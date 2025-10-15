Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, și-a anunțat retragerea din echipa Executivului
Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova, a anunțat miercuri, în cadrul conferinței de presă post-ședință a Cabinetului de miniștri, că se retrage din funcție. Acesta a susținut că a fost o onoare să informeze publicul de la această tribună și le-a mulțumit jurnaliștilor pentru interesul și deschiderea arătate pe parcursul celor 118 […]
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, și-a anunțat retragerea din echipa Executivului
Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova, a anunțat miercuri, în cadrul conferinței de presă post-ședință a Cabinetului de miniștri, că se retrage din funcție. Acesta a susținut că a fost o onoare să informeze publicul de la această tribună și le-a mulțumit jurnaliștilor pentru interesul și deschiderea arătate pe parcursul celor 118 […]
„Zidul anti-drone" se extinde: Comisia Europeană vrea protecție pentru tot continentul, nu doar flancul estic
Comisia Europeană a propus extinderea „zidului anti-drone" astfel încât să protejeze întreg continentul. Inițial, era prevăzută doar protejarea țărilor din flancul estic, dar unele state s-au simțit excluse, relatează Reuters. Comisia Europeană a propus extinderea planului pentru un „zid antidronă" pe flancul estic al Europei pentru a proteja întreg continentul, după ce unele ţări au spus că se […]
Procuratura Anticorupție contestă sentința în dosarul Marinei Tauber și cere o pedeapsă de 13 ani de închisoare
Procuratura Anticorupție a contestat la Curtea de Apel Centru sentința pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în dosarul fostei deputate Marina Tauber și al Partidului Politic „ȘOR". Procurorii solicită condamnarea acesteia la o pedeapsă de 13 ani de închisoare pentru cinci capete de acuzare, considerând pedeapsa anterioară, de 7 ani și 6 luni, prea blândă […]
VIDEO // Primarul Chișinăului, Ion Ceban, acuzat că a condus primăria timp de 10 luni fără buget aprobat. Consilierii PAS: „Dispreț față de cetățeni"
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, este criticat de Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal pentru lipsa unui buget aprobat timp de zece luni, perioadă în care ar fi evitat și prezentarea unui raport de executare bugetară. Reprezentanții PAS susțin că edilul cere acum aprobarea unui buget întârziat, într-un gest calificat drept „dispreț față de cetățeni". […]
Capturat după 23 de ani de urmărire: Bărbat acuzat de dublu omor și jaf armat, trimis în judecată
Un bărbat de 52 de ani din raionul Ungheni, dat în căutare internațională timp de peste două decenii, a fost trimis în judecată de Procuratura municipiului Chișinău pentru dublu omor, jaf armat și alte infracțiuni grave comise între anii 1999 și 2025. Inculpatul riscă detenție pe viață. Potrivit procurorilor, inculpatul ar fi fost implicat într-o […]
Ministrul polonez de Externe s-a dus cu o dronă iraniană în Parlamentul Marii Britanii. „Ar putea pătrunde adânc în Europa"
Ministrul de Externe al Poloniei a prezentat Parlamentului britanic o dronă iraniană utilizată de Rusia în războiul său actual din Ucraina, relatează TVPWorld. În cadrul unei vizite la Londra marți – a 100-a sa călătorie în străinătate de când a devenit ministru de Externe în 2023 – Radosław Sikorski a prezentat o dronă iraniană Shahed-136 […]
VIDEO // Haine și încălțăminte fără acte de proveniență oprite de Serviciul Vamal înainte să ajungă pe piață
Două transporturi ilegale de articole vestimentare și încălțăminte, fără acte de proveniență, au fost depistate de ofițerii echipelor mobile ale Serviciului Vamal. Mărfurile de origine străină urmau să fie introduse în țară fără respectarea procedurilor legale, iar o parte dintre acestea sunt susceptibile de a încălca drepturi de proprietate intelectuală. Primul caz a avut loc […]
