeNews.
14:10
Kadîrov a primit a 36-a medalie de când a început războiul din Ucraina. Pentru ce a fost decorat dictatorul cecen # SafeNews
Șeful Ceceniei, Ramzan Kadîrov , a primit medalia de gradul I „Pentru contribuția la dezvoltarea mișcării fermierilor în Rusia”. El însuși a anunțat acest lucru pe canalul său de Telegram. Premiul i-a fost înmânat de către primul vicepreședinte al Comitetului Dumei de Stat pentru probleme agricole, președintele Asociației fermierilor și cooperativelor agricole din Rusia (AKKOR), […] Articolul Kadîrov a primit a 36-a medalie de când a început războiul din Ucraina. Pentru ce a fost decorat dictatorul cecen apare prima dată în SafeNews.
14:00
Curtea de Apel taie pretențiile financiare ale unui angajat al BNM, fost învinuit în Laundromat # SafeNews
Șeful adjunct al Departamentului reglementare și autorizare de la Banca Națională a Moldovei (BNM), Vladimir Țurcanu, va primi doar 75.000 de lei drept prejudicii morale și cheltuieli de judecată în urma unei decizii a Curții de Apel Centru din 9 octombrie. Vladimir Țurcanu a fost achitat în ianuarie 2023, împreună cu foști șefi ai băncii […] Articolul Curtea de Apel taie pretențiile financiare ale unui angajat al BNM, fost învinuit în Laundromat apare prima dată în SafeNews.
13:40
Trei frați și-au aruncat în aer casa în timp ce erau evacuați, ucigând 3 polițiști și rănind alți 15, în Italia: „Un masacru” # SafeNews
Trei ofiţeri din cadrul Forţelor de Carabinieri au fost ucişi într-o explozie în timpul unei operaţiuni desfăşurate de forţele de ordine în nordul Italiei. Alţi 13 pompieri şi poliţişti au fost răniţi, potrivit Agerpres. Incidentul s-a produs în comuna Castel D’Azzano, la sud de oraşul Verona. Conform primelor informaţii, reprezentanţii forţelor de ordine au intervenit pentru […] Articolul Trei frați și-au aruncat în aer casa în timp ce erau evacuați, ucigând 3 polițiști și rănind alți 15, în Italia: „Un masacru” apare prima dată în SafeNews.
