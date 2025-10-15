/VIDEO/ Amenințat cu arma în Cimișlia: Un tânăr ar fi fost jefuit după ce a avut încredere în doi necunoscuți

/VIDEO/ Amenințat cu arma în Cimișlia: Un tânăr ar fi fost jefuit după ce a avut încredere în doi necunoscuți

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8