Primăria Chișinău: Dezvoltarea orașului continuă, în ciuda lipsei sprijinului unor consilieri municipali
Subiectul Zilei, 15 octombrie 2025 14:00
Primăria municipiului Chișinău a reacționat după ce bugetul pentru anul 2025 a fost scos de pe ordinea de zi de către consilierii PAS și PSRM, criticând abordarea politică a acestora. Executivul local subliniază că capitala nu va rămâne fără buget și proiecte, iar lucrările pentru dezvoltarea orașului vor continua conform planului stabilit. Reprezentanții primăriei atrag atenția
• • •
Acum 30 minute
14:00
Primăria Chișinău: Dezvoltarea orașului continuă, în ciuda lipsei sprijinului unor consilieri municipali # Subiectul Zilei
Primăria municipiului Chișinău a reacționat după ce bugetul pentru anul 2025 a fost scos de pe ordinea de zi de către consilierii PAS și PSRM, criticând abordarea politică a acestora. Executivul local subliniază că capitala nu va rămâne fără buget și proiecte, iar lucrările pentru dezvoltarea orașului vor continua conform planului stabilit. Reprezentanții primăriei atrag atenția
Acum o oră
13:30
Peste 50 de percheziții în Călărași: Trei persoane reținute într-o schemă de corupție privind permisele auto # Subiectul Zilei
În urma unei ample operațiuni desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău, au fost efectuate peste 50 de percheziții în raionul Călărași, vizând o schemă de corupție sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere. Trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore, fiind cercetate pentru corupere activă, corupere pasivă
Acum 2 ore
13:10
Primarul Chișinăului și ambasadorul Germaniei abordeză proiecte de infrastructură și eficiență energetică # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău a avut onoarea de a se întâlni cu Excelența sa Hubert Knirsch, ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, pentru a discuta direcțiile de dezvoltare ale capitalei și oportunitățile de colaborare cu sprijinul Ambasadei și al statului german. În cadrul întrevederii, au fost abordate mai multe domenii de interes comun: proiecte finanțate din fonduri europene, eficiență
13:00
Primăria Chișinău a felicitat primul copil născut de Hramul orașului – micuța Eva Romanciuc # Subiectul Zilei
De Hramul Orașului Chișinău, la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi" a venit pe lume primul bebeluș al zilei – Eva Romanciuc.A devenit deja o frumoasă tradiție ca Primăria Municipiului Chișinău, împreună cu partenerii săi, să felicite primul cetățean născut în ziua Hramului capitalei, o zi încărcată de simbolism și bucurie. Cu această ocazie, Primăria Chișinău a oferit o diplomă
13:00
Pensionarii din raionul Căușeni spun că veniturile pe care le primesc lunar nu le mai ajung nici pentru strictul necesar. Mulți dintre ei trăiesc la limita sărăciei, iar în prag de iarnă sunt nevoiți să caute soluții disperate pentru a-și acoperi cheltuielile. Pe străzile orașului Căușeni, tot mai des pot fi văzuți oameni în vârstă
13:00
Douăzeci de străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, în ultimele 24 de ore # Subiectul Zilei
În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră au înregistrat un flux total de aproape 59 de mii de traversări ale persoanelorla punctele de trecere din țară. În această perioadă, 20 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, din diverse motive legale. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost: Totodată, în ultimele
13:00
Procuratura Bălți a trimis în instanță un dosar penal privind coruperea alegătorilor, în care este implicat un membru al grupării „Șor". Acesta este acuzat că, în perioada mai–septembrie 2025, ar fi promis sume de bani mai multor persoane din municipiul Bălți, în schimbul votului lor favorabil unei formațiuni politice. Pentru a-și urmări scopul, bărbatul ar
