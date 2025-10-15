4 miliarde de lei pentru dezvoltare: Schema de ajutor de stat se extinde
Agro TV, 15 octombrie 2025 14:00
Guvernul Republicii Moldova a aprobat modificarea Schemei de ajutor de stat regional pentru investiții, majorând bugetul acesteia de la 2 miliarde la 4 miliarde de lei, ca urmare a creșterii cererii din partea mediului de afaceri și a sprijinului financiar din partea partenerilor europeni. Din această sumă, 1 miliard de lei va fi acordat sub
• • •
Acum 15 minute
14:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 16 octombrie 2025. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 54 de bani, cu 14 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 44
14:10
Guvernul Republicii Moldova a aprobat un proiect de hotărâre privind Cerințele specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, în scopul protejării sănătății publice. Aceste norme sunt aliniate la cerințele Uniunii Europene și urmăresc să asigure un nivel înalt de igienă și siguranță alimentară pe întreg lanțul de producție, procesare și distribuție a
14:10
Cetățenii Republicii Moldova care muncesc în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale # Agro TV
Guvernul Republicii Moldova a aprobat inițierea negocierilor pentru un acord cu Ucraina care va permite cetățenilor moldoveni care au lucrat în Ucraina și cetățenilor ucraineni care și-au desfășurat activitatea în Moldova să beneficieze de drepturi sociale garantate. Aceste drepturi includ pensii și alte prestații sociale pentru perioadele de muncă realizate în ambele țări, asigurând astfel
14:10
Ministerul Mediului a comunicat că, în urma verificărilor efectuate de un grup de lucru constituit la dispoziția ministrului Sergiu Lazarencu, rata medie de prindere a puieților plantați în cadrul campaniei naționale de împădurire din toamna anului 2024 este de aproximativ 70%. Evaluările au arătat diferențe semnificative între parcele, influențate de calitatea solului și condițiile meteorologice,
Acum 30 minute
14:00
Joi, 16 octombrie, cerul va fi variabil, fără precipitații semnificative. Temperaturile vor oscila între 4°C dimineața și 13°C la amiază, iar vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de 18 km/h. Meteorologii au emis cod galben de înghețuri pentru ziua de joi, când temperaturile pot scădea până la -1°C în zonele joase. În centrul
14:00
Guvernul Republicii Moldova a aprobat modificarea Schemei de ajutor de stat regional pentru investiții, majorând bugetul acesteia de la 2 miliarde la 4 miliarde de lei, ca urmare a creșterii cererii din partea mediului de afaceri și a sprijinului financiar din partea partenerilor europeni. Din această sumă, 1 miliard de lei va fi acordat sub
14:00
Două decese cauzate de lucrări neautorizate în zonele de protecție a rețelelor electrice în Colonița și Cahul # Agro TV
Două persoane și-au pierdut viața fiind electrocutate în urma unor lucrări neautorizate efectuate în zonele de protecție a liniilor electrice aeriene de 10 kV, cazuri înregistrate recent în Colonița și Cahul. În primul incident, un muncitor s-a electrocutat fatal după ce a urcat pe scara unei betoniere aflate sub conductorii linii electrice aeriene, iar în
14:00
Alexandru Munteanu, propus de PAS pentru funcția de premier, transmite primul mesaj public: „Mulțumesc pentru încredere” # Agro TV
Alexandru Munteanu, propus de PAS pentru funcția de premier, a venit cu prima reacție publică. Într-o postare pe rețelele sociale, omul de afaceri și economistul a mulțumit pentru încrederea acordată și a promis transparență în fața societății, subliniind că nu a fost anterior o persoană publică. El a menționat că va răspunde tuturor întrebărilor apărute
Acum 4 ore
11:30
Tot mai multe femei devin actori-cheie în agricultura din Republica Moldova, demonstrând leadership și viziune în dezvoltarea afacerilor rurale. Potrivit datelor Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, doar în ultimul an, 746 de antreprenoare au accesat finanțări în valoare totală de peste 185 milioane de lei prin Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și
