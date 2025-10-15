„Chișinăul meu”, curs opțional pentru elevi. Istoric: „Fiecare loc trebuie cercetat, scos în evidență”

11:20

Peste 50 de persoane ar fi achitat sume între 500 și 700 de euro pentru a promova mai ușor examenele teoretice și practice la Călărași, în vederea obținerii permiselor de conducere. Oamenii legii au efectuat peste 50 de percheziții și anunță reținerea pentru 72 de ore a trei persoane implicate în această schemă de corupție. Totodată, persoanele care ar fi achitat bani riscă să rămână fără permisele de conducere obținute contra bani.