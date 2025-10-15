Recean on Alexandru Munteanu, PAS candidate for Prime Minister
Moldpres, 15 octombrie 2025 12:30
Prime Minister Dorin Recean spoke today at the beginning of the last full session of the Government about his professional and personal connection with Alexandru Munteanu, candidate of the Action and Solidarity Party (PAS) for the position of Prime Minister of the Republic of Mol...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 5 minute
12:50
Autoritățile ucrainene au ordonat evacuarea familiilor cu copii din mai multe orașe din regiunea estică Harkov, din cauza 'înrăutățirii situației securitare' în jurul orașului Kupiansk, locul unor confruntări de mult timp, informează miercuri dpa, c...
Acum 10 minute
12:40
Vicepremierul Cristina Gherasimov a avut o întrevedere cu Michael McGrath. Progresele din domeniul justiției și combaterea corupției, pe agenda discuțiilor # Moldpres
Progresele înregistrate de Republica Moldova în domeniul justiției, combaterea corupției și în consolidarea instituțiilor democratice au fost discutate de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, cu Michael McGrath, comisarul europ...
12:40
Eurodeputatul Siegfried Mureșan: „Accelerarea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE trebuie să fie prioritate” # Moldpres
Eurodeputatul Siegfried Mureșan a subliniat necesitatea accelerării negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, după o întâlnire cu Cristina Gherasimov, viceprim-ministru pentru integrare europeană al Republicii Moldova. Discuțiile s-au ax...
Acum 30 minute
12:30
Procuratura municipiului Chișinău anunță că a finalizat urmărirea penală și a trimis în judecată un bărbat de 52 de ani, originar din raionul Ungheni, acuzat de dublu omor, săvârșit în urmă cu 23 de ani, și de alte infracțiuni grave comise î...
12:30
Prime Minister Dorin Recean spoke today at the beginning of the last full session of the Government about his professional and personal connection with Alexandru Munteanu, candidate of the Action and Solidarity Party (PAS) for the position of Prime Minister of the Republic of Mol...
12:20
CEC: 12 candidați pentru funcția de primar și 78 pentru consiliile locale s-au înscris în cursa pentru alegerile locale noi # Moldpres
Comisiile electorale de circumscripție locală au finalizat examinarea dosarelor depuse pentru alegerile locale noi programate pe 16 noiembrie 2025 și au înregistrat 12 candidați pentru funcția de primar și 78 de candidați pentru consiliile locale, dintre care 38 feme...
Acum o oră
12:10
Guvernul a dat undă verde Bursei Internaționale a Moldovei – un nou pas spre integrarea în piața europeană de capital # Moldpres
Republica Moldova face un pas important spre integrarea în piața europeană de capital. În acest sens, Guvernul a aprobat astăzi Hotărârea privind fondarea Operatorului de piață „Bursa Internaţională a Moldovei”, ce reprezintă o instituție s...
12:10
12:10
La punctul de trecere Sculeni dintre Republica Moldova și România va fi instituit controlul coordonat # Moldpres
La frontiera de la Sculeni dintre Republica Moldova și România va fi aplicat regimul de control coordonat. Acesta presupune efectuarea verificărilor în comun de către autoritățile celor două state. Decizia a fost aprobată de Cabinetul de Miniștri....
12:10
Crearea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei” a fost aprobată de Executiv. Bursa reprezintă o instituție strategică, destinată dezvoltării pieței de capital și consolidării stabilității financiare a țării. Aceasta va avea un capital...
12:00
GALERIE FOTO // Ultima ședință a Guvernului Recean înaintea validării mandatelor noilor deputați # Moldpres
Guvernul condus de Dorin Recean s-a întrunit, miercuri, 15 octombrie, în ultima ședință înaintea validării mandatelor în noul Parlament. Curtea Constituțională urmează să se pronunțe joi, 16 octombrie, pe marginea acestui subiect.Cabinetul de ...
12:00
Cetățenii Republicii Moldova care muncesc în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale # Moldpres
Cetățenii Republicii Moldova care au lucrat în Ucraina, precum și cetățenii ucraineni care și-au desfășurat activitatea în țara noastră, vor putea beneficia de drepturi sociale garantate, inclusiv pensii și alte prestații, pentru perioadele de muncă reali...
