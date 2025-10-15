Femeile din mediul rural – puterea și echilibrul satelor noastre

11:30

Patru persoane au murit după ce ar fi participat la un parastas organizat într-un local din raionul Telenești, unde ar fi fost rezervate 120 de locuri, iar mâncarea ar fi fost livrată prin catering. Se presupune că victimele s-au intoxicat cu salmonella, iar numărul celor afectați depășește 60 de persoane. Bărbatul care a comandat […] Post-ul După parastas la spital: 60 de persoane s-au intoxicat cu salmonella, iar patru au decedat apare prima dată în Observatorul de Nord.