Acum 6 ore
10:20
Serviciul 112 din Republica Moldova implementează sistemul eCall, care va alerta automat dispeceratul în momentul producerii unui accident rutier grav, chiar și atunci când victimele nu pot apela singure. Tehnologia transmite date esențiale, precum locația exactă, numărul de pasageri și informații despre vehicul, pentru a asigura o intervenție rapidă și eficientă. Proiectul este realizat în
10:10
Așa-numitul minister al dezvoltării economice din regiunea transnistreană a emis ordinul privind începerea sezonului de încălzire 2025-2026. Potrivit documentului, furnizarea apei calde va începe din data de 17 octombrie, ora 08:00, iar căldura va fi pornită în sectorul locativ și instituții, indiferent de forma de proprietate, începând cu 21 octombrie. Inițial, va fi reluată furnizarea
10:10
Pentru data de 15 octombrie, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse se prevăd înghețuri în aer cu intensitatea de –1…–2 grade, pentru data de 15 și 16 octombrie pe întreg teritoriul țării. În centrul Republicii Moldova temperaturile maxime vor ajunge până la 13 grade, iar cele minime, în timpul nopții, vor coborî
09:30
Prin dedicare, pasiune și respect pentru natură, Lux Garden inspiră oamenii din întreaga țară să transforme fiecare spațiu verde într-un loc plin de viață și armonie. De mai bine de cinci ani, compania îmbină profesionalismul cu dragostea pentru plante, reușind să aducă în grădinile și curțile din toată Moldova frumusețea naturii în cele mai autentice
09:20
Pepiniera Panteleiciuc din Briceni: acolo unde pământul prinde viață prin muncă și pasiune # Agro TV
În nordul Moldovei, la Briceni, Pepiniera Panteleiciuc a evoluat treptat dintr-o gospodărie țărănească într-o sursă de încredere pentru plante ornamentale și fructifere, apreciată atât de cumpărătorii fideli, cât și de numeroase centre de grădinărit din țară. Este o afacere de familie care, de peste 7 ani, unește munca, tradiția și dragostea față de pământ în
Acum 24 ore
15:00
Capitala Republicii Moldova își celebrează Hramul, pe 14 octombrie, zi în care creștinii ortodocși marchează Acoperământul Maicii Domnului. Mii de oameni au participat la evenimentele organizate în centrul orașului – de la slujba religioasă oficiată la Catedrala Mitropolitană, până la târgurile cu bucate tradiționale, meșteșuguri și concerte în aer liber. Atmosfera a fost una de
Ieri
13:20
Grădina pregătită pentru iarnă – ce lucrări trebuie făcute în ultimele luni ale toamnei pentru o plantație sănătoasă # Agro TV
Iarna se apropie, iar pregătirea grădinii în ultimele luni de toamnă este crucială pentru a asigura o plantație sănătoasă în primăvară. Este important ca florile, tufele, arborii și gazonul să fie protejat prin aplicarea unor măsuri preventive care să îi ferească de frig, buruieni și dăunători. Un pas esențial este irigarea corespunzătoare a solului pentru
13:10
Capitala Republicii Moldova îmbracă straie de sărbătoare pe 14 octombrie, cu ocazia Hramului Chișinăului, celebrat de Acoperământul Maicii Domnului. Cu acest prilej, primarul general Ion Ceban a transmis un mesaj de felicitare locuitorilor, îndemnându-i să se bucure de comunitate și de realizările comune. Într-o postare pe rețelele sociale, edilul Capitalei a scris că „de Hramul
13:00
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 15 octombrie. Astfel, euro scade la valoarea de 19 lei și 69 de bani, cu un ban mai puțin. Dolarul american se ieftinește cu 2 bani și va avea valoarea de 17 lei și 00 de bani. Leul românesc va fi cotat
12:40
Toamna aduce cu ea roade bogate în livezi și grădini – mere, pere sau prune. Însă odată cu acestea, apar și fructele stricate, căzute pe jos, pe care mulți le lasă din lipsă de timp. Totuși, lăsarea fructelor putrezite pe sol nu este o idee bună, ba dimpotrivă – poate provoca numeroase probleme în grădină.