Începând cu luna martie 2026, călătoriile cu transportul public de pasageri vor deveni mai scumpe. Guvernul a aprobat o nouă metodologie de calcul a tarifelor pentru rutele raionale și internaționale, care va conduce la o majorare estimată de până la 20%. Noua formulă de stabilire a prețurilor ia în calcul mai mulți factori economici, printre […]
Operațiune uriașă de evacuare în 40 de orașe ucrainene. Familiile cu copii trebuie să părăsească imediat casele
Autorităţile ucrainene au ordonat evacuarea familiilor cu copii din mai multe oraşe din regiunea estică Harkov, din cauza „înrăutăţirii situaţiei securitare" în jurul oraşului Kupiansk, locul unor confruntări de mult timp. Guvernatorul regiunii Harkov, Oleh Siniehubov, a declarat miercuri că evacuarea va afecta 40 de oraşe şi va viza 409 de familii cu 601 de […]
AUDIO // CNA publică interceptări din dosarul de corupție la eliberarea permiselor auto din Călărași: „Pentru examen vă trebuie 5 iepuri…"
Centrul Național Anticorupție (CNA) a făcut publice probe audio în cadrul unui dosar penal ce vizează un amplu caz de corupție sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași. Investigația a dus la efectuarea a peste 50 de percheziții în mai multe locații din țară. În interceptările publicate, mai mulți candidați […]
Dorin Recean îi mulțumește lui Alexandru Munteanu, fost profesor al său, pentru acceptarea funcției de premier: „Va aduce un suflu nou în Guvern și în societate"
Premierul în exercițiu, Dorin Recean, i-a adresat un mesaj public de mulțumire lui Alexandru Munteanu, care a acceptat să preia conducerea viitorului Guvern. Declarațiile au fost făcute la începutul ședinței Cabinetului de miniștri. Recean a subliniat că îl cunoaște personal pe Munteanu din perioada în care acesta îi era profesor la facultate și a evidențiat […]
LIVE // Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 15 octombrie 2025
Doi bărbați electrocutați mortal la Colonița și Cahul în timpul unor lucrări neautorizate
Două accidente fatale s-au produs în decursul ultimei săptămâni, în urma efectuării unor lucrări neautorizate în apropierea liniilor electrice de înaltă tensiune. ÎCS „Premier Energy Distribution" avertizează cu privire la pericolele majore generate de ignorarea normelor de securitate în zonele aflate sub tensiune. Primul incident s-a produs în Colonița, municipiul Chișinău, unde un muncitor a […]
VIDEO // Poliția a reținut doi bărbați în cazul tâlhăriei cu armă de la Cimișlia: victima, un tânăr ucrainean, a fost deposedată de peste 39.000 de lei și telefon
Doi bărbați, cu vârstele de 22 și 20 de ani, au fost reținuți pentru că au tâlhărit un tânăr de 23 de ani, amenințându-l cu un pistol în orașul Cimișlia și sustrăgându-i suma de 39.300 de lei și telefonul mobil. Victima, un tânăr din Ucraina care locuiește în prezent într-o suburbie a capitalei, a declarat […]
FOTO // Peste 50 de percheziții într-un dosar de corupție privind eliberarea permiselor de conducere la Călărași: 3 reținuți și 53 de candidați cercetați
Peste 50 de percheziții au fost efectuate într-un dosar ce vizează o schemă de corupție sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași. Suspecții ar fi cerut și primit între 500 și 700 de euro pentru a facilita promovarea examenelor teoretice și practice necesare obținerii permisului de conducere. În urma acțiunilor, […]
LIVE // Conferință de presă susținută de fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău
LIVE // Conferință de presă după ședința Guvernului Republicii Moldova din 15 octombrie 2025
LIVE // Conferință de presă după ședința Guvernului Republicii Moldova din 15 octombrie 2025
VIDEO // Atac terorist în Ecuador: o mașină a explodat lângă un mall. O persoană a murit și mai multe au fost rănite
Un vehicul a explodat în faţa unui mall din Guayaquil, cel mai mare oraş din Ecuador, ucigând o persoană şi rănind mai multe alte persoane, a anunțat marţi procuratura ţării. Un al doilea vehicul care conţinea explozibili a fost găsit în apropiere, dar nu a detonat şi a fost neutralizat imediat, a declarat ministrul de […]
