Președinția rămâne fără consilier pentru relațiile cu diaspora: Elena Druță pleacă din funcție
Ziarul de Garda, 15 octombrie 2025 15:40
Elena Druță, consiliera președintei Maia Sandu pentru relațiile cu diaspora, își încheie miercuri, 15 octombrie, mandatul. Anunțul a fost făcut de aceasta printr-un mesaj pe Facebook, în care nu a precizat motivele plecării. Druță afirmă că activitatea „în interesul cetățenilor noștri aflați departe de casă a fost o mare responsabilitate și onoare”. Știrea se actualizează…...
• • •
Miniștrii apărării din țările membre NATO s-au reunit miercuri la Bruxelles pentru a analiza modalitățile de consolidare a sprijinului lor pentru Ucraina, dar și pentru a îmbunătăți riposta Alianței, după mai multe incursiuni rusești în spațiul aerian european, relatează France Presse, citat de Agerpres. La sosirea la sediul NATO, secretarul american al apărării, Pete Hegseth,...
Toamna aceasta, Linella lansează campania „Cumpărături care prind rădăcini”, o inițiativă de responsabilitate socială și de mediu care transformă cumpărăturile zilnice în gesturi concrete pentru un viitor mai verde. În perioada 15 octombrie – 14 noiembrie 2025, fiecare cumpărătură de minimum 500 de lei, scanată în aplicația Linella, oferă posibilitatea clienților de a se implica...
Elena Druță, consiliera președintei Maia Sandu pentru relațiile cu diaspora, își încheie miercuri, 15 octombrie, mandatul. Anunțul a fost făcut de aceasta printr-un mesaj pe Facebook, în care nu a precizat motivele plecării. Druță afirmă că activitatea „în interesul cetățenilor noștri aflați departe de casă a fost o mare responsabilitate și onoare”. Știrea se actualizează…...
Președintele sârb a confirmat implicarea a trei ruși într-o tabără tactico-militară din Serbia pentru cetățeni ai R. Moldova # Ziarul de Garda
Președintele sârb, Aleksandar Vučić, a declarat că în tabără de instruire tactico-militară pentru cetățeni ai R. Moldova, organizată în vestul Serbiei vara acesta, au activat trei cetățeni ai Federației Ruse. Vučić a făcut declarația la Belgrad, pe 15 octombrie, în prezența președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, scrie Europa Liberă. „Nu pot afirma că...
Un bărbat care deținea droguri ilegal a fost depistat de polițiștii de frontieră în Cahul # Ziarul de Garda
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Sud au depistat un nou caz de deținere ilegală de substanțe narcotice, în urma unei informații operative de serviciu, potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră. Conform polițiștilor, în seara zilei de 12 octombrie 2025, pe raza municipiului Cahul, a fost identificat un bărbat cu comportament suspect, care...
Un depozit de producere a brichetelor a luat foc în Căușeni. Circa 20% din materia primă stocată a fost distrusă # Ziarul de Garda
În dimineața zilei de 14 octombrie 2025 pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au fost solicitați să intervină la lichidarea unui incendiu izbucnit într-un depozit din localitatea Zaim, raionul Căușeni. Victime nu au fost raportate, potrivit unui comunicat IGSU. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:49. Potrivit informațiilor preliminare, flăcările...
Sergiu Prodan sugerează că nu se va regăsi în noul Cabinet de miniștri: „Sper să vă invit la o premieră de film” # Ziarul de Garda
Actualul ministru al Culturii, Sergiu Prodan, a sugerat că nu se va regăsi în următorul Guvern. După un mandat de patru ani, oficialul a declarat că în „cel mult 3-4 luni” intenționează să invite presa la o premieră de film. Declarațiile au fost făcute miercuri, 15 octombrie, înainte de ultima ședință a Executivului condusă de...
Guvernul a aprobat o nouă metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de pasageri # Ziarul de Garda
Transportul rutier de pasageri va funcționa după reguli care vor ține cont de costurile reale ale operatorilor și de interesul călătorilor, anunță miercuri, 15 octombrie, Guvernul. Astfel, a fost aprobată noua metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic interraional și raional, elaborată de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării...