09:30
Peste 350 de focare și cazuri individuale de boli transmisibile la animale au fost raportate în Uniunea Europeană în prima jumătate a lunii octombrie 2025, semnalând o situație epidemiologică gravă. Printre cele mai periculoase boli depistate se numără Pesta Porcină Africană, rabia, boala limbii albastre, variola ovină și antraxul. România este printre cele mai afectate
09:20
Exporturile de porumb ale Republicii Moldova, la cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani # Agro TV
În perioada iulie-septembrie 2025, Republica Moldova a exportat doar 21.987 tone de porumb, marcând o scădere semnificativă față de anii anteriori. Septembrie a fost cea mai slabă lună din ultimii cinci ani, cu doar 1943 tone livrate. Specialiștii pun această evoluție pe seama condițiilor climaterice nefavorabile, precum seceta prelungită și fluctuațiile de temperatură, care au
08:50
Metodologie nouă pentru tarifele de transport: reguli clare și prețuri predictibile din 2026 # Agro TV
Guvernul va adopta o hotărâre privind o nouă metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane în trafic raional și interraional, aplicabilă din 1 martie 2026. Documentul are drept scop crearea unui sistem clar și echitabil de stabilire a tarifelor, bazat pe acoperirea costurilor reale ale operatorilor și asigurarea resurselor pentru modernizarea parcului
13 octombrie 2025
17:30
Peste 200 de companii din Republica Moldova, Italia, Polonia, România, Turcia și Ucraina își vor prezenta produsele și serviciile la cea de a XXXXVI-a ediție „Moldagrotech". Tematica expoziţională acoperă toate sferele sectorului agroindustrial, inclusiv construcţia de maşini, agrochimia şi mai nou, energia regenerabilă în agricultură. Potrivit Federației Naționale a Fermierilor, în această săptămână la Chișinău,
16:30
Pentru data de 14 octombrie, cerul va fi variabil, iar vremea va fi fără precipitații esențiale. În centrul Republicii Moldova temperaturile maxime vor ajunge până la 14 grade, iar cele minime, în timpul nopții, vor coborî până la 6 grade, vântul va sufla cu o viteză de 9 km/h. În zona de nord, ziua termometrele
16:20
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada de 14 octombrie. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 70 de bani. Dolarul american va avea valoarea 16 lei și 96 de bani. Leul românesc va fi cotat la valoarea de 3 lei și 86 de bani, iar hrivna ucraineană
16:20
Premierul Dorin Recean a anunțat oficial în cadrul unei conferințe de presă că își încheie mandatul odată cu expirarea actualei guvernări. Acesta a mulțumit Partidului Acțiune și Solidaritate pentru încrederea acordată și a declarat că decizia de a se retrage este una personală și asumată. Oficialul a mulțumit întregii echipe pentru buna conlucrare în această
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Focar de Pestă Porcină Africană depistat la Orhei: Măsuri stricte impuse pentru prevenirea răspândirii virusului # Agro TV
Un focar de Pestă Porcină Africană a fost depistat într-o exploatație non profesională din satul Ciocâlteni, raionul Orhei, la data de 6 octombrie. În gospodărie a fost depistat un cadavru de porcină și trei animale vii care prezentau semne clinice specifice bolii precum temperatură ridicată de 40,6C, lipsa poftei de mâncare și înroșirea pielii abdomenului.