Andrei Strah își încetează, începând de astăzi, activitatea în funcția de secretar general adjunct al Guvernului, în urma unei cereri de demisie depuse recent. Premierul Dorin Recean i-a mulțumit lui Andrei Strah pentru contribuția adusă în cadrul executivului, evidențiind în mod special colaborarea sa cu autoritățile publice locale. „Îi urăm succes lui Andrei și îi […]
Partidul „Inima Moldovei" a sesizat Curtea Constituțională, contestând excluderea sa din alegeri
Partidul Republican „Inima Moldovei" a depus astăzi, 15 octombrie, o sesizare la Curtea Constituţională, reclamând excluderea sa arbitrară din procesul electoral, fără o decizie definitivă și fără respectarea dreptului la apărare. Potrivit comunicatului oficial, excluderea partidului s-a bazat pe o măsură provizorie aplicată fără probe clare și fără o hotărâre judecătorească definitivă, în baza unei […]
FOTO // Incendiu puternic într-un depozit de brichete din Căușeni: pompierii au intervenit cu patru echipaje
Un incendiu de proporții a izbucnit în dimineața zilei de marți într-un depozit de producere a brichetelor din localitatea Zaim, raionul Căușeni. Potriv
Articolul LIVE // Ultima ședință a Guvernului condusă de Prim-ministrul Dorin Recean apare prima dată în SafeNews.
R. Moldova a înregistrat cea mai mare creștere din regiune a înmatriculărilor de autoturisme noi # SafeNews
Înmătriculările de autoturisme noi în Europa și Asia Centrală au crescut vertiginos în ultimii ani, determinate de cererea rezistentă a consumatorilor și de ratele scăzute de deținere a autoturismelor în întreaga regiune, susține Banca Mondială în raportul Europa și Asia Centrală, „Locuri de muncă și prosperitate”, ediția de toamnă 2025, transmite SafeNews.md cu referire la Mold-street.com. […] Articolul R. Moldova a înregistrat cea mai mare creștere din regiune a înmatriculărilor de autoturisme noi apare prima dată în SafeNews.
Vladimir Putin luptă pentru viața lui, spune ministrul de externe al Estoniei: „Face exact ceea ce a făcut Stalin” # SafeNews
Margus Tsahkna, 49 de ani, ministrul eston de externe, avertizează Europa cu privire la planurile de război ale lui Vladimir Putin. Într-un interviu exclusiv pentru Bild, diplomatul de la Tallinn descrie o imagine sumbră a agresiunii ruse și subliniază că „liderul de la Kremlin se luptă pentru viața lui”. Margus Tsahkna subliniază că președintele rus […] Articolul Vladimir Putin luptă pentru viața lui, spune ministrul de externe al Estoniei: „Face exact ceea ce a făcut Stalin” apare prima dată în SafeNews.
Promitea până la 15 000 de lei alegătorilor din Bălți pentru a influența votul la alegeri. Un bărbat, trimis în judecată pentru corupere electorală # SafeNews
Un bărbat din municipiul Bălți a fost trimis în judecată, fiind acuzat că a oferit bani mai multor persoane pentru a le determina să voteze un anumit candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit procurorilor, inculpatul a acționat împreună cu alte persoane, într-o schemă organizată de corupere electorală. Faptele au avut loc între […] Articolul Promitea până la 15 000 de lei alegătorilor din Bălți pentru a influența votul la alegeri. Un bărbat, trimis în judecată pentru corupere electorală apare prima dată în SafeNews.
La doi ani de la înființare, Centrul așa-zis Patriot și-a creat site: Are și o poștă electronică, iar componența rămâne o enigmă # SafeNews
Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării și-a creat site – stratcom.md, la mai bine de doi ani de la lansare. Din informațiile prezentate, aflăm că centrul, numit inițial Patriot, este condus de fosta ministră de Interne, Ana Revenco și are 8 membri în consiliu, numele cărora rămâne însă secretizat, transmite SafeNews.md cu referire […] Articolul La doi ani de la înființare, Centrul așa-zis Patriot și-a creat site: Are și o poștă electronică, iar componența rămâne o enigmă apare prima dată în SafeNews.