Procurorii au contestat sentința prin care Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de detenție și cer reluarea procesului pentru un capăt de acuzare: „Argumentul potrivit căruia «n-au fost acumulate suficiente probe» nu este justificat” # Ziarul de Garda
Procurorii anticorupție anunță că au depus miercuri, 13 octombrie, la Curtea de Apel Centru apel împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, prin care fosta deputata Marina Tauber a fost la 7 ani și 6 luni de detenție în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, deși acuzatorii de stat ceruseră 13 ani...
Un bărbat, despre care ZdG a scris că este învinuit că a luat viața unui om de afaceri și soției sale, în propria lor casă, la Grătiești, în fața justiției după 20 de ani # Ziarul de Garda
Procuratura municipiului Chișinău anunță miercuri, 15 octombrie, finalizarea urmăririi penale și trimiterea în judecată a unui dosar care vizează acțiunile unui bărbat în vârstă de 52 de ani, originar din raionul Ungheni, învinuit de săvârșirea unui dublu omor, realizat „din interes material și alte fapte infracționale violente comise în perioada anilor 1999 – 2025”. Mai exact, conform unui...
Schema de ajutor de stat a fost extinsă de la 2 miliarde la 4 miliarde de lei pentru investiții în mediului de afaceri # Ziarul de Garda
A fost aprobată modificarea Schemei de ajutor de stat regional, pentru investiții realizate în R. Moldova. Astfel, conform Guvernului, proiectul prevede majorarea bugetului schemei de la 2 miliarde la 4 miliarde de lei, datorită creșterii semnificative a cererii din partea mediului de afaceri și a sprijinului financiar oferit de partenerii europeni. Potrivit unui comunicat, din această sumă, 1...
AUDIO/ „Pentru examen vă trebuie 5 iepuri… 5 trebuie”. CNA a făcut publică stenograma discuțiilor din dosarul de corupție privind eliberarea permiselor de conducere din Călărași # Ziarul de Garda
Reprezentanții Centrului Național Anticorupție (CNA) au publicat miercuri, 15 octombrie, secvențe audio din dosarul de corupție sistemică la eliberarea permiselor de conducere la Călărași, în cadrul căruia au fost reținute trei persoane pentru 72 de ore. CNA nu menționează între cine au loc discuțiile. – Trebuie să vorbesc cu dânsul, să vorbesc ca să-l iei...
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a anunțat că se retrage din echipa de comunicare Executivului. Anunțul a fost miercuri, 15 octombrie, la conferința de presă de după ședința Cabinetului de miniștri. „Acesta este și ultimul briefing pe care îl susțin în calitate de purtător de cuvânt al Guvernului. A fost o onoare deosebită...
Alegerile locale noi din 16 noiembrie: 12 persoane candidează pentru funcția de primar # Ziarul de Garda
În contextul organizării alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2025, consiliile electorale de circumscripție locală au examinat dosarele depuse în termenul prevăzut de lege și au înregistrat 12 candidați pentru funcția de primar și șapte concurenți electorali pentru funcția de consilier în consiliul local, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC) printr-un comunicat. Dintre cei 12 candidați înregistrați la...
Un caz de pestă porcină africană a fost confirmat în raionul Orhei. Autoritățile îndeamnă oamenii să evite achiziționarea animalelor din spații neautorizate # Ziarul de Garda
Un caz de pestă porcină africană a fost confirmat în raionul Orhei. Conform Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), pe 7 octombrie 2025, testele de laborator au indicat prezența virusului în probe prelevate de la porci domestici dintr-o exploatație nonprofesională din localitatea Ciocîlteni, raionul Orhei. Potrivit unui comunicat al Agenției, Comisiile pentru Situații Excepționale din...
Cetățenii moldoveni care muncesc în Ucraina și invers vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale # Ziarul de Garda
Cetățenii moldoveni care au lucrat în Ucraina, precum și cetățenii ucraineni care și-au desfășurat activitatea în R. Moldova, vor putea beneficia de drepturi sociale garantate, inclusiv pensii și alte prestații, pentru perioadele de muncă realizate în ambele state. Cabinetul de miniștrii a aprobat miercuri, 15 octombrie, inițierea negocierilor. Documentul stabilește modul de cooperare între instituțiile competente...