12:40
Pregătiri pentru iarnă: Peste 1000 de tone de material antiderapant și zeci de autospeciale pregătite pentru deszăpezirea drumurilor # Agro TV
Chișinăul este pregătit pentru sezonul rece. Potrivit lui Ion Burdiumov, șef al Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Consiliului municipal Chișinău, autoritățile dispun, la acest moment, de stocuri suficiente de materiale antiderapante și sunt gata să intervină pentru deszăpezirea drumurilor în orice moment. Măsurile vin în contextul apropierii iernii, când condițiile meteo dificile pot afecta
12:30
Primăria Chișinău trece printr-o schimbare majoră în echipa de conducere. Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, anunță că viceprimarii Angela Cutasevici și Olga Ursu au fost desemnați să ocupe funcții de deputați în Parlamentul Republicii Moldova. Ambele au candidat din partea Blocului Alternativa, ocupând pozițiile 7 și 9 pe lista electorală. Anunțul despre plecarea viceprimarilor
12:20

10:20
Un cerb nobil a fost lovit de o mașină în apropierea satului Bahmut, raionul Călărași. La scurt timp după producerea accidentului, din cauza rănilor, animalul a decedat. Astfel, conform legislației Republicii Moldova, bărbatul riscă o amendă de până la 25 mii de lei. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de sâmbătă 11 octombrie, pe traseul […] Articolul Cerb nobil lovit de mașină în apropiere de localitatea Bahmut apare prima dată în AgroTV.
10:20
Energocom: Plățile în avans pentru consumul de gaze naturale vor fi reflectate în facturile pentru octombrie # Agro TV
Sumele achitate anterior în avans pentru consumul de gaze naturale vor fi reflectate în facturile pentru luna octombrie. Anunțul a fost făcut de Energocom, după ce au parvenit mai multe semnalări din partea consumatorilor precum că plățile efectuate anterior în avans pentru consumul de gaze naturale nu apar în noile facturi. Compania Energocom a anunțat duminică, […] Articolul Energocom: Plățile în avans pentru consumul de gaze naturale vor fi reflectate în facturile pentru octombrie apare prima dată în AgroTV.
10:10
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță lansarea apelului de depunere a cererilor pentru plățile post-investiție, care va fi deschis în perioada 13 octombrie – 11 decembrie 2025. Astfel, fermierii care au realizat investiții în dezvoltarea afacerilor agricole pot beneficia de subvenții în baza documentelor justificative ale cheltuielilor efectuate. GABRIELA BOTEZATU, purtător de cuvânt […] Articolul Din 13 octombrie, fermierii pot depune cereri pentru subvențiile post-investiții apare prima dată în AgroTV.
10 octombrie 2025
16:10
Doar 3 la sută din blocurile din capitală au solicitat conectarea la agentul termic până în prezent # Agro TV
În Chișinău, majoritatea grădinițelor au fost deja conectate la rețeaua de căldură, 131 din 145 beneficiind de agent termic, conform datelor furnizate de întreprinderea Termoelectrica. Totodată, din cele peste două mii de blocuri locative din Capitală, doar aproximativ 3 la sută au solicitat conectarea la sistemul de încălzire. Clădirile reabilitate termic nu au simțit încă […] Articolul Doar 3 la sută din blocurile din capitală au solicitat conectarea la agentul termic până în prezent apare prima dată în AgroTV.
16:00
Pentru perioada 11 – 13 octombrie, va ploua slab, iar în unele regiuni ale țării cerul va fi noros. Vântul va sufla cu o viteză de 46 de km/h sâmbătă și 37 de km/ h duminică din direcția nord-vest pe întreg teritoriul țării. În centrul țării se vor înregistra ploi slabe, iar termometrele vor indica […] Articolul Ploi slabe în unele regiuni ale țării apare prima dată în AgroTV.
16:00
Târgul de Cariere a revenit la Chișinău cu numeroase oportunități profesionale și angajatori de peste Prut # Agro TV
Târgul de Cariere a revenit în această toamna la Chișinău. Evenimentul a reunit zeci de companii din țară, dar și de peste hotare, care au pus la dispoziție peste 1000 de locuri de muncă din diverse domenii de activitate, cum ar fi, inginerie, producție și tehnică, auto și automotive, IT, comunicare, resurse umane sau finanțe-bănci. […] Articolul Târgul de Cariere a revenit la Chișinău cu numeroase oportunități profesionale și angajatori de peste Prut apare prima dată în AgroTV.
