Procurorii solicită rejudecarea cauzei deputatei Marina Tauber și majorarea pedepsei
Moldpres, 15 octombrie 2025 14:00
Procuratura Anticorupție a depus apel la Curtea de Apel Centru împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, la 30 septembrie 2025, în dosarul fostei deputate Marina Tauber și al Partidului Politic „Șor”. Procurorii cer o pedeapsă mai ma...
Acum 5 minute
14:20
Regiunea transnistreană, asigurată cu gaze până pe 15 octombrie. Vicepremierul pentru Reintegrare: „Urmărim cu calm și cu responsabilitate situația din domeniul energetic din stânga Nistrului” # Moldpres
Vicepremierul pentru Reintegrare, Roman Roșca, a anunțat că autoritățile urmăresc „cu calm, dar și cu responsabilitate situația din domeniul energetic creată pe malul stâng al Nistrului”. Oficialul a precizat că „Moldovagaz”, care este resp...
14:20
Caz de pestă porcină africană confirmat la Orhei. ANSA anunță măsuri stricte de carantină și avertizează populația # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a confirmat apariția unui focar de pestă porcină africană (PPA) în raionul Orhei, după ce testele de laborator efectuate la data de 7 octombrie 2025 au indicat prezența virusului în probe recoltate de la ...
Acum 30 minute
14:00
Acum o oră
13:40
Prețurile carburanților continuă să scadă. Astfel, șoferii vor achita joi, 16 octombrie, cu până la 14 bani mai puțin pentru benzină și motorină, informează MOLDPRES.Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat pentru m&aci...
13:30
Daniel Vodă: „Guvernul va continua să lucreze într-un ritm disciplinat și coerent, cu menținerea angajamentului pentru implementarea reformelor” # Moldpres
După validarea rezultatelor alegerilor parlamentare, Guvernul va continua să lucreze într-un ritm disciplinat și coerent, cu menținerea angajamentului pentru implementarea reformelor, urmând să activeze în regim de exercițiu până la numirea unui nou...
Acum 2 ore
13:10
Ala Nemerenco: „Am încheiat un mandat dificil, dar am consolidat sistemul de sănătate și accesul la medicamente” # Moldpres
Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, a făcut, la finele ultimei ședințe a Executivului, un bilanț al mandatului, subliniind provocările cu care s-a confruntat sistemul de sănătate din Republica Moldova și realizările obținute în această perioadă, comunică MO...
13:00
Secretarul american al Apărării le cere aliaţilor din NATO să cumpere mai multe arme americane pentru Ucraina # Moldpres
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a îndemnat miercuri ţările din cadrul Alianţei Nord-Atlantice să majoreze achiziţiile de arme fabricate în SUA pentru a le livra Ucrainei prin intermediul aşa-numitei iniţiative PURL, lansată de NATO şi de Wash...
12:50
Autoritățile ucrainene au ordonat evacuarea familiilor cu copii din mai multe orașe din regiunea estică Harkov, din cauza 'înrăutățirii situației securitare' în jurul orașului Kupiansk, locul unor confruntări de mult timp, informează miercuri dpa, c...
12:40
Vicepremierul Cristina Gherasimov a avut o întrevedere cu Michael McGrath. Progresele din domeniul justiției și combaterea corupției, pe agenda discuțiilor # Moldpres
Progresele înregistrate de Republica Moldova în domeniul justiției, combaterea corupției și în consolidarea instituțiilor democratice au fost discutate de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, cu Michael McGrath, comisarul europ...
12:40
Eurodeputatul Siegfried Mureșan: „Accelerarea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE trebuie să fie prioritate” # Moldpres
Eurodeputatul Siegfried Mureșan a subliniat necesitatea accelerării negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, după o întâlnire cu Cristina Gherasimov, viceprim-ministru pentru integrare europeană al Republicii Moldova. Discuțiile s-au ax...
12:30
Procuratura municipiului Chișinău anunță că a finalizat urmărirea penală și a trimis în judecată un bărbat de 52 de ani, originar din raionul Ungheni, acuzat de dublu omor, săvârșit în urmă cu 23 de ani, și de alte infracțiuni grave comise î...
