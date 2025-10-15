Tragedii la Colonița și Cahul: Doi bărbați au murit electrocutați în urma unor lucrări neautorizate

08:10

Europa stă pe un butoi cu pulbere din cauza măsurilor de austeritate. Capitala Belgiei a fost paralizată de o demonstraţie la care au participat 140.000 de oameni. Manifestanţii s-au luat la bătaie cu forţele de ordine. Pe cele două aeroporturi din Bruxelles, ambele folosite de foarte mulţi români, sute de zboruri au fost anulate. În acest timp, sindicatele din Grecia contestă creşterea programului de muncă, iar fermierii francezi sunt revoltaţi de acordul de liber schimb cu ţările din America de Sud, scrie observatornews.ro.