15:50
O femeie și-a pierdut viața în orașul Vulcănești, UTA Găgăuzia, din cauza nerespectării regulilor de siguranță la exploatarea unui cazan termic # Agro TV
O persoană și-a pierdut viața în urma nerespectării regulilor de siguranță la exploatarea unui cazan termic. Cazul a fost raportat în dimineața zilei de 9 octombrie într-o locuință din orașul Vulcănești, UTA Găgăuzia. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, femeie în vârstă de 36 de ani a decedat, cel mai probabil în urma inhalării […] Articolul O femeie și-a pierdut viața în orașul Vulcănești, UTA Găgăuzia, din cauza nerespectării regulilor de siguranță la exploatarea unui cazan termic apare prima dată în AgroTV.
15:50
Râul Răut, din apropierea Orheiul Vechi, este grav poluat cu mase fecale animale. În urma analizelor efectuate de specialiști, în apă au fost depistate cantități extrem de mari de bacterii, de până la 4.800 de ori peste limita admisă. Totodată, în apă au fost depistate urme de motorină, amoniac și alte substanțe chimice, semn că […] Articolul Râul Răut este poluat cu mase fecale, motorină și amoniac apare prima dată în AgroTV.
15:40
De Hramul orașului Chișinău, dar și ale orașelor Briceni, Florești, Rezina, Vulcănești și Bender, marcat pe data de 14 octombrie, centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice nu vor active, fiind declarată zi de odihnă. Astfe, ASP precizează că solicitanții de servicii se pot adresa la centrele multifuncționale din alte localități apropiate. Amintim că origramul de […] Articolul Centrale Agenției Servicii Publice vor avea zi liberă pe 14 octombrie apare prima dată în AgroTV.
15:30
Atenție! A început sezonul gripal. Ministerul Sănătății vine cu mai multe măsuri de prevenire # Agro TV
Odată cu răcirea vremii, revine și gripa sezonieră. În acest context, Ministerul Sănătății, recomandă vaccinarea anuală. Totodată, specialiștii reamintesc că măsurile simple de igienă rămân esențiale în prevenirea gripei. Spălatul frecvent pe mâini, acoperirea gurii și a nasului la tuse sau strănut, aerisirea regulată a încăperilor și evitarea spațiilor aglomerate reduc considerabil riscul de transmitere […] Articolul Atenție! A început sezonul gripal. Ministerul Sănătății vine cu mai multe măsuri de prevenire apare prima dată în AgroTV.
13:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada 11 – 13 octombrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 79 de bani, cu 7 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 65 […] Articolul Carburanții se ieftinesc apare prima dată în AgroTV.
09:50
Guvernul Republicii Moldova a aprobat un proiect de lege care schimbă regulile de etichetare în sectorul vitivinicol, aliniindu-le la practicile internaționale. Noile norme sunt menite să protejeze consumatorii și să ofere informații clare despre conținutul vinurilor, prin indicarea completă a ingredientelor și a substanțelor ce pot provoca alergii sau intoleranțe. Etichetele vor fi mai ușor […] Articolul Etichete mai clare pentru vinurile moldovenești apare prima dată în AgroTV.
9 octombrie 2025
19:20
iMERMAID – partener strategic al Primăriei Cimișlia în monitorizarea și remedierea poluării chimice a apelor # Agro TV
Primăria Cimișlia, cu sprijinul proiectului european iMERMAID, a făcut pași importanți în combaterea poluării cu pesticide din apele din apropiere. Au fost identificate urme de Glyphosat, însă apa din fântâna arteziană este sigură pentru consum. Lacul din apropiere a fost izolat de animale, iar soluții moderne de purificare sunt deja luate în considerare pentru restaurarea completă a ecosistemului. Cu sprijinul iMERMAID, au fost testate tehnologii inovatoare pentru un mediu mai curat și sănătos. Autoritățile locale din Republica Moldova sunt eligibile să aplice pentru proiecte finanțate de UE și să se alăture consorțiilor de proiecte de cercetare din cadrul programului Horizon Europa, cu o rată de finanțare de 100%. Articolul iMERMAID – partener strategic al Primăriei Cimișlia în monitorizarea și remedierea poluării chimice a apelor apare prima dată în AgroTV.