13:00
De Hramul Chișinăului, numărul persoanelor care s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a crescut semnificativ. La Institutul de Medicină Urgentă au fost înregistrate 225 de cazuri, dintre care 28 au fost extrem de grave, necesitând intervenții complexe din partea echipelor medicale. Dintre acestea, 19 au fost victime ale accidentelor vasculare cerebrale severe, iar
13:00
Intoxicație alimentară în Telenești: Patru morți și zeci de spitalizați după un parastas # Subiectul Zilei
Patru persoane au decedat, iar peste 60 au ajuns la spital cu toxiinfecție alimentară după ce au participat la un parastas organizat într-un local din raionul Telenești. Se presupune că victimele s-au intoxicat cu salmonella, iar numărul celor afectați depășește 60 de persoane. Bărbatul care a comandat parastasul susține că este blamat de consăteni, unii
Acum 6 ore
10:10
Suspendare totală a traficului rutier pe strada Nicolae Costin – lucrări pe tronsoane # Subiectul Zilei
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 15 – 18 octombrie 2025, va fi suspendat total traficul rutier pe str. Nicolae Costin, pe tronsoane, pe perioada diurnă, orele 09:00-19:00. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea lucrărilor de reparație îndeplinite pe str. Nicolae Costin. ▶️Astfel, pe 15.10.2025, în intervalul orelor 09:00-19:00, va fi suspendat
09:40
MI5 avertizează că Rusia și China vizează Parlamentul britanic prin activități de spionaj # Subiectul Zilei
Serviciul britanic de securitate internă MI5 a emis un avertisment public rar, informând membrii Parlamentului și angajații acestuia că Rusia, China și Iran desfășoară activități de spionaj și interferează în mod direct cu democrația britanică. Potrivit MI5, metodele utilizate includ phishing, colectarea informațiilor prin relații personale lungi și profunde, donații politice suspecte și încercări de influențare
09:10
În Grecia va avea loc o grevă națională de 24 de ore, ca răspuns la un proiect legislativ controversat care prevede posibilitatea ca ziua de muncă să fie extinsă la 13 ore. Sindicatele din sectorul public și privat avertizează că astfel de modificări ar submina dreptul la echilibrul între viața profesională și cea personală și ar
Acum 24 ore
18:00
Experiență tulburătoare la Mănăstirea Saharna: O femeie povestește despre o stare inexplicabilă # Subiectul Zilei
Mihaela, o femeie din Republica Moldova, a trăit o experiență spirituală intensă la Mănăstirea Saharna, care i-a marcat profund viața. Inițial, a mers acolo împreună cu verișoara sa, considerând slujba de exorcizare drept un simplu spectacol religios. Cu toate acestea, în timpul slujbei, a început să simtă o stare de neliniște, iar când a bătut
18:00
Italia: Un șofer român de TIR și-ar fi înjunghiat mortal un conațional, într-o parcare # Subiectul Zilei
Un șofer român de camion a murit înjunghiat cu un cuțit într-o parcare din nordul Italiei, anunță presa italiană. Agresorul este tot un român. Alarma a fost dată cu câteva minute înainte de ora unu, duminică noapte, atunci când cadavrul lui Ionuț Marius Cal a fost găsit într-o parcare publică din Bolzano, un oraș situat
16:20
Capitalei marchează una dintre cele mai importante sărbători spirituale și comunitare ale anului. Cu această ocazie, chișinăuienilor le sunt transmise gânduri de sănătate, liniște și bucurie alături de cei dragi. Această frumoasă zi este, în primul rând, despre oamenii care trăiesc, muncesc, studiază și își întemeiază familii în Chișinău — un oraș în continuă dezvoltare,
15:30
