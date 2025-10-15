Cer variabil fără precipitații

16:11

În primele opt luni ale anului 2025, circa 9.300 de persoane din Republica Moldova au fost operate de cataractă, intervențiile fiind efectuate gratuit de către prestatorii contractați de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Cheltuielile, estimate la peste 107 milioane de lei, au fost acoperite integral din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Pentru întregul […] Articolul Peste 9.300 de moldoveni au beneficiat de operații gratuite de cataractă în 2025 apare prima dată în AgroTV.