12:30
Prime Minister Dorin Recean spoke today at the beginning of the last full session of the Government about his professional and personal connection with Alexandru Munteanu, candidate of the Action and Solidarity Party (PAS) for the position of Prime Minister of the Republic of Mol...
Acum 4 ore
12:20
CEC: 12 candidați pentru funcția de primar și 78 pentru consiliile locale s-au înscris în cursa pentru alegerile locale noi # Moldpres
Comisiile electorale de circumscripție locală au finalizat examinarea dosarelor depuse pentru alegerile locale noi programate pe 16 noiembrie 2025 și au înregistrat 12 candidați pentru funcția de primar și 78 de candidați pentru consiliile locale, dintre care 38 feme...
12:10
Guvernul a dat undă verde Bursei Internaționale a Moldovei – un nou pas spre integrarea în piața europeană de capital # Moldpres
Republica Moldova face un pas important spre integrarea în piața europeană de capital. În acest sens, Guvernul a aprobat astăzi Hotărârea privind fondarea Operatorului de piață „Bursa Internaţională a Moldovei”, ce reprezintă o instituție s...
12:10
12:10
La punctul de trecere Sculeni dintre Republica Moldova și România va fi instituit controlul coordonat # Moldpres
La frontiera de la Sculeni dintre Republica Moldova și România va fi aplicat regimul de control coordonat. Acesta presupune efectuarea verificărilor în comun de către autoritățile celor două state. Decizia a fost aprobată de Cabinetul de Miniștri....
12:10
Crearea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei” a fost aprobată de Executiv. Bursa reprezintă o instituție strategică, destinată dezvoltării pieței de capital și consolidării stabilității financiare a țării. Aceasta va avea un capital...
12:00
GALERIE FOTO // Ultima ședință a Guvernului Recean înaintea validării mandatelor noilor deputați # Moldpres
Guvernul condus de Dorin Recean s-a întrunit, miercuri, 15 octombrie, în ultima ședință înaintea validării mandatelor în noul Parlament. Curtea Constituțională urmează să se pronunțe joi, 16 octombrie, pe marginea acestui subiect.Cabinetul de ...
12:00
Cetățenii Republicii Moldova care muncesc în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale # Moldpres
Cetățenii Republicii Moldova care au lucrat în Ucraina, precum și cetățenii ucraineni care și-au desfășurat activitatea în țara noastră, vor putea beneficia de drepturi sociale garantate, inclusiv pensii și alte prestații, pentru perioadele de muncă reali...
11:50
Guvernul a aprobat modificarea Schemei de ajutor de stat regional, pentru investiții realizate în Republica Moldova. Proiectul prevede majorarea bugetului schemei de la 2 miliarde la 4 miliarde de lei, datorită creșterii semnificative a cererii din partea mediului ...
11:40
Dorin Recean, despre Alexandru Munteanu, candidatul PAS la șefia Guvernului: „Va aduce un suflu nou de care avem nevoie pentru dezvoltarea economică a țării” # Moldpres
Premierul Dorin Recean a vorbit astăzi, în debutul ultimei ședințe a Guvernului în mandat deplin, despre legătura sa profesională și personală cu Alexandru Munteanu, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru al Republici...
11:30
Echipa OMS Moldova, cu sprijin financiar al Uniunii Europene, a lansat „Școala pacientului oncologic”, o inițiativă dedicată pacienților, supraviețuitorilor și îngrijitorilor. Inițiativa a fost prezentată în cadrul Congresului Național de Oncolog...
11:30
Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță restricții de circulație în sectorul Buiucani al capitalei. Măsurile sunt aplicate în contextul efectuării unor lucrări de reparație pe strada Nicolae Costin, informează MOLDPRES.Astfel, pe 15 octombrie, &ic...
11:20
Moldovenii care muncesc în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale # Moldpres
Moldovenii care muncesc în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale. Acest lucru va fi posibil după ce astăzi Guvernul a decis inițierea negocierilor asupra proiectului Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea Acordului dintre Republica Mold...
11:20
Lucrări de dezvoltare a infrastructurii drumurilor în nordul țării: un nou sens giratoriu la Drochia și drumuri reabilitate la Teleneşti # Moldpres
Drumarii au început lucrări de amenajare a unui sens giratoriu pe drumul național R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, la kilometrul 32, pentru sporirea siguranței și fluidității traficului rutier, transmite MOLDPRES cu referire...