Un cetățean moldovean în vârstă de 32 de ani a fost arestat de polițiștii de frontieră italieni pe Aeroportul „Giuseppe Verdi” din Parma, imediat după ce a coborât din avion. Potrivit Poliției din Parma, bărbatul figura pe lista persoanelor urmărite internațional de Interpol și era căutat din 2013, după ce a fost condamnat de un […] Articolul Moldovean căutat din 2013 pentru omor, arestat pe aeroportul din Parma apare prima dată în SafeNews.
Un cutremur mediu cu magnitudinea 4 s-a produs, miercuri dimineaţa la ora 7:57, în judeţul Satu Mare, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul a avut loc la adâncimea de 5 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 22 km sud-est de Satu Mare, 34 km vest de Baia Mare, 55 […] Articolul Cutremur în România, miercuri dimineață. Vezi cât de puternic a fost seismul apare prima dată în SafeNews.
Vulcanul Mount Lewotobi Laki-laki, din provincia East Nusa Tenggara, Indonezia, a erupt miercuri, aruncând cenușă vulcanică până la 10 kilometri înălțime, a anunțat agenția națională de vulcanologie, determinând autoritățile să ridice nivelul de alertă la maxim. Conform Agenției Geologice, citată de Reuters, erupția a avut loc la ora locală 1:35 a.m. și a durat aproximativ nouă […] Articolul Erupţie spectaculoasă a unui vulcan din Indonezia. Autorităţile au emis alertă apare prima dată în SafeNews.
Serghei Polunin, balerinul care și l-a tatuat pe Putin pe piept, a rămas fără cetățenia ucraineană # SafeNews
Balerinul Serghei Polunin a fost lăsat fără cetățenia ucraineană printr-un decret prezidențial emis pe 14 octombrie, potrivit autorităților de la Kiev. Balerinul premiat, originar din regiunea Herson – una dintre cele mai devastate regiuni de războiul Rusiei împotriva Ucrainei – deținea anterior cetățenia ucraineană, pe lângă cea rusă și sârbă, anunță Kyiv Independent. Serghei Polunin, […] Articolul Serghei Polunin, balerinul care și l-a tatuat pe Putin pe piept, a rămas fără cetățenia ucraineană apare prima dată în SafeNews.
După ce negocierile de pace s-au dezumflat, Ucraina are o strategie clară în războiul cu Rusia # SafeNews
Într-un moment în care negocierile Ucrainei cu Rusia, susținute de Donald Trump, par să aibă tot mai puține șanse de reușită, Kievul crede că a găsit o oportunitate de a face ceea ce dorește de ceva vreme: să ceară și să primească mai multe arme, pentru a-și consolida poziția în raport cu Moscova, scrie New York […] Articolul După ce negocierile de pace s-au dezumflat, Ucraina are o strategie clară în războiul cu Rusia apare prima dată în SafeNews.
Starship, cea mai mare rachetă construită vreodată de Elon Musk, zboară în spaţiu şi apoi aterizează cu succes, într-un nou test reuşit # SafeNews
Cea mai mare rachetă construită vreodată – Starship -, dezvoltată de întreprinderea americană SpaceX a lui Elon Musk cu scopul de a fi trimisă pe Lună şi Marte, a efectuat un nou zbor reuşit, dar care ar putea să nu fie suficient pentru a-i reduce la tăcere pe critici, în contextul în care experţi îşi […] Articolul Starship, cea mai mare rachetă construită vreodată de Elon Musk, zboară în spaţiu şi apoi aterizează cu succes, într-un nou test reuşit apare prima dată în SafeNews.