În urma semnării unui acord de încetare a focului în Fâșia Gaza, Israel și Hamas se acuză reciproc de încălcarea termenilor conveniți. Potrivit armatei israeliene, cinci palestinieni au fost uciși în cartierul Shujayea din Gaza City pentru că ar fi traversat linia de demarcație stabilită în cadrul acordului. Israel susține că aceștia s-ar fi apropiat
15:00
Marile companii tehnologice Meta, Google şi Microsoft au decis să suspende difuzarea reclamelor politice pe platformele lor în toată Uniunea Europeană, ca urmare a noilor reglementări adoptate la nivel comunitar, menite să impună transparență sporită în publicitatea electorală. Noile reguli obligă ca toate reclamele politice online să precizeze cine le finanțează, cât costă şi ce
14:30
În localitatea Slobozia s-a înregistrat un eveniment neașteptat: o vacă a căzut într-un bazin cu apă și aproape a fost înecată. Cu ajutorul unor localnici și salvatori, animalul a fost tras la mal și salvat înainte de a suferi consecințe grave. Oamenii prezenți au intervenit rapid, utilizând funii și motricitate fizică, reușind să stabilizeze vaca
Ieri
14:10
Primăria Chișinău informează că între 15 și 18 octombrie 2025, între orele 09:00 și 19:00, traficul rutier va fi oprit total pe strada Nicolae Costin, pentru efectuarea lucrărilor de reparație. Restricțiile vor fi aplicate pe segmente diferite: Pe durata lucrărilor, traseele transportului public vor fi modificate. De exemplu, microbuzul nr. 103 și troleibuzul nr. 38 vor circula pe
13:30
La aproape trei luni de la începutul anului, Primăria Chișinău funcționează fără un buget aprobat pentru 2025. În timp ce primarul Ion Ceban susține că administrația municipală operează „fără datorii și fără crize financiare", consilierii municipali din opoziție avertizează că lipsa unui buget afectează investițiile și dezvoltarea infrastructurii capitalei. Consilierul PSRM Vlad Melnic a subliniat
13:00
Discrepanțe între factură și contor: consumator din Drochia acuză „Energocom” de erori # Subiectul Zilei
Un consumator din orașul Drochia a sesizat că factura emisă de Energocom Furnizare pentru consumul de gaze nu corespunde cu valorile afișate pe contorul său. Luna trecută, factura a indicat cu 1 m³ mai mult decât consumul real, iar luna aceasta a fost facturat cu 5 m³ mai puțin. Consumatorul a transmis poze cu indexul
12:40
Bașcanul UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, și Svetlana Popan, fostă secretară a partidului Șor, au apărut în fața Curții de Apel prin teleconferință, în timp ce se află în detenție. Ele susțin că au fost implicate doar într-un rol contabil — „numărau banii" — iar deciziile privind finanțarea partidului erau luate de alții, precum Ilan Șor
12:40
Locuitorii municipiului Bălți vor rămâne fără gaz natural în perioada 15–17 octombrie 2025, ca urmare a unor lucrări de întreținere la rețeaua de distribuție. Sistarea va începe marți, 15 octombrie, la ora 09:00, și se va încheia joi, 17 octombrie, la ora 17:00. Vor fi afectați consumatorii casnici și noncasnici de pe următoarele străzi: „Bălți-gaz"
11:40
Chișinăul își sărbătorește Hramul: flori, tradiții și bucurie în centrul capitalei # Subiectul Zilei
Cu ocazia sărbătorii Acoperământul Maicii Domnului, zi în care este marcat Hramul Chișinăului, conducerea municipiului și echipa Primăriei au depus flori la Monumentul Domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, aducând un omagiu simbolurilor istoriei și identității naționale. Pe parcursul zilei, în Piața Marii Adunări Naționale și în scuarul Catedralei Mitropolitane se desfășoară un amplu program
11:40
Serviciul de Securitate al Ucrainei, în cooperare cu Poliția Națională, a reținut zece agenți ai Rusiei implicați în acțiuni de sabotaj în regiunile Odesa și Lvov. Printre cei arestați se numără persoane cu vârste între 19 și 73 de ani, care ar fi fost recrutate de la distanță și manipulate prin promisiuni de câștiguri rapide.