LIVE TEXT/ O femeie a murit, iar alta a fost rănită după atacul cu drone de noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1330 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:33 O femeie a murit, iar alta a fost rănită în urma unui atac de artilerie rusesc la Herson, a transmis Serviciul pentru Situații de Urgență. În oraș au izbucnit incendii: a ars o casă de locuit cu un singur nivel, o construcție auxiliară și un autoturism. „Salvatorii au lucrat sub amenințarea constantă a...
VIDEO/ Doi tineri din Strășeni și Telenești, reținuți pentru tâlhărie după ce au amenințat cu pistolul un tânăr din Ucraina și l-au deposedat de bani și telefon # Ziarul de Garda
Un tânăr de 23 de ani din Ucraina, care locuiește într-o suburbie a capitalei, a fost deposedat de telefon și de 39 300 de lei după ce a fost amenințat cu un pistol de către doi tineri din Strășeni și Telenești. Incidentul a avut loc pe 13 octombrie. Tânărul a relatat oamenilor legii că, în...
Statul va deține 20% din acțiunile Bursei Internațională a Moldovei. Guvernul a aprobat înființarea Societății pe Acțiuni # Ziarul de Garda
Crearea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei” a fost aprobată de Executiv miercuri, 15 octombrie. Aceasta va avea un capital social inițial de 30 milioane de lei, iar statul, prin Agenția Proprietății Publice, va deține 20% din acțiuni. Prin această decizie, Guvernul menționează că intenționează să asigure „dezvoltarea infrastructurii pieței financiare și alinierea R. Moldova...
Călătorii și transportatorii vor petrece mai puțin timp la trecerea frontierei de la Sculeni. Cabinetul de miniștri a susținut miercuri, 15 octombrie, decizia de aplicare a regimului de control coordonat, care presupune efectuarea verificărilor în comun de către autoritățile din R. Moldova și România. Prin aplicarea principiului de oprire unică, formalitățile vamale și de frontieră...
Două persoane au fost electrocutate mortal în urma unor lucrări neautorizate în zona de protecție a rețelelor electrice # Ziarul de Garda
Două accidente tragice de electrocutare s-au produs în ultimele zile în zonele de protecție ale rețelelor electrice, ca urmare a efectuării unor lucrări neautorizate și a încălcării grave a normelor de securitate electrică, anunță miercuri, 15 octombrie, ÎCS „Premier Energy Distribution” SA. Astfel, primul caz a avut loc pe 9 octombrie, în localitatea Colonița municipiul...
Peste 50 de percheziții la Călărași. Trei persoane au fost reținute într-un dosar de corupție la eliberarea permiselor de conducere # Ziarul de Garda
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău au desfășurat peste 50 de percheziții într-o cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere la Călărași. În urma acțiunilor de urmărire penală, trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Potrivit materialelor cauzei, 53 de candidați pentru obținerea...
VIDEO/ Ședința Guvernului din 15 octombrie: Acorduri cu Ucraina și Azerbaidjan și înființarea S.A. „Bursa Internațională a Moldovei” # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri s-a întrunit în ședință miercuri, 15 octombrie. Pe ordinea de zi au fost incluse 14 proiecte de hotărâri de guvern. Printre acestea se numără proiectul unui Acord cu Ucraina pe domeniul securității sociale, înființarea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei” și Acordul privind schimbul și protecția reciprocă a informațiilor clasificate cu...
Dorin Recean a prezidat ultima ședință de Guvern, mulțumindu-le colegilor și menționându-l pe posibilul succesor în funcția de premier, Alexandru Munteanu, fostul său profesor la facultate # Ziarul de Garda
Premierul Dorin Recean și-a încheiat mandatul cu o ședință marcată de mesaje de mulțumire pentru colegii săi, dar și pentru funcționarii din instituțiile publice. Totodată, Recean și-a exprimat sprijinul pentru Alexandru Munteanu, candidatul PAS la funcția de premier, despre care a spus că i-a fost profesor și „va aduce suflul nou de care are nevoie...