11:20
Premierul Dorin Recean, mesaj la final de mandat: „Republica Moldova este mai aproape ca oricând de obiectivul nostru strategic – să devenim membri ai UE” # Moldpres
Republica Moldova este mai aproape ca oricând de obiectivul strategic – aderarea la Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis de premierul Dorin Recean miercuri, 15 octombrie, la ultima ședință a Cabinetului de miniștri de până la validarea rezultatelor a...
11:00
Mită pentru permise de conducere. Trei persoane reținute și 53 de candidați cercetați la Călărași # Moldpres
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii municipiului Chișinău, au desfășurat astăzi peste 50 de percheziții într-un dosar de corupție sistemică privind eliberarea permiselor de conducere la Călărași. În urma acțiuni...
11:00
La alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025 vor fi deschise 21 de secții de votare. Cele mai multe secții vor fi organizate în orașul Leova – 10 la număr, informează MOLDPRES.Potrivit Comisiei Electorale Centrale, în comuna Natalievca, raionul Făleș...
10:30
Andrei Strah a demisionat din funcția de secretar general adjunct al Guvernului. Cererea depusă de acesta a fost acceptată astăzi de Cabinetul de miniștri, transmite MOLDPRES.Premierul Dorin Recean a mulțumit lui Andrei Strah pentru munca depusă în funcția deți...
10:30
Control comun în punctul de trecere a frontierei Sculeni. Guvernul a decis inițierea negocierilor # Moldpres
În punctul de trecere a frontierei Sculeni va fi implementat controlul comun. Executivul a decis astăzi inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului în acest sens dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României, transmite MOLDPRES.Ministra ...
10:30
Acum 6 ore
10:10
Sistemul EES, aplicat la intrarea în UE. Poliția de Frontieră desfășoară o campanie de informare privind noile reguli # Moldpres
Poliția de Frontieră desfășoară o campanie de informare privind operaționalizarea Sistemului de Intrare/Ieșire (EES) în statele Uniunii Europene, aplicat începând cu data de 12 octombrie curent. Acțiunile de informare a cetățenilor au loc în toat...
09:50
Douăsprezece cadre ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) din municipiul Bălți au devenit paramedici ai Serviciului Mobil de Reanimare și Descarcerare (SMURD), după ce au finalizat cursul de formare specializată în acordarea primului ajutor c...
09:40
Ala Nemerenco: „Peste 220 de persoane s-au adresat la Spitalul de Urgență în ultimele 24 de ore” # Moldpres
Peste 220 de pacienți s-au adresat, în doar 24 de ore, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Institutului de Medicină Urgentă din Chișinău, dintre care zeci se aflau în stare critică. Situația a fost descrisă drept una „extrem de dificilă” de mi...
09:20
Mită pentru voturi la Bălți. Un bărbat va ajunge pe banca acuzaților pentru corupere electorală # Moldpres
Un locuitor al municipiului Bălți va fi judecat pentru corupere electorală, după ce ar fi promis și oferit bani alegătorilor pentru a vota un anumit candidat la alegerile parlamentare din 2025, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii, bărbatul, membru și simpatizant ...
09:10
Progresele în implementarea reformelor structurale, discutate la Washington de conducerea BNM și echipa FMI pentru Republica Moldova # Moldpres
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, împreună cu prim-viceguvernatorul Petru Rotaru și viceguvernatoarea Tatiana Ivanicichina, au avut la Washington o întâlnire cu echipa Fondului Monetar Internațional (FMI) pentru Republica Moldova,...
08:50
Guvernul Recean se întrunește în ultima ședință, înainte de decizia CC privind validarea alegerilor parlamentare # Moldpres
Cabinetul de Miniștri condus de premierul Dorin Recean se întrunește astăzi în ultima ședință, înainte de validarea alegerilor parlamentare. Din data validării alegerilor pentru un nou Parlament, Guvernul este limitat în exercitarea atribuțiilor sa...