10:40
Locuitorii din Racovăț reclamă drumuri impracticabile după lucrările de alimentare cu apă # Subiectul Zilei
Locuitorii satului Racovăț, raionul Soroca, sunt nemulțumiți de starea drumurilor locale, deteriorate după lucrările de alimentare cu apă potabilă. O locuitoare a satului a publicat un mesaj pe Facebook adresat Primăriei, semnalând că multe străzi au devenit impracticabile, mai ales după ploi. Ea subliniază riscurile pentru copii, vârstnici și echipele de intervenție în caz de
10:00
Două trenuri s-au ciocnit în Slovacia: aproape 100 de răniți, dintre care două în stare critică # Subiectul Zilei
Un grav accident feroviar a avut loc luni, 13 octombrie 2025, în apropierea localității Jablonov nad Turnou, în districtul Rožňava, regiunea Košice, Slovacia. Două trenuri expres, R 913 și R 914 GEMERAN, s-au ciocnit frontal, provocând rănirea a aproximativ 100 de persoane, dintre care două se află în stare critică. Incidentul s-a produs în jurul
10:00
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) din Republica Moldova avertizează publicul asupra unei campanii de dezinformare care circulă pe rețelele de socializare. Mesajele false susțin că platforma de investiții TUX și-ar fi încheiat activitatea și că investitorii ar putea recupera fondurile pi
09:00
Un studiu recent arată că fiecare al treilea copil din Republica Moldova trăiește în sărăcie. Rata sărăciei în rândul minorilor este de aproximativ 33%, iar situația s-a înrăutățit față de anii precedenți. Cele mai afectate sunt familiile cu venituri mici, părinți șomeri sau migranți, precum și cele din mediul rural. Mulți copii se confruntă zilnic […] Articolul Peste 33% dintre copiii moldoveni se confruntă cu sărăcia absolută apare prima dată în Subiectul Zilei.
08:10
Denis Șova: „Cel mai bun cadou de Hramul Chișinăului este adoptarea bugetului capitalei” # Subiectul Zilei
Denis Șova, Partidul Nostru, apel către consilieri municipali: Cel mai bun cadou pentru chișinăuieni de Hramul orașului va fi adoptarea bugetului capitalei! Consilierul municipal Denis Șova, reprezentant al Partidului Nostru în Consiliul Municipal Chișinău, a lansat un apel public către toți colegii săi din CMC, îndemnându-i să lase deoparte disputele politice și să voteze bugetul […] Articolul Denis Șova: „Cel mai bun cadou de Hramul Chișinăului este adoptarea bugetului capitalei” apare prima dată în Subiectul Zilei.
13 octombrie 2025
18:10
Primăria Chișinău anunță amânarea conectării la agentul termic a Grădiniței nr. 125 # Subiectul Zilei
Aproape toate grădinițele din Chișinău au fost conectate la agentul termic, însă două instituții de educație timpurie rămân fără căldură. Potrivit reprezentanților Primăriei municipiului Chișinău, astăzi, 13 octombrie, urma să fie conectată la agentul termic Grădinița nr. 125 din sectorul Ciocana. Din păcate, conectarea a fost amânată din cauza unei defecțiuni tehnice la rețeaua internă […] Articolul Primăria Chișinău anunță amânarea conectării la agentul termic a Grădiniței nr. 125 apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că în următoarele zile vremea va fi caracterizată de un cer variabil, cu perioade de înnorări trecătoare și temperaturi moderate pe parcursul zilei. Noaptea, însă, valorile termice vor scădea semnificativ, iar în zonele de nord și centru se așteaptă înghețuri izolate și brumă. Temperaturile maxime vor oscila între +12 și +17 grade Celsius, în […] Articolul Cer variabil și posibile înghețuri izolate în următoarele zile apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Elevii din Ciorescu ajung mai repede acasă: orarul autobuzelor nr. 47 și 48, ajustat după lecții # Subiectul Zilei
Elevii din Ciorescu nu vor mai aștepta în stații, de astăzi orarul autobuzelor nr. 47 și 48 a fost ajustat în funcție de sfârșitul lecțiilor. Din 13 octombrie, a fost ajustat orarul de circulație al liniilor de autobuz municipal nr. 47 și nr. 48, care fac legătura dintre suburbia Ciorescu și orașul Chișinău.La solicitarea locuitorilor […] Articolul Elevii din Ciorescu ajung mai repede acasă: orarul autobuzelor nr. 47 și 48, ajustat după lecții apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Hramul Chișinăului: Piața Marii Adunări Naționale se transformă într-un tărâm al tradițiilor și muzicii # Subiectul Zilei