O navă cargo chineză a ajuns în premieră în Marea Britanie prin Oceanul Arctic, înjumătățind timpul de traversare # SafeNews
O navă cargo chineză a finalizat în premieră o călătorie prin Oceanul Arctic către un port din Marea Britanie, ajungând la destinație la jumătate din timpul obișnuit de tranzit pentru vehiculele electrice și panourile solare pe care China le exportă în Europa, transmite agenția Xinhua, citată de Reuters. Călătoria inaugurală a navei „Istanbul Bridge”, care era estimată […] Articolul O navă cargo chineză a ajuns în premieră în Marea Britanie prin Oceanul Arctic, înjumătățind timpul de traversare apare prima dată în SafeNews.
Noi reguli pentru migranți și studenții străini care merg în Marea Britanie: examen scris și oral pentru a primi viză # SafeNews
Migranții care doresc să lucreze în Marea Britanie vor trebui, începând din ianuarie, să demonstreze cunoștințe avansate de limba engleză, echivalente nivelului A-level, potrivit noilor reguli anunțate de ministrul de interne Shabana Mahmood, conform The Telegraph. Ministrul de interne Shabana Mahmood a decis ridicarea standardului actual, de la nivelul GCSE (nivel inferior), la nivelul A, […] Articolul Noi reguli pentru migranți și studenții străini care merg în Marea Britanie: examen scris și oral pentru a primi viză apare prima dată în SafeNews.
Un convoi umanitar ONU, atacat de Rusia cu drone şi artileria în Herson, în sudul Ucrainei # SafeNews
Un convoi ONU cu ajutoare umanitare a fost, marţi, ţinta unui atac rus, în regiunea Herson, în sudul Ucrainei, anunţă guvernatorul ucrainean al regiunii, Oleksandr Prohudin, care consideră o ”minune” faptul că nicio persoană nu a fost rănită, relatează AFP. Potrivit guvernatorului, patru vehicule albe – cu sigla ONU – care transportau mai multe tone […] Articolul Un convoi umanitar ONU, atacat de Rusia cu drone şi artileria în Herson, în sudul Ucrainei apare prima dată în SafeNews.
Chișinăul, în creștere: capitala a depășit 720 de mii de locuitori, dar se confruntă cu provocări majore # SafeNews
Municipiul Chișinău continuă să fie principalul pol de atracție pentru tinerii din întreaga țară, înregistrând o creștere demografică de aproape 8% în ultimii zece ani. Potrivit datelor recensământului din 2024, în capitală locuiesc oficial 720 de mii de oameni. Totuși, în fiecare zi, numărul real al celor prezenți în oraș ajunge la aproape un milion, […] Articolul Chișinăul, în creștere: capitala a depășit 720 de mii de locuitori, dar se confruntă cu provocări majore apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Celebrele Black Hawk, transformate în elicoptere fără pilot ce pot transporta și roiuri de drone. Cum funcționează # SafeNews
Sikorsky a prezentat sistemul aerian fără pilot S70, denumit și UHawk, care elimină complet pilotul dintr-un vechi elicopter Black Hawk UH-60L și transforma practic elicopterul într-o dronă de mari dimensiuni. Compania americană a anunțat marți că a transformat un elicopter UH-60L Black Hawk în S-70UAS U-Hawk, „un sistem aerian autonom (UAS) versatil, care are cu […] Articolul VIDEO // Celebrele Black Hawk, transformate în elicoptere fără pilot ce pot transporta și roiuri de drone. Cum funcționează apare prima dată în SafeNews.
Kadîrov a primit a 36-a medalie de când a început războiul din Ucraina. Pentru ce a fost decorat dictatorul cecen # SafeNews
Șeful Ceceniei, Ramzan Kadîrov , a primit medalia de gradul I „Pentru contribuția la dezvoltarea mișcării fermierilor în Rusia”. El însuși a anunțat acest lucru pe canalul său de Telegram. Premiul i-a fost înmânat de către primul vicepreședinte al Comitetului Dumei de Stat pentru probleme agricole, președintele Asociației fermierilor și cooperativelor agricole din Rusia (AKKOR), […] Articolul Kadîrov a primit a 36-a medalie de când a început războiul din Ucraina. Pentru ce a fost decorat dictatorul cecen apare prima dată în SafeNews.