21 de secții de votare vor fi organizate în cele șase localități unde vor avea alegeri locale noi # Ziarul de Garda
În cele șase localități din țară, unde pe 16 noiembrie 2025 vor avea loc alegeri locale noi, vor fi organizate, în total, 21 de secții de votare, anunță miercuri, 15 octombrie, Comisia Electorală Centrală (CEC). Astfel, cele mai multe secții de vot vor fi deschise în orașul Leova, – 10 la număr. În comuna Natalievca, raionul Fălești vor fi...
LIVE/ Ședința Guvernului din 15 octombrie: Acorduri cu Ucraina și Azerbaidjan și înființarea S.A. „Bursa Internațională a Moldovei” # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri s-a întrunit în ședință miercuri, 15 octombrie. Pe ordinea de zi au fost incluse 14 proiecte de hotărâri de guvern. Printre acestea se numără proiectul unui Acord cu Ucraina pe domeniul securității sociale, înființarea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei” și Acordul privind schimbul și protecția reciprocă a informațiilor clasificate cu...
Antreprenorul Vasile Tofan recunoaște că a refuzat oferta de a prelua funcția de prim-ministru și își exprimă sprijinul pentru Alexandru Munteanu: „Are confortul financiar deplin pentru a se putea focusa pe prioritatea nr. 1” # Ziarul de Garda
Antreprenorul Vasile Tofan recunoaște că a refuzat oferta PAS de a prelua funcția de prim-ministru, explicând că nu ar putea încredința „viitorul Moldovei unui lider gata să lase baltă 22 de companii și o echipă de peste 51 de mii de oameni, plecând peste noapte, fără un minim de tranziție, de la munca de 15...
LIVE TEXT/ Ucraina a fost atacată cu peste 110 drone noaptea trecută. Forțele de Apărare: „Atacul continuă, în spațiul aerian se mai află drone”. Război în Ucraina, ziua 1330 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:50 În noaptea de 15 octombrie, forțele ruse au atacat cu 113 drone de atac de tip Shahed, Geran și alte tipuri de drone, din direcțiile: Millerovo, Breansk, Kursk, Primorsko-Ahtarsk. Totuși, atacul aerian a fost respins de trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile...
Un bărbat a fost trimis pe banca acuzaților pentru corupere electorală. A promis 15 000 de lei celor care vor vota „corect” la alegerile parlamentare # Ziarul de Garda
Un bărbat a fost trimisă în judecată pentru comiterea infracțiunii de corupere electorală, anunță miercuri, 15 octombrie, Procuratura Generală (PG). Astfel, bărbatul originar din Bălți, începând cu luna mai a anului 2025 și până pe 23 septembrie, când a fost reținut, a acționat împreună cu alte persoane în cadrul unei scheme infracționale bine organizate. „Fiind...
SUA au retras vizele pentru șase străini din cauza comentariilor făcute despre moartea lui Charlie Kirk # Ziarul de Garda
Departamentul de Stat al SUA a anunțat marți, 15 octombrie, că a revocat vizele a șase străini în urma comentariilor făcute pe rețelele de socializare despre asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, scrie Reuters. Anunțul revocărilor a venit în contextul în care președintele american Donald Trump i-a acordat lui Kirk, postum, medalia prezidențială a libertății , cea mai înaltă distincție civilă din SUA,...
LIVE TEXT/ Regiune Cernihiv a fost atacată cu drone, o casă de locuit a fost lovită, însă nu există victime. Război în Ucraina, ziua 1330 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:20 Noaptea trecută, regiunea Cernihiv a fost din nou atacată de drone de forțele ruse, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență. În raionul Cernihiv, căderea unei drone a provocat un incendiu la unul dintre obiectivele infrastructurii civile. În raionul Novgorod-Siversk, satul Semenivka, o dronă a lovit o casă de locuit. „Salvatorii au lichidat consecințele....