Mâine, Chișinăul își sărbătorește Hramul! Locuitorii și oaspeții capitalei sunt invitați să participe la evenimentele organizate în Piața Marii Adunări Naționale. Târgurile meșterilor populari și ale producătorilor autohtoni, bucătăria tradițională, expozițiile și activitățile pentru întreaga familie vor crea o atmosferă plină de culoare și voie bună. Seara va fi încununată de un spectacol muzical, promițând distracție și […] Articolul Hramul Chișinăului: Piața Marii Adunări Naționale se transformă într-un tărâm al tradițiilor și muzicii apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:10
O operațiune a poliției de frontieră, sub coordonarea Procuraturii Hâncești (Oficiul Leova), a dus la dejucarea unei tentative de contrabandă cu țigarete la frontiera de stat cu România. În cadrul acțiunii au fost confiscate peste 50.000 de țigarete cu timbru de acciz al Republicii Moldova, în valoare estimativă de peste 100.000 de lei. Totodată, au fost ridicate […] Articolul Un cetățean al R. Moldova a fost reținut, două mașini confiscate apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Bărbat din Neamț, cercetat pentru profanare după ce a furat crucea soacrei ca să se răzbune pe soție # Subiectul Zilei
Un bărbat de 51 de ani din județul Neamț este cercetat penal după ce a sustras crucea funerară de la mormântul soacrei sale, cu scopul de a o folosi în scop de răzbunare împotriva soției care l-a părăsit. Incidentul s-a petrecut în noaptea de 11 spre 12 octombrie, când bărbatul a intrat în cimitirul parohiei […] Articolul Bărbat din Neamț, cercetat pentru profanare după ce a furat crucea soacrei ca să se răzbune pe soție apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a descoperit, în ultima săptămână, 17 documente de călătorie falsificate. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Leușeni (5 cazuri), urmate de Palanca (3 cazuri), Sculeni (2 cazuri), Costești (2 cazuri), Otaci (2 cazuri) și Tudora (1 caz). Toate documentele suspecte […] Articolul Poliția de Frontieră a depistat 17 documente false într-o săptămână apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
O tragedie a avut loc în orașul Bologna, Italia, unde o femeie de 85 de ani a murit după ce a suferit arsuri grave în propria locuință. Îngrijitoarea acesteia, o femeie din Republica Moldova, este anchetată pentru posibilă neglijență în serviciu. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 3 octombrie, în jurul orei 9:00, într-un […] Articolul Ancheta în Italia după moartea unei bătrâne arse de vie apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Prim-ministrul Dorin Recean a anunțat că nu va mai continua să conducă Guvernul Republicii Moldova. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit lui Recean, decizia vine după o perioadă intensă, marcată de reforme și de apropierea țării de obiectivul strategic al aderării la Uniunea Europeană, […] Articolul Sfârșit de capitol: Dorin Recean părăsește Guvernul și viața politică apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Cutremur puternic în zona Vrancea: magnitudine 5,2, resimțit și în Republica Moldova # Subiectul Zilei
Un cutremur s-a produs duminică seara, 12 septembrie, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, România. Seismul a avut loc la ora 20:48, la o adâncime de 121,6 km, având o magnitudine de 3,7, informează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), transmite subiectulzilei.md cu referire la Știri.md. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 50 […] Articolul Cutremur puternic în zona Vrancea: magnitudine 5,2, resimțit și în Republica Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Un cerb nobil a fost lovit de o mașină sâmbătă dimineața, în jurul orei 7:00, pe traseul R1, în apropierea satului Bahmut, raionul Călărași. Automobilul de marca Dacia Duster, condus de un bărbat în vârstă de 66 de ani, a fost grav avariat în urma impactului. Din păcate, animalul a decedat din cauza rănilor suferite. […] Articolul Cerb nobil ucis de mașină lângă Bahmut apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că viceprimarele Angela Cutasevici și Olga Ursu vor reprezenta Primăria Chișinău, Partidul MAN și Blocul ALTERNATIVA în Parlamentul Republicii Moldova. „Le mulțumesc mult pentru dedicație și pentru tot ce am reușit să realizăm împreună”, a declarat edilul Capitalei, evidențiind implicarea lor în proiectele municipale și munca […] Articolul Ion Ceban: Angela Cutasevici și Olga Ursu vor reprezenta Chișinăul în Parlament apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Un bărbat din raionul Fălești a fost condamnat la închisoare după ce a încălcat în mod repetat ordinul de protecție emis de instanță în favoarea fostei soții și a copiilor săi. Deși ordinul prevedea interdicții clare — de a se apropia de locuința victimei sau de a comunica cu ea — agresorul a ignorat măsurile. […] Articolul Sentință cu închisoare pentru neexecutarea măsurilor impuse victimelor apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