Acum 2 ore
11:50
Guvernul a aprobat modificarea Schemei de ajutor de stat regional, pentru investiții realizate în Republica Moldova. Proiectul prevede majorarea bugetului schemei de la 2 miliarde la 4 miliarde de lei, datorită creșterii semnificative a cererii din partea mediului ...
11:40
Dorin Recean, despre Alexandru Munteanu, candidatul PAS la șefia Guvernului: „Va aduce un suflu nou de care avem nevoie pentru dezvoltarea economică a țării” # Moldpres
Premierul Dorin Recean a vorbit astăzi, în debutul ultimei ședințe a Guvernului în mandat deplin, despre legătura sa profesională și personală cu Alexandru Munteanu, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru al Republici...
11:30
Echipa OMS Moldova, cu sprijin financiar al Uniunii Europene, a lansat „Școala pacientului oncologic”, o inițiativă dedicată pacienților, supraviețuitorilor și îngrijitorilor. Inițiativa a fost prezentată în cadrul Congresului Național de Oncolog...
11:30
Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță restricții de circulație în sectorul Buiucani al capitalei. Măsurile sunt aplicate în contextul efectuării unor lucrări de reparație pe strada Nicolae Costin, informează MOLDPRES.Astfel, pe 15 octombrie, &ic...
11:20
Moldovenii care muncesc în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale # Moldpres
Moldovenii care muncesc în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale. Acest lucru va fi posibil după ce astăzi Guvernul a decis inițierea negocierilor asupra proiectului Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea Acordului dintre Republica Mold...
11:20
Lucrări de dezvoltare a infrastructurii drumurilor în nordul țării: un nou sens giratoriu la Drochia și drumuri reabilitate la Teleneşti # Moldpres
Drumarii au început lucrări de amenajare a unui sens giratoriu pe drumul național R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, la kilometrul 32, pentru sporirea siguranței și fluidității traficului rutier, transmite MOLDPRES cu referire...
11:20
Premierul Dorin Recean, mesaj la final de mandat: „Republica Moldova este mai aproape ca oricând de obiectivul nostru strategic – să devenim membri ai UE” # Moldpres
Republica Moldova este mai aproape ca oricând de obiectivul strategic – aderarea la Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis de premierul Dorin Recean miercuri, 15 octombrie, la ultima ședință a Cabinetului de miniștri de până la validarea rezultatelor a...
11:00
Mită pentru permise de conducere. Trei persoane reținute și 53 de candidați cercetați la Călărași # Moldpres
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii municipiului Chișinău, au desfășurat astăzi peste 50 de percheziții într-un dosar de corupție sistemică privind eliberarea permiselor de conducere la Călărași. În urma acțiuni...
11:00
La alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025 vor fi deschise 21 de secții de votare. Cele mai multe secții vor fi organizate în orașul Leova – 10 la număr, informează MOLDPRES.Potrivit Comisiei Electorale Centrale, în comuna Natalievca, raionul Făleș...
Acum 4 ore
10:30
Andrei Strah a demisionat din funcția de secretar general adjunct al Guvernului. Cererea depusă de acesta a fost acceptată astăzi de Cabinetul de miniștri, transmite MOLDPRES.Premierul Dorin Recean a mulțumit lui Andrei Strah pentru munca depusă în funcția deți...
10:30
Control comun în punctul de trecere a frontierei Sculeni. Guvernul a decis inițierea negocierilor # Moldpres
În punctul de trecere a frontierei Sculeni va fi implementat controlul comun. Executivul a decis astăzi inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului în acest sens dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României, transmite MOLDPRES.Ministra ...
10:30
10:10
Sistemul EES, aplicat la intrarea în UE. Poliția de Frontieră desfășoară o campanie de informare privind noile reguli # Moldpres
Poliția de Frontieră desfășoară o campanie de informare privind operaționalizarea Sistemului de Intrare/Ieșire (EES) în statele Uniunii Europene, aplicat începând cu data de 12 octombrie curent. Acțiunile de informare a cetățenilor au loc în toat...