LIVE TEXT/ Zelenski anunță că în curând va numi un șef al noii Administrații militare din Odesa: „Prea multe probleme de securitate au rămas fără un răspuns adecvat”. Război în Ucraina, ziua 1329 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:58 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că în curând va numi un șef al noii Administrații militare din Odesa. Anunțul a fost făcut marți seară, 14 octombrie. „Odesa merită o protecție mai puternică și un sprijin mai consistent. Acest lucru poate fi realizat prin intermediul unei administrații militare – prea multe probleme de...
Naționala de fotbal a Moldovei, remiză cu Estonia în al șaselea meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026 # Ziarul de Garda
Naționala de fotbal a Moldovei a obținut un rezultat de egalitate, 1-1, în deplasarea din Estonia, în cel de-al șaselea meci din cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026. Partida s-a disputat pe stadionul A. Le Coq Arena din Tallinn. Estonienii au deschis scorul rapid, prin Mattias Kait, în minutul 12, însă tricolorii au restabilit...
Criză politică în Franța: premierul Sébastien Lecornu propune suspendarea reformei pensiilor pentru a evita prăbușirea guvernului # Ziarul de Garda
Premierul francez Sébastien Lecornu a anunțat marți, 14 octombrie, că va propune suspendarea proiectului de lege, care prevede majorarea vârstei de pensionare de la 62 la 64 de ani, într-o încercare de a preveni căderea guvernului său minoritar, scrie AP News. După o săptămână de turbulențe politice, Lecornu, recent reconfirmat în funcție, a declarat în...
Blocul „Alternativa”, după anunțul lui Igor Grosu privind candidatura pentru funcția de prim-ministru: „Vom aștepta convocarea consultărilor și ne vom exprima poziția” # Ziarul de Garda
Blocul „Alternativa”, care a acumulat 7,96% dintre sufragii la alegerile parlamentare din 28 septembrie, anunță că-și va exprima poziția în legătură cu potențialul candidat la funcția de prim-ministru după convocarea consultărilor de către președinta Maia Sandu. „(…) Constituția R. Moldova prevede clar că președintele desemnează candidatul la funcția de prim-ministru după consultarea fracțiunilor parlamentare. Aceste...
Ministra afacerilor externe a României, Oana Țoiu, a reafirmat sprijinul țării sale pentru avansarea procesului de extindere a UE atât în privința Ucrainei și R. Moldova, cât și a Balcanilor de Vest, „pe baza principiului meritelor proprii în implementarea reformelor necesare și a asumării valorilor Uniunii”. Declarația a fost făcută în cadrul unei întrevederi la...
LIVE TEXT/ Autoritățile din Ucraina cer statelor membre ale ONU să condamne atacul Rusiei asupra unui convoi umanitar al organizației în regiunea Herson. Război în Ucraina, ziua 1329 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:29 Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a îndemnat statele membre ale ONU să condamne atacul Rusiei din 14 octombrie asupra unui convoi umanitar al ONU în regiunea Herson, atac care a dus la distrugerea unui camion și la avarierea gravă a altuia, notează The Kyiv Independent. Sybiha a spus că cele patru camioane,...
Comisia Europeană (CE) a propus extinderea inițiativei privind „zidul anti-drone” pe flancul estic al Europei, pentru a proteja întregul continent, au declarat marți, 14 octombrie, pentru Reuters trei oficiali europeni, sub protecția anonimatului. Propunerea, cu o abordare mai largă, va fi inclusă în „foaia de parcurs pentru pregătirea apărării”, care urmează să fie prezentată joi...
Prima declarație a candidatului PAS la funcția de prim-ministru: „Înțeleg necesitatea să ofer societății cât mai multă transparență” # Ziarul de Garda
Omul de afaceri Alexandru Munteanu a confirmat că poartă discuții cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) în legătură cu candidatura sa la funcția de prim-ministru și a declarat că este pregătit să ofere „mai multă transparență”. Acesta a comentat și menționarea sa în documentele „Pandora Papers”. Pe 14 octombrie, Ziarul de Gardă a dezvăluit, citând...
