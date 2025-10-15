Ce spune vicepremierul pentru Reintegrare de la Chișinău despre situația energetică din regiunea transnistreană

20:50

Retragerea lui Dorin Recean din viața politică nu are substrat politic și nu afectează cursul european al Republicii Moldova. Este opinia lui Ion Tăbârță, analist politic de la Chișinău. Potrivit expertului, decizia premierului de a nu mai continua în funcție este una strict personală. „Decizia domnului Recean este una personală, nu are rațiuni politice și