09:50
Douăsprezece cadre ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) din municipiul Bălți au devenit paramedici ai Serviciului Mobil de Reanimare și Descarcerare (SMURD), după ce au finalizat cursul de formare specializată în acordarea primului ajutor c...
09:40
Ala Nemerenco: „Peste 220 de persoane s-au adresat la Spitalul de Urgență în ultimele 24 de ore” # Moldpres
Peste 220 de pacienți s-au adresat, în doar 24 de ore, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Institutului de Medicină Urgentă din Chișinău, dintre care zeci se aflau în stare critică. Situația a fost descrisă drept una „extrem de dificilă” de mi...
09:20
Mită pentru voturi la Bălți. Un bărbat va ajunge pe banca acuzaților pentru corupere electorală # Moldpres
Un locuitor al municipiului Bălți va fi judecat pentru corupere electorală, după ce ar fi promis și oferit bani alegătorilor pentru a vota un anumit candidat la alegerile parlamentare din 2025, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii, bărbatul, membru și simpatizant ...
09:10
Progresele în implementarea reformelor structurale, discutate la Washington de conducerea BNM și echipa FMI pentru Republica Moldova # Moldpres
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, împreună cu prim-viceguvernatorul Petru Rotaru și viceguvernatoarea Tatiana Ivanicichina, au avut la Washington o întâlnire cu echipa Fondului Monetar Internațional (FMI) pentru Republica Moldova,...
Acum 6 ore
08:50
Guvernul Recean se întrunește în ultima ședință, înainte de decizia CC privind validarea alegerilor parlamentare # Moldpres
Cabinetul de Miniștri condus de premierul Dorin Recean se întrunește astăzi în ultima ședință, înainte de validarea alegerilor parlamentare. Din data validării alegerilor pentru un nou Parlament, Guvernul este limitat în exercitarea atribuțiilor sa...
08:20
Leul moldovenesc se apreciază astăzi față de euro și dolar, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, informează MOLDPRES. Astfel, euro se ieftinește cu un ban și costă 19 lei și 69 de bani. Dolarul american are o cotație de 17 lei, după o scă...
Acum 24 ore
22:20
Naționala Moldovei a încheiat la egalitate meciul cu Estonia din preliminariile Campionatului Mondial 2026 # Moldpres
Naționala Moldovei a încheiat la egalitate cel de-al șaselea meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026, disputat marți seara cu Estonia, pe A. Le Coq Arena din Tallinn, transmite MOLDPRES.Gazdele au deschis scorul în minutul 12, prin Mattias Kait,...
17:50
Alexandru Munteanu confirmă discuțiile cu PAS privind candidatura sa la funcția de prim-ministru # Moldpres
Omul de afaceri Alexandru Munteanu a confirmat că poartă discuții cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) în legătură cu posibila sa nominalizare la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Declarația vine în contextul numeroaselor speculații și &i...
17:20
FOTO// Noi echipamente medicale, donate municipiului Ungheni de o organizație germană de caritate # Moldpres
Sistemul medical și serviciile sociale din municipiul Ungheni au fost dotate cu un nou lot de echipamente și consumabile medicale, donate de organizația germană „Iceflower” din Hamburg, în cadrul Inițiativei pentru asistență tehnico-medicală, transmite M...
16:50
Guvernul rus a aprobat un proiect de lege care îi permite lui Putin să folosească rezerviștii în timp de pace # Moldpres
Guvernul rus a aprobat un proiect de lege care îi conferă președintelui rus Vladimir Putin autoritatea de a recurge la rezerviști nu numai în timp de război sau al mobilizării oficiale, ci și în timp de pace, inclusiv în operațiuni în afara ț...
16:50
Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a decernat Premiile Fair-Play pentru Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 pentru gesturi de prietenie, spirit sportiv și solidaritate, cu prilejul unei ceremonii la Muzeul Olimpic de la Lausanne, scrie Xinhua.Decatlonistul norvegian S...
16:10
Iași: Tradiție și dăruire la Hramul Sfintei Parascheva – peste 60.000 de sarmale oferite pelerinilor # Moldpres
Peste 60.000 de sarmale, colăcei, plăcinte „poale-n brâu”, pâine și vin au fost pregătite și împărțite pelerinilor sosiți la Iași, de ziua Sfintei Cuvioase Parascheva, în cadrul tradiționalei „Mese a pelerinilor”. Evenimen...