Curtea de Apel taie pretențiile financiare ale unui angajat al BNM, fost învinuit în Laundromat # SafeNews
Șeful adjunct al Departamentului reglementare și autorizare de la Banca Națională a Moldovei (BNM), Vladimir Țurcanu, va primi doar 75.000 de lei drept prejudicii morale și cheltuieli de judecată în urma unei decizii a Curții de Apel Centru din 9 octombrie. Vladimir Țurcanu a fost achitat în ianuarie 2023, împreună cu foști șefi ai băncii […] Articolul Curtea de Apel taie pretențiile financiare ale unui angajat al BNM, fost învinuit în Laundromat apare prima dată în SafeNews.
Trei frați și-au aruncat în aer casa în timp ce erau evacuați, ucigând 3 polițiști și rănind alți 15, în Italia: „Un masacru” # SafeNews
Trei ofiţeri din cadrul Forţelor de Carabinieri au fost ucişi într-o explozie în timpul unei operaţiuni desfăşurate de forţele de ordine în nordul Italiei. Alţi 13 pompieri şi poliţişti au fost răniţi, potrivit Agerpres. Incidentul s-a produs în comuna Castel D’Azzano, la sud de oraşul Verona. Conform primelor informaţii, reprezentanţii forţelor de ordine au intervenit pentru […] Articolul Trei frați și-au aruncat în aer casa în timp ce erau evacuați, ucigând 3 polițiști și rănind alți 15, în Italia: „Un masacru” apare prima dată în SafeNews.
FSB îl acuză pe primul premier al lui Vladimir Putin de tentativă de preluare violentă a puterii într-un dosar cu numeroase nume cunoscute # SafeNews
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat marți că a deschis un dosar penal împotriva fostului premier Mihail Kasianov, a disidentului Mihail Hodorkovski, și a altor fondatori ai Comitetului Anti-război din Rusia, o organizație a opozanților ruși din exil, pe care îi acuză de tentativă de preluare violentă a puterii și organizarea unei […] Articolul FSB îl acuză pe primul premier al lui Vladimir Putin de tentativă de preluare violentă a puterii într-un dosar cu numeroase nume cunoscute apare prima dată în SafeNews.
ULTIMA ORĂ // Igor Grosu confirmă: PAS îl va propune pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru # SafeNews
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a anunțat că formațiunea va înainta candidatura economistului Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru, imediat ce vor fi validate mandatele de deputat de către Curtea Constituțională și convocată prima ședință a noului Parlament de către președinta Maia Sandu. „După constituirea fracțiunilor parlamentare, vom merge la Președintă cu candidatura […] Articolul ULTIMA ORĂ // Igor Grosu confirmă: PAS îl va propune pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru apare prima dată în SafeNews.
Jaf armat, la Cimișlia. Autostopist din Ucraina, amenințat cu pistolul și jefuit de zeci de mii de lei # SafeNews
Un ucrainean a fost jefuit de zeci de mii de lei, după ce a fost amenințat cu pistolul de un șofer și pasagerul său. Cazul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 20:30, în orașul Cimișlia, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Potrivit surselor, victima s-a dovedit a fi un tânăr în vârstă […] Articolul Jaf armat, la Cimișlia. Autostopist din Ucraina, amenințat cu pistolul și jefuit de zeci de mii de lei apare prima dată în SafeNews.
Panică în Japonia după apariția unui „monstru” în râu: Ce au găsit autoritățile la fața locului # SafeNews
Locuitorii din Kyoto au avut parte de o sperietură serioasă după ce o creatură de mari dimensiuni a fost zărită ieșind din apele râului Kamogawa. Mai mulți trecători au alertat poliția, iar imaginile cu presupusul „monstru” au devenit rapid virale pe rețelele sociale, unde au apărut numeroase teorii despre o posibilă ființă misterioasă. Situația s-a […] Articolul Panică în Japonia după apariția unui „monstru” în râu: Ce au găsit autoritățile la fața locului apare prima dată în SafeNews.