16:11
Din anul 2026, toate instituțiile de învățământ superior vor trece la sistemul digital de raportare # Agro TV
Toate universitățile din țară vor trece din 2026 la sistemul digital de raportare. Acest lucru va fi posibil după ce Guvernul a aprobat instituirea Sistemului informațional de management în învățământul superior și Regulamentul resursei informaționale aferente acestuia. Astfel, noua bază de date reprezintă o resursă informațională de stat menită să asigure centralizarea, digitalizarea și gestionarea […] Articolul Din anul 2026, toate instituțiile de învățământ superior vor trece la sistemul digital de raportare apare prima dată în AgroTV.
16:11
Din 2026 doar studenții care au o medie mai mare de 6,5 vor beneficia de burse. Modificarea a fost făcută în urma unui proiect aprobat de Guvern. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, noile modificări, stabilesc trei categorii de burse. Este vorba despre categoria I unde sunt eligibili studenții cu media semestrială de minimum 8,5, cei […] Articolul Doar studenții care au o medie mai mare de 6,5 vor beneficia de burse de anul viitor apare prima dată în AgroTV.
16:11
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 10 octombrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 86 de bani, cu 7 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 72 de […] Articolul Carburanții se ieftinesc apare prima dată în AgroTV.
16:11
Fermierii mici și gospodăriile casnice cu venituri reduse pot beneficia de echipamente agricole prin Programul IFAD # Agro TV
Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală LEADER și Grupurile de Acțiune Locală , a lansat Programul de granturi pentru adaptarea la schimbările climatice. Proiectul are drept scop sprijinirea fermierilor mici, a gospodăriilor casnice și a persoanelor cu venituri reduse din zonele rurale […] Articolul Fermierii mici și gospodăriile casnice cu venituri reduse pot beneficia de echipamente agricole prin Programul IFAD apare prima dată în AgroTV.
16:11
Pentru ziua de vineri, 10 octombrie, cerul va fi variabil, iar în unele regiuni se vor înregistra precipitații. Vântul va sufla cu o viteză de 37 km/h din direcția nord-vest pe întreg teritoriul țării. În centrul țării la fel se vor înregistra ploi, iar termometrele vor indica maxime de 16 grade, iar noaptea 10 grade. […] Articolul Ploi slabe în unele regiuni ale țării apare prima dată în AgroTV.
16:11
În primele opt luni ale anului 2025, circa 9.300 de persoane din Republica Moldova au fost operate de cataractă, intervențiile fiind efectuate gratuit de către prestatorii contractați de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Cheltuielile, estimate la peste 107 milioane de lei, au fost acoperite integral din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Pentru întregul […] Articolul Peste 9.300 de moldoveni au beneficiat de operații gratuite de cataractă în 2025 apare prima dată în AgroTV.
16:11
Șoferii vor achita două taxe noi: R. Moldova se aliniază standardelor europene și alocă sume-record pentru Fondul Rutier # Agro TV
Șoferii din Republica Moldova vor plăti două taxe distincte pentru infrastructura rutieră până în 2028. Una dintre ele va fi pentru deținerea automobilului și alta pentru utilizarea drumurilor naționale. Măsura, pregătită de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, urmează să fie implementată treptat până în 2028 și are scopul de a alinia sistemul național la standardele […] Articolul Șoferii vor achita două taxe noi: R. Moldova se aliniază standardelor europene și alocă sume-record pentru Fondul Rutier apare prima dată în AgroTV.