15:50
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: Chișinău – orașul care renaște în fiecare toamnă, cu tradiţii şi obiceiuri de Hram # Moldpres
Astăzi, 14 octombrie, Chișinăul a îmbrăcat straie de sărbătoare. Ziua orașului, celebrată în aceeași zi cu sărbătoarea creștină a Acoperământului Maicii Domnului, este un moment de bucurie și recunoștință pentru toți locuitorii capitalei. Este...
15:40
Organizația Reporteri fără Frontiere (RFS) a deschis marți un nou birou la Praga, dedicat în mod special Europei Centrale și de Est, din cauza amenințărilor tot mai mari la adresa jurnalismului în regiune.'Discursul oficial rusesc pătrunde în mas...
15:30
CEDO condamnă Rusia să plătească Georgiei 253 de milioane de euro pentru consecințele conflictului din 2008 # Moldpres
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) a condamnat marți Rusia la plata a peste 253 de milioane de euro Georgiei pentru încălcarea drepturilor locuitorilor din două regiuni separatiste - Abhazia și Osetia de Sud - în urma războiului ruso-georgian din 2...
15:10
Fermierii din localitatea Corestăuți, raionul Ocnița, vor beneficia de o infrastructură modernizată pentru irigare, care va permite valorificarea eficientă a peste 80 de hectare de teren agricol. Proiectul este implementat cu sprijinul Unității Consolidate pentru Implemen...
14:50
14:30
Cristina Gherasimov, la Bruxelles: „Moldova continuă să muncească intens pentru a avansa pe drumul european” # Moldpres
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, efectuează o vizită de lucru la Bruxelles, unde a avut o întrevedere cu Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere. Discuțiile s-au axat pe progresele Republicii Moldova în implementarea refor...
14:20
FOTO// Tineri artiști fotografi de pe ambele maluri ale Nistrului participă la proiectul „Generația Zoomer: Nomazii digitali și viitorul lor local” # Moldpres
Peste 20 de tineri pasionați de fotografie, cu vârste între 18 și 22 de ani, participă la proiectul fotografic „Generația Zoomer: Nomazii digitali și viitorul lor local”, inițiat de Platforma Cultura în colaborare cu artistul-fotograf german Vo...
14:10
ANTA clarifică situația transportului rutier spre Leova și inițiază dialog cu părțile implicate # Moldpres
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a oferit clarificări privind transportul rutier de pasageri spre orașul Leova, ca răspuns la informațiile recente apărute în spațiul public, transmite MOLDPRES.Potrivit ANTA, activitatea operatorilor de transport rutier c...
13:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică cod galben, valabilă în intervalul 15–16 octombrie 2025, pentru înghețuri în aer, transmite MOLDPRES.Potrivit prognozei, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extins...
13:40
ANSA consolidează competenţele la instruiri internaționale pentru dezvoltarea agriculturii ecologice # Moldpres
O delegație din Republica Moldova, formată din reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și producători autohtoni, a participat la Școala Avansată de Agricultură Ecologică, desfășurat...
13:10
PAS propune candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova # Moldpres
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a anunțat astăzi că va aștepta validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională și convocarea ședinței Parlamentului de către Președinta Maia Sandu, urmând ca, după constituirea fracțiunilor parlamentare,...
Ieri
12:30
Daniela Gasparikova, PNUD: „Moldova, exemplu de reziliență și reformă, care a transformat crizele în oportunități de dezvoltare” # Moldpres
Republica Moldova oferă lumii o lecție despre cum solidaritatea, viziunea și reformele pot transforma o perioadă dificilă într-o cale de progre, a declarat Daniela Gasparikova, reprezentanta rezidentă a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în R...
11:10
Capitala Republicii Moldova, a cărei istorie coboară până în Evul Mediu, este menționată pentru prima dată la 17 iulie 1436, într-un hrisov semnat la Vaslui de domnii Ilie și Ștefan ai Moldovei. Documentul, păstrat astăzi la Arhiva Centrală a Document...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.