Primarul Odesei a rămas fără cetățenia Ucrainei. Zelenski a semnat decretul din cauza „prezenței și cetățeniei ruse”. O petiție în acest sens a fost semnată de peste 25 de mii persoane într-o zi # Ziarul de Garda
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat un decret prin care i se revocă cetățenia primarului din Odesa, Ghenadi Trukhanov, a dansatorului de balet Serghei Polunin și a fostului deputat al Partidului Regiunilor și actual blogger pro-rus, Oleh Tsarev, scrie Novaya Gazeta Europa. Cu puțin timp înainte, Zelenski a anunțat pe canalul său de Telegram că...
Dinu Plîngău, după întâlnirea cu premierul înaintat de PAS: „Sarcina e clară: creșterea economică și încălzirea relațiilor moldo-americane” # Ziarul de Garda
Fostul președinte al Platformei Demnitate și Adevăr (DA), Dinu Plîngău, care a candidat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a venit cu o prima reacție după anunțarea noii candidaturi la funcția de prim-ministru. „Am reușit astăzi să-l cunosc pe Alexandru Munteanu, viitorul prim-ministru al R. Moldova. Pare un...
Războiul comercial se extinde pe mare: SUA și China introduc taxe portuare reciproce # Ziarul de Garda
Statele Unite și China au început marți, 14 octombrie, să impună taxe portuare suplimentare companiilor de transport maritim care livrează mărfuri, transformând „apele internaționale” într-un nou front al războiului comercial dintre cele două marii economii ale lumii, relatează agenția britanică de știri Reuters. Reluarea unui război comercial de amploare a devenit tot mai probabilă săptămâna...
LIVE TEXT/ Circa 100 de drone au atacat Ucraina, vizând sectorul energetic. Zelenski: Lumea poate priva Moscova de capacitatea de a lansa aceste atacuri brutale. Război în Ucraina, ziua 1329 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:08 În noaptea de 14 octombrie, armata rusă a atacat Ucraina cu 96 de drone. Principala țintă a atacului a fost sectorul energetic, a raportat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Forțele ruse au utilizat drone de atac „Shahed”, Gerbera și alte tipuri de drone. Aproximativ 60 dintre acestea erau Shahed. Apărarea aeriană ucraineană a neutralizat...
Trump spune că se va concentra pe războiul din Ucraina după ce a intermediat un acord Israel-Hamas # Ziarul de Garda
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pe 13 octombrie că intenționează să se concentreze pe războiul Rusiei împotriva Ucrainei după ce a stabilit un acord de pace între Israel și Hamas, scrie The Kyiv Independent. Declarația vine în contextul în care discuțiile de pace dintre Moscova și Kiev rămân blocate în urma respingerii efective de...
Numele candidatului la funcția de premier apare în „Pandora Papers”. În 2007, era felicitat de Marian Lupu și Iurie Roșca. Detalii mai puțin cunoscute din biografia lui Alexandru Munteanu # Ziarul de Garda
Numele lui Alexandru Munteanu, candidatul la funcția de premier anunțat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), apare în scurgerile de datele Pandora Papers din 2021. Numele candidatului anunțat la funcția de prim-ministru este legat de Societatea de investiții cu capital privat „4i Capital Partners Limited”, o companie offshore înregistrată în Insulele Virgine Britanice în martie...
CtEDO condamnă Rusia să plătească Georgiei 253 de milioane de euro pentru consecinţele conflictului din 2008 # Ziarul de Garda
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CtEDO) a condamnat marţi, 14 octomrbie, Rusia la plata a peste 253 de milioane de euro Georgiei pentru încălcarea drepturilor locuitorilor din două regiuni separatiste – Abhazia şi Osetia de Sud – în urma războiului ruso-georgian din 2008, transmite G4Media. CtEDO consideră că stabilirea liniilor de demarcaţie începând cu 2009...
„Am vorbit despre pregătirile pentru următorii pași de pe agenda noastră europeană”. Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, se află la Bruxelles # Ziarul de Garda
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, se află, în aceste zile, într-o vizită de lucru la Bruxelles. Astăzi, 14 octombrie, Gherasimov a avut o întrevedere cu Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere, anunță Biroul pentru Integrare Europeană. „Am vorbit despre ritmul reformelor pe care le facem acasă și despre pregătirile pentru următorii pași de pe...
