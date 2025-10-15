De la Bălți, thrillerul romantic „Puterea Dragostei” își va continua turneul la Cahul

11:50

Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău îl acuză pe primarul general Ion Ceban de lipsă de transparență în gestionarea banilor publici. Potrivit consilierilor, după zece luni fără un buget aprobat, Primăria ar trebui să prezinte raportul de executare a bugetului, nu să insiste pe votarea lui. Potrivit consilierilor PAS, după zece luni fără un buget […] Articolul Fracțiunea PAS îl acuză pe Ceban de lipsă de transparență: Bugetul nu a fost aprobat, dar banii s-au cheltuit apare prima dată în Realitatea.md.