În doar câteva zile, autoritățile au identificat mai mulți conducători auto aflați sub influența alcoolului # Subiectul Zilei
În ultimele zile, Poliția din raionul Căușeni a depistat mai mulți șoferi aflați în stare de ebrietate avansată la volan. Unul dintre cazuri a avut loc în noaptea de 9 octombrie, în satul Hagimus, când un bărbat de 46 de ani, aflat la volanul unui automobil „Opel”, a fost oprit pentru verificări. Testul alcoolscopic a […] Articolul În doar câteva zile, autoritățile au identificat mai mulți conducători auto aflați sub influența alcoolului apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Ion Ceban: Presiunea asupra Blocului ALTERNATIVA continuă prin „investigații” despre donații # Subiectul Zilei
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, acuză intensificarea presiunilor asupra Blocului ALTERNATIVA, în contextul unor „așa-zise investigații” privind donațiile făcute formațiunii. „Presiunea asupra Blocului ALTERNATIVA continuă, de această dată prin așa-zise investigații care arată că angajații unor întreprinderi municipale ar fi făcut donații pentru bloc. În realitate, doar câteva persoane au contribuit benevol”, a […] Articolul Ion Ceban: Presiunea asupra Blocului ALTERNATIVA continuă prin „investigații” despre donații apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Satul Catranîc va beneficia de investiții majore în infrastructură și cultură până la sfârșitul anului 2025 # Subiectul Zilei
Până la sfârșitul anului 2025, satul Catranîc din raionul Fălești urmează să beneficieze de o serie de investiții menite să îmbunătățească infrastructura și să susțină viața culturală a satului. Autoritățile locale au aprobat alocarea unor fonduri importante din soldul bugetar disponibil, direcționate către proiecte care vizează atât modernizarea spațiului public, cât și consolidarea identității comunitare. […] Articolul Satul Catranîc va beneficia de investiții majore în infrastructură și cultură până la sfârșitul anului 2025 apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:30
Estonia a decis să închidă temporar drumul care traversează porțiunea de teritoriu rus cunoscută sub numele de „Saatse Boot”, ca măsură de precauție după ce autoritățile au observat prezența unui grup de soldați ruși în zonă. Deși nu există o amenințare directă, autoritățile estoniene au luat această decizie pentru a asigura siguranța cetățenilor și pentru […] Articolul Măsură de precauție după observarea unui grup de soldați ruși în zonă apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
La Râbnița, cinci persoane — printre care trei copii — au suferit intoxicare cu gaz, provocând agitare și mobilizare imediată din partea serviciilor de urgență. Incidentul s-a petrecut într-o locuință, iar primele intervenții au implicat angajați ai Poliției, ai serviciului de urgență 112 și echipe medicale. Victimele au fost transportate la spital pentru tratament și […] Articolul Alertă la locuință: intervenție promptă a salvatorilor și investigații în curs apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:40
Un incendiu extrem de violent a mistuit întreaga mănăstire Bernaga, situată în La Valletta Brianza, în nordul Italiei. Clădirea, edificiu religios cu o vechime de peste 400 de ani, a fost distrusă aproape în totalitate, iar opera de artă și obiectele liturgice valoroase păstrate acolo au suferit pagube ireparabile. În timpul flăcărilor, cele peste 20 […] Articolul Clădire din secolul al XVII-lea distrusă, maici salvate, opere de artă pierdute apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:40
Chișinăul – capitala dansului sportiv: peste 900 de participanți la un turneu internațional # Subiectul Zilei
Sala de dans din Chișinău a devenit, în acest weekend, centrul internațional al grației și al mișcării, odată cu desfășurarea Turneului Internațional de Dans Sportiv „INTERNATIONAL OPEN CHIȘINĂU”. La eveniment au participat peste 900 de sportivi din 35 de țări, care au adus în fața publicului un spectacol plin de emoție, rafinament și pasiune pentru […] Articolul Chișinăul – capitala dansului sportiv: peste 900 de participanți la un turneu internațional apare prima dată în Subiectul Zilei.
