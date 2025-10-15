Undă verde pentru crearea Bursei Internaționale a Moldovei

17:10

Doi bărbați de 39 și 43 de ani au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile după ce vameșii și procurorii au descoperit aproape un milion de țigări ascunse în tavanul unei remorci, la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița. Măsura preventivă a fost aplicată prin încheierea Judecătoriei Chișinău, anunță Procuratura pentru Combaterea […] Articolul (VIDEO) Aproape un milion de țigări de contrabandă, găsite în tavanul unei remorci la Leușeni-Albița: Doi bărbați, în arest preventiv apare prima dată în Vocea Basarabiei.