Cel puţin 64 de persoane au murit, iar alte 65 au fost date dispărute în urma unor ploi torenţiale în mai multe state în centrul şi estul Mexicului, anunţă Guvernul, relatează AFP. Victimele şi cele mai importante pagube se concentrează în statele Veracruz (est), Hidalgo şi Puebla (centru), a anunţat şefa Protecţiei Civile, Laura Velázquez. Cele […] Articolul Cel puţin 64 de morţi şi 65 de dispăruţi în Mexic, în urma unor ploi diluviene apare prima dată în SafeNews.
Deținutul de la Pruncul, care și-a încercat norocul în libertate, reținut în a patra zi de căutări. Unde l-au localizat autoritățile # SafeNews
Un deținut de la Penitenciarul nr. 9 – Pruncul, care nu s-a prezentat la locul de muncă pe data de 10 octombrie 2025, a fost depistat și reținut în dimineața zilei de astăzi, 14 octombrie, în orașul Florești. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor, bărbatul, în vârstă de 43 de ani, a fost identificat în jurul […] Articolul Deținutul de la Pruncul, care și-a încercat norocul în libertate, reținut în a patra zi de căutări. Unde l-au localizat autoritățile apare prima dată în SafeNews.
SURSE // Numele candidatului propus la funcția de premier. Vine din mediul privat și nu a mai fost implicat în politică # SafeNews
Omul de afaceri Alexandru Munteanu, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, ar urma să fie candidatul la funcția de prim-ministru al R. Moldova, afirmă surse ale Ziarului de Gardă din mediul politic. Alexandru Munteanu are 61 de ani și se prezintă drept „american de origine moldovenească”. Acesta nu a mai fost implicat anterior […] Articolul SURSE // Numele candidatului propus la funcția de premier. Vine din mediul privat și nu a mai fost implicat în politică apare prima dată în SafeNews.
Nicolas Sarkozy va fi încarcerat pe 21 octombrie. E primul preşedinte dintr-o ţară UE care ajunge la închisoare # SafeNews
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy va fi încarcerat pe 21 octombrie la penitenciarul La Santé din Paris. Va fi plasat cel mai probabil în regim de izolare, dar în condiții de izolare din motive de securitate, potrivit Le Figaro. Pe 25 septembrie, un tribunal din Paris l-a condamnat la 5 ani de închisoare cu executare pentru asociere de tip […] Articolul Nicolas Sarkozy va fi încarcerat pe 21 octombrie. E primul preşedinte dintr-o ţară UE care ajunge la închisoare apare prima dată în SafeNews.
Zelenski se întâlneşte vineri cu Trump, la Casa Albă. Subiectul crucial discutat de cei 2 lideri # SafeNews
Președintele american Donald Trump a confirmat luni că îl va primi pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski vineri la Casa Albă, în cea de-a treia vizită a liderului ucrainean la Washington de la întoarcerea miliardarului republican la putere. Președintele american a răspuns „cred, da” la întrebarea unui jurnalist dacă îl va primi pe președintele ucrainean […] Articolul Zelenski se întâlneşte vineri cu Trump, la Casa Albă. Subiectul crucial discutat de cei 2 lideri apare prima dată în SafeNews.
Se lasă frigul! Meteorologii au emis cod galben de înghețuri. Vezi cât de jos coboară temperaturile # SafeNews
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de înghețuri. Avertizarea este valabilă pentru perioada 15-16 octombrie. Potrivit SHS, în această perioadă, pe întreg teritoriul R. Moldova, în orele nocturne și ale dimineții, se vor produce înghețuri la suprafața solului și izolat în aer, cu intensitatea de –1…–2°C. Pe parcursul săptămânii, temperaturile aerului vor crește […] Articolul Se lasă frigul! Meteorologii au emis cod galben de înghețuri. Vezi cât de jos coboară temperaturile apare prima dată în SafeNews.