Acum 8 ore
08:20
Leul moldovenesc se apreciază astăzi față de euro și dolar, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, informează MOLDPRES. Astfel, euro se ieftinește cu un ban și costă 19 lei și 69 de bani. Dolarul american are o cotație de 17 lei, după o scă...
Acum 24 ore
22:20
Naționala Moldovei a încheiat la egalitate meciul cu Estonia din preliminariile Campionatului Mondial 2026 # Moldpres
Naționala Moldovei a încheiat la egalitate cel de-al șaselea meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026, disputat marți seara cu Estonia, pe A. Le Coq Arena din Tallinn, transmite MOLDPRES.Gazdele au deschis scorul în minutul 12, prin Mattias Kait,...
17:50
Alexandru Munteanu confirmă discuțiile cu PAS privind candidatura sa la funcția de prim-ministru # Moldpres
Omul de afaceri Alexandru Munteanu a confirmat că poartă discuții cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) în legătură cu posibila sa nominalizare la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Declarația vine în contextul numeroaselor speculații și &i...
17:20
FOTO// Noi echipamente medicale, donate municipiului Ungheni de o organizație germană de caritate # Moldpres
Sistemul medical și serviciile sociale din municipiul Ungheni au fost dotate cu un nou lot de echipamente și consumabile medicale, donate de organizația germană „Iceflower” din Hamburg, în cadrul Inițiativei pentru asistență tehnico-medicală, transmite M...
16:50
Guvernul rus a aprobat un proiect de lege care îi permite lui Putin să folosească rezerviștii în timp de pace # Moldpres
Guvernul rus a aprobat un proiect de lege care îi conferă președintelui rus Vladimir Putin autoritatea de a recurge la rezerviști nu numai în timp de război sau al mobilizării oficiale, ci și în timp de pace, inclusiv în operațiuni în afara ț...
16:50
Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a decernat Premiile Fair-Play pentru Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 pentru gesturi de prietenie, spirit sportiv și solidaritate, cu prilejul unei ceremonii la Muzeul Olimpic de la Lausanne, scrie Xinhua.Decatlonistul norvegian S...
16:10
Iași: Tradiție și dăruire la Hramul Sfintei Parascheva – peste 60.000 de sarmale oferite pelerinilor # Moldpres
Peste 60.000 de sarmale, colăcei, plăcinte „poale-n brâu”, pâine și vin au fost pregătite și împărțite pelerinilor sosiți la Iași, de ziua Sfintei Cuvioase Parascheva, în cadrul tradiționalei „Mese a pelerinilor”. Evenimen...
15:50
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: Chișinău – orașul care renaște în fiecare toamnă, cu tradiţii şi obiceiuri de Hram # Moldpres
Astăzi, 14 octombrie, Chișinăul a îmbrăcat straie de sărbătoare. Ziua orașului, celebrată în aceeași zi cu sărbătoarea creștină a Acoperământului Maicii Domnului, este un moment de bucurie și recunoștință pentru toți locuitorii capitalei. Este...
15:40
Organizația Reporteri fără Frontiere (RFS) a deschis marți un nou birou la Praga, dedicat în mod special Europei Centrale și de Est, din cauza amenințărilor tot mai mari la adresa jurnalismului în regiune.'Discursul oficial rusesc pătrunde în mas...
15:30
CEDO condamnă Rusia să plătească Georgiei 253 de milioane de euro pentru consecințele conflictului din 2008 # Moldpres
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) a condamnat marți Rusia la plata a peste 253 de milioane de euro Georgiei pentru încălcarea drepturilor locuitorilor din două regiuni separatiste - Abhazia și Osetia de Sud - în urma războiului ruso-georgian din 2...
15:10
Fermierii din localitatea Corestăuți, raionul Ocnița, vor beneficia de o infrastructură modernizată pentru irigare, care va permite valorificarea eficientă a peste 80 de hectare de teren agricol. Proiectul este implementat cu sprijinul Unității Consolidate pentru Implemen...
14:50
14:30
Cristina Gherasimov, la Bruxelles: „Moldova continuă să muncească intens pentru a avansa pe drumul european” # Moldpres
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, efectuează o vizită de lucru la Bruxelles, unde a avut o întrevedere cu Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere. Discuțiile s-au axat pe progresele Republicii Moldova în implementarea refor...
