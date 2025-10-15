Guvernul a aprobat o nouă metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de pasageri

13:10

UPDATE 13:00 Statele Unite ar putea furniza Ucrainei între 20 și 50 de rachete de croazieră Tomahawk, a declarat Stacey Pettyjohn, directorul departamentului de apărare al Centrului pentru o Nouă Securitate Americană, pentru Financial Times În opinia sa, „acest lucru nu poate schimba fundamental dinamica războiului”. Numărul exact de rachete Tomahawk pe care le dețin...