Primăria Chișinău: Dezvoltarea orașului continuă, în ciuda lipsei sprijinului unor consilieri municipali

13:00

Patru persoane au decedat, iar peste 60 au ajuns la spital cu toxiinfecție alimentară după ce au participat la un parastas organizat într-un local din raionul Telenești. Se presupune că victimele s-au intoxicat cu salmonella, iar numărul celor afectați depășește 60 de persoane. Bărbatul care a comandat parastasul susține că este blamat de consăteni, unii […] Articolul Intoxicație alimentară în Telenești: Patru morți și zeci de spitalizați după un parastas apare prima dată în Subiectul Zilei.